Гърция потвърди пълното въвеждане на биометричната система на границите на ЕС

Гърция заяви, че новата система за биометрична проверка на летищата за граждани извън Европейския съюз функционира в пълен обем и отхвърли твърденията, че британските пътници ще бъдат временно изключени от нея, съобщава в. „Катимерини“, предава БТА.

Въпреки това според гръцки официални представители на най-натоварените летища системата може временно да бъде изключвана при необходимост през летните месеци, когато има засилен трафик.

Министерството на външните работи на Гърция заяви, че не разполага с допълнителна информация или официални указания за това дали граждани на определени държави са временно освободени от процедурите.

Системата за влизане и излизане от Европейския съюз започна да работи на гръцките летища и гранични пунктове на 10 април, като заменя печатите в паспортите с биометрични данни.

Според гръцки представители идеята за временно изключение за граждани на Обединеното кралство е била обсъждана за улесняване на туристическия поток, тъй като страната е ключов пазар за туризма.

Въпреки това европейските и гръцките власти подчертават, че евентуално спиране на системата е възможно единствено при натоварени периоди и не е свързано с конкретна националност.

Част от туроператорите изразяват опасения, че новите проверки могат да забавят пътуванията, особено през активния летен сезон, когато Гърция приема десетки милиони туристи.