Новини
Свят »
Ливан »
"Хизбула" уби 11-ти израелски войник в Южен Ливан от началото на ескалацията на 2 март

"Хизбула" уби 11-ти израелски войник в Южен Ливан от началото на ескалацията на 2 март

4 Април, 2026 19:07, обновена 4 Април, 2026 21:00

  • ливан-
  • израел-
  • атаки-
  • убити

Израелски удари убиха за денонощие 54 души в съседната страна

"Хизбула" уби 11-ти израелски войник в Южен Ливан от началото на ескалацията на 2 март - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи тази вечер, че е дала още една жертва в Южен Ливан, където вече над един месец воюва с проиранското движение "Хизбула", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Старши сержант Гай Лудар, на 21 години, падна в бой", се казва в краткото изявление.

Това е единадесетият израелски военнослужещ, убит от началото на сраженията в Южен Ливан на 2 март, отбелязва АФП.

Отделно един израелски земеделец бе застрелян по погрешка от израелската армия в северната част на страната близо до границата с Ливан.

Едновременно Израел воюва и с Иран, откакто заедно със САЩ подложи тази страна на обстрел на 28 февруари. Най-малко 19 души бяха убити в Израел при обстрел от Иран и Ливан.

Петима човека междувременно бяха ранени днес в Централен Израел при ирански ракетен обстрел.

Над 1000 души протестираха тази вечер в Тел Авив против войната срещу Иран и "Хизбула". "Край на безкрайната война", "Не бомбардирайте! Говорете!" и "Край на глупостите на Биби!", скандираха демонстрантите, събрали се на площад "Хабима" в центъра на града.

Най-малко 54 души са били убити през последните 24 часа в резултат на израелски въздушни удари в Южен Ливан, а други 156 са били ранени, съобщи Министерството на здравеопазването на страната.

„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март надхвърля 1422, а 4294 са ранени“, се казва в изявление на министерството, разпространено в Ливан. „Сред жертвите на израелските въздушни удари са 1 203 мъже, 126 деца и 93 жени.“

Израел нанася военни удари в Ливан основно с цел неутрализиране на заплахи от страна на групировката „Хизбула“ и предотвратяване на атаки срещу израелска територия.

Израелските сили за отбрана често извършват „ответни удари“ след изстрелване на ракети или дронове от ливанска територия към Северен Израел.

Мишени на ударите са командни центрове, складове за оръжие, терористична инфраструктура и стратегически обекти (като мостове и бензиностанции), за които се твърди, че се използват от „Хизбула“ за военни цели.

Израел разглежда „Хизбула“ като основно прокси на Иран и използва военна сила, за да ограничи доставките на иранско оръжие и присъствието на съюзнически сили близо до границата си.

Операциите целят да отблъснат бойците на „Хизбула“ далеч от границата, за да се осигури безопасното завръщане на десетки хиляди евакуирани израелски граждани в домовете им в северната част на страната.

Напрежението в региона остава критично, като ударите често засягат не само Южен Ливан, но и цели в столицата Бейрут и долината Бекаа.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 65 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Радев

    28 32 Отговор
    Демократична България е с Епщайн, Сорос и "Израел"

    19:18 04.04.2026

  • 3 Сатана Z

    51 6 Отговор
    Окупираните палестински територии ще бъдат освободени от еврейско присъствие независимо дали Ливан ще го има или не.

    19:19 04.04.2026

  • 4 Ламбо

    39 6 Отговор
    Изроди

    19:20 04.04.2026

  • 5 Сатана Z

    45 5 Отговор
    😁 Хо Хо Л попадна в казана!

    Украинското посолство поиска от ливанските власти да позволят на „украинец, загубил паспорта си“, да напусне страната през летището. След проверка на името и снимката му, ливанските разузнавателни агенции откриха, че той е издирван за планиране на бомбени атентати и убийства в Бейрут под ръководството на израелския Мосад.

    В резултат на това ливанските власти уведомиха украинското посолство за задължението си да екстрадират мъжа, съобщава AFP, позовавайки се на началника на ливанските служби за сигурност Хасан Шукейр.

    Коментиран от #8

    19:21 04.04.2026

  • 6 Това е ясно

    9 33 Отговор
    1600 души ,цивилни с автомати Фира.
    Че то оня Монгольяк педофил го издирват за отвлечени...65 000 деца от Украйна!

    Коментиран от #47

    19:27 04.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Европеец

    30 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    От коментара ти Не можах да разбера ,защо ще го екстрадират , А няма да го съдят за типичната украинска черта тероризъм....

    Коментиран от #11

    19:34 04.04.2026

  • 9 Пако

    34 4 Отговор
    По скоро дявола може да се насочи по пътя на добродетелите, отколкото евреите. Те са подли при несполука и нагли при сполука.Евреите обичат да бият само вързано магаре.

    19:37 04.04.2026

  • 10 Хохохо

    5 6 Отговор
    За евреите може няма проблем

    19:58 04.04.2026

  • 11 Сатана Z

    15 3 Отговор

    До коментар #8 от "Европеец":

    Ливанските власти с като нашите.Всеки ги командва.

    20:13 04.04.2026

  • 12 Курти

    4 20 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и край нема

    Коментиран от #17

    21:03 04.04.2026

  • 13 Бесен - Язовец

    28 4 Отговор
    Чий го търсят ционистите в Ливан, Сирия, Газа, Иран?

    Коментиран от #14, #16, #18, #19

    21:03 04.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Русофил

    4 12 Отговор
    Тебе търсят

    21:06 04.04.2026

  • 16 Русофил

    6 12 Отговор

    До коментар #13 от "Бесен - Язовец":

    Тиквата ти търсат

    21:07 04.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хизбула

    22 4 Отговор
    Единадесет, ама не мoшeтa, а меркави, и не за месец, а за миналата седмица. А на самите мoшeтa им загубихме бройката.

    21:17 04.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Състрадателен

    19 3 Отговор
    Жалко за момчетата, ама какво търсят че фотите в Ливан. Ще стане като в Йордания. 40 танка и стотици изпратени при Ирод.

    21:19 04.04.2026

  • 23 Така Така

    17 3 Отговор
    Щом нападат си заслужават жертвите даже са малко на фона на невинните оертви от другите народи

    21:26 04.04.2026

  • 24 Гост

    10 4 Отговор
    Израел, респективно ционистите, като започнат едно дело е редно да го доведат до край..., войната им с Иран ще ги направи независими или ще трябва да изчезнат вдън земя, както обикновено правят, но временно, разбира се!😊

    21:28 04.04.2026

  • 25 как баща му от малък го е

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Боко":

    вкарал в занаята цялата фамилия са вътре

    21:43 04.04.2026

  • 26 не розав носорог ти с майка си

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Смоко":

    обикаляте турските тирове а баба ти събира след вас каквото е останало

    21:47 04.04.2026

  • 27 Някой

    10 4 Отговор
    Израел и САЩ "неутрализират",
    а Хизбула "убиват".

    Открийте каква е разликата?

    21:55 04.04.2026

  • 28 Постна сводка

    8 3 Отговор
    Няма загуби на танкове и самолети Или се крие

    Коментиран от #34

    21:57 04.04.2026

  • 29 МАЙ 40 Ф35-ЦИ

    11 2 Отговор
    Са дали фира снощи.

    Коментиран от #52

    22:12 04.04.2026

  • 30 Смешник

    14 4 Отговор
    Много малко бе единадесет Тия от Цахал лъжат повече от Зеления наркоман

    22:14 04.04.2026

  • 31 Не избежно

    12 2 Отговор
    ХИЗБУЛА е създаде за защита от атаките на ЕВРЕЙСКИТЕ СИОНИСТИ.
    Тв не е нападателна с отбранителна организация.

    Никога не р била “ терористична” организация.

    22:18 04.04.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    14 3 Отговор
    Хизбула очила поне 10-тина израелски танкове Меркава. Без екипаж ли са били, че сао за 11 бойци признават?

    Коментиран от #33

    22:29 04.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Има бре ,Пен ДЕЛ

    4 9 Отговор

    До коментар #28 от "Постна сводка":

    427 москалски фръчила и 376 вертушки,.. а ония 42 монголски корабли и 2 подводници са ..бакшиш...
    Де.. бил

    Коментиран от #43

    22:40 04.04.2026

  • 35 тва на баща ти ника ли е

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Така е, хомо":

    така му викат в махала аа а на теб малкия хо-мо

    Коментиран от #36

    22:43 04.04.2026

  • 36 Не му яж У... Я

    3 9 Отговор

    До коментар #35 от "тва на баща ти ника ли е":

    А коментирай фактите от 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ на монголоидния ФЮРЕР ПЕДОФИЛ

    Коментиран от #39

    22:46 04.04.2026

  • 37 мдаа

    13 3 Отговор
    "един израелски земеделец бе застрелян по погрешка от израелската армия"- Смятайте тази "велика" армия какъв страх я тресе, щом убиват своите безобидни граждани. Днес дори израелските земеделци не са в безопасност от израелските военни, които пуцат напосоки.

    Коментиран от #41

    22:50 04.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 въпрос с баща ти ли ви пукат

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Не му яж У... Я":

    или първо него да видиш как се прави и след това теб ! или викаш като ви гепят ви правят 3 ДНЕВНИЯ БЛИЦКРИГ разпран си

    22:52 04.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хехехе

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "мдаа":

    Че то един Грузинец унищожи 32 Милиона човекоподобни блатари след ВСВ!
    А Педофила Избегал по трусики от ЛОШИО ГОТВАЧ ,само до сега чувализира 2 Милиона монголяци и 430 000 цивилни граждани в независима ИЧКЕРИЯ/ Чечня
    Хехехехехехе

    Коментиран от #48

    22:55 04.04.2026

  • 42 виж как знаеш за украйнските

    4 2 Отговор

    До коментар #38 от "Възрожденец":

    вдигаш бойния дух по палатките на фронта украйнска наденица до картофите няма да кажа на никой каквъв си станал-ла

    22:55 04.04.2026

  • 43 не натрапвай твойте мисли

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "Има бре ,Пен ДЕЛ":

    разбрах че си гай@№коверт

    22:57 04.04.2026

  • 44 Сатана Z

    2 6 Отговор

    До коментар #38 от "Възрожденец":

    И на нас ни писна да повтаряме опорките на оная Пияната от посоля, ама докато цака евраци ше я търпим .
    Цял свят видя че могучая на пеДо-фила е абсолютен СМЕХ

    Коментиран от #45

    22:58 04.04.2026

  • 45 лягай пед@е

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    раст че утре ще пътуваме с теб свиленград на паркинга с тирове вземи и баща ти че няма да смогнеш

    23:00 04.04.2026

  • 46 Коце Блицкрига

    3 5 Отговор

    До коментар #38 от "Възрожденец":

    Хахахахаха
    Какъв Донбас, ху.. ЙЛО Пен ДЕЛА, втора година си връща Белгородска Република, освободената от една Бригада десантчици за...5 ДНИ.
    Хахахахаха

    23:03 04.04.2026

  • 47 Велин

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Това е ясно":

    Не бе, 650 000 са били!!! Даже 6,5 млн!!!?

    23:21 04.04.2026

  • 48 ХАХАХА

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хехехе":

    Ей ти тези милиони за нищо ги нямаш ма macтио пробита, Сталин колко xoxoxoxxлянски отпадъка умори по време на гладомора, към 27 млн., е вързва ти се цифрата за 32 млн. заедно с укроблатните паразити.

    23:36 04.04.2026

  • 49 Град Козлодуй

    4 1 Отговор
    Дано се оправят 4@футите и консервите им - меркава.

    23:37 04.04.2026

  • 50 До този момент

    1 3 Отговор
    за всеки убит израелски войник се падат 100 убити бойци на Хизбула

    23:56 04.04.2026

  • 51 Айде бе

    6 0 Отговор
    Хизбула унищожи 134 еврейски танка Меркава, 8 батареи от железния купол, няколко командни центъра, няколко казарми и куп друга техника.
    Еврейските окупатори да не ни разсмиват с тези 11 жертви, защото вече са няколко хиляди.
    Повече от 5000 ракети и дронове са изстреляли Хизбулла над северните територии на окупирана Палестина и жертвите са по-скоро 11 хиляди, а не 11.

    23:57 04.04.2026

  • 52 Не 40 бе

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "МАЙ 40 Ф35-ЦИ":

    1348 били

    00:02 05.04.2026

  • 53 ужас

    4 0 Отговор
    много жалко само 11 гниди за толкова много време

    00:08 05.04.2026