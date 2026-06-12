Полша въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 в рамките на мащабното превъоръжаване на армията

Полша официално въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 от ново поколение, закупени от Съединените щати, като част от мащабната програма на страната за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от ДПА, предава БТА.

По време на церемония, състояла се във военновъздушната база Ласк край Лодз, полският президент Карол Навроцки заяви, че с въвеждането на новите бойни самолети страната ще разполага с по-високо ниво на сигурност и по-силни отбранителни способности през следващите години.

Преди началото на официалната церемония многоцелевите стелт изтребители извършиха демонстрационни полети над няколко от най-големите полски градове, включително Гданск, Варшава и Краков.

Програмата за придобиване на самолетите започна през 2020 г., когато Полша подписа договор със Съединените щати за закупуването на 32 изтребителя Ф-35А на обща стойност 4,6 милиарда долара. Самолетите са част от петото поколение бойна авиация и се очаква да бъдат доставяни поетапно до 2029 година.

Карол Навроцки и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш определиха сделката като доказателство за близките отношения и стратегическото сътрудничество между Полша и Съединените щати, съобщава ПАП.

От американска страна заместник държавният секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас Динано обяви, че Вашингтон ще предостави на Полша заем в размер на 4 милиарда долара по програмата за финансиране на чуждестранни въоръжени сили.

Полските власти подчертават, че страната, като държава на източния фланг на НАТО и Европейския съюз, възприема Русия като основна заплаха за своята сигурност. Именно поради тази причина Варшава реализира ускорена програма за модернизация на армията, включваща придобиването на голям брой изтребители, танкове и друга военна техника.

Целта на полското ръководство е изграждането на най-голямата конвенционална армия в Европейския съюз. В рамките на този процес се очаква в близко бъдеще полските военноморски сили да получат и подводници, произведени в Швеция.