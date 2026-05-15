Гърция потвърди пълното въвеждане на биометричната система на границите на ЕС

Гърция заяви, че новата система за биометрична проверка на летищата за граждани извън Европейския съюз функционира в пълен обем и отхвърли твърденията, че британските пътници ще бъдат временно изключени от нея, съобщава в. „Катимерини“, предава БТА.
Въпреки това според гръцки официални представители на най-натоварените летища системата може временно да бъде изключвана при необходимост през летните месеци, когато има засилен трафик.
Министерството на външните работи на Гърция заяви, че не разполага с допълнителна информация или официални указания за това дали граждани на определени държави са временно освободени от процедурите.
Системата за влизане и излизане от Европейския съюз започна да работи на гръцките летища и гранични пунктове на 10 април, като заменя печатите в паспортите с биометрични данни.
Според гръцки представители идеята за временно изключение за граждани на Обединеното кралство е била обсъждана за улесняване на туристическия поток, тъй като страната е ключов пазар за туризма.
Въпреки това европейските и гръцките власти подчертават, че евентуално спиране на системата е възможно единствено при натоварени периоди и не е свързано с конкретна националност.
Част от туроператорите изразяват опасения, че новите проверки могат да забавят пътуванията, особено през активния летен сезон, когато Гърция приема десетки милиони туристи.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кая калас
10:07 15.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 А за рушистите и северните корийци
-;-
А за рушистите какви данни ще приемат?
А и за северните кориице-
Дали има система за проверка на менталността, та да се види нивото на деформация!
Северните корейци вярвали че Ким можел да чете мисълта им! И затова не знам дали вече мислят!
Добре че поне нашите бузлуджанците вярват в написаното от "Капитала" и са били против експлоатацията на пролетарията!
10:12 15.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Айде, айде
10:40 15.05.2026
8 Честито на баламите
10:52 15.05.2026
9 Ако не са англо-cвинчовците,
10:58 15.05.2026
10 Закинтос
11:36 15.05.2026
11 Системата в Гърция
Точно като данъчната им система 🤣🤣🤣
Кражба колко може и това е 😂😂😂
12:54 15.05.2026