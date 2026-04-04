Пентагонът евакуира американски войски от няколко бази в Близкия изток след ирански удари

Пентагонът евакуира американски войски от няколко американски бази в Близкия изток след ирански удари, съобщи NPR.
Според общественото радио „стотици моряци са били евакуирани в Съединените щати от база в Бахрейн, след като Иран я е ударил с ракети и дронове“. В съобщението се уточнява, че „евакуации са били извършени и от други американски бази в региона“, но не се предоставят подробности.
Медията съобщава, че приблизително 1500 американски войници и техните семейства са били евакуирани от базата в Бахрейн, която е щабът на 5-ти флот на ВМС на САЩ.
Преди военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, приблизително 8 000 души персонал са служили в тази база.
Сателитни снимки потвърждават преки попадения върху най-малко седем сгради в на територията на базата в Бахрейн..
Поради липса на адекватна защита срещу ирански балистични ракети, командирите са принудени да преместят голяма част от сухопътния персонал в хотели и офиси в граждански зони в целия регион. Този модел на „дистанционна работа“ се прилага за повечето части, с изключение на екипажите на изтребители и обслужващия персонал на летищата.
Иран обяви нападения срещу четири основни американски бази: „Ал Удейд“ в Катар, „Али Ал Салем“ в Кувейт, „Ал Дафра“ в ОАЕ и щаба на 5-ти флот в Бахрейн.
Съобщава се, че базите в Кувейт са претърпели сериозни щети и са почти необитаеми.
Въпреки евакуациите от уязвими точки, Пентагонът продължава да изпраща подкрепления, включително елементи от 82-ра въздушнодесантна дивизия и допълнителни самолетоносачи (като USS George H.W. Bush), подготвяйки се за евентуални наземни операции.
8 Оня
До коментар #6 от "Има истина":Прав си и шапки долу за Иран, с една мъничка подробност не е съвсем сам.......
05:55 04.04.2026
13 Европеец
До коментар #1 от "хехе":Влизането на американска крава в иранска люцерна не е здравословно както за самата крава, така и за еврейския пастир....
06:09 04.04.2026
15 Орешник
До коментар #14 от "Великите":Ааа, имаха ама то нещо НЕФЕЛНО се оказа
06:19 04.04.2026
16 История
До коментар #3 от "Пентагона":Персите са създали една игра
ШАХ и МАТ
06:21 04.04.2026
17 Ха, ха, “евакуира”…
Беж, лиске да бягаме!
06:29 04.04.2026
18 Мишел
До коментар #6 от "Има истина":В тази война Иран е подкрепен от съюза Китай, Русия и Северна Корея. Това нулира възможностите на САЩ за победа.
06:31 04.04.2026
19 У наше село
До коментар #4 от "Любопитен":Казват,че " бегането е срамно но сигурно" като попаднеш на по-силен
06:38 04.04.2026
В крайна сметка се вижда че на тоя тигър от картон освен авиация нищо друго няма
22 ейБУНАК
До коментар #8 от "Оня":ти не си ли с коня
07:01 04.04.2026
25 Луд с картечница
До коментар #21 от "АБЕ...":Нещо и хвЪрчопланите започнаха да падат от земното притегляне,щото персите останаха само с прашки и четалчета,та и авиациата им е на привършване.
07:21 04.04.2026
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
джЯНКИТЕ БЯГАТ КАТО Н@СР@НИ ❗
07:30 04.04.2026
Стотиците СА над 15
09:06 04.04.2026