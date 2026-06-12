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Мащабен глобален срив в платформите на Meta засегна милиони потребители по целия свят

Мащабен глобален срив в платформите на Meta засегна милиони потребители по целия свят

12 Юни, 2026 17:13, обновена 12 Юни, 2026 17:20 996 31

  • meta-
  • месиндгър-
  • фейсбук-
  • проблем

Потребителите биват неочаквано отписвани от профилите си във Facebook и Messenger

Мащабен глобален срив в платформите на Meta засегна милиони потребители по целия свят - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мащабен глобален срив в платформите на Meta засегна милиони потребители по целия свят, включително и в България.

Потребителите биват неочаквано отписвани от профилите си във Facebook и Messenger, като при опит за повторно влизане се появява съобщение за грешка ("An unexpected error occurred").

Тези, които все още имат достъп, не могат да обновяват фийда си, да изпращат съобщения или да зареждат нотификации.

Платформата за следене на трафика Downdetector отчита сериозен скок на сигнали и за проблеми с Instagram, както и с десктоп версията на WhatsApp.

Поради внезапното излизане от профилите много хора първоначално изпитаха опасения от кибератака. Проблемът е изцяло технически и е свързан със сървърите на Meta.

Експертите съветват да не правите опити за честа промяна на настройките за сигурност или паролите в момента, тъй като това няма да реши проблема, а може допълнително да затрудни достъпа ви след възстановяване на мрежата.

Към този час от Meta все още няма официална информация относно точната причина за срива или времето, което ще бъде необходимо за отстраняването му.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    10 2 Отговор
    виновен:))

    17:23 12.06.2026

  • 2 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Нора Недкова си отмъщава😅

    17:26 12.06.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Алчния мангаф Зурърбърг превърна Мета в дъното на социалните мрежи!
    И ще го осъдя скапаняка!

    Коментиран от #17

    17:27 12.06.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    БХ, нямам нищо от Буци, Муци и други...

    17:27 12.06.2026

  • 5 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    2 11 Отговор
    На вниманието на всички, които продължават да вярват в мита за непобедимата Русия.
    Мария Захарова заяви: „Във връзка с продължаващите терористични атаки на киевския режим срещу нашите региони Министерството на външните работи отправя призив към редица приятелски държави с молба да предоставят гориво за нуждите на държавата. Надявам се, че те ще ни подадат ръка, както ние винаги сме правили първи.“
    С други думи - държавата, която десетилетия наред се представяше като „енергийната суперсила“ и „бензиностанцията на света“, вече моли приятелски страни за гориво.
    Крайно време е и най-заклетите путинисти да се ориентират накъде върви развръзката. Не е чак толкова сложно.
    Междувременно Елвира Набиулина, една от последните връзки на управлението в Русия с здравия разум, се е оттеглила в своеобразен „отпуск за самосъхранение“ - ход, който говори повече от десетки официални изявления, че развръзката предстои.

    Коментиран от #19, #20, #30

    17:29 12.06.2026

  • 6 Баба им

    8 0 Отговор
    все с МЕТА живяла.

    17:29 12.06.2026

  • 7 УдоМача

    8 0 Отговор
    Ква е тая Мета? Я не ползвам таково!

    Коментиран от #14, #15

    17:30 12.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Джихади Йово

    9 0 Отговор
    Инсталират най-новата версия на троянските си коне!!!

    17:32 12.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Анатоли отговори

    12 0 Отговор
    Какво става с Кая Калас. Питам бе. Стига си трил😁

    Коментиран от #29

    17:33 12.06.2026

  • 13 ПЪЛНИ Глупости

    9 0 Отговор
    Ехааа кеф , най после ще се хванете за работа, без феис и подобни !!

    17:33 12.06.2026

  • 14 🤣😂🤣😂

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "УдоМача":

    Абе имах и адреса на тая Мета. Но го изгубих

    17:35 12.06.2026

  • 15 ПЪЛНИ Глупости

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "УдоМача":

    Мислим да МЕТА кифтета ,или бири поне!!!

    17:35 12.06.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    3 3 Отговор
    Здравствуйте таваришчи.
    Тва Рассията още ли не я закриха за тия ПЯТЬ года безкраен ру3ки позор и унижения ?
    Балcъм я и Метата и Расията про3да ☝️😁

    17:38 12.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    С теб сме. Фейсбоклука фалира. Взема данните и ги предоставя на ЦРУ и на Радев кои слагат публикации срещу него. Почна се след снимките му с ромските барони. После ви проучват, вашите семейства и ви намират цаката.

    17:39 12.06.2026

  • 18 Механик

    11 1 Отговор
    Милиони облъчени шилета днес са изживели ден на ужасТ и са изгубили смисълът на живота си.
    Милиони овчици трескаво са размазвали палчета по дисплейчетата на телефоните и са се питали "Господи, защо точно на мен се случва това".
    В същност, кой съм аз (даже нямам ФЕЙС), че да обяснявам усещанията на розовите еднорози, когато са останали без зоб.

    17:42 12.06.2026

  • 19 Майор Деянов, на всеки километър

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    Много неща помня - Чернобил, режима на ток и вода, глада и мизерията 1991г след като комундетата ошушкаха България до дупка, но такъв руски тaшшaк и позор нямам спомени да помня. Кот4ината тряба спешно се закрие ☝️

    Коментиран от #21

    17:42 12.06.2026

  • 20 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    И кво общо има твоята лъжа с темата на статията???
    Лекувай обсесията, момче. Лекувай, че болестта напредва видимо.

    Коментиран от #22, #27

    17:44 12.06.2026

  • 21 ПЪЛНИ Глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    "Златна ти уста" ! Дай Боже

    17:48 12.06.2026

  • 22 Миролюб Войнов, аналитик

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    "...Механик..."

    Муханик си ти Андрюша, муханик ......

    Коментиран от #25

    17:51 12.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Мунчо от село Бузовград

    0 0 Отговор
    Ф а к. д е м ол

    17:54 12.06.2026

  • 25 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Миролюб Войнов, аналитик":

    Лекувай обсесията, Стоенчо! Не се шегувам.

    17:55 12.06.2026

  • 26 Атина Палада

    4 1 Отговор
    Голяма простотия са тия фейсове,инстаграми и пр. Разумен човек не ги ползва.

    Коментиран от #31

    17:55 12.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор
    Глава прocтa между два лоста -механик водач !!

    17:57 12.06.2026

  • 29 За пpотокола

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анатоли отговори":

    "" Оставката ще даде на Кая Калас повече време, за да започне да чете книги и да стане по-умна – точно както тя искаше“
    Това мнение изрази специалният представител на президента на РФ по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави, ръководител на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев"

    17:59 12.06.2026

  • 30 Психоаналитик

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":

    За мене си момче - ако можеш да четеш, значи имаш големи проблеми с разбирането. Побързай да си запишеш час докато не е станало безнадеждно. Ще ти направя 50% отстъпка.

    18:13 12.06.2026

  • 31 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    ама то разумни май почти не останаха.

    18:16 12.06.2026