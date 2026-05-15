Гърция потвърди пълното въвеждане на биометричната система на границите на ЕС

15 Май, 2026 10:04

  • гърция-
  • биометрична система-
  • граница-
  • ес-
  • европейски съюз

Властите уточняват, че системата за влизане и излизане на външни граждани е в сила, но може временно да бъде спирана при натоварен трафик

Гърция потвърди пълното въвеждане на биометричната система на границите на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция заяви, че новата система за биометрична проверка на летищата за граждани извън Европейския съюз функционира в пълен обем и отхвърли твърденията, че британските пътници ще бъдат временно изключени от нея, съобщава в. „Катимерини“, предава БТА.

Въпреки това според гръцки официални представители на най-натоварените летища системата може временно да бъде изключвана при необходимост през летните месеци, когато има засилен трафик.

Министерството на външните работи на Гърция заяви, че не разполага с допълнителна информация или официални указания за това дали граждани на определени държави са временно освободени от процедурите.

Системата за влизане и излизане от Европейския съюз започна да работи на гръцките летища и гранични пунктове на 10 април, като заменя печатите в паспортите с биометрични данни.

Според гръцки представители идеята за временно изключение за граждани на Обединеното кралство е била обсъждана за улесняване на туристическия поток, тъй като страната е ключов пазар за туризма.

Въпреки това европейските и гръцките власти подчертават, че евентуално спиране на системата е възможно единствено при натоварени периоди и не е свързано с конкретна националност.

Част от туроператорите изразяват опасения, че новите проверки могат да забавят пътуванията, особено през активния летен сезон, когато Гърция приема десетки милиони туристи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кая калас

    23 6 Отговор
    Тая да си даде веднага биометричните данни!

    10:07 15.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 А за рушистите и северните корийци

    5 18 Отговор
    Гърция заяви, че новата система за биометрична проверка на летищата за граждани извън Европейския съюз функционира в пълен обем и отхвърли твърденията, че британските пътници ще бъдат временно изключени от нея,
    -;-
    А за рушистите какви данни ще приемат?
    А и за северните кориице-
    Дали има система за проверка на менталността, та да се види нивото на деформация!
    Северните корейци вярвали че Ким можел да чете мисълта им! И затова не знам дали вече мислят!

    Добре че поне нашите бузлуджанците вярват в написаното от "Капитала" и са били против експлоатацията на пролетарията!

    10:12 15.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айде, айде

    17 6 Отговор
    И тоталния фашизъм вече се въвежда...

    10:40 15.05.2026

  • 8 Честито на баламите

    11 7 Отговор
    €вроконцлаг€рът € тук!

    10:52 15.05.2026

  • 9 Ако не са англо-cвинчовците,

    5 2 Отговор
    които ocират Даная, данайците са живи-умрели!

    10:58 15.05.2026

  • 10 Закинтос

    3 4 Отговор
    Освен задръстването на КПП-то, плажчето в Гърция ще изисква и колоноскопия под формата на проверка на биометричните данни.

    11:36 15.05.2026

  • 11 Системата в Гърция

    1 1 Отговор
    Работи, ама само когато няма работа 🤣🤣🤣
    Точно като данъчната им система 🤣🤣🤣
    Кражба колко може и това е 😂😂😂

    12:54 15.05.2026

