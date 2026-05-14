Унгария прекратява извънредното положение, свързано с войната

Свързаното с войната извънредно положение в Унгария, въведено преди около четири години по време на управлението на бившия премиер Виктор Орбан, официално приключва днес. Това съобщи настоящият министър-председател Петер Мадяр във Фейсбук, цитиран от националната агенция МТИ, предава БТА.

Мадяр заяви, че с този акт се слага край на продължителен период на управление чрез извънредни правомощия и страната се връща към „нормалното функциониране на институциите“.

Извънредното положение беше въведено за първи път на 24 май 2022 г. заради войната между Русия и Украйна, като впоследствие е било удължавано многократно, включително до последния си срок.

След парламентарните избори на 12 април партия „ТИСА“ настоя за последно кратко удължаване до 31 май, за да бъдат извършени необходимите правни промени. Впоследствие, на 9 май парламентът прие нов закон, който превръща част от извънредните мерки в постоянно действащо законодателство.

Според официални данни през периода на извънредното положение са били приети над 170 правителствени указа, а новият закон, който влиза в сила с неговото прекратяване, формализира значителна част от тези мерки в редовната правна рамка на държавата.