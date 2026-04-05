Открити са взривни вещества край газова инфраструктура между Сърбия и Унгария, съобщи Вучич

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбски части са открили взривни вещества „с разрушителна сила“ и детонатори край северния град Канижа, в близост до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария. Това съобщава телевизия Ен1, предава БТА.
В публикация в „Инстаграм“ Вучич посочва, че е провел телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан, в който го е информирал за първите резултати от разследването на военните и полицейските сили.
По думите му два големи пакета с взривни вещества и детонатори са били открити недалеч от селището Велебит, на няколкостотин метра от газопровода „Балкански поток“.
Вучич допълва, че експлозивите са били с висока разрушителна мощ и биха могли да застрашат живота на множество хора. Те са открити в северната част на автономната област Войводина.
Президентът на Сърбия заявява още, че унгарската страна ще бъде информирана за по-нататъшното развитие на разследването.
Той подчертава, че властите ще действат решително срещу всеки, който застрашава ключови държавни интереси, като същевременно уверява, че инцидентът е бил предотвратен без жертви.
1 пешо
Коментиран от #4, #6, #18, #23, #60
13:10 05.04.2026
2 Сервия
13:11 05.04.2026
3 Виктор Орбан
Коментиран от #22, #51
13:11 05.04.2026
4 Дони
До коментар #1 от "пешо":НЕ пешо работа е на БУДАЛАТА
13:11 05.04.2026
5 Последния Софиянец
13:12 05.04.2026
6 Ха ха ха ха
До коментар #1 от "пешо":За кой говориш за позеленелия от яд Путин или за позеленелия от яд Орбан? Абе и двамата са наркомани и боклуци.
Коментиран от #31, #32
13:12 05.04.2026
7 БОЛШЕВИК
Извършителите ги тъсете в Пасоля.
13:15 05.04.2026
8 хахаха
13:15 05.04.2026
9 Браво на героя
13:15 05.04.2026
10 Боруна Лом
Коментиран от #12, #42
13:18 05.04.2026
11 Курти
Коментиран от #16, #30
13:19 05.04.2026
12 Мурка
До коментар #10 от "Боруна Лом":ЧЕ ОТ ТОВА МОЖЕ ЛИ ПОВЕЧЕ
13:19 05.04.2026
13 Руски
Коментиран от #17
13:20 05.04.2026
14 Смех с ватенки
Коментиран от #20
13:21 05.04.2026
15 Българин
13:22 05.04.2026
16 Дони
До коментар #11 от "Курти":ВИЖДАМ БАБОКЛАТЕЦ РЕВЕ РИЖО РЕВЕ УШАТКО ЛЕКО В ТЪЧА НО НЯМА КАДРО ОТ ТЕЛ АВИВ -НЕ ЗНАМ ЗАЩО ТИ МИ ОБЯСНИ --------ВСЕ ПАК СИ КОМПЕТИШЪН
13:22 05.04.2026
17 Дони
До коментар #13 от "Руски":ДВУПОЛОВИ СТЪКМИСТИКИ
13:23 05.04.2026
18 койдазнай
До коментар #1 от "пешо":Работата на зиления наркоман може да се види в Уст Луга , Брянск и Енгелс. И тя не се изразява в "открити експлозиви на няколко стотин метра от незнам какво си", а с по-други ефекти,
13:24 05.04.2026
19 Пламен
Путич и Йорбан да питат ,,Вагнер" защо са ги сложили на тяхна територия .
13:24 05.04.2026
20 Мурка
До коментар #14 от "Смех с ватенки":ТОИ ОРБАН ЛЕПНА ЕДИН БУС АЛТЪНИ НЕ ГО МИСЛИ ПОНЕ ДЕСЕТ АЛТЪНКЕНЕФА ЩЕ СКОВЕ-------------- ПАРДОН РЕАЛИЗИРА
13:26 05.04.2026
21 Василеску
13:26 05.04.2026
22 Хаха
До коментар #3 от "Виктор Орбан":Урсулът ли ти каза.
13:26 05.04.2026
23 Дидо
До коментар #1 от "пешо":То и оная дето та мъкна 9 месеца в тумбака си смъркаше ганджа и други мусорляци от казана,ама на някой пука ли му??!
Коментиран от #56
13:26 05.04.2026
24 Мирише
Коментиран от #26, #36
13:27 05.04.2026
25 Иван
13:27 05.04.2026
26 оня с питон.я
До коментар #24 от "Мирише":Абе да не се окаже че са хора пратени от запрянката, да ни нападнат и сърбия и унгария да тестват българската военна мощ и новите ефки.
13:30 05.04.2026
27 Стратега
13:31 05.04.2026
28 Пламен
13:31 05.04.2026
29 Укрите
Коментиран от #35
13:31 05.04.2026
30 Мурка
До коментар #11 от "Курти":А БЕ КУРТИ КОИ ТИ ГО НАХУРТИ ----КАРАШ ЛИ ДИСЕЛАКА КРАСТАВИЦИ КУПИ ЛИ СИ ОТ 10 ЕВРАКА САМОЛЕТА ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ГАЛОШИ КАТ ТЕБЕ АГНЕШКО С ЛАПАД ИЛИ САМО ЛАПАД А НЕЩАСТНИК СОПО ЛЕВ
13:32 05.04.2026
31 Асен
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":Ха ха а ти какъм си и името не смееш да си напишеш
13:50 05.04.2026
32 Не е точно така
До коментар #6 от "Ха ха ха ха":Зеления е един.И да- боклук и наркоман е .
Коментиран от #34
14:05 05.04.2026
33 Дронове стигнаха резиденцията на Путлер
-;-
Преди имашще бандерски дронове до резиденцията на Путлер!
сега сърбите били намерили нещо си при Менава за маджарите.
Що ми се струва че Маджарите се чудят как да си спасят Орбана?!
А Хасковския Орбан даже и премиер няма да стане!
Да не говорим и за мераците на Ламата от Банкя да станел пак Премиер!
14:08 05.04.2026
34 Само Зеления ги прави тези неща
До коментар #32 от "Не е точно така":Не е точно така
Зеления е един.И да- боклук и наркоман е .
.-;-
Ама белия ботокс от Бункера е световна ценност. Показа ни къшшмера на маркс-ленинизъма и миролюбието на путлеризъма!
14:10 05.04.2026
35 Щото рашистите не са заинтересовани
До коментар #29 от "Укрите":Укрите
са единствените, имащи интерес от това, да съботират Орби.
-;-
само рашистите са радетели на мира и затова не искат да спрат Усрацията при 20% Освободена Украйна!
14:12 05.04.2026
36 Путлеризъма не смърди
До коментар #24 от "Мирише":Мирише
ли на бандерчета наоколо?
-;-
Бандерчетата ни показапа къшмера на рашистите!
Другари, още ли се наявате на помощта на рашистите за построяването на Развитото Социалистичесок Общество!
Коментиран от #59
14:14 05.04.2026
37 Пиниз Ишмаров
2. Войводина е цяла в руски сонди./Газпром! Там водата не става за пиене. Мирише на петрол.
3. Вместо тайно да подменят намереното и да заложат капан за диверсантите, 2 метровия шмекер дава изявления?
ПОРЕДНО ТЪПО МИЛИЦИОНЕРСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ! ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ПРЕДИЗБОРНО НАПРЕЖЕНИЕ. Извънредно положение, отлагане на изборите
14:19 05.04.2026
38 Български фатмак
14:21 05.04.2026
39 стоян георгиев
14:27 05.04.2026
40 хмммм
14:30 05.04.2026
41 анонимен
14:30 05.04.2026
42 Дик диверсанта
До коментар #10 от "Боруна Лом":Чакаме дебелите вече 1501 дни да я занулите.
Обаче се случва само във форумите за глупаци.
14:37 05.04.2026
43 Георгиев
Дано успеят да хванат следа. Имат камери в селищата, секретен апарат, гранични картотеки...
14:39 05.04.2026
44 Тези
14:45 05.04.2026
45 Бай Мучо
Коментиран от #55
14:48 05.04.2026
46 Вучката
14:48 05.04.2026
47 Ний ша Ва упрайм
14:48 05.04.2026
48 Вучич
14:56 05.04.2026
49 Ах тия укри
Един префразиран бесепарски лаф... Нито едно газче за унгария!
15:04 05.04.2026
50 Докато
15:09 05.04.2026
51 ганев
До коментар #3 от "Виктор Орбан":АЛООУ...БОЛНИЯТ ...ЛИНЕЙКАТА ПРИСТИГА
15:14 05.04.2026
52 Тази връзка
15:14 05.04.2026
53 Капоне
15:19 05.04.2026
54 СЛУЧВА СЕ
15:31 05.04.2026
55 Е ТЕ ТОВА МУ СЕ ВИКА
До коментар #45 от "Бай Мучо":ЗОМБИРАН ДЕ....ЕИЛ
АБЕ ГЛ....ИСТ
А НАШИЯ НАРОД ДЕ ГО БЕ
ДЕ ГО УКРАИНСКИЯТ НАРОД БЕ
НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ АСПИРИН
15:34 05.04.2026
57 До Вучич
15:43 05.04.2026
58 Тия вече
16:27 05.04.2026
59 Хаха
До коментар #36 от "Путлеризъма не смърди":Бълваш по сто поста на час. Като фърлиш топа кой ше дращи за Урсулите?
17:12 05.04.2026
61 тука има - тука нема...
17:23 05.04.2026
62 Григор
Да караме по ред. В нощта на 12 март е имало атака срещу компресорната станция "Русская", която е част от газопровода "Турски поток"/ В България тръбата продължава като "Балкански поток"/. В интервала между 17 и 19 март на атака са подложени компресорните станции "Русская", "Казачья" и "Береговая". Украйна прави всичко възможно да прекрати подаването по газопровода "Турски поток" и продължението му "Балкански поток".
СЕГА ВНИМАНИЕ: Съвсем наскоро енергийния министър Трайчо Трайков заяви в парламента, че за миналата година печалбата от "Балкански поток" е 286 милиона евро, като разходите са 5 милиона евро. И сега възникват въпросите.
1.КАКВА ЩЕ Е ГОДИШНАТА ПЕЧАЛБА НА БЪЛГАРИЯ, АКО ТРЪБАТА БЪДЕ ВЗРИВЕНА?
2.АКО ИМА ВЗРИВЯВАНЕ И ТРЪБАТА НЕ РАБОТИ НЯКОЛКО ГОДИНИ, НАШИТЕ ЗАГУБИ ДАЛИ ЩЕ СЕ ПРИБЛИЖАТ ДО 1 МИЛИАРД ЕВРО?
3.ЗАЩО БЪЛГАРСКА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ВОДИ ПРЕГОВОРИ И ПОДПИСВА СПОРАЗУМЕНИЯ СЪС СТРАНА, КОЯТО ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВА ЗА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ?!
4.ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"-"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТОЧНО ТЕ СА ИДИОТИТЕ, КОИТО СТОЯТ ЗАД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО?
18:51 05.04.2026
63 русия
19:42 05.04.2026