Новини
Свят »
САЩ »
Пентагонът евакуира американски войски от няколко бази в Близкия изток след ирански удари

4 Април, 2026 05:29, обновена 4 Април, 2026 05:37 2 449 33

  • война-
  • иран-
  • сащ-
  • евакуация-
  • военни бази

Стотици моряци са били евакуирани в САЩ от поразена военна база в Бахрейн

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът евакуира американски войски от няколко американски бази в Близкия изток след ирански удари, съобщи NPR.

Според общественото радио „стотици моряци са били евакуирани в Съединените щати от база в Бахрейн, след като Иран я е ударил с ракети и дронове“. В съобщението се уточнява, че „евакуации са били извършени и от други американски бази в региона“, но не се предоставят подробности.

Медията съобщава, че приблизително 1500 американски войници и техните семейства са били евакуирани от базата в Бахрейн, която е щабът на 5-ти флот на ВМС на САЩ.

Преди военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, приблизително 8 000 души персонал са служили в тази база.

Сателитни снимки потвърждават преки попадения върху най-малко седем сгради в на територията на базата в Бахрейн..

Поради липса на адекватна защита срещу ирански балистични ракети, командирите са принудени да преместят голяма част от сухопътния персонал в хотели и офиси в граждански зони в целия регион. Този модел на „дистанционна работа“ се прилага за повечето части, с изключение на екипажите на изтребители и обслужващия персонал на летищата.

Иран обяви нападения срещу четири основни американски бази: „Ал Удейд“ в Катар, „Али Ал Салем“ в Кувейт, „Ал Дафра“ в ОАЕ и щаба на 5-ти флот в Бахрейн.

Съобщава се, че базите в Кувейт са претърпели сериозни щети и са почти необитаеми.

Въпреки евакуациите от уязвими точки, Пентагонът продължава да изпраща подкрепления, включително елементи от 82-ра въздушнодесантна дивизия и допълнителни самолетоносачи (като USS George H.W. Bush), подготвяйки се за евентуални наземни операции.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    67 0 Отговор
    Не може да бъде оня ден рижия кукумицин каза, че краварите са унищожили всичко що може да лети и гърми.

    Коментиран от #13

    05:42 04.04.2026

  • 2 Шопо

    49 0 Отговор
    Ииии бегам бате !

    05:45 04.04.2026

  • 3 Пентагона

    65 1 Отговор
    Какво му трябваше на Бай Дончо да слуша ерусалимския циганин че да си отворим такава беля на главите?

    Коментиран от #16

    05:47 04.04.2026

  • 4 Любопитен

    59 0 Отговор
    Абе яките защо бягат ????

    Коментиран от #19

    05:47 04.04.2026

  • 5 Оня

    43 0 Отговор
    Започва се бавничко и след известно време се наблюдава едно висене по колесниците на самолетите, Абе да се чуди човек що ли тия хорица висят така по тия колесници?

    05:48 04.04.2026

  • 6 Има истина

    58 0 Отговор
    Демонизираният и осакатяван от 47 г. с незаконни американски санкции Иран сам изхвърли прехвалените кравари-ционисти от Залива!

    Коментиран от #8, #18

    05:53 04.04.2026

  • 7 Иран

    51 1 Отговор
    се оказа много по-опасен и подготвен противник от Афганистан,от където янките избягаха най-позорно.Може би Иран,ще забие последния гвоздей,в кавчега на бай Дончо и неговите републиканци.Мдаааа.Те наистина успяха да направят Америка,ако не велика то поне пребита,превита на две и прогонена през три морета.

    05:54 04.04.2026

  • 8 Оня

    44 1 Отговор

    До коментар #6 от "Има истина":

    Прав си и шапки долу за Иран, с една мъничка подробност не е съвсем сам.......

    Коментиран от #22

    05:55 04.04.2026

  • 9 Ха, ха, ха!

    46 0 Отговор
    Бягат за здраве!

    05:58 04.04.2026

  • 10 Ми сега

    44 0 Отговор
    кой ще пази Бахрейн?

    06:03 04.04.2026

  • 11 Вашето мнение

    45 2 Отговор
    Много преди Иран да направи кравите за смях, Русия им разпори шортите в украйна.

    06:05 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    48 0 Отговор

    До коментар #1 от "хехе":

    Влизането на американска крава в иранска люцерна не е здравословно както за самата крава, така и за еврейския пастир....

    06:09 04.04.2026

  • 14 Великите

    36 0 Отговор
    отново ядат пердах по селски. ПВО нямат ли?

    Коментиран от #15

    06:09 04.04.2026

  • 15 Орешник

    30 0 Отговор

    До коментар #14 от "Великите":

    Ааа, имаха ама то нещо НЕФЕЛНО се оказа

    06:19 04.04.2026

  • 16 История

    35 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пентагона":

    Персите са създали една игра
    ШАХ и МАТ

    06:21 04.04.2026

  • 17 Ха, ха, “евакуира”…

    27 0 Отговор
    Бягат като бити пдрси, бате, ква евакуация, ха, ха, ха!
    Беж, лиске да бягаме!

    06:29 04.04.2026

  • 18 Мишел

    30 0 Отговор

    До коментар #6 от "Има истина":

    В тази война Иран е подкрепен от съюза Китай, Русия и Северна Корея. Това нулира възможностите на САЩ за победа.

    06:31 04.04.2026

  • 19 У наше село

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Любопитен":

    Казват,че " бегането е срамно но сигурно" като попаднеш на по-силен

    06:38 04.04.2026

  • 20 Ала-бала

    35 0 Отговор
    Значи в базата на пети каварски флот е имало 8 хиляди кравари, самата база беше срината буквално със земята и краварските жертви накрая са трима... ранени. Да бе! Някой вярва ли?

    06:51 04.04.2026

  • 21 АБЕ...

    21 0 Отговор
    АмериТЕ както винаги като видят трап и бегат ама яко бегат
    В крайна сметка се вижда че на тоя тигър от картон освен авиация нищо друго няма

    Коментиран от #25

    06:57 04.04.2026

  • 22 ейБУНАК

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    ти не си ли с коня

    07:01 04.04.2026

  • 23 Спорт

    18 0 Отговор
    Рижавия терорист си го набута сух. Стой си в имението, казвай че си най-великите с най-силната армия. Виж какво стана сега , трябва да бягаш отвсякъде.

    07:06 04.04.2026

  • 24 Зеленски

    18 1 Отговор
    Истината е че най големия китайски разузнавателен кораб беше в Персийския залив преди войната, Русия също дава оръжие. Затова Иран са толкова уверени и точни с ударите. Всъщност, направо ги помляха.

    07:10 04.04.2026

  • 25 Луд с картечница

    19 0 Отговор

    До коментар #21 от "АБЕ...":

    Нещо и хвЪрчопланите започнаха да падат от земното притегляне,щото персите останаха само с прашки и четалчета,та и авиациата им е на привършване.

    07:21 04.04.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    20 0 Отговор
    Побойникът на класа си намери майстора ❗
    джЯНКИТЕ БЯГАТ КАТО Н@СР@НИ ❗

    07:30 04.04.2026

  • 27 Леля Дрол

    17 0 Отговор
    Нека янките да монтират по 4 допълнителни колесника на всеки самолет, че да има за какво да се хванат геройски изтеглящите се от базите каубои!

    07:31 04.04.2026

  • 28 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    10 0 Отговор
    Явно взе да им пари на янките под ...заа щом се изнасят .

    07:54 04.04.2026

  • 29 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 0 Отговор
    Това е о$$$ерация "Епична ярост" - мешка, памперс, колесник и бай-бай...

    08:02 04.04.2026

  • 30 Страх

    11 0 Отговор
    Изкуфелият дядо Трумп ще каже , че се е подал на Еврейският ДАВОЛА Нетаняху.

    08:14 04.04.2026

  • 31 Ццц

    14 0 Отговор
    Има ли още хотели за командосите, че от леглата в казармата ги болят гръбчетата и там се стреля? Това са елитни бойци не някакви проксита, че да се държите така с тях! Тия ги държим да ни пазят по чл. 5. Да не дава Господ!

    08:16 04.04.2026

  • 32 Пешо

    6 0 Отговор
    Смели и непобедими

    08:35 04.04.2026

  • 33 Хи хи хи

    3 0 Отговор
    стотици моряци са били евакуирани

    Стотиците СА над 15

    09:06 04.04.2026