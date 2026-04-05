Американски командоси спасиха и втория пилот на сваления над Иран изтребител F-15E Strike Eagle

И вторият член на екипажа на американския изтребител F-15E Strike Eagle, свален над Иран, е бил успешно спасен от американските сили, съобщи New York Post.

И двамата членове на екипажа (пилотът и офицерът по оръжейните системи) вече са изведени от територията на Иран. Първият член беше открит и спасен скоро след свалянето на самолета в петък, докато за втория се провеждаше интензивна издирвателна операция в продължение на почти два дни.

Спасяването е извършено от елитни части за бойно търсене и спасяване (CSAR) дълбоко в иранска територия, в югозападния район на страната (провинции Хузестан и Кохгилюе и Бойер Ахмад).

Самолетът F-15E, базиран в RAF Lakenheath във Великобритания, беше свален в петък, 3 април 2026 г., от иранската противовъздушна отбрана. Това е първият случай на свален пилотиран американски боен самолет над вражеска територия от началото на настоящия конфликт.

По време на спасителната акция американските хеликоптери са попаднали под обстрел от местни номадски племена, а самолет A-10 Warthog, участващ в мисията, също е бил поразен, което е наложило катапултирането и спасяването на неговия пилот над Персийския залив.

Инцидентът се случи на фона на засилено напрежение, като президентът Доналд Тръмп постави 48-часов краен срок на Иран да отвори Ормузкия пролив, заплашвайки с масирани удари по енергийната инфраструктура на страната.