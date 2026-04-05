Китай и Русия координират позиции в ООН за деескалация в Близкия изток

Китай заяви, че е готов да продължи сътрудничеството с Русия в рамките на Съвета за сигурност на ООН с цел намаляване на напрежението в Близкия изток. Това обяви китайският външен министър Ван И, цитиран от държавната агенция Синхуа, предава БТА.
По време на телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров той подчерта, че ключът към разрешаването на кризата около Ормузкия проток е възможно най-бързото прекратяване на огъня.
Ван И, който е и член на Политбюро на Китайската комунистическа партия, изтъкна, че Пекин последователно подкрепя решаването на международните конфликти чрез диалог и преговори.
От своя страна двамата първи дипломати призоваха за незабавно успокояване на обстановката в Персийския залив, съобщи руската страна, цитирана от ТАСС.
Разговорът между Пекин и Москва се провежда в навечерието на гласуване в Съвета за сигурност на ООН, насрочено за следващата седмица, по проекторезолюция, внесена от Бахрейн. Документът е насочен към защита на гражданското корабоплаване в и около Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.
1 Пустиня(к)
19:30 05.04.2026
2 Хм...
Та така...
19:31 05.04.2026
3 Зелено чучело
До коментар #1 от "Пустиня(к)":Срещу Дончо Епщайнски и 10 Чък Нориса са малко.
19:32 05.04.2026
19:34 05.04.2026
5 Шопо
19:35 05.04.2026
7 Болен мозък
8 Мишел
19:46 05.04.2026
9 Смех с копейки
До коментар #5 от "Шопо":А пространството между ушите ти се нарича празно шопско поле.
19:47 05.04.2026
10 ?????
19:48 05.04.2026
12 Ха-ха
19:49 05.04.2026
13 Гресирана ватенка
До коментар #8 от "Мишел":Но това не бива да ти пречи да се бодеш в задната дупка.
19:49 05.04.2026
14 Пийт Хегсет -Крозейдър
До коментар #12 от "Ха-ха":"Русия не е фактор".
15 Нямат край
16 Евгени от Алфапласт
До коментар #10 от "?????":Той и сега си работи. Но не за всички.😎
19:51 05.04.2026
17 Многоходовото
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Болен мозък":То затова болния мозАк надроби тази каша, та сега целия Свят му сърба попарата, а той се чуди как да се измъкне, като лейди която се е Н@@К@Л@ в операта❗
19:51 05.04.2026
19 Трол
19:52 05.04.2026
20 😂😂😂😂
До коментар #8 от "Мишел":Къде буташ пропадналите блато наречено русия при големите😁😅😁😅😁🤣
19:53 05.04.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #14 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":Така си мислеха и САШтинците, когато Путин им говореше след поредното разширение на НАТьО❗
И.... объркаха целия свят❗
19:54 05.04.2026
22 Що не фанеш да се гръммнеш?
До коментар #8 от "Мишел":Ще си направиш добра услуга.
19:55 05.04.2026
25 Сатана Z
19:58 05.04.2026
26 То затова ли в Иран
До коментар #2 от "Хм...":не остана камък върху камък. Защото Русия прави доставки. Сигурно и ПВО то в Иран са били руски и затова ги унищожиха за 2 дни :)))
20:01 05.04.2026
27 Китай е за мир,
До коментар #25 от "Сатана Z":но не му иска Русия да спира да воюва, защото така Русия става все по-слаба и по-бедна. Войната е пагубна на първо място за Русия, тя е най-потърпевша от войната, а това е много изгодно за Китай / и за всички останали/. Така Русия става изцяло зависима от Китай.
20:03 05.04.2026
28 Това не е съюз.
До коментар #8 от "Мишел":Китай е господар, а двата бедни и изостанали васала Русия и Северна Корея са негови крепостни роби.
20:06 05.04.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #28 от "Това не е съюз.":То щото ЕсеС и НАТьО е друг вид съюз🤔❗
20:07 05.04.2026
31 хаха
До коментар #30 от "Тръмпи":И ЦРУ също дебне отвсякъде. Ако прочете какво е писал този руски приятел, лошо, лошо....😂😉👍
20:15 05.04.2026
32 Болен мозък
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Бомбят Иран....нема каша
20:16 05.04.2026
33 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
20:18 05.04.2026
35 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това са съюзи
20:22 05.04.2026
36 Курти
38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а ЕсеС те храни с боклуци които дори животните не искат да ядат ❗
/котките дори не поглеждат кренвирши, а теб ще те хранят с брашно от скакалци и червеи/
20:27 05.04.2026
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Болен мозък":И като "нема каша" защо бензинът от София до Фашингтън скочи двойно🤔❓
/Въпросът е риторичен/
20:30 05.04.2026
41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #32 от "Болен мозък":Е те само това могат - да сеят БОМБОкрация❗
20:32 05.04.2026
42 Болен мозък
До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":То и кога Путин нападна Украйна бензина скочи двойно, а олиото стана 6 лв....ама айде....
20:33 05.04.2026
44 Учат са от
До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин....
20:33 05.04.2026
45 Болен мозък
До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ти кво ли папкаш......
20:34 05.04.2026
46 Болен мозък
47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Болен мозък":Когато Путин влезе в У...йна
СВЕТЪТ ЗА 24 БЕ ИЗЛЕКУВАН ОТ "УЖАСНИЯ СМЪРТОНОСЕН ВИРоС" КОйтоВИДя❗
20:36 05.04.2026
48 Цитат
20:36 05.04.2026
49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #44 от "Учат са от":Да бомбят училища и да избиват над 160 деца 🤔
Да бомбят университети🤔
Това не са го научили от Путин , ама ти няма как да знаеш❗
20:38 05.04.2026
50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #42 от "Болен мозък":Когато Путин влезе в У...йна
СВЕТЪТ ЗА 24 ЧАСА БЕ ИЗЛЕКУВАН ОТ "УЖАСНИЯ СМЪРТОНОСЕН ВИРоС" КОйтоВИДя❗
20:40 05.04.2026
51 Болен мозък
52 Болен мозък
До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин изби над ДВА МИЛИОНА. СЛАВЯНИ, ама айде.
20:41 05.04.2026
53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #46 от "Болен мозък":Страните с 20% от територията и населението на Земята, болни мозАко❗
20:42 05.04.2026
54 Путин в тих ужас
55 Болен мозък
До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И що тия 20% от. Територията и населението не спасиха аятоласите.
20:45 05.04.2026
56 Ще поверваш
До коментар #33 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":Искаш или не ще видиш има ли няма ли🤣🤣🤣🤣🤣
20:46 05.04.2026
58 Болен мозък
До коментар #57 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин не трепе ли деца и студенти...плюс избити два милиона. Славяни....
20:48 05.04.2026
59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #55 от "Болен мозък":Ами.щото НЕ са Т-ЕРОР-ИСТИ, като ТръНп и Сатаняху❗
20:50 05.04.2026
60 Болен мозък
До коментар #56 от "Ще поверваш":Кво да видя....или Аятолаха дава урана или Тръмп го срива..ша му вземе и петрола
20:51 05.04.2026
61 Болен мозък
До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин нападна Украйна...избива жени и деца..вече пета година....дали не терорист.
20:52 05.04.2026
62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #58 от "Болен мозък":Ами НЕ❗Алеята на Ангелите е от деца ИЗБИТИ от укронациSSтите в собствената им държава❗
Ама когато мозАкът ти е болен- няма как да възприемаш реално фактите❗
20:53 05.04.2026
63 Така де
20:54 05.04.2026
65 Госあ
До коментар #61 от "Болен мозък":жени и деца избиваха бандерите в Донбас, преди Путин да се намеси. Путин избива бандери
20:55 05.04.2026
66 Болен мозък
До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Преди 2014г бе тихо и мирно в Украйна...немаше Алея на ангелите. После дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ на Путин и патакламата стана
20:55 05.04.2026
67 Болен мозък
До коментар #65 от "Госあ":Преди 2014г никой никого не ИЗБИВАШЕ в Украйна....що ли????
20:56 05.04.2026
69 Болен мозък
До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Путин предложи на Тръмп да вземе от Аятолаха урана и да спре войната.....Аятолаха отказа....
20:58 05.04.2026
70 Болен мозък
До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Къде е Косово, къде е Донбас.....
20:59 05.04.2026
71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #66 от "Болен мозък":Това , че ти не знаеш - не означава, че всичко е било тихо и мирно❗
Отвори малко книжки, ама не ОТпосолствоТО,
та прочети какво е ставало в У...йна от 2007-ма ❗
21:02 05.04.2026
72 Болен мозък
До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":През 2007г се живееше тихо и спокойно в Украйна....
21:04 05.04.2026
73 Китай и РУСИЯ
21:06 05.04.2026
74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #69 от "Болен мозък":В хода на преговорите Иран беше съгласен да предаде урана на ТРЕТА СТРАНА ❗
Но иSSраел и ШАШт си търсеха повод да нападнат Иран❗
Дори първите Т-ЕРОР-ИСТИЧНИ удари бяха нанесени по време когато преговорите бяха в хода
21:06 05.04.2026
75 Болен мозък
До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Нема такова нещо.....да го даде на Путин и после да си го вземе пак....нали да първи дружки...ама нещо не стана...що ли????
21:10 05.04.2026
76 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #72 от "Болен мозък":Дори не си чувал за "Оранжева революция" и за отказ НАТьО да вкара войски за "учение" в У...йна❗
Няма смисъл да си губя времето с НЕзнаещи, дето се мъчат с болните си мозъци да ме учат на история‼️
21:13 05.04.2026
77 Болен мозък
До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тва си е работа на Украйна. Не знам Путин да е президент на Украйна.
07:04 06.04.2026