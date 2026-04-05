Китай и Русия координират позиции в ООН за деескалация в Близкия изток

Китай заяви, че е готов да продължи сътрудничеството с Русия в рамките на Съвета за сигурност на ООН с цел намаляване на напрежението в Близкия изток. Това обяви китайският външен министър Ван И, цитиран от държавната агенция Синхуа, предава БТА.

По време на телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров той подчерта, че ключът към разрешаването на кризата около Ормузкия проток е възможно най-бързото прекратяване на огъня.

Ван И, който е и член на Политбюро на Китайската комунистическа партия, изтъкна, че Пекин последователно подкрепя решаването на международните конфликти чрез диалог и преговори.

От своя страна двамата първи дипломати призоваха за незабавно успокояване на обстановката в Персийския залив, съобщи руската страна, цитирана от ТАСС.

Разговорът между Пекин и Москва се провежда в навечерието на гласуване в Съвета за сигурност на ООН, насрочено за следващата седмица, по проекторезолюция, внесена от Бахрейн. Документът е насочен към защита на гражданското корабоплаване в и около Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.