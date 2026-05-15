Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Куба на фона на напрежение между Вашингтон и Хавана

15 Май, 2026 10:34 1 922 17

Посещението е определено като рядка стъпка в контактите, докато отношенията между двете страни остават силно обтегнати

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръководителят на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф е посетил Куба на 14 май, което представлява изключително рядко събитие в контактите между Вашингтон и Хавана, съобщава France 24, предава News.bg.

Американската разузнавателна агенция потвърди информацията на кубинските власти относно визитата. Публикувани снимки в социалната мрежа X показват Ратклиф в компанията на високопоставени кубински представители, сред които Рамон Ромеро Курбело - ръководител на разузнаването към кубинското вътрешно министерство.

Посещението се случва на фона на влошаващи се отношения между САЩ и Куба, като страната е изправена пред тежка енергийна криза и продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Според информацията Куба вече е изчерпала запасите си от дизелово гориво и мазут, като единствените доставки напоследък са идвали от Русия, но те също са били бързо изразходвани.

В Хавана са регистрирани едни от най-сериозните прекъсвания на електричеството през последното десетилетие, което е довело до обществено напрежение и протести.

САЩ под ръководството на президента Доналд Тръмп поддържат твърда линия спрямо Куба, като според американски медии се обсъждат и допълнителни мерки срещу кубинското ръководство.

Кубинските власти от своя страна определят визитата на Ратклиф като възможност за диалог и смекчаване на напрежението между двете държави, подчертавайки, че Куба не представлява заплаха за сигурността на САЩ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Овчар

    15 4 Отговор
    Най чистия кокаин друсат така наречените властелини на планетата на които величието е към своя край..!

    Коментиран от #12

    10:37 15.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 8 Отговор
    голямо напрежение ще да е...кубинките са шавливи иначе-на рускините мязат

    10:37 15.05.2026

  • 3 честен ционист

    8 4 Отговор
    Бай Дончо ще обявява и Куба за 52 щат, после и Ганчо за номер 53..

    Коментиран от #8

    10:38 15.05.2026

  • 4 реалистъ

    9 10 Отговор
    САЩ просто ще купят Куба. Русийката и Чайна са жалка работа.

    Коментиран от #6, #15

    10:43 15.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    САЩ са купили Куба още 1940г. Друг въпрос е как се грижеше за нея през годините.

    10:50 15.05.2026

  • 7 Ще пада ли Хаванската стена

    9 7 Отговор
    Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Куба на фона на напрежение между Вашингтон и Хавана
    ....
    Посещението е определено като рядка стъпка в контактите, докато отношенията между двете страни остават силно обтегнати
    -;-
    Ще пада ли Хаванската стена, та да видим колко кубинци ще забегнат далече от Кастровия Райх?!!

    Представяте ли си Света да се отвори към мераците на Путлеристите да се махат от Четвъртия Райх и какво бягане ще настане?!?!!
    Другарки и другари, защо не емигрирате към СССР, КНДР и Куба!

    Колко са пропаднали марксистите и тошовистите?

    10:54 15.05.2026

  • 8 Ганчо иска ли РФ-то

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    честен ционист
    .
    Бай Дончо ще обявява и Куба за 52 щат, после и Ганчо за номер 53..
    -;-
    Шиткойна и Цончо Ганьовия ще поискат ли политическо убежище в Райха?!

    А какво ще прави Пешо Волгата като му свърше Мъката в Европарламента! Дали като Саид Станишоглу ще остане на Запада, та да се бори срещу капитализъма!!!

    Коментиран от #11

    10:56 15.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ганчо иска ли РФ-то":

    Сергей Станишев е от Херсон, а там татари няма. Предполагам и Волгин има рода там, та може да си идат към Херсон, знае ли човек.

    Коментиран от #14

    10:59 15.05.2026

  • 12 Другарю Овчар

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Овчар
    ..
    Най чистия кокаин друсат така наречените властелини на планетата
    -;-
    Затова ли толкова хоря търсят възможностите да отидат при Кокаина?!!
    Даже и сина на Стрината от Крущовица- Врачанско иска там на Запад при краварите да се мъчел!

    10:59 15.05.2026

  • 13 Сила

    6 4 Отговор
    Положението е ясно ....наближава края на купоните за гащи и 11 годишните проститутки в комунистическия рай на "Кастро и Сие ООД"

    11:01 15.05.2026

  • 14 При комунисти има ли значение корена

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "честен ционист":

    честен ционист
    00ОТГОВОР
    До коментар 8 от "Ганчо иска ли РФ-то":

    Сергей Станишев е от Херсон, а там татари няма. Предполагам и Волгин има рода там, та може да си идат към Херсон, знае ли човек.
    -;-
    Какйъв Херсон, като сега Бавзерите го били владеели незаконно!

    Като Първи Путлеристки фронт освободи Херсон и тогава ще видим накъде ще хванат бугарските херсонци!
    Колко изпъкналост имат пропутлеристите!?

    11:02 15.05.2026

  • 15 ФРГ-то имат ли полза от ГДР-тго

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    реалистъ
    32ОТГОВОР
    САЩ просто ще купят Куба. Русийката и Чайна са жалка работа.
    -;-
    Та и САЩ да не съжаляват за освобождаването на Куба!

    11:03 15.05.2026

  • 16 Т Живков

    3 6 Отговор
    Смъртт на комунизма!

    11:15 15.05.2026

  • 17 мдааа

    2 1 Отговор
    Да видим кой ще е 51вия и кой 52рия щат на САЩ. Състезанието м/у Венесуела и Куба започна.

    11:33 15.05.2026