Полша въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 в рамките на мащабното превъоръжаване на армията

Полша официално въведе на бойно дежурство първите изтребители Ф-35 от ново поколение, закупени от Съединените щати, като част от мащабната програма на страната за модернизация и превъоръжаване на въоръжените сили, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от ДПА, предава БТА.
По време на церемония, състояла се във военновъздушната база Ласк край Лодз, полският президент Карол Навроцки заяви, че с въвеждането на новите бойни самолети страната ще разполага с по-високо ниво на сигурност и по-силни отбранителни способности през следващите години.
Преди началото на официалната церемония многоцелевите стелт изтребители извършиха демонстрационни полети над няколко от най-големите полски градове, включително Гданск, Варшава и Краков.
Програмата за придобиване на самолетите започна през 2020 г., когато Полша подписа договор със Съединените щати за закупуването на 32 изтребителя Ф-35А на обща стойност 4,6 милиарда долара. Самолетите са част от петото поколение бойна авиация и се очаква да бъдат доставяни поетапно до 2029 година.
Карол Навроцки и министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш определиха сделката като доказателство за близките отношения и стратегическото сътрудничество между Полша и Съединените щати, съобщава ПАП.
От американска страна заместник държавният секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност Томас Динано обяви, че Вашингтон ще предостави на Полша заем в размер на 4 милиарда долара по програмата за финансиране на чуждестранни въоръжени сили.
Полските власти подчертават, че страната, като държава на източния фланг на НАТО и Европейския съюз, възприема Русия като основна заплаха за своята сигурност. Именно поради тази причина Варшава реализира ускорена програма за модернизация на армията, включваща придобиването на голям брой изтребители, танкове и друга военна техника.
Целта на полското ръководство е изграждането на най-голямата конвенционална армия в Европейския съюз. В рамките на този процес се очаква в близко бъдеще полските военноморски сили да получат и подводници, произведени в Швеция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полякиня
17:53 12.06.2026
2 Фстмака
Коментиран от #8, #25
17:54 12.06.2026
3 Гласове от зайчарника в Банкя
17:54 12.06.2026
4 Костадин Костадинов
😠 И България си свила в ъгъла като...
Тази ситуация ми свива гърлото, уважаеми сънародници, но това е положението.
🇧🇬 България вече няма собствена валута и ще изпълнява чужди решения. С колониите и подчинените територии е така - никой не се интересува от тяхното мнение. На мен и на още 138 000 българи това не ни харесва, нещо повече, вбесява ни. Но за 95.7% от българите това е сбъднатата им мечта - да унищожат държавата, а заедно с нея и самите себе си. А както се казва - глас народен, глас божи. Това поиска народът ни, това получи.
Коментиран от #7, #9, #13, #15, #31
17:55 12.06.2026
5 Владимир Путин, президент
Русия - рубли кат вестници, магарета и галоши.
Гордея се ☝️😁
17:55 12.06.2026
6 Коста
17:56 12.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абсурдистан
Коментиран от #12
18:04 12.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Атина Палада
До коментар #10 от "Абсурдистан":Какво ще държи,американците нали си ги взеха тия кошници ,не можели да литкат :)))
18:06 12.06.2026
13 Да заколим прасето с 1Сунгурларска
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":Коя е другата държава , защо не я кажеш
Словакия на Фицо по нареждане на Мацква
Какво ми ревеш като вдовица
Коментиран от #18
18:07 12.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 държава е словения
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":1300 години безмислено съществевание
държавата е словения тя първа отпечата евро монета със братята крил и методи
никой не ни бръсне за слива че цар Борис е платил тая кирилица , тя не ни е дадена даром!
скоро ще ни заличат и историята с тая бангаранга
Коментиран от #23
18:10 12.06.2026
16 Бившия комунистически блок
18:11 12.06.2026
17 копейкин
Няма разрешение от Зеленски.
Коментиран от #22
18:11 12.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 КЗББ и ДП
18:13 12.06.2026
20 Някой
18:13 12.06.2026
21 име
Коментиран от #26, #27
18:13 12.06.2026
22 Някой
До коментар #17 от "копейкин":Знаеш ли какъв е националният празник на Русия? Независимост от СССР! Що не обвързвате СССР с Украйна? Където на референдум (демокрация) 1991г в УССР (последваща Украйна) над 70% са гласували СССР да остане. И тук 1944г идва Трети УКРАИНСКИ фронт.
18:15 12.06.2026
23 Владимир Путин, президент
До коментар #15 от "държава е словения":"...1300 години безмислено съществувание..."
Завиждам на България за Историята и Мирното небе !!! Аз....аз пpocpax всичко в Прассията.....😁
Коментиран от #30
18:18 12.06.2026
24 Тва е...!
18:19 12.06.2026
25 Е добре де...?!
До коментар #2 от "Фстмака":Нима ,,Ф"-16 е -...,,летящ руски Москвич"...?!?!
18:20 12.06.2026
26 Нкм
До коментар #21 от "име":И трябва още 1 милиард за въоръжаване на сигурно 8 от тях. Полша неокомплектовани f35 ли е взела
18:28 12.06.2026
27 Я пъ тоа
До коментар #21 от "име":Полша купува оръжия от САЩ от десетилетия.
Затова следващите покупки са с големи отстъпки
Ф16 е първа покупка от САЩ.
При следващи покупки и ние ша има е отстъпки.
18:31 12.06.2026
28 Наблюдател
генерал майор Шиптур - втори генерал за тази седмица.
Генерал вайор Шиптур е произведен в чин 2023 г лично от Путин.
18:36 12.06.2026
29 ВЪВЕДЕ БОЙНОТО СИ СГОТВЯНЕ
ЕХ ВИТАНОВ , ВИТАНОВ - НАМЕРИ ГЛУПАК ДА ТИ ВЪРШИ РАБОТАТА ПА ................! ТАКА СГОТВИХА УКРИТЕ , ИДЕ РЕД НА ПОРЕДНОТО МЕРАКЛИЙСКО ПРОКСИ!!!
В КОЙ ВЕК ЖИВЕЕМ , И ДОПУСТИМО ЛИ Е ДА ИМА ТАКИВА ТЪПИ НАИВНИЦИ , ДА СА ТОКОВА ЗАБЛУДЕНИ ТА ДА НЕ ВДЯВАТ ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ УЛОВКИ С КОИТО ЩЕ ГИ СГОТВЯТ, ВЕЧЕ ПО ПОЗНАТ УКРОСЦЕНАРИЙ???
18:36 12.06.2026
30 Гресиран козяк
До коментар #23 от "Владимир Путин, президент":Но въпреки всичко ,тии небинарен козяк продължаваш да си го слагаш яко. в га,zyндера ☝️😬!
18:37 12.06.2026
31 За Фицо
До коментар #4 от "Костадин Костадинов":Кремълския Полезен Идиот ли говориш?
18:37 12.06.2026