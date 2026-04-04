Пентагонът евакуира американски войски от няколко бази в Близкия изток след ирански удари

Пентагонът евакуира американски войски от няколко американски бази в Близкия изток след ирански удари, съобщи NPR.



Според общественото радио „стотици моряци са били евакуирани в Съединените щати от база в Бахрейн, след като Иран я е ударил с ракети и дронове“. В съобщението се уточнява, че „евакуации са били извършени и от други американски бази в региона“, но не се предоставят подробности.



Медията съобщава, че приблизително 1500 американски войници и техните семейства са били евакуирани от базата в Бахрейн, която е щабът на 5-ти флот на ВМС на САЩ.

Преди военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, приблизително 8 000 души персонал са служили в тази база.

Сателитни снимки потвърждават преки попадения върху най-малко седем сгради в на територията на базата в Бахрейн..

Поради липса на адекватна защита срещу ирански балистични ракети, командирите са принудени да преместят голяма част от сухопътния персонал в хотели и офиси в граждански зони в целия регион. Този модел на „дистанционна работа“ се прилага за повечето части, с изключение на екипажите на изтребители и обслужващия персонал на летищата.

Иран обяви нападения срещу четири основни американски бази: „Ал Удейд“ в Катар, „Али Ал Салем“ в Кувейт, „Ал Дафра“ в ОАЕ и щаба на 5-ти флот в Бахрейн.

Съобщава се, че базите в Кувейт са претърпели сериозни щети и са почти необитаеми.

Въпреки евакуациите от уязвими точки, Пентагонът продължава да изпраща подкрепления, включително елементи от 82-ра въздушнодесантна дивизия и допълнителни самолетоносачи (като USS George H.W. Bush), подготвяйки се за евентуални наземни операции.

