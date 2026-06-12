Мащабен глобален срив в платформите на Meta засегна милиони потребители по целия свят, включително и в България.
Потребителите биват неочаквано отписвани от профилите си във Facebook и Messenger, като при опит за повторно влизане се появява съобщение за грешка ("An unexpected error occurred").
Тези, които все още имат достъп, не могат да обновяват фийда си, да изпращат съобщения или да зареждат нотификации.
Платформата за следене на трафика Downdetector отчита сериозен скок на сигнали и за проблеми с Instagram, както и с десктоп версията на WhatsApp.
Поради внезапното излизане от профилите много хора първоначално изпитаха опасения от кибератака. Проблемът е изцяло технически и е свързан със сървърите на Meta.
Експертите съветват да не правите опити за честа промяна на настройките за сигурност или паролите в момента, тъй като това няма да реши проблема, а може допълнително да затрудни достъпа ви след възстановяване на мрежата.
Към този час от Meta все още няма официална информация относно точната причина за срива или времето, което ще бъде необходимо за отстраняването му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
17:23 12.06.2026
2 Цъцъ
17:26 12.06.2026
3 ДрайвингПлежър
И ще го осъдя скапаняка!
Коментиран от #17
17:27 12.06.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:27 12.06.2026
5 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Мария Захарова заяви: „Във връзка с продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу нашите региони Министерството на външните работи отправя призив към редица приятелски държави с молба да предоставят гориво за нуждите на държавата. Надявам се, че те ще ни подадат ръка, както ние винаги сме правили първи.“
С други думи - държавата, която десетилетия наред се представяше като „енергийната суперсила“ и „бензиностанцията на света“, вече моли приятелски страни за гориво.
Крайно време е и най-заклетите путинисти да се ориентират накъде върви развръзката. Не е чак толкова сложно.
Междувременно Елвира Набиулина, една от последните връзки на управлението в Русия с здравия разум, се е оттеглила в своеобразен „отпуск за самосъхранение“ - ход, който говори повече от десетки официални изявления, че развръзката предстои.
Коментиран от #19, #20, #30
17:29 12.06.2026
6 Баба им
17:29 12.06.2026
7 УдоМача
Коментиран от #14, #15
17:30 12.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Джихади Йово
17:32 12.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Анатоли отговори
Коментиран от #29
17:33 12.06.2026
13 ПЪЛНИ Глупости
17:33 12.06.2026
14 🤣😂🤣😂
До коментар #7 от "УдоМача":Абе имах и адреса на тая Мета. Но го изгубих
17:35 12.06.2026
15 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #7 от "УдоМача":Мислим да МЕТА кифтета ,или бири поне!!!
17:35 12.06.2026
16 Владимир Путин, президент
Тва Рассията още ли не я закриха за тия ПЯТЬ года безкраен ру3ки позор и унижения ?
Балcъм я и Метата и Расията про3да ☝️😁
17:38 12.06.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":С теб сме. Фейсбоклука фалира. Взема данните и ги предоставя на ЦРУ и на Радев кои слагат публикации срещу него. Почна се след снимките му с ромските барони. После ви проучват, вашите семейства и ви намират цаката.
17:39 12.06.2026
18 Механик
Милиони овчици трескаво са размазвали палчета по дисплейчетата на телефоните и са се питали "Господи, защо точно на мен се случва това".
В същност, кой съм аз (даже нямам ФЕЙС), че да обяснявам усещанията на розовите еднорози, когато са останали без зоб.
17:42 12.06.2026
19 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #5 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Много неща помня - Чернобил, режима на ток и вода, глада и мизерията 1991г след като комундетата ошушкаха България до дупка, но такъв руски тaшшaк и позор нямам спомени да помня. Кот4ината тряба спешно се закрие ☝️
Коментиран от #21
17:42 12.06.2026
20 Механик
До коментар #5 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":И кво общо има твоята лъжа с темата на статията???
Лекувай обсесията, момче. Лекувай, че болестта напредва видимо.
Коментиран от #22, #27
17:44 12.06.2026
21 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":"Златна ти уста" ! Дай Боже
17:48 12.06.2026
22 Миролюб Войнов, аналитик
До коментар #20 от "Механик":"...Механик..."
Муханик си ти Андрюша, муханик ......
Коментиран от #25
17:51 12.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Мунчо от село Бузовград
17:54 12.06.2026
25 Механик
До коментар #22 от "Миролюб Войнов, аналитик":Лекувай обсесията, Стоенчо! Не се шегувам.
17:55 12.06.2026
26 Атина Палада
Коментиран от #31
17:55 12.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ПЪЛНИ Глупости
17:57 12.06.2026
29 За пpотокола
До коментар #12 от "Анатоли отговори":"" Оставката ще даде на Кая Калас повече време, за да започне да чете книги и да стане по-умна – точно както тя искаше“
Това мнение изрази специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев"
17:59 12.06.2026
30 Психоаналитик
До коментар #5 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":За мене си момче - ако можеш да четеш, значи имаш големи проблеми с разбирането. Побързай да си запишеш час докато не е станало безнадеждно. Ще ти направя 50% отстъпка.
18:13 12.06.2026
31 Така е
До коментар #26 от "Атина Палада":ама то разумни май почти не останаха.
18:16 12.06.2026