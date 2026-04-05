Трима моряци загинаха при атака с дронове в Азовско море, руски товарен кораб с пшеница потъна

Трима моряци са загинали при украинска атака с дронове срещу руски кораб, натоварен с пшеница, в Азовско море, съобщиха оперативни служби, цитирани от ТАСС, предава БТА.

По първоначални данни двама души са загинали на място, а по-късно още един е бил открит мъртъв на лодка сред евакуираните членове на екипажа.

По-рано ТАСС съобщи, позовавайки се на назначения от Москва губернатор на окупираната част от Херсонска област Владимир Салдо, че един човек е загинал, а двама са в неизвестност след потъването на кораб, превозващ пшеница в същия район. Той не уточни причината за инцидента.

Според информацията деветима членове на екипажа, всички руски граждани, са достигнали брега. Старши помощник-капитанът, роден през 1991 г., е починал, а двама моряци остават в неизвестност.

Руското министерство на отбраната съобщи, че в периода от 8:00 до 14:00 часа (и българско време) са били свалени 77 украински дрона, включително над Азовско море.