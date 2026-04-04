Петима загинали при руски удар по пазар във фронтови град в Украйна
Петима загинали при руски удар по пазар във фронтови град в Украйна

4 Април, 2026 14:10 1 797 58

Други 19 души са ранени

Петима загинали при руски удар по пазар във фронтови град в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Петима души загинаха, а 19 бяха ранени при руски удар с дрон тази сутрин по пазар във фронтовия украинския град Никопол, съобщи украинската главна прокуратура.

"Това е поредното военно престъпление, извършено от Русия", допълниха от държавното обвинение на Украйна в Телеграм.

Никопол, който е на няколко километра от окупираните от Москва територии на другия бряг на река Днепър, редовно е мишена на обстрели от страна на Русия.


Украйна
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каквото повикало

    46 9 Отговор
    такова се обадило.

    14:12 04.04.2026

  • 2 Путин

    10 42 Отговор
    Сорос не ни дава да вземем Украйна, каза да се правим на "многоходови"

    Коментиран от #11

    14:12 04.04.2026

  • 3 Ицо

    47 7 Отговор
    Малко са, още трябва.

    Коментиран от #43

    14:12 04.04.2026

  • 4 Баце

    51 11 Отговор
    Бой по бандерските кратуни.

    14:13 04.04.2026

  • 5 Ощееее

    34 7 Отговор
    Да се пукат душите душмански.

    14:14 04.04.2026

  • 6 Хейт

    8 19 Отговор
    Тази война ми стана досадна .

    14:15 04.04.2026

  • 7 Швейк

    10 35 Отговор
    Мръсници до гроба.

    14:15 04.04.2026

  • 8 Град Козлодуй negaла

    33 5 Отговор
    Дано се оправят укробите.

    14:18 04.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тръмпстийн

    36 5 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    А за Иран какво вика, защото ни обърнаха xacтара.🤭🤭

    14:21 04.04.2026

  • 12 Американ

    8 45 Отговор

    До коментар #10 от "Това":

    Руснаците нали? Аз други фашисти по душа не виждам

    Коментиран от #15, #53

    14:22 04.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 4ифутян

    34 5 Отговор

    До коментар #12 от "Американ":

    Не виждаш, защото си maлоуmeн.

    14:24 04.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 :)))))

    45 4 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Видяхме ги Азов как излизаха като мишоци, облечени в рокли и молеха руснаците за милост:))

    Коментиран от #27

    14:26 04.04.2026

  • 19 Ханку Брат

    34 6 Отговор
    А защо не си стоят по дупките? На пазар тръгнали... Браво на Русия.

    Коментиран от #25

    14:27 04.04.2026

  • 20 Кво стана

    25 5 Отговор
    с педроханците?
    Кога ще открият черните “жиБове”?

    Коментиран от #30

    14:27 04.04.2026

  • 21 Сатана Z

    41 3 Отговор
    Абе,друго си е да убиеш 160 момиченца между 8 и 12 години с 13 Томахавки за по—сигурно.

    14:31 04.04.2026

  • 22 демократ

    10 34 Отговор
    Това са руските "братушки" това е рускии мирь

    14:32 04.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така ли?

    26 5 Отговор

    До коментар #19 от "Ханку Брат":

    Аз все още не вярвам, че Русия е ударила пазара. Ако това ще е така за в бъдеще войната скоро ще свърши. Не вярвам.о

    14:38 04.04.2026

  • 26 Въпрос

    33 4 Отговор
    За Демократичните бомби убиващи всеки ден хиляди защо си траете ? Ценизмът на медиите трябва да бъде подсъден !

    14:41 04.04.2026

  • 27 Хи хи хи

    25 4 Отговор

    До коментар #18 от ":)))))":

    От тогава нещо ич не се чува
    - москаляку на гиляку

    що тъй бре убийци на украинския народ, марионетната усръинска киийюфска хунта де ???!

    14:48 04.04.2026

  • 28 Съвет

    12 4 Отговор

    До коментар #23 от "Турчин":

    Припомни си кои построиха пътя София - Панагюрище и защо ги наричаха “ Робе “ , колко десетилетия работиха след 1876 и защо са ги заравяли там на място без знак …. Това са исторически факти а пък известната дума “ каиш “ която де употребява в съвременните времена не вярвам да не ти е непозната !

    14:48 04.04.2026

  • 29 Край нямат

    7 28 Отговор
    Руските зверства.

    14:48 04.04.2026

  • 30 Факт

    21 4 Отговор

    До коментар #20 от "Кво стана":

    ИТН и чалгаджиите имат 0.4% изборен успех хихи …

    14:51 04.04.2026

  • 31 Мишел

    8 17 Отговор
    Русия отново наложи пълна забрана върху износа на бензин, съобщи "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига в страна, предизвикван от украинските контраатаки по рафинерии и петролни складове и обекти.

    14:53 04.04.2026

  • 32 Рублевка

    28 3 Отговор
    "Никопол, който е на няколко километра от окупираните от Москва територии на другия бряг на река Днепър"

    Никопол е в обсега на руската артилерия и миномети "Слънцепек". Целта на руската армия не е мирното население. В противен случай градът щеше да бъде напълно унищожен. Има вероятност дронът да е бил украински, приземен от система за радио електронна борба или украинска провокация против мирното население.

    Коментиран от #54

    14:54 04.04.2026

  • 33 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    26 2 Отговор
    Няма как това да е "военно престъпление", защото е резултат от НЕКАДЪРНОТО ПВО на Бандерайна.
    Руснаците нямат интерес да си хабят оръжията по пазари и детски площадки...

    15:00 04.04.2026

  • 34 Не го е срам

    25 3 Отговор
    Ей, тоя лош Путин бре. Бомбардира само детски градини, пълни с малки натовчета и пансиони за монахини с мустаци.

    15:04 04.04.2026

  • 35 Зеленстийн

    21 3 Отговор
    "Володимир Зеленски се споменава във връзка с трафик на жени и деца от Украйна в публикувани в САЩ досиета по случая на американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в блудство с деца."
    Cмъpт на пeдoфилитe! Cмъpт! Cмъpт! Cмъpт! Cмъpт на бандровците!

    15:06 04.04.2026

  • 36 СПРАВЕДЛИВ

    20 3 Отговор
    Жалко, но тези градове са мишена и от страна на Украйна!
    Кога ще приключи тази братоубийствена война, предизвикана от чужди меркантилни интереси?
    Сега сме свидетели и на същото в Иран.
    Колкото и да напредва човечеството, оставаме си диви и варвари, алчни за пари, богатство и кръв.

    15:09 04.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Копеко Центов

    6 4 Отговор
    Ухаааа... с тая тема ще изкарам поне за баничка, а може и бозчка даже...

    15:13 04.04.2026

  • 39 Точен

    17 3 Отговор
    И как за по-малко от 10 мин разбраха, че ударът е руски? Да не е като в Буча, където умрелите запалиха цигарка, след като мина камерите...

    Коментиран от #40

    15:16 04.04.2026

  • 40 Нищо ново под слънцето

    9 4 Отговор

    До коментар #39 от "Точен":

    Още някъде в началото на войната укрите удариха техен пазар...с бая жертви. Реваха яко... но се окза тяхна ракета... БУЧА..

    15:36 04.04.2026

  • 41 КОЛЬО ПАРЪМА

    8 4 Отговор
    Малко са още е трябвало

    Коментиран от #45

    15:41 04.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лука

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ицо":

    Не се интересуваш ,че това са хора(цивилни) !

    16:01 04.04.2026

  • 44 арбалета 🎯

    9 4 Отговор
    Крайно време е Путин да вземе урок от Нетаняху , стига ги е галил урките !

    16:02 04.04.2026

  • 45 Лука

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    Не си далече от фашизма !

    16:02 04.04.2026

  • 46 Юда ,

    8 3 Отговор

    До коментар #42 от "Лука":

    Гледай стадото да не забегне , наблягай на храната и остави писането на другите ! Не е за теб тая работа .... !

    16:03 04.04.2026

  • 47 Ме Перке

    12 4 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    16:11 04.04.2026

  • 48 ВВП

    7 3 Отговор
    Само лобут за украинския скрап..

    Коментиран от #49

    16:16 04.04.2026

  • 49 арбалета 🎯

    3 2 Отговор

    До коментар #48 от "ВВП":

    Точно ! Даже им е малко боя ...

    16:19 04.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Хахахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Верно ли бре РУБЛО ИДИОТ?

    16:43 04.04.2026

  • 52 ОНЯ С ДРОНЯ

    3 5 Отговор
    ТОГЛИАТИКАУЧУК

    Яго гори .

    Отломките от Дронове

    Пак са свършили работа.

    Или пък Руските Пияндурници
    Пак пушат където не трябва.

    17:17 04.04.2026

  • 53 АБВ

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Американ":

    "Руснаците нали? Аз други фашисти по душа не виждам "

    Има много други. Американци, израелци, англичани, германци ....

    Коментиран от #57

    17:30 04.04.2026

  • 54 Боби

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Рублевка":

    А има и друг вариант:убитите да са били преоблечени натовски генерали,отишли да си купят чушки и домати,нали другар

    Коментиран от #58

    17:53 04.04.2026

  • 55 Поредна московска свинщина

    2 4 Отговор
    Пазарът, разбира се, е важен военен обект за московските мизерници, нали?!
    Време е да се удря пряко по московските муцуни, и то здраво. Украинците показаха, че мога това....

    18:08 04.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "АБВ":

    Фашизма е в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    09:13 05.04.2026

  • 58 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Боби":

    Варианта с преоблечени "натовски генерали "напълно приляга на елементарната рашистка пропаганда !

    09:19 05.04.2026

