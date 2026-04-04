Ердоган към Рюте: Военният конфликт в Близкия изток води до геостратегическа безизходица

Военният конфликт в Близкия изток води до „геостратегическа безизходица“, заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган.
Турският лидер направи това изявление по време на телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предаде вестник „Дейли Сабах“.
Ердоган отбеляза, че ескалацията, причинена от бомбардировките срещу Иран, рискува да удължи нестабилността в региона и че международната общност трябва да засили дипломатическите усилия за прекратяване на бойните действия.
Президентът посочи подкрепата на НАТО за противовъздушната отбрана на Турция и отбеляза, че солидарността в този процес допълнително подчертава възпиращата сила на алианса.
Той добави, че усилията за мирно разрешаване на конфликта между Русия и Украйна продължават и потвърди готовността на Анкара да играе ролята на медиатор.
Атомната електроцентрала в Бушер преди това беше ударена от четвъртата си атака от началото на американско-израелската военна операция. Експлозията уби охранител, повредила е спомагателна сграда, но не е открито изтичане на радиация.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Биби
Коментиран от #17
20:08 04.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 БОЛШЕВИК
20:09 04.04.2026
4 Българин
Коментиран от #18
20:10 04.04.2026
5 Европеец
Коментиран от #8, #10
20:10 04.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кухоглава копейка
20:12 04.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ром
Плюя в тавана в къщата му!
🤣🤣🤣
20:13 04.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анонимен
Коментиран от #13, #27
20:22 04.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Европеец
До коментар #11 от "Анонимен":Не мислиш ли, че е полезна консултация с лекар психиатър.....
20:27 04.04.2026
14 Дзак
20:29 04.04.2026
15 Ердоган
Турски поток и зеления гледа на умряло
20:56 04.04.2026
16 Отивай
До коментар #8 от "Тихо πръдляк!":улево, mршооооо!
21:00 04.04.2026
17 Лопо
До коментар #1 от "Биби":Иран имат ядрено оръжие, куоили са го от Русия !!!!
21:02 04.04.2026
18 Кака Гошка
До коментар #4 от "Българин":С помощ от България САЩ може да победят Иран
21:06 04.04.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дудов
23:16 04.04.2026
21 Евреите
23:17 04.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
23:29 04.04.2026
24 Хахахаа
До коментар #2 от "Ганчев":Я се погледни в огледалото и ще видиш циганина .
23:34 04.04.2026
25 000⁰0000а га
До коментар #2 от "Ганчев":А ганчев копанарина със гладкия си мозък за какво му е че се бърка във работи където не разбира
23:39 04.04.2026
26 Готов за бой
23:44 04.04.2026
27 1453
До коментар #11 от "Анонимен":Гладна кокошка просо сънува!!!
19:03 05.04.2026