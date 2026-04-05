Открити са взривни вещества край газова инфраструктура между Сърбия и Унгария, съобщи Вучич

5 Април, 2026 13:14, обновена 5 Април, 2026 13:06 2 474 63

Сръбските власти разследват инцидент в близост до газопровода „Балкански поток“, премиерът Виктор Орбан е бил информиран

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбски части са открили взривни вещества „с разрушителна сила“ и детонатори край северния град Канижа, в близост до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария. Това съобщава телевизия Ен1, предава БТА.

В публикация в „Инстаграм“ Вучич посочва, че е провел телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан, в който го е информирал за първите резултати от разследването на военните и полицейските сили.

По думите му два големи пакета с взривни вещества и детонатори са били открити недалеч от селището Велебит, на няколкостотин метра от газопровода „Балкански поток“.

Вучич допълва, че експлозивите са били с висока разрушителна мощ и биха могли да застрашат живота на множество хора. Те са открити в северната част на автономната област Войводина.

Президентът на Сърбия заявява още, че унгарската страна ще бъде информирана за по-нататъшното развитие на разследването.

Той подчертава, че властите ще действат решително срещу всеки, който застрашава ключови държавни интереси, като същевременно уверява, че инцидентът е бил предотвратен без жертви.


Подобни новини


  • 1 пешо

    82 15 Отговор
    работа на зеления наркоман

    Коментиран от #4, #6, #18, #23, #60

    13:10 05.04.2026

  • 2 Сервия

    21 64 Отговор
    Сега пък взривове, тея са най-големите филмари

    13:11 05.04.2026

  • 3 Виктор Орбан

    19 76 Отговор
    освен диктатор, лъжец, измамник и продажник, магистрален грабител стана и терорист.

    Коментиран от #22, #51

    13:11 05.04.2026

  • 4 Дони

    19 4 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    НЕ пешо работа е на БУДАЛАТА

    13:11 05.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    36 13 Отговор
    Трябва армията да пази Турски поток в България.

    13:12 05.04.2026

  • 6 Ха ха ха ха

    20 60 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    За кой говориш за позеленелия от яд Путин или за позеленелия от яд Орбан? Абе и двамата са наркомани и боклуци.

    Коментиран от #31, #32

    13:12 05.04.2026

  • 7 БОЛШЕВИК

    18 53 Отговор
    Личи си провокация на съветските ГРУ и тяхната агентура. Ако тия, които искаха да набедят, искаха да взривят газопровода - щяха да са го взривили вече, а не да ги оставят, за да ги "намерят". Очевидна провокация по болшевишки. Все пак идват избори в Унгария и в България. Трябва да се налива пропаганда.

    Извършителите ги тъсете в Пасоля.

    13:15 05.04.2026

  • 8 хахаха

    44 7 Отговор
    ама украинците верно ще се бият до последния украинец за радост на колективния запад

    13:15 05.04.2026

  • 9 Браво на героя

    9 33 Отговор
    Все си мисля че ако някой е искал да взривява,да е взривил

    13:15 05.04.2026

  • 10 Боруна Лом

    42 7 Отговор
    УКРИЯ ДА СЕ ЗАНУЛИ

    Коментиран от #12, #42

    13:18 05.04.2026

  • 11 Курти

    10 26 Отговор
    Айде копеи 5та година квичане и край нема

    Коментиран от #16, #30

    13:19 05.04.2026

  • 12 Мурка

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    ЧЕ ОТ ТОВА МОЖЕ ЛИ ПОВЕЧЕ

    13:19 05.04.2026

  • 13 Руски

    8 21 Отговор
    Боклуци.

    Коментиран от #17

    13:20 05.04.2026

  • 14 Смех с ватенки

    7 22 Отговор
    Буданов чака Орбан да дойде да залепи тръбата.

    Коментиран от #20

    13:21 05.04.2026

  • 15 Българин

    12 6 Отговор
    Войводина е населена с унгарци! Така че, тя неизбежно ще се върне към Орбан!

    13:22 05.04.2026

  • 16 Дони

    23 4 Отговор

    До коментар #11 от "Курти":

    ВИЖДАМ БАБОКЛАТЕЦ РЕВЕ РИЖО РЕВЕ УШАТКО ЛЕКО В ТЪЧА НО НЯМА КАДРО ОТ ТЕЛ АВИВ -НЕ ЗНАМ ЗАЩО ТИ МИ ОБЯСНИ --------ВСЕ ПАК СИ КОМПЕТИШЪН

    13:22 05.04.2026

  • 17 Дони

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "Руски":

    ДВУПОЛОВИ СТЪКМИСТИКИ

    13:23 05.04.2026

  • 18 койдазнай

    5 19 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    Работата на зиления наркоман може да се види в Уст Луга , Брянск и Енгелс. И тя не се изразява в "открити експлозиви на няколко стотин метра от незнам какво си", а с по-други ефекти,

    13:24 05.04.2026

  • 19 Пламен

    5 22 Отговор
    Нищо ново - всеки стратегически обект се минира още по време на строежа . Детонатора в надеждни ръце .

    Путич и Йорбан да питат ,,Вагнер" защо са ги сложили на тяхна територия .

    13:24 05.04.2026

  • 20 Мурка

    7 8 Отговор

    До коментар #14 от "Смех с ватенки":

    ТОИ ОРБАН ЛЕПНА ЕДИН БУС АЛТЪНИ НЕ ГО МИСЛИ ПОНЕ ДЕСЕТ АЛТЪНКЕНЕФА ЩЕ СКОВЕ-------------- ПАРДОН РЕАЛИЗИРА

    13:26 05.04.2026

  • 21 Василеску

    18 6 Отговор
    Абсолютно сигурно украенци.

    13:26 05.04.2026

  • 22 Хаха

    10 5 Отговор

    До коментар #3 от "Виктор Орбан":

    Урсулът ли ти каза.

    13:26 05.04.2026

  • 23 Дидо

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "пешо":

    То и оная дето та мъкна 9 месеца в тумбака си смъркаше ганджа и други мусорляци от казана,ама на някой пука ли му??!

    Коментиран от #56

    13:26 05.04.2026

  • 24 Мирише

    19 5 Отговор
    ли на бандерчета наоколо?

    Коментиран от #26, #36

    13:27 05.04.2026

  • 25 Иван

    23 6 Отговор
    Укро сво.лач.

    13:27 05.04.2026

  • 26 оня с питон.я

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "Мирише":

    Абе да не се окаже че са хора пратени от запрянката, да ни нападнат и сърбия и унгария да тестват българската военна мощ и новите ефки.

    13:30 05.04.2026

  • 27 Стратега

    9 13 Отговор
    Нарочно измислена провокация за да помогне в изборите на Орбан?

    13:31 05.04.2026

  • 28 Пламен

    11 8 Отговор
    То и Мунчо ни минира газопроводите с ,,Боташ" , ама бабичките си го харесват щото прави коремно.

    13:31 05.04.2026

  • 29 Укрите

    11 6 Отговор
    са единствените, имащи интерес от това, да съботират Орби.

    Коментиран от #35

    13:31 05.04.2026

  • 30 Мурка

    9 5 Отговор

    До коментар #11 от "Курти":

    А БЕ КУРТИ КОИ ТИ ГО НАХУРТИ ----КАРАШ ЛИ ДИСЕЛАКА КРАСТАВИЦИ КУПИ ЛИ СИ ОТ 10 ЕВРАКА САМОЛЕТА ИМА ЛИ МЯСТО ЗА ГАЛОШИ КАТ ТЕБЕ АГНЕШКО С ЛАПАД ИЛИ САМО ЛАПАД А НЕЩАСТНИК СОПО ЛЕВ

    13:32 05.04.2026

  • 31 Асен

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    Ха ха а ти какъм си и името не смееш да си напишеш

    13:50 05.04.2026

  • 32 Не е точно така

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Ха ха ха ха":

    Зеления е един.И да- боклук и наркоман е .

    Коментиран от #34

    14:05 05.04.2026

  • 33 Дронове стигнаха резиденцията на Путлер

    6 5 Отговор
    Сръбските власти разследват инцидент в близост до газопровода „Балкански поток“, премиерът Виктор Орбан е бил информиран
    -;-
    Преди имашще бандерски дронове до резиденцията на Путлер!
    сега сърбите били намерили нещо си при Менава за маджарите.

    Що ми се струва че Маджарите се чудят как да си спасят Орбана?!
    А Хасковския Орбан даже и премиер няма да стане!
    Да не говорим и за мераците на Ламата от Банкя да станел пак Премиер!

    14:08 05.04.2026

  • 34 Само Зеления ги прави тези неща

    4 4 Отговор

    До коментар #32 от "Не е точно така":

    Не е точно така
    10ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Ха ха ха ха":

    Зеления е един.И да- боклук и наркоман е .
    .-;-
    Ама белия ботокс от Бункера е световна ценност. Показа ни къшшмера на маркс-ленинизъма и миролюбието на путлеризъма!

    14:10 05.04.2026

  • 35 Щото рашистите не са заинтересовани

    1 8 Отговор

    До коментар #29 от "Укрите":

    Укрите
    53ОТГОВОР
    са единствените, имащи интерес от това, да съботират Орби.
    -;-
    само рашистите са радетели на мира и затова не искат да спрат Усрацията при 20% Освободена Украйна!

    14:12 05.04.2026

  • 36 Путлеризъма не смърди

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Мирише":

    Мирише
    84ОТГОВОР
    ли на бандерчета наоколо?
    -;-
    Бандерчетата ни показапа къшмера на рашистите!
    Другари, още ли се наявате на помощта на рашистите за построяването на Развитото Социалистичесок Общество!

    Коментиран от #59

    14:14 05.04.2026

  • 37 Пиниз Ишмаров

    7 5 Отговор
    1.занесли, оставили и не взривили! Защо?
    2. Войводина е цяла в руски сонди./Газпром! Там водата не става за пиене. Мирише на петрол.
    3. Вместо тайно да подменят намереното и да заложат капан за диверсантите, 2 метровия шмекер дава изявления?
    ПОРЕДНО ТЪПО МИЛИЦИОНЕРСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ! ЕДИНСТВЕНА ЦЕЛ - ПРЕДИЗБОРНО НАПРЕЖЕНИЕ. Извънредно положение, отлагане на изборите

    14:19 05.04.2026

  • 38 Български фатмак

    5 1 Отговор
    Няма ли да се намери някой да гръмне тази русопу......ка

    14:21 05.04.2026

  • 39 стоян георгиев

    3 3 Отговор
    Пр димизборите орбан ще продтлжи да се прави на жертва.

    14:27 05.04.2026

  • 40 хмммм

    6 4 Отговор
    Този до кога ще се развява в Сърбия? не му ли мина отдавна времето ?

    14:30 05.04.2026

  • 41 анонимен

    5 4 Отговор
    Защо ли на Вучич изобщо, ама изобщо не му вярван. Лъже маже само да се задържи на власт

    14:30 05.04.2026

  • 42 Дик диверсанта

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Чакаме дебелите вече 1501 дни да я занулите.
    Обаче се случва само във форумите за глупаци.

    14:37 05.04.2026

  • 43 Георгиев

    4 4 Отговор
    Ха познайте какво правят там тия устройства? Пак ще пиша: докато не се срине Киев със земята мир няма да има.
    Дано успеят да хванат следа. Имат камери в селищата, секретен апарат, гранични картотеки...

    14:39 05.04.2026

  • 44 Тези

    1 2 Отговор
    Пак се самовзривяват 🤣🤣🤣🤣

    14:45 05.04.2026

  • 45 Бай Мучо

    2 4 Отговор
    Докато Вучич си инсценира разни ситуацийки народът му избега в ЕС, като унгарците впрочем..

    Коментиран от #55

    14:48 05.04.2026

  • 46 Вучката

    3 5 Отговор
    удря едно рамо на Орбан!Може и да го ,,стрелят,"като Фицо и Тръмп!

    14:48 05.04.2026

  • 47 Ний ша Ва упрайм

    4 3 Отговор
    и без джокер отговора е ясен окраински тирористи!

    14:48 05.04.2026

  • 48 Вучич

    3 4 Отговор
    лъже Орбан за да му спре газа!

    14:56 05.04.2026

  • 49 Ах тия укри

    2 3 Отговор
    Решили са да не обгазяват орби и това си е!
    Един префразиран бесепарски лаф... Нито едно газче за унгария!

    15:04 05.04.2026

  • 50 Докато

    2 1 Отговор
    са търсили дипломата на Вучич...

    15:09 05.04.2026

  • 51 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Виктор Орбан":

    АЛООУ...БОЛНИЯТ ...ЛИНЕЙКАТА ПРИСТИГА

    15:14 05.04.2026

  • 52 Тази връзка

    1 0 Отговор
    все едно е на къра ....

    15:14 05.04.2026

  • 53 Капоне

    2 2 Отговор
    Србскоунгарска връзка....

    15:19 05.04.2026

  • 54 СЛУЧВА СЕ

    3 3 Отговор
    АКО ОКОЛО МЯСТОТО СКОРО ОТКРИЯТ И НЯКОЛКО САМОУБИЛИ СЕ ПО БЪЛГАРСКИ МОДЕЛ УВИТИ В УКРАИНСКИ ЗНАМЕНА СИЧКО ЩЕ Е НАРЕД

    15:31 05.04.2026

  • 55 Е ТЕ ТОВА МУ СЕ ВИКА

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Бай Мучо":

    ЗОМБИРАН ДЕ....ЕИЛ
    АБЕ ГЛ....ИСТ
    А НАШИЯ НАРОД ДЕ ГО БЕ
    ДЕ ГО УКРАИНСКИЯТ НАРОД БЕ
    НЕ Е ЛЕСНО ДА СИ АСПИРИН

    15:34 05.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 До Вучич

    4 6 Отговор
    Стига с лъжите и хибридната война ! Кремъл подготви "атентат" срещу Орбан , Вучич си спретна "диверсия" за общия с Унгария тръбопровод - пак Руска хибридна атака ! Типични лъжи от времето на Соца /СИВ/. Така не се управляват свободни Европейски страни !

    15:43 05.04.2026

  • 58 Тия вече

    2 3 Отговор
    наистина срама нямат. Вкопчили са се във властта като кърлежи. А и си въобразяват, че могат да минат с най плитки и лицемерни лъжи. Орби, стягай куфара и да не забравиш раираната пижама.

    16:27 05.04.2026

  • 59 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Путлеризъма не смърди":

    Бълваш по сто поста на час. Като фърлиш топа кой ше дращи за Урсулите?

    17:12 05.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 тука има - тука нема...

    2 0 Отговор
    Е, следващия път няма да са открити докато не гръмнат.

    17:23 05.04.2026

  • 62 Григор

    2 0 Отговор
    "Прокуратурата в Сърбия е образувала дело за диверсия след откриването на експлозиви в близост до газопровод".
    Да караме по ред. В нощта на 12 март е имало атака срещу компресорната станция "Русская", която е част от газопровода "Турски поток"/ В България тръбата продължава като "Балкански поток"/. В интервала между 17 и 19 март на атака са подложени компресорните станции "Русская", "Казачья" и "Береговая". Украйна прави всичко възможно да прекрати подаването по газопровода "Турски поток" и продължението му "Балкански поток".
    СЕГА ВНИМАНИЕ: Съвсем наскоро енергийния министър Трайчо Трайков заяви в парламента, че за миналата година печалбата от "Балкански поток" е 286 милиона евро, като разходите са 5 милиона евро. И сега възникват въпросите.
    1.КАКВА ЩЕ Е ГОДИШНАТА ПЕЧАЛБА НА БЪЛГАРИЯ, АКО ТРЪБАТА БЪДЕ ВЗРИВЕНА?
    2.АКО ИМА ВЗРИВЯВАНЕ И ТРЪБАТА НЕ РАБОТИ НЯКОЛКО ГОДИНИ, НАШИТЕ ЗАГУБИ ДАЛИ ЩЕ СЕ ПРИБЛИЖАТ ДО 1 МИЛИАРД ЕВРО?
    3.ЗАЩО БЪЛГАРСКА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ДЕЛЕГАЦИЯ ВОДИ ПРЕГОВОРИ И ПОДПИСВА СПОРАЗУМЕНИЯ СЪС СТРАНА, КОЯТО ПЕТ ПАРИ НЕ ДАВА ЗА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ?!
    4.ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ГЛАСУВА ЗА "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"-"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТОЧНО ТЕ СА ИДИОТИТЕ, КОИТО СТОЯТ ЗАД ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО?

    18:51 05.04.2026

  • 63 русия

    1 0 Отговор
    пак се започва промивка на мозъци . Русия го обстрелва русия иска да го взриви, същите тъпизми както и със северен поток русия го взриви.

    19:42 05.04.2026

