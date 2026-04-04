Новини
Свят »
Турция »
Ердоган към Рюте: Военният конфликт в Близкия изток води до геостратегическа безизходица

4 Април, 2026 20:00, обновена 4 Април, 2026 20:05 2 210 27

  • ердоган-
  • рюте-
  • война-
  • иран-
  • турция-
  • нато

Турският лидер разговаря по телефона с генералният секретар на НАТО

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военният конфликт в Близкия изток води до „геостратегическа безизходица“, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Турският лидер направи това изявление по време на телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде вестник „Дейли Сабах“.

Ердоган отбеляза, че ескалацията, причинена от бомбардировките срещу Иран, рискува да удължи нестабилността в региона и че международната общност трябва да засили дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия.

Президентът посочи подкрепата на НАТО за противовъздушната отбрана на Турция и отбеляза, че солидарността в този процес допълнително подчертава възпиращата сила на алианса.

Той добави, че усилията за мирно разрешаване на конфликта между Русия и Украйна продължават и потвърди готовността на Анкара да играе ролята на медиатор.

Атомната електроцентрала в Бушер преди това беше ударена от четвъртата си атака от началото на американско-израелската военна операция. Експлозията уби охранител, повредила е спомагателна сграда, но не е открито изтичане на радиация.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биби

    5 34 Отговор
    Иран Никога Няма да има ЯО

    Коментиран от #17

    20:08 04.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БОЛШЕВИК

    35 3 Отговор
    Тая война е на дивите капиталисти, които фалират и умират и завличат всички със себе си в бездната!

    20:09 04.04.2026

  • 4 Българин

    3 38 Отговор
    Нато трябва да подкрепи Тръмп на всяка цена, за да няма геополитическа безизходица!

    Коментиран от #18

    20:10 04.04.2026

  • 5 Европеец

    41 3 Отговор
    Ердоган от регионален лидер стана глобален играч, защото гледащ държавнически на нещата, А и посочи правилното място на урсулата-на табуретката.... А либераста рютето, няма какво да коментирам ,,мъжката,, секретарка....

    Коментиран от #8, #10

    20:10 04.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кухоглава копейка

    3 14 Отговор
    Ще се мриееее бе боклууук!

    20:12 04.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ром

    5 7 Отговор
    Всеки българин е геостратег!
    Плюя в тавана в къщата му!

    🤣🤣🤣

    20:13 04.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    4 21 Отговор
    Пуйките ще бъдат подпукани след Иран. Одрин отново ще е български и ще спрем новините на турски. Веднъж сме ги били преди век, сега ще повторим.

    Коментиран от #13, #27

    20:22 04.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Европеец

    20 1 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Не мислиш ли, че е полезна консултация с лекар психиатър.....

    20:27 04.04.2026

  • 14 Дзак

    7 0 Отговор
    Войната просто е нежалано продължение на Украинската.

    20:29 04.04.2026

  • 15 Ердоган

    19 0 Отговор
    Ердоган опердаши наркомана заради
    Турски поток и зеления гледа на умряло

    20:56 04.04.2026

  • 16 Отивай

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тихо πръдляк!":

    улево, mршооооо!

    21:00 04.04.2026

  • 17 Лопо

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Биби":

    Иран имат ядрено оръжие, куоили са го от Русия !!!!

    21:02 04.04.2026

  • 18 Кака Гошка

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    С помощ от България САЩ може да победят Иран

    21:06 04.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дудов

    3 0 Отговор
    "ЮРюте,Рюте...за никакъв й не ставаш .И НАТО за никакъч чеп не го бива..." вероятно е добавил Ердоган към края на монолога, понеже Рюте е мълчал като п....а

    23:16 04.04.2026

  • 21 Евреите

    4 0 Отговор
    ще направят беля с тази атомна електроцентрала.

    23:17 04.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    5 0 Отговор
    то нищо не зависи от Рюти

    23:29 04.04.2026

  • 24 Хахахаа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганчев":

    Я се погледни в огледалото и ще видиш циганина .

    23:34 04.04.2026

  • 25 000⁰0000а га

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганчев":

    А ганчев копанарина със гладкия си мозък за какво му е че се бърка във работи където не разбира

    23:39 04.04.2026

  • 26 Готов за бой

    0 2 Отговор
    Аз само ги чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакво Нато не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    23:44 04.04.2026

  • 27 1453

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Гладна кокошка просо сънува!!!

    19:03 05.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания