Медицинският елит бе отличен от XI-то издание на Medical Awards 2026

Елитът на здравеопазването в Югоизточна Европа бе отличен на тържествена гала вечер в столичния Astoria Grand Hotel от XI-то издание на Medical Awards 2026. Събитието получи силна институционална подкрепа чрез официален Поздравителен адрес от Министъра на здравеопазването д-р Катя Ивкова, която изрази високата си оценка за всеотдайността на българските лекари и подкрепи избора на тазгодишното мото на форума: „Превенцията е най-доброто лечение“.

Благодарение на безупречната селекция на партньорите от Global Media , златните статуетки бяха разпределени в няколко тематични блока:

Гран При за Цялостен Принос в Медицината: Легендарният неврохирург Проф. Д-р Христо Цеков (Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда). Наградата бе връчена от Председателя на ЦЗПЗ и бивш здравен министър д-р Стойчо Кацаров.

Изключителен принос към медицинската наука и клинична практика: Проф. Д-р Атанас Кундурджиев (УМБАЛ "Св. Иван Рилски" — София).

Болничен Мениджмънт: УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив (под ръководството на проф. д-р Карен Джамбазов), отличена като най-голямото лечебно заведение и водещ университетски център у нас.

Лидер в Редките заболявания и Неврогенетиката: Световно признатият учен Проф. д-р Ивайло Търнев (УМБАЛ „Александровска“), създател на първия у нас Експертен център по генетични нервни заболявания и вдъхновител на професията „Здравен медиатор“.







Международен принос в медицината: Клиника по гастроентерология - ИСУЛ „Царица Йоана“, София — за високи научни постижения извън границите на страната.

Снимка: Габриела Чолакова

Лидер в модерното кардиохирургично лечение: Отделението по кардиохирургия към Acibadem City Clinic УМБАЛ Витоша (с ръководител д-р Асен Келчев), припознато като водещо звено за миниинвазивна хирургия под световния златен стандарт JCI.

Лидер в устойчивото развитие на общинското здравеопазване: МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София, отличена за своите 135-годишни традиции, модерна лапароскопска урология (д-р Милен Цветков) и авангардна ПЕТ/КТ онкологична диагностика.

Офталмологични иновации: Специализирана очна болница VISION бе отличена за „Инвестиции в качество и висок стандарт на медицинската грижа“ (въвела първата в България Valeda система за макулна дегенерация), а нейният началник на отделение д-р Анна Ганчева получи приза за „Иновативен подход в лечението и грижата на пациентите“ за пионерството ѝ в IPL светлинните терапии при сухо око. Наградите бяха връчени от д-р Ваньо Видков, Председател на Столичната колегия на БЛС.



Снимка: Оля Ал-Ахмед

Клинично сътрудничество и екипна работа: СОБАЛ и МЦ „Пентаграм“ под ръководството на д-р Веселин Даскалов грабнаха статуетката за своя сплотен 14-годишен офталмологичен и АГ състав и успешния си холистичен подход.

Регионален триумф за МБАЛ Самоков: Общинската болница направи историческо постижение с три големи награди – за „Медицински инвестиции и болнична реновация“ (за цялостната модернизация на девететажната база съвместно с Общината), за „Клинично сътрудничество в оперативната медицина“ (Хирургично отделение), за „Спешна кардиология“ (Кардиологично отделение) и за Вътрешното отделение на болницата.

Лидер с кауза във фармацевтичната индустрия: Николай Хаджидончев (Изпълнителен директор на „Тева“ за България и Гърция) за своя над 30-годишен стратегически управленски опит в сектора.



Лидер във Въвеждането на Иновативни Методи в Медицината: Доц. Д-р Славомир Кондов (УМБАЛ "Медика Русе").

Клиника с кауза: Клиника по гастроентерология – ИСУЛ „Царица Йоана“.

Принос към съсловната дейност и медицинската етика: Д-р Юрий Жечев (Зам.-председател на Централната комисия по професионална етика на БЛС).

Принос към общественото здраве: Д-р Ваня Тагарева (Зам.-председател на СОС) за създаването на мащабните спасяващи програми за кардиологичен и преддиабетен скрининг в София.

Хуманизъм и социални дейности: Сдружение „Аутизъм Днес“ за терапевтичните им центрове в страната и Адв. Борислава Сиракова (Фондация „Здравно Бъдеще“) за правно застъпничество на пациентите.

Лидер в превантивната медицина и anti-aging: Д-р Полина Паньова, отличена от медийните партньори на събитието.

Иновации в Денталната Медицина: Smile Center d-r G. Spahieva — София — за внедряването на дигитални технологии и съвременна естетика.



Тазгодишното издание премина под знака на две големи каузи – отбелязването на 20-годишния юбилей на съорганизаторите от VIP Communication PR и провеждането на благородна кампания в подкрепа на фондация Вярвай, чиято кауза е за децата и страдащите от онкологични заболявания. Водещи на церемонията бяха известният актьор и двукратен носител на „Икар“ Симеон Владов и журналистката Патриция Кирилова. Празничната вечер започна с много енергия и изящество благодарение на грандиозното изпълнение на младите таланти от клуб за спортни танци „Инфинити“, които взривиха сцената с невероятните си танци. Актьорът Симеон Владов, освен като водещ, впечатли гостите и с изпълнението от проекта "Пеещи артисти" - "Човек на върха". Музикалният виртуоз Исус Ангелов направи фурор с класически изпълнения на акордеон.

Организационният комитет, начело със съорганизаторите на събитието Патриция Кирилова и Дончо Георгиев, изрази официална и дълбока благодарност към своите медийни партньори , които с висок професионализъм превърнаха каузите и успехите на медиците във водеща новина.

Всички наградени си тръгнаха със специални премиум подаръци, осигурени от официалните партньори на вечерта – лидерите в недвижимите имоти Harmony Group (по повод най-новия им морски проект Harmony Premium и столичния Harmony Residence), козметичния гигант „Рефан“ и компанията за рекламен печат „Фреш принт“. Празничният гала коктейл бе съпроводен от селектираните лимитирани вина на винарна „Лиляче“ от Враца, превърнали се в официален вкус на юбилейната вечер.