Американски командоси спасиха и втория пилот на сваления над Иран изтребител F-15E Strike Eagle

5 Април, 2026 08:14, обновена 5 Април, 2026 07:26 10 859 202

Елитни части за бойно търсене и спасяване са провели успешна операция в иранските провинции Хузестан и Кохгилюе и Бойер Ахмад

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

И вторият член на екипажа на американския изтребител F-15E Strike Eagle, свален над Иран, е бил успешно спасен от американските сили, съобщи New York Post.

И двамата членове на екипажа (пилотът и офицерът по оръжейните системи) вече са изведени от територията на Иран. Първият член беше открит и спасен скоро след свалянето на самолета в петък, докато за втория се провеждаше интензивна издирвателна операция в продължение на почти два дни.

Спасяването е извършено от елитни части за бойно търсене и спасяване (CSAR) дълбоко в иранска територия, в югозападния район на страната (провинции Хузестан и Кохгилюе и Бойер Ахмад).

Самолетът F-15E, базиран в RAF Lakenheath във Великобритания, беше свален в петък, 3 април 2026 г., от иранската противовъздушна отбрана. Това е първият случай на свален пилотиран американски боен самолет над вражеска територия от началото на настоящия конфликт.

По време на спасителната акция американските хеликоптери са попаднали под обстрел от местни номадски племена, а самолет A-10 Warthog, участващ в мисията, също е бил поразен, което е наложило катапултирането и спасяването на неговия пилот над Персийския залив.

Инцидентът се случи на фона на засилено напрежение, като президентът Доналд Тръмп постави 48-часов краен срок на Иран да отвори Ормузкия пролив, заплашвайки с масирани удари по енергийната инфраструктура на страната.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фар

    88 69 Отговор
    Американските сили спасиха пилот от американските военновъздушни сили, който беше блокиран в Иран, по време на смела мисия рано в неделя сутринта, след спасителна операция и ожесточени боеве между американски морски пехотинци и командоси и ирански войници, съобщиха американски представители. Членът на екипажа е бил блокиран в Иран повече от 24 часа. Всички сили, участващи в спасителната операция, са напуснали безопасно иранското въздушно пространство, съобщиха представителите.

    07:18 05.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    112 141 Отговор
    Правят квот си искат в Иран.

    Коментиран от #6, #8, #11, #120

    07:20 05.04.2026

  • 4 Бах те

    88 50 Отговор
    Щайги как падат

    Коментиран от #73

    07:20 05.04.2026

  • 5 Земя въздух

    134 10 Отговор
    По бг новините една от водещите се изцепи, че пилотите били "капитулирали".

    Коментиран от #84

    07:21 05.04.2026

  • 6 Мухахаха

    117 66 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Ядът як пердах това правят

    Коментиран от #115

    07:21 05.04.2026

  • 7 евала

    87 49 Отговор
    Колкото е щур рижия перчем, толкова са добри специалните части на каубоите!

    07:23 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БРАВО

    109 58 Отговор
    А кога ще спасяват пилотите на спасителните хеликоптери?!

    Коментиран от #181

    07:23 05.04.2026

  • 10 Русия най-могъщата

    89 67 Отговор
    Москва помпи Иран с ракети, чфутите и кравите разногледи.

    Коментиран от #51, #145

    07:24 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мишел

    38 28 Отговор
    Пентагонът съобщи загубите на САЩ във войната с Иран 13 убити и 365 ранени.

    Коментиран от #21, #116, #161

    07:26 05.04.2026

  • 13 Болен мозък

    46 15 Отговор

    До коментар #11 от "Де са":

    Откъде ли излитат изтребителите да бомбят аятоласите....

    Коментиран от #26

    07:27 05.04.2026

  • 14 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    28 37 Отговор
    Сега наказвам, после казвам

    07:29 05.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Kaлпазанин

    69 19 Отговор
    Номадите с чифтетата ли свалиха ,самолетите 🤔🤔🤔🤔🤔,,да не са били с лъкове и стрели ??

    07:30 05.04.2026

  • 17 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    36 41 Отговор
    Тия Аятолахчета били много лабави бре...

    07:30 05.04.2026

  • 18 Мурка

    37 10 Отговор

    До коментар #2 от "Русофил":

    И МНОГО ЦИКАТРИДИНА СА МУ ИЗПИСАЛИ

    07:30 05.04.2026

  • 19 Жалко

    24 33 Отговор
    Ако го бяха хванали иранците, сащ щяха да бъдат принудени по-леко да воюват или даже да спрат войната.

    07:31 05.04.2026

  • 20 Българин

    79 44 Отговор
    Има ли някой, който вярва на краварските фантазии?!?

    Коментиран от #44, #52, #117

    07:33 05.04.2026

  • 21 Мурка

    35 9 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    НЕ СЛУШАИ ПОПА КАКВО ГОВОРИ А ГЛЕДАИ КАКВИ ГИ ВЪРШИ----МИШОЧЕ

    07:33 05.04.2026

  • 22 Ванушка

    41 27 Отговор
    Нашите ги остават пушечно месо, На Путя не му дреме.

    07:36 05.04.2026

  • 23 Факт

    64 42 Отговор
    Ако беше свален пилот руснак в Украйна изобщо нямаше да го търсят рашистите.

    Коментиран от #24, #185

    07:37 05.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гост

    53 27 Отговор
    Ако влезнеш в ирански сайтове пише, че американците обикалят да убият пилота, защото тези дни бомбардират точно където е се води, че е паднал

    Коментиран от #31

    07:40 05.04.2026

  • 26 Мухахаха

    11 10 Отговор

    До коментар #13 от "Болен мозък":

    Прочети заглавието на статията и ще ти стане ясно

    07:43 05.04.2026

  • 27 Обикновен човек

    39 51 Отговор
    Велика нация.Нищо общо с руските орки.

    07:46 05.04.2026

  • 28 САЩ имат най- добрите бойци

    29 34 Отговор
    на света.

    Да, вторият пилот на американския изтребител F-15E, свален над Иран, е успешно спасен.

    : Военнослужещият е бил изведен при специална операция на американски командоси в ранните часове на 5 април 2026 г..Контекст: Самолетът беше свален в Западен Иран в петък (3 април). Докато първият пилот беше спасен почти веднага след катапултирането, вторият беше в неизвестност повече от денонощие.Потвърждение: Информацията за успешното извеждане на пилота беше разпространена от световните агенции като „Ройтерс“ и „Аксиос“.

    07:46 05.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Путин

    43 34 Отговор
    Аз пилоти не търся 500 бройки съм загубил в Украйна.Моа ли ги издира всичките

    07:47 05.04.2026

  • 31 Zaхрова

    30 12 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    Ирански сайтове викаш😂😂😂😂😂

    Коментиран от #34

    07:48 05.04.2026

  • 32 Сега Тръмп пак

    30 20 Отговор
    ще навири перчема и вероятността да заповяда масирана бомбардировка на Иран става все по голяма.

    Изтребителите на САЩ и Изарел ще преминат към охрана на тежките бомбардировачи.
    Ще има ракетни залпове по Иран от многото фрегати в околните води.

    07:49 05.04.2026

  • 33 Свободен

    36 36 Отговор
    Четете копейки!
    Ето така се прави!

    Коментиран от #37, #39, #41

    07:50 05.04.2026

  • 34 Гост

    43 23 Отговор

    До коментар #31 от "Zaхрова":

    Ами има ирански сайтове. Нормалните хора четат двете гледни точки, а не само една.

    Коментиран от #47, #56

    07:53 05.04.2026

  • 35 Това лято явно

    15 12 Отговор
    ще почиваме само на запад от конфликта в Иран.

    Европа, Майорка, Канарите, Мадейра, Карибите , даже до Турция няма да ходим.

    Коментиран от #45, #187

    07:53 05.04.2026

  • 36 Само идиоти

    25 0 Отговор
    Коментирате тука

    Коментиран от #40

    07:53 05.04.2026

  • 37 Какви копейки те бият по тиквата

    55 19 Отговор

    До коментар #33 от "Свободен":

    Я виж как световната икономика колабира, цените на всичко галопират нагоре.
    Вие сте напълно примитивни и неадекватни.
    Да си беше направил труда да проучиш какво мислят хората в САЩ за тази война.
    Ти ще пукнеш от глад следващата зима ако така продължават нещата.

    Коментиран от #118, #180

    07:55 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Мухахаха

    21 12 Отговор

    До коментар #33 от "Свободен":

    Да така се прави падат като круши те самолети

    07:56 05.04.2026

  • 40 И ти

    7 6 Отговор

    До коментар #36 от "Само идиоти":

    коментираш!

    07:57 05.04.2026

  • 41 Свободен мухал

    20 8 Отговор

    До коментар #33 от "Свободен":

    Кое ти е свободното ве диванчо

    07:58 05.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 АЛТЕРНАТИВА ЗА АМЕРИКА

    22 56 Отговор
    ОТМЪЩЕНИЕТО ЗА СВАЛЕНИЯ САМОЛЕТ ЩЕ Е ЖЕСТОКО
    ДО СЕГА ТРЪМП ГИ ЖАЛЕШЕ, НО СЕГА ЩЕ СЕ СТОВАРИ ЦЯЛАТА МОЩ НА АМЕРИКА ВЪРХУ ИСЛЯМИСТКИЯ РЕЖИМ
    ТРЪМП КАЗА, ЧЕ ЗА ВСЕКИ АЯТОЛАХ, ЗА ВСЕКИ ТЕРОРИСТ ИМА ИЗЛЯТ КУРШУМ

    ИРАН ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕН И СПАСЕН ЗА ИРАНСКИЯ НАРДО ЩЕ НАСТЪПИ СВЕТЛО БЪДЕЩЕ СЛЕД КАТО САЩ ГО ОСВОБОДИ ОТ ИСЛЯМИЗМА

    Коментиран от #50, #70

    07:59 05.04.2026

  • 44 Кънчо

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Май има

    07:59 05.04.2026

  • 45 Лифла

    11 3 Отговор

    До коментар #35 от "Това лято явно":

    Как така, нема да ме ..на Дубай?!

    07:59 05.04.2026

  • 46 От времето на 2СВ

    22 12 Отговор
    Американците спсяват своите пилоти по суша и вода..., включително един от спасените пилоти става президент на САЩ. Останалите спасяват резервните части...

    08:00 05.04.2026

  • 47 Ха ха

    22 22 Отговор

    До коментар #34 от "Гост":

    Откъде ирански сайтове, като в Иран няма интернет? Стига писа глупости.

    Коментиран от #53, #58

    08:00 05.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Какъв самолет бе

    40 20 Отговор

    До коментар #43 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА АМЕРИКА":

    То да беше само този самолет.
    За миналата седмица Иран поразиха АУАКС
    поразиха радарни станции за милиарди
    удариха един от самолетоносачите
    поразиха няколко хеликоптера
    Откъде ви намират толкова неадекватни?

    Коментиран от #59, #80

    08:02 05.04.2026

  • 51 киев

    15 11 Отговор

    До коментар #10 от "Русия най-могъщата":

    за 3 дни

    08:02 05.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гост

    28 13 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ха":

    Американците казват, че няма, но е пълно с интернет за твоя изненада! Друг е въпрос колко ъкъл имаш да влезнеш в техните домейни.

    Коментиран от #149

    08:04 05.04.2026

  • 54 Винкело

    34 14 Отговор
    Бе те намериха 15 човека на Луната да са кацали и да си мълчат, няма да намерят двама "спасени" да го изиграят...

    Коментиран от #57

    08:04 05.04.2026

  • 55 да им едеш

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Де са":

    галюна

    08:04 05.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ма маша ти

    7 10 Отговор

    До коментар #54 от "Винкело":

    оште ли играй 🔞 филми

    08:05 05.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Болен мозък

    19 16 Отговор

    До коментар #50 от "Какъв самолет бе":

    Кажи нещо и за самолетите на Аятоласите, или те летят с вълшебни килимчета.

    Коментиран от #129, #150

    08:07 05.04.2026

  • 60 Дъглас

    13 10 Отговор
    Това не е ли поредната лъжа

    08:07 05.04.2026

  • 61 Щерев

    13 8 Отговор
    тия братчеди мноо смотани Аллах им сваля плячката от небето те ни моат я фана

    08:07 05.04.2026

  • 62 д-р.Гигълс

    3 4 Отговор

    До коментар #42 от "Доктор Иванов от Карлуково":

    корега ще ви правя вивисекция

    08:07 05.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 гъзт

    8 3 Отговор

    До коментар #64 от "Гост":

    жмуцай тосоль

    Коментиран от #68

    08:10 05.04.2026

  • 66 Болен мозък

    5 12 Отговор
    Говори се, че робот спасил пилота. Пуснали го от самолета с тънка невидима нишка, закачил се за пилота и моментално го изтеглили. Аятоласите мислели че са им пуснали бомба....

    Коментиран от #184

    08:10 05.04.2026

  • 67 Евреина МАДУРОВИЧ

    14 12 Отговор
    Така е

    Хората спасяват .

    А мен кога ще ме спасят от
    Бруклинкоя Затвор
    Тези Руски Изедници.

    А все повтарят

    СВОИХ НЕ БРОСАЕМ.

    08:11 05.04.2026

  • 68 Гост

    5 4 Отговор

    До коментар #65 от "гъзт":

    Ти не заслужават отговор. Като за умрял

    Коментиран от #144

    08:13 05.04.2026

  • 69 фюзелажен щуцер

    8 11 Отговор
    Жалко ! Агресорът се спаси !

    08:15 05.04.2026

  • 70 ПАЗИ БОЖЕ

    15 7 Отговор

    До коментар #43 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА АМЕРИКА":

    САЩ да те освобождават.

    08:15 05.04.2026

  • 71 Иво Христов

    12 6 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    08:17 05.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Копейкин Костя

    15 10 Отговор

    До коментар #4 от "Бах те":

    Абсалютно!
    347 безаналогови самовара загубиха крепостните досега в Украйна...

    08:21 05.04.2026

  • 74 ПЪГУОШ

    50 8 Отговор
    Защо хора , които отиват на хиляди километри в чужда държава / при това неканени/ , хвърлящи бомби и сеещи смърт и разруха , са наричани ДЕМОКРАТИЧНИ , ОСВОБОДИТЕЛИ , ХУМАННИ ?
    За подобни действия "демократичния" свят определи руснаците зя агресори и чудовища !
    Откъде идва този ДВОЕН стандарт ? Гарантира ни се от "свободните" държави ли ?
    Думите ДЕМОКРАЦИЯ и ПРАВДА съвсем са се обезценили и нямат смисъл !

    Коментиран от #82

    08:21 05.04.2026

  • 75 си пън

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    щом се мислиш за нормален

    08:22 05.04.2026

  • 76 хер ФЛИК

    28 11 Отговор
    Ще последват ли сега и филми , в които да прославят американските умения да избиват , разрушават и мачкат , където им скимне ?
    Видяхме славните им епопеи във Виетнам , Ирак , Афганистан , Либия.....Позорно изгонени , избягали и корабокруширали !

    08:24 05.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ЖИВОТЪТ Е РАДОСТ И ТЪГА

    13 5 Отговор
    А КОРНЕЛА СЪЩО НАМЕРИ ЕДИН
    С МРЪСНИ ОБУВКИ И НЕ ГОВОРЕЩ
    И ГО ИНСТАЛИРА ЗА ДЕВЕТ ГОД.
    НА ДОНДУКОВ ДВЕ И СЕГА
    ОН ЩЕ НИ СПАСЯВА ОТ...ФИЛAHKКИШИЯTA...😀

    08:26 05.04.2026

  • 79 ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

    18 18 Отговор
    Всички фашизирани бандери подкрепят непредизвиканата и пълномащабна агресия на САЩ и Израел срещу Иран.

    Коментиран от #168

    08:28 05.04.2026

  • 80 Абе

    8 2 Отговор

    До коментар #50 от "Какъв самолет бе":

    за неадекватните не се тревожи, бол има, нема да свършат....

    08:30 05.04.2026

  • 81 Пуся късий

    15 8 Отговор
    Мойте "елитни" части въобще не се занимават със спасяване, мьi наших бросаем ха ха.Спасяват някоя пералня ,тоалетна чиния трофей.Така е в крепостния руски свят.

    08:33 05.04.2026

  • 82 ТАКА Е ПРИ НАЦИЗМА И ФАШИЗМА

    8 6 Отговор

    До коментар #74 от "ПЪГУОШ":

    Смисъла на понятията се подменят.

    08:33 05.04.2026

  • 83 Вацев

    12 5 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?Два дня май вече минаха.

    08:33 05.04.2026

  • 84 Тираджия

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Земя въздух":

    Е те тая мисирка е дала най вярната информация

    08:34 05.04.2026

  • 85 А ГДЕ

    8 10 Отговор
    Кая Калас???????

    Коментиран от #188

    08:34 05.04.2026

  • 86 Шо бе

    15 5 Отговор

    До коментар #77 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    Нали Пуся бил превзел Луганска област за трети път.Вчера укрите взели,че избомбили цялата област.
    Купянск за два дня!

    Коментиран от #99

    08:35 05.04.2026

  • 87 Комон Сенс

    11 6 Отговор
    Много важен момент в конфликта.
    Фокусът на внимание се измесътва от сваления самолет към успешната спасителна акция.
    Изглежда и спец частите доста се стараят за Тръмпи. Справка Венецуела.
    Който го отписва и определя за бита карта май прибързва.
    Отделно републиканците вече подготвят Ванс като по-умерената и много по-малда версия на Тръмп за следващите избори. Все още е възможна републиканска доминация в поредни мандати.

    08:37 05.04.2026

  • 88 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 7 Отговор
    Е оне пилота са събрали.А самолета?

    Коментиран от #105

    08:37 05.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    6 4 Отговор
    Вече наказвам, после казвам....

    08:38 05.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Луд с картечница

    8 8 Отговор
    Абе що така амерските хай тек самолети взеха кат зрели круши да падат ?

    08:39 05.04.2026

  • 93 Владимир Путин, президент

    17 5 Отговор
    Американците своих не 6росают !!!
    За разлика от ру3ките недоразумения, таварищи ...☝️

    08:39 05.04.2026

  • 94 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    7 4 Отговор
    Тая задача е детска игра за мен

    08:39 05.04.2026

  • 95 Холивуд Пикчърс

    8 11 Отговор
    Колкото кацнаха и на Луната преди 57 години, хахаха

    Коментиран от #100

    08:40 05.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Путине, Путине...

    14 6 Отговор
    Има много да учиш от...
    .Тръмп.

    08:42 05.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 КАЖИ НЕЩА ЗА ЗЕЛЕНОТО ФЮРИ

    8 4 Отговор

    До коментар #86 от "Шо бе":

    Успява, нали? Много съм притеснен.

    08:42 05.04.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 КАТО НА ТЕБЕ ТИ ХАРЕСВА

    4 2 Отговор

    До коментар #98 от "Гресирана ватенка":

    Нормалните не правим така.

    Коментиран от #108

    08:43 05.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 ЕПЩАЙН НАБУТА ДОНИ

    18 1 Отговор
    В големи лай...на.

    08:45 05.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Оли Гофрен

    12 10 Отговор
    От Холиууд Пикчърс предават ,че делта форс са спасили пилота ,глей си майтапа след някой и друг ден иранците да го покажат вързан и да го развеждат като магаре из пазара 😂😂😂 !

    Коментиран от #111

    08:47 05.04.2026

  • 110 А50

    11 5 Отговор
    Не е спасен , а разменен за арестуван роднина в Сащ на ген.Сйлеймани. Правете си изводите за наще псевдо политици , къде са им децата

    Коментиран от #112, #169

    08:50 05.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Това къде?

    5 5 Отговор

    До коментар #110 от "А50":

    По руският Интернет ли го гледаш?😂🤣

    Коментиран от #114

    08:52 05.04.2026

  • 113 А50

    15 5 Отговор
    А снимки, покажете как го спасявате или холивуд работи за продукцията

    08:53 05.04.2026

  • 114 А50

    5 6 Отговор

    До коментар #112 от "Това къде?":

    Ти на рижия клоун ли вярваш

    08:55 05.04.2026

  • 115 Друго

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Мухахаха":

    Са си руснаците да опаковат по 1000 чувала груз200 на ден

    Коментиран от #121

    08:55 05.04.2026

  • 116 Това

    5 4 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Е нормата на един вийник от ВСУ за ден

    08:58 05.04.2026

  • 117 наблюдател

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    до 20 няма вярваме само на цар путин

    09:01 05.04.2026

  • 118 Марио

    6 4 Отговор

    До коментар #37 от "Какви копейки те бият по тиквата":

    Така е едно време за глупавите хора се казваше че имат мухи в главата, сегашните явно имат копейки в главата.

    Коментиран от #157, #186

    09:01 05.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Мишел

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Пентагонът публикува вчера загубите на САЩ досега във войната срещу Иран - 13 убити и 365 ранени

    Коментиран от #122, #127, #128

    09:04 05.04.2026

  • 121 Гост

    4 6 Отговор

    До коментар #115 от "Друго":

    1000, ама заХитници, до момента при всички замени до момента на убити срещу 30 руснака! Това на няколко пъти, като общия резултат е над 12 000: около 300....

    Коментиран от #124, #174

    09:05 05.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Учуден

    7 6 Отговор
    "американските хеликоптери са попаднали под обстрел от местни номадски племена"

    Те нямали ли са пилоти тези хеликоптери - защо мълчат какво се случи с тях. Някое козяче ще ми каже ли?

    Коментиран от #125, #132

    09:06 05.04.2026

  • 124 гру гайтанджиева

    9 11 Отговор

    До коментар #121 от "Гост":

    Руски фейкове колега.

    Коментиран от #137

    09:07 05.04.2026

  • 125 Баничаря

    10 7 Отговор

    До коментар #123 от "Учуден":

    Ти дореди ли за баничките сутринта пред пасолья?

    Коментиран от #130

    09:08 05.04.2026

  • 126 А МОЧАТА?

    8 6 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    09:08 05.04.2026

  • 127 Антитрол

    9 7 Отговор

    До коментар #120 от "Мишел":

    Колкото на зеления са 55 000 загубите толкова и на пентагона са 13 - с пилотите на спасителните вертолити какво стана.

    09:08 05.04.2026

  • 128 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    7 15 Отговор

    До коментар #120 от "Мишел":

    Кога аятоласите ша побликуват данни за своите загуби...нема РУСКО ПВО, ВВС, ФЛОТ..

    Коментиран от #133, #199

    09:09 05.04.2026

  • 129 Гост

    8 9 Отговор

    До коментар #59 от "Болен мозък":

    Ами те талибаните нямаха никакви самолети бе, мозък!?
    Сами срещу цялото отан, начело с краварите, с неясно финансиране, слизат по джапанки от планините, яхнали магарета, някой джипки или мотопеди и подгонват всички Рамбовци, преоблечени като кадъни към колестниците....

    09:09 05.04.2026

  • 130 Учуден

    10 6 Отговор

    До коментар #125 от "Баничаря":

    Не върви ли пропагандата - що не кажеш какво стана с пилотите на спасителните вертолети.

    Коментиран от #134

    09:10 05.04.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Зевзек

    15 3 Отговор

    До коментар #128 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Абе важното е самолетите с поцинкованите кофчези да летят редовно към кравария - вече 6 пристигнаха в САЩ.

    Коментиран от #138

    09:12 05.04.2026

  • 134 Ае ся...кво стана

    8 6 Отговор

    До коментар #130 от "Учуден":

    376 вертушки а 426 монголски самальота...ФИРА !
    42 МОНГОЛСКИ корабли и 2 подводници.... ТОЖЕ
    Оди цаливай КУ РАна... Петушок
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #143

    09:14 05.04.2026

  • 135 Зевзек

    12 3 Отговор

    До коментар #131 от "Ами... който може,..си го може":

    Така е Тръмп превзе Иран за 48 часа и отвори ормузкия проход - той е голям можач.

    Коментиран от #139, #141, #147

    09:14 05.04.2026

  • 136 СТИГА ТРИЛИ КОМЕНТАРИ

    5 2 Отговор
    Другари...

    09:14 05.04.2026

  • 137 Гост

    5 10 Отговор

    До коментар #124 от "гру гайтанджиева":

    Не са фейкове, колега!
    Всеки път ги даваха по телевизора грузовете с телата и нито веднъж бандеровци не отрекоха цифрите 1000:30!
    Дори не измъцаха, щото това са истински бройки, а не измишльотини!

    09:14 05.04.2026

  • 138 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    4 12 Отговор

    До коментар #133 от "Зевзек":

    А колко такива самолети пристигнаха в.... РУСИЯ.

    Коментиран от #158

    09:15 05.04.2026

  • 139 Костадинов

    4 2 Отговор

    До коментар #135 от "Зевзек":

    Така ли се роди или после изпростя?

    09:16 05.04.2026

  • 140 бай Даню

    1 1 Отговор
    Блазя им...

    09:16 05.04.2026

  • 141 Дреме му на Дончо

    6 9 Отговор

    До коментар #135 от "Зевзек":

    За пролива....Със затварянето му аятоласите сами си го набиха.

    Коментиран от #148, #162

    09:17 05.04.2026

  • 142 Факти

    10 10 Отговор
    Америка е светлинни години пред Русия.

    09:17 05.04.2026

  • 143 Учуден

    11 8 Отговор

    До коментар #134 от "Ае ся...кво стана":

    И защо никое козяче не иска да ми каже какво стана с пилотите на двата спасителни вертолета - значи за да спасят един 4 дадоха фира - те иранците много се радват на такива спасявания. Тук не слагам командосите в самите вертолети - по 6 броя във всеки.

    09:17 05.04.2026

  • 144 навоz200

    3 0 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    влизай в торбичката

    09:18 05.04.2026

  • 145 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Русия най-могъщата":

    ТЯ НЯМА ЗА СЕБЕ СИ, ЧЕ НА ИРАН ДА ДАВА..

    09:18 05.04.2026

  • 146 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    8 6 Отговор
    В Ирак пратих САДДАМА на въжето....тук не знам кой ша пращам там

    09:19 05.04.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Зевзек

    8 4 Отговор

    До коментар #141 от "Дреме му на Дончо":

    Хайде бе - как си го набиха - като увеличиха цената от 45 на 115 долара и почнаха да продават 1.5 пъти повече ли?

    09:19 05.04.2026

  • 149 хахахахах

    8 2 Отговор

    До коментар #53 от "Гост":

    пълно било с интернет, ми отивай да си пълниш кофата и не се връщай тук..

    Коментиран от #166

    09:19 05.04.2026

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    7 5 Отговор
    Спасиха пилота по...ХОЛИВУДСКИ....

    Коментиран от #155

    09:20 05.04.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 ДОНЧО бре, покажи на

    4 4 Отговор
    У.. ЙЛО ху есоса как се...прави
    АааааааХахахаха

    09:21 05.04.2026

  • 154 ХОЛИВУД

    4 1 Отговор
    Тва си е сюжет за ВОЕНЕН ЕКШЪН.

    09:21 05.04.2026

  • 155 Запознат

    10 6 Отговор

    До коментар #151 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Направо по холивудски стана - спасиха един а 4 други дадоха фира и около 12 командоси. Браво на американците - да продължават все така.

    Коментиран от #159

    09:23 05.04.2026

  • 156 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    6 6 Отговор
    Водете си записки и ги пратете на Путин.

    Коментиран от #196

    09:23 05.04.2026

  • 157 факт

    3 4 Отговор

    До коментар #118 от "Марио":

    зареждаш с горива от русия с евро

    09:23 05.04.2026

  • 158 Малеййй,

    10 4 Отговор

    До коментар #138 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Русия ти изпи акълЯ. Статията е за краварите и техните лъжи. Холивуд е велик, да знаеш. Рамбо е непобедим.🦁🐵🙊🙉🙈

    Коментиран от #163

    09:23 05.04.2026

  • 159 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    5 7 Отговор

    До коментар #155 от "Запознат":

    Говори се, че робот спасил пилота. Пуснали го от самолета с тънка невидима нишка, закачил се за пилота и моментално го изтеглили. Аятоласите мислели че са им пуснали бомба...
    Никакви командоси не са стъпвали на земята, ама кой да знай...

    Коментиран от #167

    09:24 05.04.2026

  • 160 Дон Корлеоне

    7 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:25 05.04.2026

  • 161 Факти

    11 9 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Значи загубите на САЩ за 5 седмици са колкото загубите на Путин със сутрешното кафе.

    09:25 05.04.2026

  • 162 Хаха

    8 3 Отговор

    До коментар #141 от "Дреме му на Дончо":

    На епщайнеца може и да не му дреме за затворения проток, ама на многото краварски и еврейски инвеститори в петролния бизнес в района и не само в него яко им дреме.....

    Коментиран от #164

    09:25 05.04.2026

  • 163 Прав си

    8 8 Отговор

    До коментар #158 от "Малеййй,":

    Реалността го доказва....Рамбо пак ги сгази...

    Коментиран от #165

    09:26 05.04.2026

  • 164 Дреме му на Дончо

    2 4 Отговор

    До коментар #162 от "Хаха":

    Инвестициите на САЩ не ги мисли....има си хора за това

    09:27 05.04.2026

  • 165 Рамбо

    6 2 Отговор

    До коментар #163 от "Прав си":

    пак излъга. Сефте, нали😁

    Коментиран от #173

    09:29 05.04.2026

  • 166 Гост

    12 8 Отговор

    До коментар #149 от "хахахахах":

    За славоукраински предател като за умрял - не се коментира и говори с тях. Ако ги видите в парка, н аулицата просто бой

    Коментиран от #177

    09:29 05.04.2026

  • 167 Хаха

    10 2 Отговор

    До коментар #159 от "АЕ ПУТИНИСТЧЕТА":

    Това в Рамбо 18 ли го дават....

    Коментиран от #172

    09:30 05.04.2026

  • 168 Саша Грей

    7 14 Отговор

    До коментар #79 от "ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ":

    Ами не. Ние, които се чувстваме европейци подкрепяме Украйна, но НЕ подкрепяме агресията на САЩ.
    Режимът в Иран е заплаха за всички наоколо, но трябва да има дипломация.

    09:32 05.04.2026

  • 169 Българин

    10 6 Отговор

    До коментар #110 от "А50":

    На всички патриоти, децата им учат в Петербург, Москва или Екатерининбург! А на долните лицемери, децата им са в Англия, Швейцария или САЩ!

    09:36 05.04.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 А МОЧАТА?

    7 5 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    09:39 05.04.2026

  • 172 Болен мозък

    1 2 Отговор

    До коментар #167 от "Хаха":

    На живо бе, по канал...18....

    09:39 05.04.2026

  • 173 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    6 2 Отговор

    До коментар #165 от "Рамбо":

    Все така да "лъже" като спасява своите....

    09:41 05.04.2026

  • 174 Гого

    10 9 Отговор

    До коментар #121 от "Гост":

    Руски кметове по места отказват да приемат Груз 200 .Няма места.Копаят гробища чак в Тюмен.Това е от руските медии преди да им спрат Интернета.
    Киев за два дня .

    Коментиран от #197

    09:42 05.04.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Удри копейката с лопатЕто!

    8 7 Отговор
    Докато му падне чалмата!

    09:46 05.04.2026

  • 177 Копейкотрошач

    8 4 Отговор

    До коментар #166 от "Гост":

    Една тесла ти стига.

    09:47 05.04.2026

  • 178 БАЙ ДОНЧО

    0 2 Отговор
    Факти Вие сте N1 другите спят

    10:13 05.04.2026

  • 179 Пухтя Ауахбар

    3 6 Отговор
    Олилилейллиилей.Къдя, накъдя да скрия.
    Бункерът е пълен с псмперси, брадати чаршафи, нивото е 5 см от тавана.
    Една бомба по бункера и ще се удавим

    10:18 05.04.2026

  • 180 тръмпутин

    3 6 Отговор

    До коментар #37 от "Какви копейки те бият по тиквата":

    Путин я започна войната , бе другар.Другия който харесвате много е вашият любим Тръмп.То разлика между единият и другия ,има ли?

    Коментиран от #193

    10:49 05.04.2026

  • 181 Няма нужда

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "БРАВО":

    Кацнаха безпроблемно в Ирак

    11:13 05.04.2026

  • 182 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 183 боклук

    9 1 Отговор
    За иранците не е добре да го линчуват! Така общественото мнение в САЩ ще се обърне на страната на Тръмп, а сега протестират срещу него! Преди време ислямска държава изгориха в желязна клетка пленен пилот от Йордания и си получиха бомбите. Пленените американци и англичани, бомбардирали България са кътани като писани яйца!

    11:22 05.04.2026

  • 184 Роботчик

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Болен мозък":

    Робота да не е бил китайски?

    12:03 05.04.2026

  • 185 соломон идиота с трабанта

    5 7 Отговор

    До коментар #23 от "Факт":

    Прав си !---за Путин това това няма никакво значение - той обича да гледа и да не прави нищо като маха с ръка сякаш всичко е под негов контрол . Тоя мисля ,че е болен и то болест която сигурно няма лечение защото от 2014- до 2022 година гледа как Украйна всеки ден обстрелваше Луганск и Донецк - цели 8 години само гледа без да предприема нещо . Сега сигурно ще гледа 8-10 години как Украйна обстрелва дълбоко Руските територии и убива гражданите му ? - ще гледа и ще чака . Кой знае може и да се оплачи на Тръмп .

    12:09 05.04.2026

  • 186 Ченчаджия

    5 4 Отговор

    До коментар #118 от "Марио":

    Нямат копейки а имат евроцентчета.Не бъркай умните с простите.

    Коментиран от #189

    12:12 05.04.2026

  • 187 БГ турист

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Това лято явно":

    И в Албания.За тези дестинаций,които си посочил няма евраци.

    12:33 05.04.2026

  • 188 Хи хи хи

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "А ГДЕ":

    Кая натягивает колючую проволоку
    вдоль границы с Россией.

    12:35 05.04.2026

  • 189 Ченчаджия

    1 4 Отговор

    До коментар #186 от "Ченчаджия":

    Хи хи хи
    абеее Стана ли долара 200рубли

    12:37 05.04.2026

  • 190 не може да бъде

    3 7 Отговор
    Независимо от всичко тази операция заслужава адмирации и е блестящ пример -без преувеличение -как се правят такива работи ...американците показват и на руснаците и на света какво могат ...това е сложна логистична и технологично задача.. и как постъпват в такива ситуации !? Освен това -според мен -това спасяване има изключително силен политически и пропаганден ефект и омекотява много от допуснатите от Тръмп грешки!2

    Коментиран от #194

    12:40 05.04.2026

  • 191 Рамбо 3.14

    7 1 Отговор
    от холивууд
    Хи хи хи
    Още го снимаме.......
    спасяването на пилота де

    12:41 05.04.2026

  • 192 И как въпросния

    5 0 Отговор
    е бил в три провинции едновременно ?

    12:41 05.04.2026

  • 193 ганю

    1 6 Отговор

    До коментар #180 от "тръмпутин":

    има киев за 3 дня
    и все
    При Тръмп пата-кюта и готово

    13:00 05.04.2026

  • 194 ганю

    2 9 Отговор

    До коментар #190 от "не може да бъде":

    Това показва уважението към американските Патриоти
    онези които лежат в Арлингтън и защо е Велика тази Страна
    където войниците не са "допустими загуби" както при Путин

    13:03 05.04.2026

  • 195 И рашистите така си спасяваха солдатите

    1 8 Отговор
    Елитни части за бойно търсене и спасяване са провели успешна операция в иранските провинции Хузестан и Кохгилюе и Бойер Ахмад
    -;-
    Ако и рашистите така си спасяваха солдатите , нямаше да имат толкова жертви.
    Колко пропаднали са путлеристите!

    13:45 05.04.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Гого, грешиш: Киев-3--- Лисабон -30дни

    0 7 Отговор

    До коментар #174 от "Гого":

    Гого
    65ОТГОВОР
    До коментар 121 от "Гост":

    Руски кметове по места отказват да приемат Груз 200 .Няма места.Копаят гробища чак в Тюмен.Това е от руските медии преди да им спрат Интернета.
    Киев за два дня .
    -;-
    Путлеристите преминаха 1500 дни освобождаването на несъществуващата Украйна!
    И 1968 годита щеха да влизат в Комунизъма, ама сега са по-добре при путлеризъма!

    13:50 05.04.2026

  • 198 те спасяват а ония ги чакат на тепсия

    6 0 Отговор
    Да така е спасиха го .И засадата на иранците които знаеха къде е пилоченцето беше безупречна.Добре ги опукаха краварите.Хелекоптера добре падна.

    15:44 05.04.2026

  • 199 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #128 от "САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Иран ще имат и руско ПВО след 2030г, сега имат иранско. През 2029 ще започнат да получават С400Е и през 2030 да произвеждат по лиценз С500Е.

    16:06 05.04.2026

  • 200 Отстрани

    3 0 Отговор
    Защо се налага да се спасяват пилоти, нещо да не е станало, да не им е прилошало, стомашно разстройство , запек, диария!? Затова ли се носи навсякъде тази страшна воня!?
    Странна работа , за първи път чувам подобно нещо - американци да спасяват пилотите си . Имах друга представа за тези пилоти, гледал съм Топ Гън няколко пъти, там нямаше такива неща , защо сега разваляте хубавата работа. Поне признайте, че са кацнали принудително, за да се облекчат, няма срамно, човешко е !

    19:30 05.04.2026

  • 201 Мдаа

    3 0 Отговор
    Два тежки транспортни самолета Херкулес и два хеликоптера със специални пасти спасиха пилота като се разбиха в Иран свалени от детски ирански прашки и покриха цяло поле с дим и отломки , като това помогна на пилота да се скрие още по-добре. Сега иранците докато са заети да събират отломките и труповете на другите пилоти и части , търсеният пилот може да преживее още един ден.
    Операция по учебник....ама за гробари.
    Мдаа ....

    19:41 05.04.2026

  • 202 Номадите са много силни !

    1 0 Отговор
    "По време на спасителната акция американските хеликоптери са попаднали под обстрел от местни номадски племена" - със стрели ли са стреляли ?

    20:35 05.04.2026

Новини по държави:
