Ердоган към Рюте: Военният конфликт в Близкия изток води до геостратегическа безизходица

Военният конфликт в Близкия изток води до „геостратегическа безизходица“, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Турският лидер направи това изявление по време на телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде вестник „Дейли Сабах“.

Ердоган отбеляза, че ескалацията, причинена от бомбардировките срещу Иран, рискува да удължи нестабилността в региона и че международната общност трябва да засили дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия.

Президентът посочи подкрепата на НАТО за противовъздушната отбрана на Турция и отбеляза, че солидарността в този процес допълнително подчертава възпиращата сила на алианса.

Той добави, че усилията за мирно разрешаване на конфликта между Русия и Украйна продължават и потвърди готовността на Анкара да играе ролята на медиатор.

Атомната електроцентрала в Бушер преди това беше ударена от четвъртата си атака от началото на американско-израелската военна операция. Експлозията уби охранител, повредила е спомагателна сграда, но не е открито изтичане на радиация.