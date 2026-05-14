Унгария прекратява извънредното положение, свързано с войната
  Тема: Украйна

14 Май, 2026 11:56 2 114 10

Мярката, въведена преди години при управлението на Виктор Орбан, официално изтича, съобщи премиерът Петер Мадяр

Ели Стоянова

Свързаното с войната извънредно положение в Унгария, въведено преди около четири години по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан, официално приключва днес. Това съобщи настоящият министър-председател Петер Мадяр във Фейсбук, цитиран от националната агенция МТИ, предава БТА.

Мадяр заяви, че с този акт се слага край на продължителен период на управление чрез извънредни правомощия и страната се връща към „нормалното функциониране на институциите“.

Извънредното положение беше въведено за първи път на 24 май 2022 г. заради войната между Русия и Украйна, като впоследствие е било удължавано многократно, включително до последния си срок.

След парламентарните избори на 12 април партия „ТИСА“ настоя за последно кратко удължаване до 31 май, за да бъдат извършени необходимите правни промени. Впоследствие, на 9 май парламентът прие нов закон, който превръща част от извънредните мерки в постоянно действащо законодателство.

Според официални данни през периода на извънредното положение са били приети над 170 правителствени указа, а новият закон, който влиза в сила с неговото прекратяване, формализира значителна част от тези мерки в редовната правна рамка на държавата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Унгарците

    11 7 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #5

    12:01 14.05.2026

  • 2 604

    21 4 Отговор
    Без да се опомене какво е съдържанието на това положение и ко му е извънредно си е една либераску квичяни за пиар!

    12:01 14.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Генерал Любомир Монов ни вкара във войската в Ормузкият проток.Радев светкавично го разжалва и уволни.

    12:02 14.05.2026

  • 4 Питам

    9 4 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    12:04 14.05.2026

  • 5 Не е лесно да си

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Унгарците":

    Не нормален,а😂?

    12:09 14.05.2026

  • 6 нпо агент

    21 3 Отговор
    Виж го този нов спасител..Мудяр...унгарците били зле финансово...затова този тарикат вместо 15 министерства досега , направил ги 18...Разбирам го, трябва да плаща на спонсорите..подаръци във вид на министерства..сигурно има и за иновации и др..идиотщини..лесно да се краде, когато много..Да направи и министерство за връзка с Урсула фон дер много рядко ляйно..

    12:16 14.05.2026

  • 7 Мдаа

    21 0 Отговор
    А Словакия вчера затвори напълно границата си с Украйна поради заплаха за сигурността.

    12:26 14.05.2026

  • 8 Гарантирано от Украйна!

    8 0 Отговор
    Политически трус в Латвия:
    Премиерът хвърли оставка заради Украинските Дронове
    Латвия изпадна в сериозна политическа криза,
    след като премиерът Евика Силина обяви оставката си,
    както и тази на целия кабинет:
    „Обявявам оставката си като министър-председател
    и оставката на целия кабинет, считано от 14 май 2026 г.“

    14:10 14.05.2026

  • 9 паси идиота с трабанта

    1 0 Отговор
    Този катър си въобразява ,че ще реши проблемите на Унгария бързо и лесно ..? Такива като него колкото по малко знаят толкова си мислят ,че всичко най добре те знаят изглежда тоя самоуверен катър така и си мисли . Времето ще покаже но ми се струва ,че е като елементарните с нисък капацитет с високо самочувствие като "фукльовците "-- аз и само за знам и мога да направя това което другите ме можаха защото съм нещо повече от тях . .

    18:42 14.05.2026

  • 10 така, така

    0 0 Отговор
    Като му знаем миналото на тоя, май се очертава нова марионетка, която ще е готова да продава народа си за златни тоалетни.
    Дано унгарците не се хванат на въдицата, както това се случи с украинците. Дано реагират своевременно, че после и да искат, трудно ше променят нещата. Да внимават, че вместо извънредно могат да им спретнат военно положение, даващо право на поредния полезен и..диот да затваря непокорните и да си въведе поредната диктатура.

    18:49 14.05.2026

