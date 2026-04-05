САЩ и Израел нанасят масирани удари по големия ирански град Исфахан

Експлозии избухнаха в множество райони на Исфахан, един от най-големите градове на Иран, разположен в централната част на страната, предаде телевизия Ал Хадат.

Според телевизионния канал американски и израелски сили извършват масивни въздушни удари по множество цели в града.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция твърди, че е свалил друг дрон MQ-9 в небето над централен Иран, предаде Fars.

Според съобщението дронът е бил свален в небето над провинция Исфахан.

Най-малко трима цивилни са били убити при въздушни удари в провинция Ардебил, разположена в северозападен Иран, според заместник-губернатора на региона.

„Най-малко трима души са били убити и трима са ранени в резултат на атаки срещу няколко области на провинцията“, каза местен служител, цитиран от иранската информационна агенция Тасним.

Най-малко трима души са били убити и при ракетна атака в планинския район на югозападен Иран, предаде губернатора на провинциите Кохгилуе и Бойер Ахмад.

„Един от планинските райони на Кохгилуе беше ударен от ракетен огън от американски и израелски сили“, каза губернаторът, цитиран от информационната агенция Тасним. Той добави, че „към този момент е известно и за двама ранени, но точният брой на загиналите и ранените не е определен“. Губернаторът не изключи възможността броят им да се увеличи значително.

Според Тасним атаката е станала в района, където преди време е бил свален американски изтребител F-15. Според американската страна единият пилот е спасен, но съдбата на втория все още е неизвестна.

Изтребители на израелските военновъздушни сили навлязоха във въздушното пространство на ливанската столица от морето и прелетяха над града няколко пъти на ниска височина, съобщи източник от гражданската защита.

„Вражеският самолет проби звуковата бариера поне два пъти над Бейрут и южните му покрайнини, причинявайки силни трясъци“, отбеляза той. „Появата на ниско летящи изтребители в небето над столицата през нощта предизвика паника сред жителите.“

На 1 април израелски удар по квартал Джна в южен Бейрут уби шестима души и рани още 21.