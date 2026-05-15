Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Куба на фона на напрежение между Вашингтон и Хавана

Ръководителят на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф е посетил Куба на 14 май, което представлява изключително рядко събитие в контактите между Вашингтон и Хавана, съобщава France 24, предава News.bg.
Американската разузнавателна агенция потвърди информацията на кубинските власти относно визитата. Публикувани снимки в социалната мрежа X показват Ратклиф в компанията на високопоставени кубински представители, сред които Рамон Ромеро Курбело - ръководител на разузнаването към кубинското вътрешно министерство.
Посещението се случва на фона на влошаващи се отношения между САЩ и Куба, като страната е изправена пред тежка енергийна криза и продължителни прекъсвания на електрозахранването.
Според информацията Куба вече е изчерпала запасите си от дизелово гориво и мазут, като единствените доставки напоследък са идвали от Русия, но те също са били бързо изразходвани.
В Хавана са регистрирани едни от най-сериозните прекъсвания на електричеството през последното десетилетие, което е довело до обществено напрежение и протести.
САЩ под ръководството на президента Доналд Тръмп поддържат твърда линия спрямо Куба, като според американски медии се обсъждат и допълнителни мерки срещу кубинското ръководство.
Кубинските власти от своя страна определят визитата на Ратклиф като възможност за диалог и смекчаване на напрежението между двете държави, подчертавайки, че Куба не представлява заплаха за сигурността на САЩ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
5 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #4 от "реалистъ":САЩ са купили Куба още 1940г. Друг въпрос е как се грижеше за нея през годините.
Ще пада ли Хаванската стена, та да видим колко кубинци ще забегнат далече от Кастровия Райх?!!
Представяте ли си Света да се отвори към мераците на Путлеристите да се махат от Четвъртия Райх и какво бягане ще настане?!?!!
Другарки и другари, защо не емигрирате към СССР, КНДР и Куба!
Колко са пропаднали марксистите и тошовистите?
Бай Дончо ще обявява и Куба за 52 щат, после и Ганчо за номер 53..
Шиткойна и Цончо Ганьовия ще поискат ли политическо убежище в Райха?!
А какво ще прави Пешо Волгата като му свърше Мъката в Европарламента! Дали като Саид Станишоглу ще остане на Запада, та да се бори срещу капитализъма!!!
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #8 от "Ганчо иска ли РФ-то":Сергей Станишев е от Херсон, а там татари няма. Предполагам и Волгин има рода там, та може да си идат към Херсон, знае ли човек.
Най чистия кокаин друсат така наречените властелини на планетата
Затова ли толкова хоря търсят възможностите да отидат при Кокаина?!!
Даже и сина на Стрината от Крущовица- Врачанско иска там на Запад при краварите да се мъчел!
Сергей Станишев е от Херсон, а там татари няма. Предполагам и Волгин има рода там, та може да си идат към Херсон, знае ли човек.
Какйъв Херсон, като сега Бавзерите го били владеели незаконно!
Като Първи Путлеристки фронт освободи Херсон и тогава ще видим накъде ще хванат бугарските херсонци!
Колко изпъкналост имат пропутлеристите!?
САЩ просто ще купят Куба. Русийката и Чайна са жалка работа.
Та и САЩ да не съжаляват за освобождаването на Куба!
