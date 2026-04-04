Петима загинали при руски удар по пазар във фронтови град в Украйна

Петима души загинаха, а 19 бяха ранени при руски удар с дрон тази сутрин по пазар във фронтовия украинския град Никопол, съобщи украинската главна прокуратура.

"Това е поредното военно престъпление, извършено от Русия", допълниха от държавното обвинение на Украйна в Телеграм.

Никопол, който е на няколко километра от окупираните от Москва територии на другия бряг на река Днепър, редовно е мишена на обстрели от страна на Русия.