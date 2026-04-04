Премиерът на Словакия Роберт Фицо във Facebook призова за премахване на санкциите върху вноса на газ и петрол от Руската федерация.

„Европейският съюз и Европейската комисия (ЕК) трябва незабавно да възстановят диалога с Русия и да осигурят такава политическа и правна среда, че отделните държави-членки на ЕС и Европейският съюз като цяло да компенсират липсата на запаси от газ и петрол и да направят възможно доставянето на тези стратегически суровини от всички възможни източници и [от всички] посоки, включително Русия“, се отбелязва в публикацията на премиера. „Следователно всички безсмислени санкции, забраняващи вноса на газ и петрол от Русия, трябва да бъдат премахнати, да се даде старт на самостоятелна инициатива на ЕС за ускоряване на края на войната в Украйна и да се предприемат решителни стъпки за възстановяване на работата на петролопровода „Дружба“.

Фицо каза, че в събота е провел телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан. „Не можем да се борим с гигантската енергийна криза само на национално ниво“, каза той. Фицо също отбеляза, че правителствата на Словакия и Унгария, въпреки всичко, правят всичко, за да защитят националната икономика и своите граждани от „идеологическия фанатизъм и некомпетентност на ЕК, злото“ Владимир Зеленски и негативните последици от войната срещу Иран.

Доставките на петрол за Словакия и Унгария по тръбопровода Дружба през Украйна бяха спрени на 27 януари. Правителството на Словакия обяви петролна криза в републиката.