Унгария след Орбан! Какво да очакваме от новото правителство в Будапеща?

13 Май, 2026 15:55 1 335 34

  • унгария-
  • виктор орбан-
  • петер мадяр-
  • фидес-
  • тиса-
  • украйна

Новото правителство потвърди, че няма да изпраща оръжия или войници в Украйна, няма да участва в общия заем на ЕС от 90 милиарда евро и не подкрепя ускорено членство на Украйна в ЕС

Новото правителство на Унгария, оглавявано от премиера Петер Мадяр, официално встъпи в длъжност по-рано тази седмица, слагайки край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Министрите вече представиха основните приоритети на новата власт, които предвиждат мащабни промени в икономиката, отношенията с Европейския съюз, енергетиката и политическата система, обобщава "Ройтерс".

Правителството на Мадяр планира изграждането на нов икономически модел, основан на по-висока производителност, квалифицирана работна ръка и предвидима бизнес среда. Финансовият министър Андраш Карман заяви, че завишените обществени поръчки по времето на Орбан са увеличили бюджетния дефицит и са изкривили икономиката.

Кабинетът възнамерява да намали бюджетния дефицит до 3% от БВП до 2030 г. при очаквани около 7% тази година. До края на октомври ще бъде внесен бюджетът за 2027 г., а публичните разходи ще бъдат подложени на проверка с цел ограничаване на корупцията и източването на средства.

Новата власт обещава също да възстанови отношенията с Европейския съюз и да отключи замразените европейски средства заради споровете за върховенството на закона при управлението на Орбан. Будапеща се надява да получи 6,4 милиарда евро грантове и 3,9 милиарда евро заеми по европейския фонд за възстановяване след пандемията.

Средствата по кохезионната политика ще бъдат насочени към образование, здравеопазване, жилищна политика и енергийна ефективност. Правителството планира и обществен дебат за приемането на еврото, като целта е Унгария да изпълни критериите за членство в еврозоната до 2030 г.

Министърът на правосъдието Марта Гьорог заяви, че унгарското законодателство отново трябва да отговаря на европейските и международните правни стандарти. Кабинетът възнамерява да промени и спорния "закон за защита на децата", ограничаващ достъпа до ЛГБТ съдържание, след решение на Европейския съд от април.

В енергетиката новото правителство ще преразгледа финансирането и изпълнението на проекта за разширяване на АЕЦ "Пакш", възложен през 2014 г. без търг на руската компания "Росатом". В същото време Будапеща планира диверсификация на енергийните доставки, макар да възнамерява да запази достъпа и до двата петролопровода към страната.

Външният министър Анита Орбан подчерта, че основните съюзи на страната остават Европейският съюз и НАТО. Според нея новото правителство иска да възстанови доверието към Унгария, което е било ерозирано през последните години.

Кабинетът ще се стреми и към възстановяване на сътрудничеството в Централна Европа, особено в отношенията между Полша и Унгария. В същото време Будапеща заявява, че ще поддържа "равнопоставени и прозрачни" отношения с Русия, докато САЩ ще останат ключов съюзник в сферата на сигурността и икономиката.

Новото правителство потвърди, че няма да изпраща оръжия или войници в Украйна, няма да участва в общия заем на ЕС от 90 милиарда евро и не подкрепя ускорено членство на Украйна в ЕС. Според Будапеща Киев трябва да премине през стандартната процедура за присъединяване, след което Унгария ще проведе задължителен референдум по въпроса.

Сред мерките срещу корупцията е създаването на Национална служба за възстановяване и защита на активите, която ще издирва средства, предполагаемо загубени или присвоени по време на управлението на Орбан. Новата институция трябва да започне работа на 1 юли.

Правителството планира и отваряне на архивите на комунистическата тайна полиция до октомври.

В данъчната политика кабинетът предвижда въвеждане на данък върху богатството за най-високите доходи и преразглеждане на данъчните облекчения. Ще бъде намален ДДС върху лекарствата с рецепта, дървата за огрев, плодовете и зеленчуците, а за хората с ниски доходи ще бъдат въведени данъчни облекчения.

Секторните данъци върху банки, енергийни компании, търговски вериги и телекоми, въведени по времето на Орбан, засега ще останат в сила.

Като част от институционалните промени финансовият, правосъдният, образователният и здравният министър ще получат право на вето върху законопроекти преди внасянето им в парламента, с цел ограничаване на властта на премиера. Кабинетът възнамерява също да промени изборното законодателство, така че никой да не може да заема поста министър-председател повече от два мандата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емили с Тротинетката

    25 3 Отговор
    Грандиозни Прайдове в Будапеща.

    Коментиран от #10

    15:57 13.05.2026

  • 2 Смех с копейки

    5 23 Отговор
    След 12 годишно прекъсване знамето на ЕС отново се вее пред унгарският парламент.

    Коментиран от #20

    15:58 13.05.2026

  • 3 Последния Софиянец

    20 7 Отговор
    Какъв срам - еврейката Дара да представя България на Евровизия! Срам !!!

    Коментиран от #8

    15:58 13.05.2026

  • 4 Новото унгарско правителството!

    3 26 Отговор
    Нов мощен удар в зурлите на копейките.

    16:01 13.05.2026

  • 5 мдаааа

    3 6 Отговор
    Очаквайте - Полупетолъчки ...

    16:02 13.05.2026

  • 6 А така

    6 14 Отговор
    Милиардите към Унгария тръгват отново.

    Коментиран от #31

    16:02 13.05.2026

  • 7 Какво да очакваме от новото правителство

    14 2 Отговор
    васалски връмварски истории с нови заеми и нови инфлации

    16:02 13.05.2026

  • 8 Дрътия Софианец

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Къде премести 17-те ресторанта, бе ? Виртуално ..

    16:03 13.05.2026

  • 9 Унгарците

    9 2 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    16:05 13.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Унгарците

    14 2 Отговор
    Хи хи хи
    с тоя Мадяр, ученик на Орбан и негов последовател де,
    пуснаха уСРулите по пързалката.........
    Хи хи хи
    язък за паричките

    16:07 13.05.2026

  • 12 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    5 12 Отговор
    Милиардите към Украйна тръгнаха пак.

    Коментиран от #32

    16:08 13.05.2026

  • 13 хмммм

    4 11 Отговор
    Само положителни неща. Браво на европейците!

    16:14 13.05.2026

  • 14 Хааххх

    7 3 Отговор
    Кабинетът възнамерява да промени и спорния "закон за защита на децата", ограничаващ достъпа до ЛГБТ съдържание, след решение на Европейския съд от април.

    16:15 13.05.2026

  • 15 Евала УНГАРИЯ

    2 12 Отговор
    Сритахте Орбан.
    Оръжията към Украйна тръгнаха.
    За милиарди.

    Коментиран от #21

    16:43 13.05.2026

  • 16 ОРБАН....АУТ

    4 7 Отговор
    Чакат го в Москве.
    При Янушченко и АССАД.

    16:44 13.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вижда се

    4 1 Отговор
    снимката говори - ЕвроУрсулите действат !

    16:55 13.05.2026

  • 19 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 6 Отговор
    Унгария го демонстрира по най атрактивния начин.
    На изборите.

    16:57 13.05.2026

  • 20 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Смех с копейки":

    ГОСПОЖО ШОПОВА КАКВА ВИШНОВКА-ТЕ СА СЪС ШЕВРОЛЕТ

    17:01 13.05.2026

  • 21 Цеко

    2 7 Отговор

    До коментар #15 от "Евала УНГАРИЯ":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.И още ще е измре.

    17:03 13.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 БСП УМРЕ

    0 0 Отговор
    И Орбан ги последва...политически.

    17:24 13.05.2026

  • 25 Горски

    4 0 Отговор
    Ако ви трябва доказателство за безумието което е обхванало ръководството на ЕС -ето ви го на лице!?Кажете какъв човек какъв ръководител би заел такава позиция за този заем -въпреки сериозната бих казал голяма съпротива на различни държави и държавни ръководители въпреки становищата на най-различни експерти въпреки безспорната констатация че този заем удължава войната и усложнява конфликта въпреки че в момента самият ЕС се нуждае от пари за най-различни неща -...не ..заем на всяка цена ако трябва ще бъдат обърнати наопъки джобовете на данъкоплатците!?..За мен това е безумие лудост ..болестно състояние.

    Коментиран от #29

    17:25 13.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 По Времето на Орбан

    1 6 Отговор

    До коментар #22 от "Любопитен":

    Будапеща се превърна

    В Европейска Столица на Порното

    Бре Изфъскал .

    17:48 13.05.2026

  • 29 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #25 от "Горски":

    Заема е гласуван от всички в ЕС.
    Милиардите са от запорирани милиарди на Путин.

    18:40 13.05.2026

  • 30 Оказва се, че освен

    1 0 Отговор
    ЛГБТ детски градини и училилища Унгария нищо друго няма да отстъпи:

    "Новото правителство потвърди, че няма да изпраща оръжия или войници в Украйна, няма да участва в общия заем на ЕС от 90 милиарда евро и не подкрепя ускорено членство на Украйна в ЕС."

    19:35 13.05.2026

  • 31 Ала бала

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "А така":

    Милиардите от Унгария си тръгват,идват обратни да си търсят половинки ,и дългосрочни ексурзианти на държавна издръжка....

    21:12 13.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Яш Ми

    1 0 Отговор
    Ама те и от твоя джоб излизат ,а на теб ти влизат четвъртити

    21:16 13.05.2026

  • 34 Обикн. читател

    1 0 Отговор
    Премиерите в Унгария се сменят,но Урсула фон дер Лайен си е на поста. Милиони засмука по време на ковид пандемията,но комшийката ни гл. европейски прокурор,се прави,че ни чула,ни видяла.Кучетата си лаем,белия кораб пътува и те така.

    12:33 14.05.2026

