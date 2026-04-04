Новини
Свят »
Словакия »
Премиерът на Словакия призова за премахване на санкциите върху вноса на газ и петрол от Русия

4 Април, 2026 18:37

  • словакия-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • роберт фицо-
  • русия-
  • газ-
  • доставки-
  • възобновяване

Фицо: Европейският съюз и Европейската комисия трябва незабавно да възстановят диалога с Руската федерация

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Словакия Роберт Фицо във Facebook призова за премахване на санкциите върху вноса на газ и петрол от Руската федерация.

„Европейският съюз и Европейската комисия (ЕК) трябва незабавно да възстановят диалога с Русия и да осигурят такава политическа и правна среда, че отделните държави-членки на ЕС и Европейският съюз като цяло да компенсират липсата на запаси от газ и петрол и да направят възможно доставянето на тези стратегически суровини от всички възможни източници и [от всички] посоки, включително Русия“, се отбелязва в публикацията на премиера. „Следователно всички безсмислени санкции, забраняващи вноса на газ и петрол от Русия, трябва да бъдат премахнати, да се даде старт на самостоятелна инициатива на ЕС за ускоряване на края на войната в Украйна и да се предприемат решителни стъпки за възстановяване на работата на петролопровода „Дружба“.

Фицо каза, че в събота е провел телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан. „Не можем да се борим с гигантската енергийна криза само на национално ниво“, каза той. Фицо също отбеляза, че правителствата на Словакия и Унгария, въпреки всичко, правят всичко, за да защитят националната икономика и своите граждани от „идеологическия фанатизъм и некомпетентност на ЕК, злото“ Владимир Зеленски и негативните последици от войната срещу Иран.

Доставките на петрол за Словакия и Унгария по тръбопровода Дружба през Украйна бяха спрени на 27 януари. Правителството на Словакия обяви петролна криза в републиката.


Словакия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 67 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    59 21 Отговор
    Това е политик.

    Коментиран от #4, #9, #23

    18:38 04.04.2026

  • 2 западняците

    18 18 Отговор
    счупиха рекорда по внос на втечнен руски газ но вие нямате море

    Коментиран от #14

    18:40 04.04.2026

  • 3 Оцеляване

    53 17 Отговор
    При оцеляваенто има антидоти, няма марки или верига аптеки. Нашия антидот е да оцелеем икономичекси... Гласувайте за още евроатлантизъм и скоро войната ще е на наша територия.

    Коментиран от #27, #50

    18:40 04.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ивелин Михайлов

    47 18 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ ПОДКРЕПЯ ИСКАНЕТО НА СЛОВАКИЯ!

    18:41 04.04.2026

  • 6 Дориана

    56 12 Отговор
    Тепърва хода на събитията ще покажат на Европейските лидери , че допуснаха тотални грешки по отношение на войната между Русия и Украйна.

    Коментиран от #51

    18:41 04.04.2026

  • 7 Популизъм

    18 45 Отговор
    Руският газ е скъп и неизгоден. Ясно е, чи изпълнява кремълски задачи :)😀

    Коментиран от #19

    18:42 04.04.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    16 39 Отговор
    Путилифонът бати Путйо сподели тайно каде Фицето като го ритнат словаците че го земе на хонорар у некоя савецка фирма.

    18:42 04.04.2026

  • 9 Това не е политик

    14 48 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а наведена руска марионетка 😀)

    18:43 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Квич от Обора

    42 8 Отговор
    Ква е тая първа армия в света,която не може да си намери шофьора на самолет за описване на щетите по застраховката на таралясника Ф35?

    Коментиран от #54

    18:43 04.04.2026

  • 12 Европеец

    37 11 Отговор
    Откъде толкова акъл в урсулата и нейната неграмотна компания бе Фицо.... Предната статия Дони се сили, И понеже е луд за връзване ще го направи, предстои да видим колко ще скочи бензинът и храната и дали цените ще бъдат по силите на обикновените хора.... Фицо е държавник мислещ за държавата си, а иначе политици много и както бившият прокурор Гешев ги нарече много политически боклуци

    Коментиран от #55

    18:44 04.04.2026

  • 13 Урсула фон дебилоиден

    18 11 Отговор
    Нищо няма да свалям ,ще стоте некъпани на тъмно и студено

    18:46 04.04.2026

  • 14 Другите държави

    13 41 Отговор

    До коментар #2 от "западняците":

    отдавна си диверсифицираха доставките на таз и петрол Единствено Унгария и Словакия останаха зависими. Много некадърност управляващи са Орбан и Фицо, а най-унизителното е че се превърнаха в роби на вражеска държава.

    18:47 04.04.2026

  • 15 Христо грозен

    9 16 Отговор
    Този сайт да се е закрие,дава на хората свободно да коментират а на нас фалангите това не ни отърва

    18:49 04.04.2026

  • 16 Анонимен

    31 5 Отговор
    Бяха ми останали 50-60т пшеница и 80т царевица за продаване, но като гледам европейските откачалки, май ще си ги запазя. Тези ще ни докарат дотам да пасем. Само да вметна, че въпреки лошата Русия, следващата ми пратка с торове е отново руска. Цялата работа беше за това кой да прибира комисиона при износа от Русия.

    19:05 04.04.2026

  • 17 Добре, че в Европа

    35 8 Отговор
    има такива като Фицо и Орбан!

    19:06 04.04.2026

  • 18 бай Даню

    27 5 Отговор
    Аааа, сетихте се най-после,,, ама нали играете по свирката на ЕС и русата кака

    19:10 04.04.2026

  • 19 ЗРИТЕЛ

    8 4 Отговор

    До коментар #7 от "Популизъм":

    ти, въобще си нямаш понятие от икономика

    Коментиран от #52

    19:13 04.04.2026

  • 20 Т.КОЛЕВ

    4 34 Отговор
    ФИЦО МИЦО И ОРБАН ВЪН ОТ ЕВРОСЪЮЗА.
    ИЛИ ДА СПАЗВАТ ЕМБАРГОТО.
    ДА СИ ДОКАРВАТ ГОРИВО СЪД ВЛАКОВИ КОМПОЗИЦИЙ ЦИСТЕРНИ.И КАМИОНИ.ОТ.ДРУГИ МЕСТА.ДО ПАДСНЕ НА ЕМБАРГОТО. ИЛИ ДА ИДАТ.ПРИ ПУТИН И ДА ГО МОЛЯТ ДА СПРЕ ДА ИЗБИВА НАРОД В УКРАЙНА И ДА СЕ МАХА ОТ.ЧУЖДА ТЕРИТОЕИЯ.

    Коментиран от #29

    19:29 04.04.2026

  • 21 И на Фицо краят му се вижда.

    2 32 Отговор
    Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията

    Коментиран от #22

    19:35 04.04.2026

  • 22 Ако е спрял за Украйна

    28 2 Отговор

    До коментар #21 от "И на Фицо краят му се вижда.":

    Само адмирации на Фицо!

    19:38 04.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 шмицу

    0 0 Отговор
    да си купи боб

    19:50 04.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Троленето

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пръдльо потрупан":

    е приоритет на глупаци и отпадъци в обществото!

    20:10 04.04.2026

  • 29 бай Даню

    13 0 Отговор

    До коментар #20 от "Т.КОЛЕВ":

    Ако слушат тебе....ама хич не им дреме, имат горива и са урназ
    А ние,... си останахме с гайдите

    20:10 04.04.2026

  • 30 Будител

    24 1 Отговор

    До коментар #24 от "Мразени са продажници като урсулите":

    Путин какви щети нанесе? Урсулите под опеката на Байдън наложиха санкциите и направиха целия ЕС роби на Украйна . Газ , петрол, полезни изкопаеми, метали...дори гвоздеите в Германия идваха от Русия сега голяма част пак идват от Русия , но в пъти по скъпи. Цяла Европа стана заложник на реваншисткият режим . И скоро европейците нищо добро не ги очаква.

    Коментиран от #36, #49

    20:27 04.04.2026

  • 31 Васил

    1 22 Отговор
    И за какво ми е рашистки газ по 2000 долара за 1000 куб метра и по 120 долара за барел петрол няма начин Европа да е дойната крава на Путлер да си го продават на Индия и Китай ааааааааааа забравих там им го продават за 50$ и са на границата на оцеляване.

    Коментиран от #32, #34

    20:29 04.04.2026

  • 32 Пропагандата

    10 1 Отговор

    До коментар #31 от "Васил":

    винаги се цели в глупака!

    20:32 04.04.2026

  • 33 Закривайте цирка

    18 2 Отговор
    Като почнат да гинат от глад накрая ще им писне на унгарците и поляците, ще се разберат с Путин да си поделят Украйна и да си пуснат петролопроводите сами. Вярно ли е, че зеленски е евреин и родителите му си живеят в богаташка къща в Израел?

    Коментиран от #35

    20:59 04.04.2026

  • 34 Будител

    13 0 Отговор

    До коментар #31 от "Васил":

    Само един пример-преди санкциите , Германия купуваше газ за 60 евро , а Ганьо заради " далновидният " Румен Овчаров по 180 долара

    21:26 04.04.2026

  • 35 Будител

    18 1 Отговор

    До коментар #33 от "Закривайте цирка":

    В ютуб има един трисериен филм от американски топ разузнавачи...там показват имотите на зеленски ...над 15 са . за над 1 милиард долара...да има и в Израел...да - евреин е

    21:30 04.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 И наш Радев иска същото!

    3 10 Отговор
    Радев официално предложи премахване на санкциите срещу руските окупатори, без никакви аргументи,също както и Фицо предлага. Европейци сър...

    Коментиран от #39

    22:35 04.04.2026

  • 39 Ами браво на Радев

    17 3 Отговор

    До коментар #38 от "И наш Радев иска същото!":

    Една суверенна страна си следва интереса, а не чужди интереси!

    22:40 04.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ей сега ес ще види къде зимуват раците

    15 2 Отговор
    Само, че Русия ще покаже комбинация от три пръста на държавите даващи оръжия и пари на хунтата в Киев!

    22:53 04.04.2026

  • 43 ха, ха, ха...

    7 2 Отговор
    Троловете от екипа на ФАКТИ пак изпаднаха в неспособност да оборват коментиращите и се хванаха за метлата да изчистят всички неудобни диалози.

    23:02 04.04.2026

  • 44 Смешна цензура

    10 1 Отговор
    Фицо казва в прав ред : " ЗЛОТО Владимир Зеленски"!!!!, а факти удобно слагат кавичките не в края на изречението ,а между злото и Зеленски!))

    23:12 04.04.2026

  • 45 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Бай Ганьо":

    ти ше го фанеш ми се струва,даже ше го оближеш

    23:14 04.04.2026

  • 46 Словашки боклук

    2 13 Отговор
    Цицо долен - рубладжийска гнидо миризлива!!!!

    Коментиран от #47

    00:24 05.04.2026

  • 47 Че си боклук е видно

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "Словашки боклук":

    Като ви раждат отпадъци, какви да сте? Смър дели!

    Коментиран от #53

    00:29 05.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Сельооо

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Будител":

    Събудителю заспал,ти чий го дириш в ЕС?Изнасяй се,не ставаш за европеец,селски тарикат!!

    08:52 05.04.2026

  • 50 Пръдльо заспал

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Оцеляване":

    Не си познал!!Тренирай плашенето с гаргите на село,че и за това не те бива!!

    08:53 05.04.2026

  • 51 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Не се занимавай с хода на историята,нямаш ресурс да го коментираш!

    08:57 05.04.2026

  • 52 Пръдльо заспал

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "ЗРИТЕЛ":

    Плащах най скъпия газ в Европа.когато идваше директно по тръбата от Русия

    09:00 05.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Копейпръдльовец

    1 7 Отговор

    До коментар #11 от "Квич от Обора":

    Ти не можеше дома си да намерш без придружител,но руската пропаганда като ти подхвърли гола кука,кълвеш като шаран.

    Коментиран от #57

    09:14 05.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Скорпион

    8 1 Отговор
    ЕС все повече затъва, въпрос на време е да го осъзнаят всички.

    09:18 05.04.2026

  • 57 Бай вую

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Копейпръдльовец":

    Вярно ли си пръдльовец

    16:35 05.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания