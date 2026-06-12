Мащабен глобален срив в платформите на Meta засегна милиони потребители по целия свят, включително и в България.

Потребителите биват неочаквано отписвани от профилите си във Facebook и Messenger, като при опит за повторно влизане се появява съобщение за грешка ("An unexpected error occurred").

Тези, които все още имат достъп, не могат да обновяват фийда си, да изпращат съобщения или да зареждат нотификации.

Платформата за следене на трафика Downdetector отчита сериозен скок на сигнали и за проблеми с Instagram, както и с десктоп версията на WhatsApp.

Поради внезапното излизане от профилите много хора първоначално изпитаха опасения от кибератака. Проблемът е изцяло технически и е свързан със сървърите на Meta.

Експертите съветват да не правите опити за честа промяна на настройките за сигурност или паролите в момента, тъй като това няма да реши проблема, а може допълнително да затрудни достъпа ви след възстановяване на мрежата.

Към този час от Meta все още няма официална информация относно точната причина за срива или времето, което ще бъде необходимо за отстраняването му.