Открити са взривни вещества край газова инфраструктура между Сърбия и Унгария, съобщи Вучич

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че сръбски части са открили взривни вещества „с разрушителна сила“ и детонатори край северния град Канижа, в близост до газовата инфраструктура, свързваща Сърбия и Унгария. Това съобщава телевизия Ен1, предава БТА.

В публикация в „Инстаграм“ Вучич посочва, че е провел телефонен разговор с унгарския премиер Виктор Орбан, в който го е информирал за първите резултати от разследването на военните и полицейските сили.

По думите му два големи пакета с взривни вещества и детонатори са били открити недалеч от селището Велебит, на няколкостотин метра от газопровода „Балкански поток“.

Вучич допълва, че експлозивите са били с висока разрушителна мощ и биха могли да застрашат живота на множество хора. Те са открити в северната част на автономната област Войводина.

Президентът на Сърбия заявява още, че унгарската страна ще бъде информирана за по-нататъшното развитие на разследването.

Той подчертава, че властите ще действат решително срещу всеки, който застрашава ключови държавни интереси, като същевременно уверява, че инцидентът е бил предотвратен без жертви.