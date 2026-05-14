Унгария прекратява извънредното положение, свързано с войната

Свързаното с войната извънредно положение в Унгария, въведено преди около четири години по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан, официално приключва днес. Това съобщи настоящият министър-председател Петер Мадяр във Фейсбук, цитиран от националната агенция МТИ, предава БТА.
Мадяр заяви, че с този акт се слага край на продължителен период на управление чрез извънредни правомощия и страната се връща към „нормалното функциониране на институциите“.
Извънредното положение беше въведено за първи път на 24 май 2022 г. заради войната между Русия и Украйна, като впоследствие е било удължавано многократно, включително до последния си срок.
След парламентарните избори на 12 април партия „ТИСА“ настоя за последно кратко удължаване до 31 май, за да бъдат извършени необходимите правни промени. Впоследствие, на 9 май парламентът прие нов закон, който превръща част от извънредните мерки в постоянно действащо законодателство.
Според официални данни през периода на извънредното положение са били приети над 170 правителствени указа, а новият закон, който влиза в сила с неговото прекратяване, формализира значителна част от тези мерки в редовната правна рамка на държавата.
Ще си върнат закарпатието без война !!!
До коментар #1 от "Унгарците":Не нормален,а😂?
8 Гарантирано от Украйна!
Премиерът хвърли оставка заради Украинските Дронове
Латвия изпадна в сериозна политическа криза,
след като премиерът Евика Силина обяви оставката си,
както и тази на целия кабинет:
„Обявявам оставката си като министър-председател
и оставката на целия кабинет, считано от 14 май 2026 г.“
14:10 14.05.2026
10 така, така
Дано унгарците не се хванат на въдицата, както това се случи с украинците. Дано реагират своевременно, че после и да искат, трудно ше променят нещата. Да внимават, че вместо извънредно могат да им спретнат военно положение, даващо право на поредния полезен и..диот да затваря непокорните и да си въведе поредната диктатура.
18:49 14.05.2026