Трима моряци загинаха при атака с дронове в Азовско море, руски товарен кораб с пшеница потъна
5 Април, 2026 17:14 3 997 151

Инцидентът е станал по време на украинска атака срещу плавателен съд, превозващ зърно; има и изчезнали членове на екипажа

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима моряци са загинали при украинска атака с дронове срещу руски кораб, натоварен с пшеница, в Азовско море, съобщиха оперативни служби, цитирани от ТАСС, предава БТА.

По първоначални данни двама души са загинали на място, а по-късно още един е бил открит мъртъв на лодка сред евакуираните членове на екипажа.

По-рано ТАСС съобщи, позовавайки се на назначения от Москва губернатор на окупираната част от Херсонска област Владимир Салдо, че един човек е загинал, а двама са в неизвестност след потъването на кораб, превозващ пшеница в същия район. Той не уточни причината за инцидента.

Според информацията деветима членове на екипажа, всички руски граждани, са достигнали брега. Старши помощник-капитанът, роден през 1991 г., е починал, а двама моряци остават в неизвестност.

Руското министерство на отбраната съобщи, че в периода от 8:00 до 14:00 часа (и българско време) са били свалени 77 украински дрона, включително над Азовско море.


  • 1 Укpотepориститe

    134 42 Отговор
    трябва да бъдат заличени!

    Коментиран от #19, #124, #133, #149

    17:16 05.04.2026

  • 2 Миризлив пор

    139 32 Отговор
    Тия съвсем изтрещяха, нападението над търговски съд (няма право на оръжие) според морските закони си е чисто пиратство.

    Коментиран от #61, #132

    17:16 05.04.2026

  • 3 Не съм обнадежден

    78 12 Отговор
    За близкото бъдеще на целия регион.
    Такива неща няма да останат единични и инцеденти.

    17:16 05.04.2026

  • 4 гост

    42 44 Отговор
    Лоша работа било да те обстрелват...ей...

    Коментиран от #10

    17:17 05.04.2026

  • 5 Терористичния

    64 20 Отговор
    акт е извършен .... и т.н.

    17:17 05.04.2026

  • 6 Логично

    109 30 Отговор
    Украинска терористична сган , спосорирана от Брюксел .

    Коментиран от #138

    17:17 05.04.2026

  • 7 Киро

    97 27 Отговор
    Кораб, натоварен с пшеница, от хляба какво искат тези не е добре работата.

    Коментиран от #12, #15, #28, #46, #150

    17:18 05.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Герги

    38 69 Отговор
    На война като на война...целта оправдава средствата...а може и каквото повикало,това се и обадило...

    Коментиран от #145

    17:20 05.04.2026

  • 10 Всъщност

    88 26 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    Много лошо ! Затова ,когато след Майданския преврат украинския режим започна да репресира и обстрелва рускоезични села и квартали , Русия започна наказателна военна операция .

    Коментиран от #17

    17:20 05.04.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    37 71 Отговор
    Рассия е на пълен самотек таварищи !!!
    Разпада се като СССР ☝️

    Коментиран от #36

    17:20 05.04.2026

  • 12 Руснаков

    35 73 Отговор

    До коментар #7 от "Киро":

    От този хляб се вадят пари за да се правят Калибри и Циркони...

    Коментиран от #18

    17:21 05.04.2026

  • 13 Ами..

    77 24 Отговор
    Ами тяка ще е докато Путин търпи украйнски и английски пирати.

    Коментиран от #114

    17:21 05.04.2026

  • 14 Тома

    74 28 Отговор
    А гюро им занесе 20 милиона евро народна пара на укронацистите

    17:21 05.04.2026

  • 15 Владимир Путин, президент

    32 68 Отговор

    До коментар #7 от "Киро":

    "...Кораб, натоварен с пшеница..."

    Товарищь, кораба е натоварен с Украинско зърно.
    Чиста кражба на татара-монголската cгaн за която биват наказани !!! И не забравяй че настоящите руснаци са в Украйна, тия от севера са монголяк ☝️

    Коментиран от #43, #58, #127

    17:24 05.04.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    76 27 Отговор
    И после милите драги украинци ще плачат, че руснаците не спират огъня и по празниците! Ами няма да спрат !

    Коментиран от #40

    17:24 05.04.2026

  • 17 гост

    34 71 Отговор

    До коментар #10 от "Всъщност":

    Майданският Преврат е само в твоята глава на Путин и на Кремъската шайка...След като проКремълската пионка Янукович,отказа да подпише документа за асосициране на Украйна с ЕС,започнаха вълнения...и тогава започнаха и нервите с рускоезичните райони подкокоросани от Кремъл...това е истината друже...

    Коментиран от #41, #59, #146

    17:25 05.04.2026

  • 18 Знаещ

    57 21 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаков":

    Значи предлагаш и Путин да зспочне да потапя украйнски търговски кораби защото те носят пари на Украйна с които се правят ракети и се изстрелват срещу руското население. Нали?
    А англичаните, които реално потапят руските кораби какво да ги правят?

    Коментиран от #37, #49, #54

    17:25 05.04.2026

  • 19 Мнение

    52 24 Отговор

    До коментар #1 от "Укpотepориститe":

    Укро-урсуло-терорягите, видяха ,че на фронта са гола вода, и затова решиха да атакуват танкери и кораби със зърно, предназначени за държави, дето нямат условия за отглеждане на такава култура?!

    Бате, толкова са долни тия укро-нацита, заедно с техния евроатлантически еквивалент в България, че започвам да се чудя, дали Путин трябва да прати военна помощ на европейските народи, за да ни освободят ОТНОВО от н.цизма?!

    Крайно време е за справедливост за европейските народи!

    УРСУЛИТЕ МОМЕНТАЛНО ДА БЪДЯТ ТИКНАТИ У КАУША! СОРОС ДА БЪДЕ ЗАБРАНЕН В ЕВРОПА! А АМЕРИКАНСКИТЕ БАЗИ НА ФАЩ В ЕВРОПА ДА БЪДАТ ПРАТЕНИ С ЕДНОПОСОЧЕН БИЛЕТ ОБРАТНО В КРАВАРИЯ!

    Коментиран от #39

    17:25 05.04.2026

  • 20 Рублевка

    39 22 Отговор
    В Европа нефтът вече е 200€ за барел. Задава се ужасна криза. Блокиране на транспорта, затваряне на предприятия и глад. ЗА ВСИЧКО ТОВА Е ВИНОВЕН УКРАИНСКИЯ ТЕРОРИЗЪМ. Май месец на червения килим в Кремъл или следва глад и разруха.

    17:25 05.04.2026

  • 21 Ей, руснаци,

    48 23 Отговор
    До кога ще търпите, до кога ще ги щадите? Чак на нас ни писна!

    Коментиран от #42, #72

    17:25 05.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Софиянец

    42 22 Отговор
    Мръсната укра само от денацификация разбира! Няма такава друга жалка и коварна паплач!

    Коментиран от #34, #110

    17:27 05.04.2026

  • 24 Студопор

    52 20 Отговор
    Това сега не е ли грехота? Цивилни загинали, пшеница потънала. И ние тия ли подкрепяме? На тия ли даваме убежище? За тия ли ни агитират, че трябва да печелят войната? За тия ли Киро простото агитира да пращаме по заплата??
    Хайде пътя!!

    17:27 05.04.2026

  • 25 Анджо

    31 44 Отговор
    Русофилите как са се разплакали за това зърно. Абе умни ,те го крадат от Украйна и го продават за собствена изгода. На крадеца така му се пада. Долу руската сган мръсна.

    Коментиран от #99

    17:27 05.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хихи

    22 31 Отговор
    руснак=некадърност и авария

    Коментиран от #47

    17:28 05.04.2026

  • 28 Студопор

    11 23 Отговор

    До коментар #7 от "Киро":

    Искат да се продава само тяхната укро-пшеница. Конкуренция.

    17:29 05.04.2026

  • 29 Град Козлодуй

    22 28 Отговор
    От руснак войник не става, там е проблема.

    17:29 05.04.2026

  • 30 Само питам

    13 18 Отговор
    А руснаците защо не отговарят по същия начин?

    17:29 05.04.2026

  • 31 Рублевка

    24 21 Отговор
    Танкерите с нефт сменят посоката от към Европа и заминават за Китай, Индия, Япония и Австралия. Май месец на червения килим пред Путин или умирачка.

    Коментиран от #137

    17:30 05.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 крейсера мацква

    21 17 Отговор
    булк-булк-булк

    Коментиран от #103, #105

    17:30 05.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 "Злобното Джуджи"

    15 21 Отговор
    Хи хи хи
    Ко стана бреее.....днеска отново цял ДЕН нито думичка за "нашия" вожд,
    Едноличния Световен Лидер,
    нашмърканата марионетка с
    зеления мръсен потник де ???!

    някои източници, близки до Ватикана, като укроинформ предполагат, че може да е приел, срещу пет евро, католицизма и вече името му е

    Валдемар Грюн

    Коментиран от #115

    17:31 05.04.2026

  • 36 А ти, таварищ

    14 8 Отговор

    До коментар #11 от "Владимир Путин, президент":

    кога ще се разпаднеш?

    17:31 05.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Вервай у ТРИДНЕВНАТА на

    16 12 Отговор
    Ху...йло ,..и че мумията е жива, ПЕТУШОК!))))
    Толко си могат пи..ДОРИТЕ МОНГОЛСКИ,.. оди цаливай КУ РАна..женчо ))))

    17:32 05.04.2026

  • 39 Охлюв

    14 6 Отговор

    До коментар #19 от "Мнение":

    ...защото са гола вода за това войната се точи 5та година...ама да напишеш нещо барабар с мъжете...

    17:32 05.04.2026

  • 40 Трябва ви кажа че се

    21 18 Отговор

    До коментар #16 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    намирате в много голяма заблуда. Украинските удари са ответни, т е. отговор на руските удари, така че са напълно законни и в реда на нещата.

    Коментиран от #55

    17:33 05.04.2026

  • 41 Понеже си много начетен

    18 13 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    виж какви условия са предлагали от ЕС на Украйна за присъединяване.
    Ти мислиш ли, че западните феремри ще оставят уркаинците с техния плодовит чернозем да им вземат поминъка?
    И ако не вярваш виж как заличиха нашето селско стопанство (не без наша помощ, разбира се.

    17:34 05.04.2026

  • 42 боклук

    20 15 Отговор

    До коментар #21 от "Ей, руснаци,":

    Не ги търпят! Толкова си могат! Украинците се страхуваха от Русия до 24 февруари 2022 година! Тогава видяха, че са като Путин - въздух без налягане и ги правят дармадан вече пет години! И аз мислех, че Русия е някаква стойностна държава, но не мога да не отчитам фактите, ако и да не ми харесват! Вижте какво правят САЩ с някой, който им нарушава интересите! Да! Иран се държи по достойно в отбраната си от Русия, но какво от това - експлозиите са при тях, а не във Вашингтон!

    Коментиран от #141

    17:34 05.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ОНЯ С ДРОНЯ

    17 13 Отговор
    Да Когато Руските Терористи
    Превозват Оръжия
    Се включват
    Украинските Санкции .

    Нема ЛАБАВО.

    Искаше Движуха
    Получи Движуха

    КАРЛИКА със Високите ТОКЧЕТА .

    17:35 05.04.2026

  • 46 Искат да

    14 17 Отговор

    До коментар #7 от "Киро":

    си продават тяхното ckanaно paдиоактивно зърно, особено на приятелски държави, управлявани от еничари, като България.

    17:35 05.04.2026

  • 47 Доказано

    9 17 Отговор

    До коментар #27 от "хихи":

    жълтопаветник =неможач. /Петроханци/.

    17:35 05.04.2026

  • 48 Не само кораби

    16 12 Отговор

    До коментар #37 от "Те осраинците":

    Тия чипове немат...пари,оръжие, Авиация, подводници, кораби, крилати и балистични ракети и... Ши БАТ дъртият импотентен ПЕН дел ху ЙЛО, г--- ЕЙ могучая + редовната армия Оризо-Гризачи на Ким вечер 13 годин у ДОНБАС!!
    ЕДНА Украйна дупи ..22 ядрени оръжия и С Корея... НАКУП
    Ееееедехееее

    Коментиран от #85

    17:36 05.04.2026

  • 49 Руснаков

    17 10 Отговор

    До коментар #18 от "Знаещ":

    нищо няма да направят...ще гледат и ще мълчат като бит г..Украйна не нахлу в Русия да краде и да убива,нещо си объркан сякаш..

    17:37 05.04.2026

  • 50 Удриии Удрии

    21 9 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    Само от Мариз Разбира Руският Пияндурник.

    17:37 05.04.2026

  • 51 Путин

    15 5 Отговор
    Ще ги спаси,хахаха

    17:37 05.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гладът ще ви оправи мозъка

    8 15 Отговор
    Като огладнеете хубаво ще станете всички русофили.

    17:39 05.04.2026

  • 54 Русия не може да

    18 13 Отговор

    До коментар #18 от "Знаещ":

    потапя нищо, защото не може да превземе въздушното пространство на Украйна вече пета година. Това, което САЩ направиха в Иран за 1 седмица :)

    17:39 05.04.2026

  • 55 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 12 Отговор

    До коментар #40 от "Трябва ви кажа че се":

    Законни са , когато са по военни цели!

    Коментиран от #82

    17:39 05.04.2026

  • 56 Евреина СОЛОВЬОВ

    14 5 Отговор
    Не можем да си опазим Обектите.....

    Капитан Максим Климов:

    Около 400 хиляди Солдати се
    Губят на Година
    На фронта в Украйна.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Скучно ли е още ?

    Хочится Движуха?

    17:40 05.04.2026

  • 57 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    16 7 Отговор
    онОва узкоглазото дека Цалива КУ РАна рамАзан, обяви ли И неска превземането на мегаполисите КУПЯНСК и ПОКРОВСК?!?
    За селскио иди ОТИН Копейката питам

    Коментиран от #60, #62

    17:40 05.04.2026

  • 58 Питали

    8 7 Отговор

    До коментар #15 от "Владимир Путин, президент":

    оная с ника "владимир путин, президент

    -ти омъжена ли си ма
    -абе е...и и не питай, гладна съм

    17:40 05.04.2026

  • 59 Либераст

    15 17 Отговор

    До коментар #17 от "гост":

    То цял свят разбра, че е имало майдански преврат спонсориран от запада и краварите, само нашите безмозъчни укроби не разбраха .

    Коментиран от #73, #78

    17:42 05.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Адвокат

    18 12 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив пор":

    Според законите,нахлуването в Украйна какво е?

    Коментиран от #80

    17:42 05.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Карго 200

    13 8 Отговор
    "Велика" расия трябва да иска разрешение от Украйна за риболов в Черноморския басейн.

    17:44 05.04.2026

  • 64 После какъв е режима в Украйна

    8 17 Отговор
    Терористичен!

    17:45 05.04.2026

  • 65 С тва корито стават...43 корабли

    16 8 Отговор
    И...2 подводници... ФИРА!!
    Тия монгольята и Оризо-Гризачите на Ким с КОЙ аджеба воюват бе дееа ?!?

    Коментиран от #75

    17:45 05.04.2026

  • 66 Артилерист

    9 17 Отговор
    Пак са намерили пропаганден матрял за да споменат затриваните укротерористи. Укрохунтата прави отчаяни опити да се задържи на фронта, но само с лъжи, имитационни постановки и пропаганда не става. Трябват и хора. А укроармията е разкапана. Тя е подложена на нечовешко изтощение. Няма резерви, няма ротация, няма отдих, а руските атаки не спират и последователно разглобяват закъсалата машина на укрозащитниците. Особено драматично е положението с разчетите на ПВО. За тях няма специалисти за смяна, а наличните намаляват, капят деморализирани от изтощение, безперспектива и дизертиране, а руските дронове и ракети налитат неспирно на талази и громят критични за устойчивостта обекти необеспокоявани по цялата територия...

    Коментиран от #70, #131

    17:45 05.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 к,ва я мислихме, тя к,ва тана...

    17 7 Отговор
    Руски кораб натоварен с украинка пшеница тръгнал да прави търговия. Ами на крадците не винаги им се обръща зара, много често си плащата за наглостта.

    17:46 05.04.2026

  • 70 боклук

    16 8 Отговор

    До коментар #66 от "Артилерист":

    А на бас, че Путин ще си замине преди Зеленски!?

    Коментиран от #98

    17:47 05.04.2026

  • 71 Попитали Путин

    14 6 Отговор
    ВЛАДИМИРОВИЧ какво направи за БЕДНИТЕ РУСНАЦИ
    За 25 Години?

    Путин :

    Как Какво ,

    Спрях им Интернета,

    Това малко ли е ?

    Коментиран от #109

    17:48 05.04.2026

  • 72 То това са им

    14 4 Отговор

    До коментар #21 от "Ей, руснаци,":

    възможностите на руснаците, по принцип:) въздух под налягане:) 0.

    17:48 05.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 В България

    1 13 Отговор
    турскоезичното население също се нуждае от защита, защото се нарушават правата и свободите му. Не се преподава на майчин език в училищата и им сменяха имената. Нужна е защита от Република Турция. Това няма да бъде война а СВО за защита на населението. Българското малцинство е фашизирано, като бандеровците в укра.

    17:49 05.04.2026

  • 75 Трябва да се

    14 3 Отговор

    До коментар #65 от "С тва корито стават...43 корабли":

    Отбележи

    Украйна няма Флот ...

    И направи за Смях

    Черноморския Флот на МАГУЧАЯ.


    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #83, #107

    17:50 05.04.2026

  • 76 Господин Ердоган!

    2 13 Отговор
    Спасете турско езичното население от българския фашизъм! Напълниха страната с украинци и заедно ни тормозят!

    Коментиран от #84, #88

    17:52 05.04.2026

  • 77 Путиииин,Путин

    8 9 Отговор
    Толкова ти вярвахме Путиииин.....Стана за смях вече дори на нас,които обичаме и уеажаваме Русия.....5 години вече,хайде довърши ги тези украинци.Ако не можеш подак оставка и да дойде някой като Сталин на твоето място

    17:52 05.04.2026

  • 78 ПУТЕРАСТ

    15 6 Отговор

    До коментар #59 от "Либераст":

    Утре така ще
    Викате
    И за Унгария
    Бре
    Купейки Мизерни.

    Путин сам си призна
    Че Зелените Човечета
    Бяха пратени от Него.

    Коментиран от #119

    17:52 05.04.2026

  • 79 Незнам

    6 10 Отговор
    Какви кавали ще сучи зеления на Путин за да отърве кожата?

    17:53 05.04.2026

  • 80 Атина Палада

    8 11 Отговор

    До коментар #61 от "Адвокат":

    Има закони за водене на война..И Русия е в Украйна в съответствие на законите за водене на война!

    17:53 05.04.2026

  • 81 Господин Ердоган!

    3 13 Отговор
    Помощ! Спасете ни от украинските и българските нацисти!

    17:54 05.04.2026

  • 82 Няма такова нещо

    12 6 Отговор

    До коментар #55 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Колко военни цели е поразила Русия в Украйна. Няколко. 90% от поразените от руснаците цели са тецове, електроцентрали, подстанции и къщи на хората.

    Коментиран от #95

    17:54 05.04.2026

  • 83 А ТИ

    5 4 Отговор

    До коментар #75 от "Трябва да се":

    доказваш теорията за маймунския произход на човека...

    17:54 05.04.2026

  • 84 Русофилките

    9 4 Отговор

    До коментар #76 от "Господин Ердоган!":

    СВАЛИХА УШАНКИТЕ

    И

    НАДЯНАХА ЧАЛМИТЕ

    Вземи се в Ръце

    Русораб смачкан.

    Коментиран от #92

    17:54 05.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Червената Биомаса

    9 2 Отговор
    Отново изтрещя.

    Значи всичко е Окей.

    Коментиран от #97

    17:55 05.04.2026

  • 87 Еврейската Троица

    10 0 Отговор
    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще заличи Руската Кочина.

    Неизбежно е .

    Коментиран от #102

    17:56 05.04.2026

  • 88 Хехехехе

    5 9 Отговор

    До коментар #76 от "Господин Ердоган!":

    Направо да се върнем в Османската империя! Грешката, която руснаците са извършили преди 150 години трябва да се поправи! Народа живя добре и в мир под сянката на полумесеца! Начело с великия везир народите на империята обсадихме Виена, но там малко се поизложихме, също като Путин днес!

    Коментиран от #94

    17:57 05.04.2026

  • 89 Помощ!

    1 11 Отговор
    Български и украински нацисти тормозят мюсюлманското мнозинство в България. Турция, Македония Косово и Албания ще помогнат за освобождението на територията от нацизма!

    18:01 05.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Бат Петьо Парчето

    5 4 Отговор
    УДРИЙ ПО СЪВЕТСКАТА ЗГАН

    18:03 05.04.2026

  • 92 4футките

    3 6 Отговор

    До коментар #84 от "Русофилките":

    Ти като си сложи ермулка, пусна ли си плитки, укроб cmoтан.

    18:03 05.04.2026

  • 93 Губернатора не знаел причината

    5 1 Отговор
    По-рано ТАСС съобщи, позовавайки се на назначения от Москва губернатор на окупираната част от Херсонска област Владимир Салдо, че един човек е загинал, а двама са в неизвестност след потъването на кораб, превозващ пшеница в същия район. Той не уточни причината за инцидента.
    -;-
    А губернатора не знаел причината.
    Сигерно и кривокракия от Бункера не знае причината за иинцидентите.
    А ако Бандерите пратят няколко ракети на Червиня Площад, поне Ленин ще знае ли причината?!

    18:03 05.04.2026

  • 94 Отлична идея!

    1 9 Отговор

    До коментар #88 от "Хехехехе":

    След освобождението от република Турция, най сетне ще бъде проведен референдум за обединение с майка Турция!

    18:03 05.04.2026

  • 95 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #82 от "Няма такова нещо":

    Енергийните обекти при въоръжен конфликт се разглеждат като легитимни цели ,тъй като пряко захранват армията..Това е според МХП за водене на война.

    Коментиран от #125, #126

    18:03 05.04.2026

  • 96 боклук

    1 9 Отговор
    Те, че са извършили терористичен акт, като са нападнали пшеница е вярно, но къде бе могъщия Путин да го предотврати!? Къде е Магучая да въведе ред в Азовско море вече 5 години стана! Немощ! Дано на парада след месец се представят достойно!

    18:04 05.04.2026

  • 97 Спасението е във Водката със сельодката

    5 6 Отговор

    До коментар #86 от "Червената Биомаса":

    Червената Биомаса
    21ОТГОВОР
    Отново изтрещя.

    Значи всичко е Окей.
    -;-
    Рашистите тепърва ще видят какво значи да се правиш на велик!

    Коментиран от #100

    18:05 05.04.2026

  • 98 Какво

    4 6 Отговор

    До коментар #70 от "боклук":

    добро за държавата и народа на страната си е направил Зеленски (не броим заделените милиони и златните тоалетни за кръга около него), за да го споменаваме изобщо, камо ли да го сравняваме с Путин?

    Коментиран от #104

    18:05 05.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Я кажи

    4 5 Отговор

    До коментар #87 от "Еврейската Троица":

    в радатата има ли един украинец поне или са само 4@фути.

    18:09 05.04.2026

  • 103 маке..

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "крейсера мацква":

    Они и бандерските бг-та бълбукат блук блук ужлътото въвweцeтo нaпеефдьскио

    18:09 05.04.2026

  • 104 боклук

    12 6 Отговор

    До коментар #98 от "Какво":

    Не знам Зеленски какво точно е направил, но направи за резил Путин! Един артист, един смешник, един клоун! Ако бе генерал, щеше да предаде Украйна, също както нашите генерали предадоха България и нарушиха военната клетва - ,,Аз, гражданин на НР България, като встъпвам в редовете на Въоръжените сили, тържествено се заклевам.....!" И кво стана - Академия на ВВС в САЩ, едно коремно, един юмрюк и прогресвна партия! Няма нищо работа!

    Коментиран от #139

    18:10 05.04.2026

  • 105 Радар за 2 млрд.

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "крейсера мацква":

    бум бум бум,

    18:11 05.04.2026

  • 106 България

    3 6 Отговор
    Изкуствено създадена държава, докарана с руските щикове, като Украйна. Референдум и обединение с майка Турция. На българите да бъде заделен индиански резерват в северозападна България.

    Коментиран от #108, #112

    18:11 05.04.2026

  • 107 Трябва да се отбележи че укрите са си

    8 4 Отговор

    До коментар #75 от "Трябва да се":

    предали ядрените оръжия на Рашистите.
    а едни велики сили били обешали на хартия да са гарант по договора между РФ-то и Украйна
    -;-
    Трябва да се
    31ОТГОВОР
    До коментар 65 от "С тва корито стават...43 корабли":

    Отбележи
    Украйна няма Флот ..
    И направи за Смях
    Черноморския Флот на МАГУЧАЯ.
    -;-
    А кога ще зебележим че Московията си е Кенеф!

    Коментиран от #116

    18:12 05.04.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Същото попитали и зеления чорапогащник

    6 3 Отговор

    До коментар #71 от "Попитали Путин":

    Товаря ги

    в бусове и

    ги могилизирам.🤭🤭

    18:14 05.04.2026

  • 110 Хм Хм

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "Софиянец":

    "Няма такава друга жалка и коварна паплач!"

    Има. Руската.

    18:14 05.04.2026

  • 111 Усрацията продължава

    9 7 Отговор
    Явно само смъртта на великя Фюрер може да спре тъпнята на рашистите!

    18:15 05.04.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Рублевка

    7 8 Отговор
    Владимир Владимирович, мятай им атома на укрите да не се мъчат!

    Коментиран от #117

    18:17 05.04.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Владимир Путин, президент

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от ""Злобното Джуджи"":

     "...ко стана бреее.....днеска отново цял ДЕН нито думичка за "нашия" вожд..."

    То и лисия, плешив вожд не е приказлив тази година, ама никак ☝️ Пачему ?

    Коментиран от #118

    18:18 05.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Над 1500 дни усрация

    5 6 Отговор

    До коментар #113 от "Рублевка":

    и путлеристите не мятат ядрените боеголовки

    Нека русофилите да си се надяват на чудото!

    18:20 05.04.2026

  • 118 Хахаха!🎺🥳😀🇹🇷

    1 5 Отговор

    До коментар #115 от "Владимир Путин, президент":

    Знаеш руски! След освобождението на територията от българско робство, ще те направим даскал като Христо Ботев. 😀🤣😀🤣

    18:21 05.04.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Доктор Менгеме

    7 7 Отговор
    Украизъм се лекува с атом. По 50000 тона тротилов еквивалент три пъти на ден преди ядене.

    18:28 05.04.2026

  • 121 да попитам

    4 1 Отговор
    "Инцидентът е станал..." - За Ели това е инцидент?!?
    Какво е тогава ако моряк падне зад борда?

    18:32 05.04.2026

  • 122 Грехота

    3 4 Отговор
    в Ангола гладуват!

    18:44 05.04.2026

  • 123 А под зърното

    5 6 Отговор
    ракети за Иран!

    18:45 05.04.2026

  • 124 Европеец

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Укpотepориститe":

    Абсолютно съм съгласен с коментара ти.... Но виждам вината в либералния и муден Путин.... Пета година как се мота, А и допуска да му потапят кораб вътрешното руско море, за другите терористични украински Надежда няма да говоря..... Либералния Путин трябва да престане да се бърка в работата на военните и да ги остави да си свършат работата, те знаят как..... Не го ли направи това, Русия с чакат още неприятности....

    18:47 05.04.2026

  • 125 Тръмп

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Тука си много права!!! До 24 часа ги почвам ☄️☄️☄️

    18:59 05.04.2026

  • 126 Не е вярно.

    3 3 Отговор

    До коментар #95 от "Атина Палада":

    Рафинериите са легитимни цели, а не електроцентралите. Рафинериите захранват армията, камиони, бронирани машини и т.н. Армията не зависи от електроцентрали, тя си работи с генератори, където е необходимо.

    Коментиран от #129

    19:08 05.04.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Някой

    5 2 Отговор
    Викаха ли викаха се за коридор за жито и други неща. Е няма да го имат. Това е поредното нарушаване на договор от тях.

    19:24 05.04.2026

  • 129 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #126 от "Не е вярно.":

    Много тъпо ! Я виж какво казва ген. Уесли Кларк на журналистически въпрос, относно бомбардировките на електроцентралите в Сърбия през 1999 г. Да ти помогна, защото явно не си по четенето. С две думи - казва, че са напълно легитимна цел.
    Аре, бегай !

    19:24 05.04.2026

  • 130 Моряка

    8 4 Отговор
    Ега ти некадърността на Русия.Украйна фактически няма военноморски флот,а от време на време потапят някой руски кораб.То бива бива цементени глави,ама чак толкова?

    19:27 05.04.2026

  • 131 Моряка

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Артилерист":

    Всичко е така,бе колега,както гледам,заедно сме завършили ВА Раковски.Ама там нанасяхме наужким колкото си искаш тактически ядрени удари.Не сме учили 4 години да не можем да вземем едно кюшенце от Донбас.

    Коментиран от #142

    19:40 05.04.2026

  • 132 стоян

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Миризлив пор":

    До 2 ком - другарю миризлив силозите за зърно в пристанище Одеса бяха пълни с пшеница ама орките ги бомбардираха тогава мълчахте

    Коментиран от #136

    19:48 05.04.2026

  • 133 Моряка

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Укpотepориститe":

    Докато либерала Путин управлява,чака ни 100 годишна война.Ако се намери някой да го разспути,няма да има проблем Украйна.Просто няма да има Украйна.Територията ще си върне старото име- Новорусия.

    19:52 05.04.2026

  • 134 Ачо

    8 2 Отговор
    Г-жо Митрофанова,твоят президент е пъзльо!Кажете му го!

    Коментиран от #135

    19:52 05.04.2026

  • 135 НЕПРООСТО И ТОЙ Е ОТ ЛОШИТЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #134 от "Ачо":

    И ТАМ ТРЕПЯТ ЖИВОТНИ НА СЕЛЯНИТЕ И СИЧКО КОТ ГО ЗНАЕШ ТУКА Е И ТАМ САМО ЧЕ ТРУДНО СЕ ЧУВА. КЪТИН Е ЧАСТ ОТ ЗАНУЛЯВАНЕТО И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ ПО СВЕТА.....

    19:56 05.04.2026

  • 136 ТВА БЕ ПШЕНИЦА ОТ чернобил

    0 4 Отговор

    До коментар #132 от "стоян":

    ПЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ОТРАВЯНЕ НА СВЕТА.

    19:58 05.04.2026

  • 137 стоян

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Рублевка":

    До 31 ком - кои танкери бе другар като от балтийските пристанища вече нефт не се товари защото още горят

    20:06 05.04.2026

  • 138 Ти какво очакваш?

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Логично":

    Вече пета година путинските нацисти избиват цивилни в Украйна, включително и деца, разрушиха им градовете руските варвари, естествено че украинците ще отговорят.

    20:07 05.04.2026

  • 139 Какво

    6 4 Отговор

    До коментар #104 от "боклук":

    значи, че Зеленски не е предал Украйна? Според тебе излиза, че 15 милиона избягал народ от страната, 1,5 милиони убити на фронта и 3-4 пъти повече ранени, 20% загубена територия и население, разрушена инфраструктура, срината икономика и др., не е предателство, а?

    20:15 05.04.2026

  • 140 9689

    3 4 Отговор
    Продължавайте да спонсорирате терористи.........

    20:17 05.04.2026

  • 141 Драги,

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "боклук":

    Хал хабер от света нямаш! Много трябва да знаеш за психологията, философията, историята, военното дело и душите на двата народа, за да ги разбереш, че и сравниш! Веднага личи, ме си от тия, вчерашните, дето мислят, че всичко им е ясно, пък нищо не знаят!

    20:39 05.04.2026

  • 142 Артилерист

    4 6 Отговор

    До коментар #131 от "Моряка":

    Съжалявам да го кажа морски, но не си прав. Това са два близки народа и Русия много внимателно се отнася към цивилните. Как според теб се случва да се нанасят масирани удари от по стотици дронове и десетки ракети, унищожават се много обекти, а практически няма човешки жертви? Освен това Русия воюва срещу целия запад в Украйна. На укроармията ежедневно се попълват загубите на оръжия, а със стотиците милиарди парични помощи се стимулират украинците да се бият и се праща на наемници от цял свят. В Академията, морски, се учи военното изкуство на миналите войни, а тази, която сега започва, изисква и нови знания, които трябва да се творят на място.

    20:41 05.04.2026

  • 143 Ядрената

    4 1 Отговор
    държава ста за смях пред цял свят.

    20:56 05.04.2026

  • 144 Блатар с кал и гумени галоши

    3 1 Отговор
    Пабеда не будет за нами, нас блатново орких гърбят каждой дна от всьо,это очень плохо и срамна!!

    21:15 05.04.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Дик диверсанта

    2 1 Отговор
    След като ВСУ вече не допуска свободна плаване в Черно море на руски плавателни съдове, вече прави това и в Азовско.

    21:45 05.04.2026

  • 148 Дик диверсанта

    2 1 Отговор
    Днес е 1501 ден от тридневната СВО.
    Честито копейки, предатели на Бългрия.

    21:48 05.04.2026

  • 149 Факрус

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Укpотepориститe":

    Първо руските подлоги!

    22:09 05.04.2026

  • 150 Факрус

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Киро":

    Тая "пшеница " кой калибър е?

    22:11 05.04.2026

  • 151 Луд

    0 0 Отговор
    При толкова глад да посягаш на хляба е грях.

    00:46 06.04.2026

