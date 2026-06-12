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Полша въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 в рамките на мащабното превъоръжаване на армията

Полша въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 в рамките на мащабното превъоръжаване на армията

12 Юни, 2026 17:54, обновена 12 Юни, 2026 17:51 727 31

  • полша-
  • ф-35-
  • изтребители

Варшава определя новите самолети като ключов елемент от укрепването на отбраната и стратегическото партньорство със Съединените щати

Полша въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 в рамките на мащабното превъоръжаване на армията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша официално въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 от ново поколение, закупени от Съединените щати, като част от мащабната програма на страната за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от ДПА, предава БТА.

По време на церемония, състояла се във военновъздушната база Ласк край Лодз, полският президент Карол Навроцки заяви, че с въвеждането на новите бойни самолети страната ще разполага с по-високо ниво на сигурност и по-силни отбранителни способности през следващите години.

Преди началото на официалната церемония многоцелевите стелт изтребители извършиха демонстрационни полети над няколко от най-големите полски градове, включително Гданск, Варшава и Краков.

Програмата за придобиване на самолетите започна през 2020 г., когато Полша подписа договор със Съединените щати за закупуването на 32 изтребителя Ф-35А на обща стойност 4,6 милиарда долара. Самолетите са част от петото поколение бойна авиация и се очаква да бъдат доставяни поетапно до 2029 година.

Карол Навроцки и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш определиха сделката като доказателство за близките отношения и стратегическото сътрудничество между Полша и Съединените щати, съобщава ПАП.

От американска страна заместник държавният секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас Динано обяви, че Вашингтон ще предостави на Полша заем в размер на 4 милиарда долара по програмата за финансиране на чуждестранни въоръжени сили.

Полските власти подчертават, че страната, като държава на източния фланг на НАТО и Европейския съюз, възприема Русия като основна заплаха за своята сигурност. Именно поради тази причина Варшава реализира ускорена програма за модернизация на армията, включваща придобиването на голям брой изтребители, танкове и друга военна техника.

Целта на полското ръководство е изграждането на най-голямата конвенционална армия в Европейския съюз. В рамките на този процес се очаква в близко бъдеще полските военноморски сили да получат и подводници, произведени в Швеция.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полякиня

    14 3 Отговор
    Искам си Слънчака! Само българите истински бойни дежурства бичат!

    17:53 12.06.2026

  • 2 Фстмака

    11 16 Отговор
    Къде са поляците,къде сме ние с летящите съветски Москвичи?

    Коментиран от #8, #25

    17:54 12.06.2026

  • 3 Гласове от зайчарника в Банкя

    15 3 Отговор
    А на Бацо Ф16-те и за парад не летят😉

    17:54 12.06.2026

  • 4 Костадин Костадинов

    14 5 Отговор
    🇧🇬 България решила да пусне юбилейна монета от 2 шк с кирилицата на гърба. Не щеш ли, друга държава от ЕС казала, че не е съгласна.
    😠 И България си свила в ъгъла като...
    Тази ситуация ми свива гърлото, уважаеми сънародници, но това е положението.
    🇧🇬 България вече няма собствена валута и ще изпълнява чужди решения. С колониите и подчинените територии е така - никой не се интересува от тяхното мнение. На мен и на още 138 000 българи това не ни харесва, нещо повече, вбесява ни. Но за 95.7% от българите това е сбъднатата им мечта - да унищожат държавата, а заедно с нея и самите себе си. А както се казва - глас народен, глас божи. Това поиска народът ни, това получи.

    Коментиран от #7, #9, #13, #15, #31

    17:55 12.06.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    9 12 Отговор
    Полша - злоти, корейски супер танкове, американски супер самолети.
    Русия - рубли кат вестници, магарета и галоши.
    Гордея се ☝️😁

    17:55 12.06.2026

  • 6 Коста

    15 5 Отговор
    Нашите Ф16 са по-скъпи. Сигурно са с по-дебелата ламарина.

    17:56 12.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абсурдистан

    9 3 Отговор
    А нашият мамник си държи на старите щайги, за които има книжка.

    Коментиран от #12

    18:04 12.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Атина Палада

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Абсурдистан":

    Какво ще държи,американците нали си ги взеха тия кошници ,не можели да литкат :)))

    18:06 12.06.2026

  • 13 Да заколим прасето с 1Сунгурларска

    4 6 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    Коя е другата държава , защо не я кажеш
    Словакия на Фицо по нареждане на Мацква
    Какво ми ревеш като вдовица

    Коментиран от #18

    18:07 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 държава е словения

    6 3 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    1300 години безмислено съществевание

    държавата е словения тя първа отпечата евро монета със братята крил и методи

    никой не ни бръсне за слива че цар Борис е платил тая кирилица , тя не ни е дадена даром!

    скоро ще ни заличат и историята с тая бангаранга

    Коментиран от #23

    18:10 12.06.2026

  • 16 Бившия комунистически блок

    3 3 Отговор
    Незабавно ще ги покажат на съветските им господари.

    18:11 12.06.2026

  • 17 копейкин

    4 2 Отговор
    Бункерният гризач отмени честването на денят на независимостта на русия на червеният площад.
    Няма разрешение от Зеленски.

    Коментиран от #22

    18:11 12.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 КЗББ и ДП

    2 2 Отговор
    Стелт самолетите не са за отбрана ,като концепция.Просто отбелязвам

    18:13 12.06.2026

  • 20 Някой

    3 4 Отговор
    Ф-35 като изключиш ниската забележимост от сегашни радари, е реално сигурно много по-слаб изтребител от почти всеки друг. Може и по-добре управление на радари и ракети от стари. Той е бавен, неманеврен, Стелтът не прощава на аеродинамиката. И супер скъп на час полет. Едва ли не след всеки полет му сменяли покритие. Като цена може да излезе по-евтино да летят 5 други изтребителя като Грипени от Ф-35. Дори Ф-16 в много отношения трябва да е по-добър от него. С вертикалното излитане успяват да направят чак след като купуват от Русия документацията за Як-43 и Як 141 - като опашки са почти идентични. Разработката им струва се говореше за 1.4 ли трилиона долара - трудно оценимо точно. Но бедствие за гражданите в САЩ.

    18:13 12.06.2026

  • 21 име

    4 3 Отговор
    Полша купува 32бр ф35 за 4.6 милиарда долара, по 143 милиона 750хил на самолет, презх 2020г, повече от тодина след нашия първи договор. И двата ни договора са за над 1.3 милиарда долара, по 163 милиона долара за някакъв стар самолет, набор на Миг 29. Жълтопаветниците се опитваха да лъжат и замазват, че боко се откупвал и затова бил толкова скъп първия договор, а втория бил скъп заради допълнително оборудване и ракети. Обаче втория договор го има на сайта армимедия,кoм и там си е посочено, че допълните лното обрудване е за 3 милиона, а някви ракетки за няма и 5 милиона уж ни ги подаряват. Въпроса е киро и асан за какво трябваше и те да се откупуват от посолството.

    Коментиран от #26, #27

    18:13 12.06.2026

  • 22 Някой

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "копейкин":

    Знаеш ли какъв е националният празник на Русия? Независимост от СССР! Що не обвързвате СССР с Украйна? Където на референдум (демокрация) 1991г в УССР (последваща Украйна) над 70% са гласували СССР да остане. И тук 1944г идва Трети УКРАИНСКИ фронт.

    18:15 12.06.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "държава е словения":

    "...1300 години безмислено съществувание..."

    Завиждам на България за Историята и Мирното небе !!! Аз....аз пpocpax всичко в Прассията.....😁

    Коментиран от #30

    18:18 12.06.2026

  • 24 Тва е...!

    3 5 Отговор
    Хората въвеждат ,,Ф"-35,пък ние се хвальотим с антики- ,,Ф"-16-модел 1969г....,кога баба ми е била младоженка...🙄😮‍💨😨😓!

    18:19 12.06.2026

  • 25 Е добре де...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фстмака":

    Нима ,,Ф"-16 е -...,,летящ руски Москвич"...?!?!

    18:20 12.06.2026

  • 26 Нкм

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    И трябва още 1 милиард за въоръжаване на сигурно 8 от тях. Полша неокомплектовани f35 ли е взела

    18:28 12.06.2026

  • 27 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Полша купува оръжия от САЩ от десетилетия.
    Затова следващите покупки са с големи отстъпки
    Ф16 е първа покупка от САЩ.
    При следващи покупки и ние ша има е отстъпки.

    18:31 12.06.2026

  • 28 Наблюдател

    0 0 Отговор
    В Украйна ,в Херсонска обл. на 09. 06 е ликвидиран
    генерал майор Шиптур - втори генерал за тази седмица.
    Генерал вайор Шиптур е произведен в чин 2023 г лично от Путин.

    18:36 12.06.2026

  • 29 ВЪВЕДЕ БОЙНОТО СИ СГОТВЯНЕ

    1 0 Отговор
    БРАВО БРАВО , ПОХВАЛНО !! ЗАЩО ДА МРАТ ОНЕЯ , ДА МРАТ ТЕЯ ПОЛЯЦИТЕ . НИЕ ЩЕ ГИ НАСЪСКВАМЕ С/У ОМРАЗНИЯ НИ ВРАГ РУСИЯ , А ТЕ МЕРАКЛИИТЕ ЩЕ НИ СВЪРШАТ ЯКАТА РАБОТА !! А ЩЕ СИ ПЛАТЯТ И ЗА СКЪПИТЕ ИГРАЧКИ !!
    ЕХ ВИТАНОВ , ВИТАНОВ - НАМЕРИ ГЛУПАК ДА ТИ ВЪРШИ РАБОТАТА ПА ................! ТАКА СГОТВИХА УКРИТЕ , ИДЕ РЕД НА ПОРЕДНОТО МЕРАКЛИЙСКО ПРОКСИ!!!
    В КОЙ ВЕК ЖИВЕЕМ , И ДОПУСТИМО ЛИ Е ДА ИМА ТАКИВА ТЪПИ НАИВНИЦИ , ДА СА ТОКОВА ЗАБЛУДЕНИ ТА ДА НЕ ВДЯВАТ ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ УЛОВКИ С КОИТО ЩЕ ГИ СГОТВЯТ, ВЕЧЕ ПО ПОЗНАТ УКРОСЦЕНАРИЙ???

    18:36 12.06.2026

  • 30 Гресиран козяк

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":

    Но въпреки всичко ,тии небинарен козяк продължаваш да си го слагаш яко. в га,zyндера ☝️😬!

    18:37 12.06.2026

  • 31 За Фицо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Костадин Костадинов":

    Кремълския Полезен Идиот ли говориш?

    18:37 12.06.2026

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