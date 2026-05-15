Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Куба на фона на напрежение между Вашингтон и Хавана

Ръководителят на Централното разузнавателно управление на САЩ Джон Ратклиф е посетил Куба на 14 май, което представлява изключително рядко събитие в контактите между Вашингтон и Хавана, съобщава France 24, предава News.bg.

Американската разузнавателна агенция потвърди информацията на кубинските власти относно визитата. Публикувани снимки в социалната мрежа X показват Ратклиф в компанията на високопоставени кубински представители, сред които Рамон Ромеро Курбело - ръководител на разузнаването към кубинското вътрешно министерство.

Посещението се случва на фона на влошаващи се отношения между САЩ и Куба, като страната е изправена пред тежка енергийна криза и продължителни прекъсвания на електрозахранването.

Според информацията Куба вече е изчерпала запасите си от дизелово гориво и мазут, като единствените доставки напоследък са идвали от Русия, но те също са били бързо изразходвани.

В Хавана са регистрирани едни от най-сериозните прекъсвания на електричеството през последното десетилетие, което е довело до обществено напрежение и протести.

САЩ под ръководството на президента Доналд Тръмп поддържат твърда линия спрямо Куба, като според американски медии се обсъждат и допълнителни мерки срещу кубинското ръководство.

Кубинските власти от своя страна определят визитата на Ратклиф като възможност за диалог и смекчаване на напрежението между двете държави, подчертавайки, че Куба не представлява заплаха за сигурността на САЩ.