Премиерът на Словакия призова за премахване на санкциите върху вноса на газ и петрол от Русия

Премиерът на Словакия Роберт Фицо във Facebook призова за премахване на санкциите върху вноса на газ и петрол от Руската федерация.
„Европейският съюз и Европейската комисия (ЕК) трябва незабавно да възстановят диалога с Русия и да осигурят такава политическа и правна среда, че отделните държави-членки на ЕС и Европейският съюз като цяло да компенсират липсата на запаси от газ и петрол и да направят възможно доставянето на тези стратегически суровини от всички възможни източници и [от всички] посоки, включително Русия“, се отбелязва в публикацията на премиера. „Следователно всички безсмислени санкции, забраняващи вноса на газ и петрол от Русия, трябва да бъдат премахнати, да се даде старт на самостоятелна инициатива на ЕС за ускоряване на края на войната в Украйна и да се предприемат решителни стъпки за възстановяване на работата на петролопровода „Дружба“.
Фицо каза, че в събота е провел телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан. „Не можем да се борим с гигантската енергийна криза само на национално ниво“, каза той. Фицо също отбеляза, че правителствата на Словакия и Унгария, въпреки всичко, правят всичко, за да защитят националната икономика и своите граждани от „идеологическия фанатизъм и некомпетентност на ЕК, злото“ Владимир Зеленски и негативните последици от войната срещу Иран.
Доставките на петрол за Словакия и Унгария по тръбопровода Дружба през Украйна бяха спрени на 27 януари. Правителството на Словакия обяви петролна криза в републиката.
1 Последния Софиянец
18:38 04.04.2026
2 западняците
18:40 04.04.2026
3 Оцеляване
18:40 04.04.2026
5 Ивелин Михайлов
18:41 04.04.2026
6 Дориана
18:41 04.04.2026
7 Популизъм
18:42 04.04.2026
8 Архимандрисандрит Бибиян
18:42 04.04.2026
9 Това не е политик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а наведена руска марионетка 😀)
18:43 04.04.2026
11 Квич от Обора
18:43 04.04.2026
12 Европеец
18:44 04.04.2026
13 Урсула фон дебилоиден
18:46 04.04.2026
14 Другите държави
До коментар #2 от "западняците":отдавна си диверсифицираха доставките на таз и петрол Единствено Унгария и Словакия останаха зависими. Много некадърност управляващи са Орбан и Фицо, а най-унизителното е че се превърнаха в роби на вражеска държава.
18:47 04.04.2026
15 Христо грозен
18:49 04.04.2026
16 Анонимен
19:05 04.04.2026
17 Добре, че в Европа
19:06 04.04.2026
18 бай Даню
19:10 04.04.2026
19 ЗРИТЕЛ
До коментар #7 от "Популизъм":ти, въобще си нямаш понятие от икономика
19:13 04.04.2026
20 Т.КОЛЕВ
ИЛИ ДА СПАЗВАТ ЕМБАРГОТО.
ДА СИ ДОКАРВАТ ГОРИВО СЪД ВЛАКОВИ КОМПОЗИЦИЙ ЦИСТЕРНИ.И КАМИОНИ.ОТ.ДРУГИ МЕСТА.ДО ПАДСНЕ НА ЕМБАРГОТО. ИЛИ ДА ИДАТ.ПРИ ПУТИН И ДА ГО МОЛЯТ ДА СПРЕ ДА ИЗБИВА НАРОД В УКРАЙНА И ДА СЕ МАХА ОТ.ЧУЖДА ТЕРИТОЕИЯ.
19:29 04.04.2026
21 И на Фицо краят му се вижда.
19:35 04.04.2026
22 Ако е спрял за Украйна
До коментар #21 от "И на Фицо краят му се вижда.":Само адмирации на Фицо!
19:38 04.04.2026
26 шмицу
19:50 04.04.2026
28 Троленето
До коментар #25 от "Пръдльо потрупан":е приоритет на глупаци и отпадъци в обществото!
20:10 04.04.2026
29 бай Даню
До коментар #20 от "Т.КОЛЕВ":Ако слушат тебе....ама хич не им дреме, имат горива и са урназ
А ние,... си останахме с гайдите
20:10 04.04.2026
30 Будител
До коментар #24 от "Мразени са продажници като урсулите":Путин какви щети нанесе? Урсулите под опеката на Байдън наложиха санкциите и направиха целия ЕС роби на Украйна . Газ , петрол, полезни изкопаеми, метали...дори гвоздеите в Германия идваха от Русия сега голяма част пак идват от Русия , но в пъти по скъпи. Цяла Европа стана заложник на реваншисткият режим . И скоро европейците нищо добро не ги очаква.
20:27 04.04.2026
31 Васил
20:29 04.04.2026
32 Пропагандата
До коментар #31 от "Васил":винаги се цели в глупака!
20:32 04.04.2026
33 Закривайте цирка
20:59 04.04.2026
34 Будител
До коментар #31 от "Васил":Само един пример-преди санкциите , Германия купуваше газ за 60 евро , а Ганьо заради " далновидният " Румен Овчаров по 180 долара
21:26 04.04.2026
35 Будител
До коментар #33 от "Закривайте цирка":В ютуб има един трисериен филм от американски топ разузнавачи...там показват имотите на зеленски ...над 15 са . за над 1 милиард долара...да има и в Израел...да - евреин е
21:30 04.04.2026
38 И наш Радев иска същото!
22:35 04.04.2026
39 Ами браво на Радев
До коментар #38 от "И наш Радев иска същото!":Една суверенна страна си следва интереса, а не чужди интереси!
22:40 04.04.2026
42 Ей сега ес ще види къде зимуват раците
22:53 04.04.2026
22:53 04.04.2026
43 ха, ха, ха...
23:02 04.04.2026
44 Смешна цензура
23:12 04.04.2026
45 някой си
До коментар #27 от "Бай Ганьо":ти ше го фанеш ми се струва,даже ше го оближеш
23:14 04.04.2026
46 Словашки боклук
00:24 05.04.2026
47 Че си боклук е видно
До коментар #46 от "Словашки боклук":Като ви раждат отпадъци, какви да сте? Смър дели!
00:29 05.04.2026
49 Сельооо
До коментар #30 от "Будител":Събудителю заспал,ти чий го дириш в ЕС?Изнасяй се,не ставаш за европеец,селски тарикат!!
08:52 05.04.2026
50 Пръдльо заспал
До коментар #3 от "Оцеляване":Не си познал!!Тренирай плашенето с гаргите на село,че и за това не те бива!!
08:53 05.04.2026
51 Ха ха ха ха
До коментар #6 от "Дориана":Не се занимавай с хода на историята,нямаш ресурс да го коментираш!
08:57 05.04.2026
52 Пръдльо заспал
До коментар #19 от "ЗРИТЕЛ":Плащах най скъпия газ в Европа.когато идваше директно по тръбата от Русия
09:00 05.04.2026
54 Копейпръдльовец
До коментар #11 от "Квич от Обора":Ти не можеше дома си да намерш без придружител,но руската пропаганда като ти подхвърли гола кука,кълвеш като шаран.
09:14 05.04.2026
56 Скорпион
09:18 05.04.2026
57 Бай вую
До коментар #54 от "Копейпръдльовец":Вярно ли си пръдльовец
16:35 05.04.2026