"Хизбула" уби 11-ти израелски войник в Южен Ливан от началото на ескалацията на 2 март

Израелската армия съобщи тази вечер, че е дала още една жертва в Южен Ливан, където вече над един месец воюва с проиранското движение "Хизбула", предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Старши сержант Гай Лудар, на 21 години, падна в бой", се казва в краткото изявление.
Това е единадесетият израелски военнослужещ, убит от началото на сраженията в Южен Ливан на 2 март, отбелязва АФП.
Отделно един израелски земеделец бе застрелян по погрешка от израелската армия в северната част на страната близо до границата с Ливан.
Едновременно Израел воюва и с Иран, откакто заедно със САЩ подложи тази страна на обстрел на 28 февруари. Най-малко 19 души бяха убити в Израел при обстрел от Иран и Ливан.
Петима човека междувременно бяха ранени днес в Централен Израел при ирански ракетен обстрел.
Над 1000 души протестираха тази вечер в Тел Авив против войната срещу Иран и "Хизбула". "Край на безкрайната война", "Не бомбардирайте! Говорете!" и "Край на глупостите на Биби!", скандираха демонстрантите, събрали се на площад "Хабима" в центъра на града.
Най-малко 54 души са били убити през последните 24 часа в резултат на израелски въздушни удари в Южен Ливан, а други 156 са били ранени, съобщи Министерството на здравеопазването на страната.
„Общият брой на убитите цивилни от началото на военната ескалация на 2 март надхвърля 1422, а 4294 са ранени“, се казва в изявление на министерството, разпространено в Ливан. „Сред жертвите на израелските въздушни удари са 1 203 мъже, 126 деца и 93 жени.“
Израел нанася военни удари в Ливан основно с цел неутрализиране на заплахи от страна на групировката „Хизбула“ и предотвратяване на атаки срещу израелска територия.
Израелските сили за отбрана често извършват „ответни удари“ след изстрелване на ракети или дронове от ливанска територия към Северен Израел.
Мишени на ударите са командни центрове, складове за оръжие, терористична инфраструктура и стратегически обекти (като мостове и бензиностанции), за които се твърди, че се използват от „Хизбула“ за военни цели.
Израел разглежда „Хизбула“ като основно прокси на Иран и използва военна сила, за да ограничи доставките на иранско оръжие и присъствието на съюзнически сили близо до границата си.
Операциите целят да отблъснат бойците на „Хизбула“ далеч от границата, за да се осигури безопасното завръщане на десетки хиляди евакуирани израелски граждани в домовете им в северната част на страната.
Напрежението в региона остава критично, като ударите често засягат не само Южен Ливан, но и цели в столицата Бейрут и долината Бекаа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сатана Z
Украинското посолство поиска от ливанските власти да позволят на „украинец, загубил паспорта си“, да напусне страната през летището. След проверка на името и снимката му, ливанските разузнавателни агенции откриха, че той е издирван за планиране на бомбени атентати и убийства в Бейрут под ръководството на израелския Мосад.
В резултат на това ливанските власти уведомиха украинското посолство за задължението си да екстрадират мъжа, съобщава AFP, позовавайки се на началника на ливанските служби за сигурност Хасан Шукейр.
Коментиран от #8
19:21 04.04.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Европеец
До коментар #5 от "Сатана Z":От коментара ти Не можах да разбера ,защо ще го екстрадират , А няма да го съдят за типичната украинска черта тероризъм....
Коментиран от #11
19:34 04.04.2026
11 Сатана Z
До коментар #8 от "Европеец":Ливанските власти с като нашите.Всеки ги командва.
20:13 04.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Русофил
До коментар #13 от "Бесен - Язовец":Тиквата ти търсат
21:07 04.04.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Някой
а Хизбула "убиват".
Открийте каква е разликата?
21:55 04.04.2026
31 Не избежно
Тв не е нападателна с отбранителна организация.
Никога не р била “ терористична” организация.
22:18 04.04.2026
32 РЕАЛИСТ
Коментиран от #33
22:29 04.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
