САЩ и Израел нанасят масирани удари по големия ирански град Исфахан

Експлозии избухнаха в множество райони на Исфахан, един от най-големите градове на Иран, разположен в централната част на страната, предаде телевизия Ал Хадат.
Според телевизионния канал американски и израелски сили извършват масивни въздушни удари по множество цели в града.
Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е свалил друг дрон MQ-9 в небето над централен Иран, предаде Fars.
Според съобщението дронът е бил свален в небето над провинция Исфахан.
Най-малко трима цивилни са били убити при въздушни удари в провинция Ардебил, разположена в северозападен Иран, според заместник-губернатора на региона.
„Най-малко трима души са били убити и трима са ранени в резултат на атаки срещу няколко области на провинцията“, каза местен служител, цитиран от иранската информационна агенция Тасним.
Най-малко трима души са били убити и при ракетна атака в планинския район на югозападен Иран, предаде губернатора на провинциите Кохгилуе и Бойер Ахмад.
„Един от планинските райони на Кохгилуе беше ударен от ракетен огън от американски и израелски сили“, каза губернаторът, цитиран от информационната агенция Тасним. Той добави, че „към този момент е известно и за двама ранени, но точният брой на загиналите и ранените не е определен“. Губернаторът не изключи възможността броят им да се увеличи значително.
Според Тасним атаката е станала в района, където преди време е бил свален американски изтребител F-15. Според американската страна единият пилот е спасен, но съдбата на втория все още е неизвестна.
Изтребители на израелските военновъздушни сили навлязоха във въздушното пространство на ливанската столица от морето и прелетяха над града няколко пъти на ниска височина, съобщи източник от гражданската защита.
„Вражеският самолет проби звуковата бариера поне два пъти над Бейрут и южните му покрайнини, причинявайки силни трясъци“, отбеляза той. „Появата на ниско летящи изтребители в небето над столицата през нощта предизвика паника сред жителите.“
На 1 април израелски удар по квартал Джна в южен Бейрут уби шестима души и рани още 21.
1 Ъхъъъъъ
ИСраИл - евреи
Краварите - слуги на евреИ
Жалкое,че оня с малките мустачки не успя но виж персите ще му завършат работтата
Коментиран от #7
05:39 05.04.2026
2 Сашт Терористи
05:53 05.04.2026
3 Карго 200
05:58 05.04.2026
4 бум бум Тел Авив
06:00 05.04.2026
5 Иван
06:00 05.04.2026
6 За военни престъпления.
06:05 05.04.2026
7 Кремля Евреи
До коментар #1 от "Ъхъъъъъ":Еврейската Троица
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ
Ще Затрият РУСКАТА КОЧИНА.
Всички ги обичат
Тримата ЕВРЕИ Путерасти.
Коментиран от #8
06:26 05.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ивреите
06:35 05.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БРАВО
06:46 05.04.2026
12 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
06:56 05.04.2026
13 ПРОГРЕСИВЕН КАМЕНОДЕЛЕЦ
ПОНЕ НЯМА ДА КРАДЕ ПАРИ
ЗА ИНЕРТНИТЕ МАТЕРИАЛИ
СЕГА МОГАТ ДА ИЗНАСЯТ И ЗА МАГ.ХЕМУС
ВЕЧЕ ИМАТ КАМИК
ЗА ДВАЙСЕ ПИРАМИДИ НА ХЕОПС....
08:44 05.04.2026
14 Идва Нов Световен Ред
12:02 05.04.2026