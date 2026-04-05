Кола се блъсна в празнуващи Лаоската Нова година в Луизиана, има тежко ранени

Кола се блъсна в група хора по време на празненство за Лаоската Нова година в Ню Иберия, Луизиана, ранявайки 15 души, някои от които критично, съобщиха от шерифската служба на окръг Иберия, цитирани от CNN.

Шофьорът е задържан, а предварително разследване е установило, че инцидентът „не изглежда умишлен“. Обстоятелствата около инцидента се разследват.

Свидетели съобщиха, че колата е започнала да се приближава към участниците в парада, след което е ускорила рязко и е блъснала хората. Държавните власти изразиха подкрепа за пострадалите, а полицията разследва инцидента.

Междувременно организаторите на фестивала обявиха временни промени в програмата: вечерните музикални представления са отменени, но търговските обекти ще останат отворени. В зависимост от ситуацията със сигурността, фестивалът може да продължи на 5 април, като ще работят само някои религиозни събития и търговци.