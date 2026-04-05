Китай и Русия координират позиции в ООН за деескалация в Близкия изток

5 Април, 2026 19:28 1 844 77

  • китай-
  • русия-
  • оон-
  • деескалация-
  • близкия изток-
  • позиции

Пекин и Москва настояват за прекратяване на огъня и подкрепят дипломатическо решение преди ключово гласуване за Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китай заяви, че е готов да продължи сътрудничеството с Русия в рамките на Съвета за сигурност на ООН с цел намаляване на напрежението в Близкия изток. Това обяви китайският външен министър Ван И, цитиран от държавната агенция Синхуа, предава БТА.

По време на телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров той подчерта, че ключът към разрешаването на кризата около Ормузкия проток е възможно най-бързото прекратяване на огъня.

Ван И, който е и член на Политбюро на Китайската комунистическа партия, изтъкна, че Пекин последователно подкрепя решаването на международните конфликти чрез диалог и преговори.

От своя страна двамата първи дипломати призоваха за незабавно успокояване на обстановката в Персийския залив, съобщи руската страна, цитирана от ТАСС.

Разговорът между Пекин и Москва се провежда в навечерието на гласуване в Съвета за сигурност на ООН, насрочено за следващата седмица, по проекторезолюция, внесена от Бахрейн. Документът е насочен към защита на гражданското корабоплаване в и около Ормузкия проток, отбелязва Ройтерс.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    9 10 Отговор
    Чък Норис умре. И глей кво стана. А па и Джеки е още жив.

    Коментиран от #3

    19:30 05.04.2026

  • 2 Хм...

    16 10 Отговор
    Говори се, че освен позиции Русия и Китай, пък и не само те, координират и разни доставки за Иран. При това не от вчера.
    Та така...

    Коментиран от #26

    19:31 05.04.2026

  • 3 Зелено чучело

    11 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пустиня(к)":

    Срещу Дончо Епщайнски и 10 Чък Нориса са малко.

    19:32 05.04.2026

  • 4 ТАСС съобщи

    7 8 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    19:34 05.04.2026

  • 5 Шопо

    18 10 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    Коментиран от #9

    19:35 05.04.2026

  • 6 Овчар

    10 8 Отговор
    Преди повече от 25 години братя Уашовски. (вече сестри) искаха да направят революция с филма...Матрицата... В първоначалния сценарии този който предава Морфей не бил от лошите а от добрите искал е да помогне на машините да изчистят планетата от диктаторите, техните армии и всички които вярват и поддържат измамната монетарна система....нооооо филмовата индустрия е била против с мотива че филмът може да бъде като петел който да събуди цялото село..!После променят сценария и Нео спасява човеците от машините.....правят го за пари....!

    19:37 05.04.2026

  • 7 Болен мозък

    7 12 Отговор
    Тия па кой ги пита....

    Коментиран от #11, #18

    19:39 05.04.2026

  • 8 Мишел

    9 9 Отговор
    Съюзът на трите ядрени сили Китай , Русия и Северна Корея е единствената лобална световна сила.

    Коментиран от #13, #20, #22, #28

    19:46 05.04.2026

  • 9 Смех с копейки

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    А пространството между ушите ти се нарича празно шопско поле.

    19:47 05.04.2026

  • 10 ?????

    15 7 Отговор
    А беше толкова просто.
    Ормузкия проток работеше без проблеми докато Биби и Тръмп не нападнаха Иран.
    Т.е. просто не трябваше да го нападат и всичко щеше да си е тип топ.

    Коментиран от #16

    19:48 05.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха-ха

    9 11 Отговор
    Китай има влияние, да. Но Русийката никой не я бръсне за слива, не е никакъв фактор. Наритана е от всички.!

    Коментиран от #14

    19:49 05.04.2026

  • 13 Гресирана ватенка

    8 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Но това не бива да ти пречи да се бодеш в задната дупка.

    19:49 05.04.2026

  • 14 Пийт Хегсет -Крозейдър

    9 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ха-ха":

    "Русия не е фактор".

    Коментиран от #21

    19:50 05.04.2026

  • 15 Нямат край

    8 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    19:51 05.04.2026

  • 16 Евгени от Алфапласт

    11 7 Отговор

    До коментар #10 от "?????":

    Той и сега си работи. Но не за всички.😎

    19:51 05.04.2026

  • 17 Многоходовото

    9 9 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:51 05.04.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 9 Отговор

    До коментар #7 от "Болен мозък":

    То затова болния мозАк надроби тази каша, та сега целия Свят му сърба попарата, а той се чуди как да се измъкне, като лейди която се е Н@@К@Л@ в операта❗

    Коментиран от #32

    19:51 05.04.2026

  • 19 Трол

    7 8 Отговор
    Ами той преди да дойде шизофреника палячо ,то си беше отворен бре,смърт на Америка и евреите

    Коментиран от #30

    19:52 05.04.2026

  • 20 😂😂😂😂

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Къде буташ пропадналите блато наречено русия при големите😁😅😁😅😁🤣

    19:53 05.04.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 9 Отговор

    До коментар #14 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Така си мислеха и САШтинците, когато Путин им говореше след поредното разширение на НАТьО❗
    И.... объркаха целия свят❗

    19:54 05.04.2026

  • 22 Що не фанеш да се гръммнеш?

    7 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Ще си направиш добра услуга.

    19:55 05.04.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    8 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    19:57 05.04.2026

  • 24 Мишел

    7 6 Отговор
    В застой сме – това са констатациите на руски военни блогъри (Z-канали в Телеграм) що се отнася до случващото се на фронта в Украйна. И констатацията е една и съща на база данни от различни източници. Защо? Защото Украйна става все по-силна и най-вече що се отнася до критичния елемент на съвременната война – дроновете. От края на февруари врагът почна сериозно да ни притиска с тези дронове – констатацията е на Z-блогъра Юрий Подоляка, също украинец, но отдавна предател, работещ в полза на режима на Кремъл. "Ние (руснаците), да бъдем честни, не успяваме да се справим", казва откровено Подоляка. И твърди, че през март Русия произвела 6500 дрона (неясно от какъв клас), обаче украинците, по официални руски данни, използвали двойни повече във военните действия също през март. Очевидно е война на изтощение и противникът я провежда по-добре от нас досега. Силно притеснен съм, че врагът ще ни устрои такъв хаос през лятото, какъвто е несравним с миналото лято – трябва да се подготвим морално и психологически, не искам никого да обидя – резултатите от март показват, че това вече е реалност".

    19:57 05.04.2026

  • 25 Сатана Z

    8 10 Отговор
    Толкова е просто.Русия и Китай са за мир,а САШТ и Израел са за война.

    Коментиран от #27

    19:58 05.04.2026

  • 26 То затова ли в Иран

    9 8 Отговор

    До коментар #2 от "Хм...":

    не остана камък върху камък. Защото Русия прави доставки. Сигурно и ПВО то в Иран са били руски и затова ги унищожиха за 2 дни :)))

    20:01 05.04.2026

  • 27 Китай е за мир,

    8 8 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    но не му иска Русия да спира да воюва, защото така Русия става все по-слаба и по-бедна. Войната е пагубна на първо място за Русия, тя е най-потърпевша от войната, а това е много изгодно за Китай / и за всички останали/. Така Русия става изцяло зависима от Китай.

    20:03 05.04.2026

  • 28 Това не е съюз.

    10 9 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Китай е господар, а двата бедни и изостанали васала Русия и Северна Корея са негови крепостни роби.

    Коментиран от #29

    20:06 05.04.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 7 Отговор

    До коментар #28 от "Това не е съюз.":

    То щото ЕсеС и НАТьО е друг вид съюз🤔❗

    Коментиран от #35

    20:07 05.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тръмпи":

    И ЦРУ също дебне отвсякъде. Ако прочете какво е писал този руски приятел, лошо, лошо....😂😉👍

    20:15 05.04.2026

  • 32 Болен мозък

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бомбят Иран....нема каша

    Коментиран от #37, #40, #41

    20:16 05.04.2026

  • 33 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    6 3 Отговор
    Готвят атомна бомба.....те вярват в задгробния живот, ама аз не вярвам.

    Коментиран от #56

    20:18 05.04.2026

  • 34 Болен мозък

    5 0 Отговор
    Една декларация на Путин и СИ и толкова

    20:20 05.04.2026

  • 35 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това са съюзи

    Коментиран от #39, #43

    20:22 05.04.2026

  • 36 Курти

    1 1 Отговор
    Тия са надлъгват яко

    20:23 05.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 6 Отговор
    НАТьО те брани, както баба ти те е бранила от Торбалан❗
    а ЕсеС те храни с боклуци които дори животните не искат да ядат ❗
    /котките дори не поглеждат кренвирши, а теб ще те хранят с брашно от скакалци и червеи/

    20:27 05.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 6 Отговор

    До коментар #32 от "Болен мозък":

    И като "нема каша" защо бензинът от София до Фашингтън скочи двойно🤔❓
    /Въпросът е риторичен/

    Коментиран от #42

    20:30 05.04.2026

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Болен мозък":

    Е те само това могат - да сеят БОМБОкрация❗

    Коментиран от #44

    20:32 05.04.2026

  • 42 Болен мозък

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    То и кога Путин нападна Украйна бензина скочи двойно, а олиото стана 6 лв....ама айде....

    Коментиран от #47, #50

    20:33 05.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Учат са от

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин....

    Коментиран от #49

    20:33 05.04.2026

  • 45 Болен мозък

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ти кво ли папкаш......

    20:34 05.04.2026

  • 46 Болен мозък

    6 4 Отговор
    Кои бяха тия Русия и Китай....

    Коментиран от #53

    20:35 05.04.2026

  • 47 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 6 Отговор

    До коментар #42 от "Болен мозък":

    Когато Путин влезе в У...йна
    СВЕТЪТ ЗА 24 БЕ ИЗЛЕКУВАН ОТ "УЖАСНИЯ СМЪРТОНОСЕН ВИРоС" КОйтоВИДя❗

    20:36 05.04.2026

  • 48 Цитат

    6 1 Отговор
    Позволете ми да кажа, че ще сложим край на тази война. Ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте ми, Русия ще плати цената

    20:36 05.04.2026

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 6 Отговор

    До коментар #44 от "Учат са от":

    Да бомбят училища и да избиват над 160 деца 🤔
    Да бомбят университети🤔
    Това не са го научили от Путин , ама ти няма как да знаеш❗

    Коментиран от #52

    20:38 05.04.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 6 Отговор

    До коментар #42 от "Болен мозък":

    Когато Путин влезе в У...йна
    СВЕТЪТ ЗА 24 ЧАСА БЕ ИЗЛЕКУВАН ОТ "УЖАСНИЯ СМЪРТОНОСЕН ВИРоС" КОйтоВИДя❗

    20:40 05.04.2026

  • 51 Болен мозък

    5 6 Отговор
    Къв вирус кви пет евро бе.....Путин изби над два милиона славяни.....спрямо него Тръмп е хуманист.

    20:40 05.04.2026

  • 52 Болен мозък

    5 5 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин изби над ДВА МИЛИОНА. СЛАВЯНИ, ама айде.

    Коментиран от #57

    20:41 05.04.2026

  • 53 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 5 Отговор

    До коментар #46 от "Болен мозък":

    Страните с 20% от територията и населението на Земята, болни мозАко❗

    Коментиран от #55

    20:42 05.04.2026

  • 54 Путин в тих ужас

    5 1 Отговор
    СИ не смее да мъцне, а Кимчо още не разбра кво са случва....

    20:44 05.04.2026

  • 55 Болен мозък

    4 2 Отговор

    До коментар #53 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И що тия 20% от. Територията и населението не спасиха аятоласите.

    Коментиран от #59

    20:45 05.04.2026

  • 56 Ще поверваш

    1 4 Отговор

    До коментар #33 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    Искаш или не ще видиш има ли няма ли🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    20:46 05.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Болен мозък

    5 4 Отговор

    До коментар #57 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин не трепе ли деца и студенти...плюс избити два милиона. Славяни....

    Коментиран от #62

    20:48 05.04.2026

  • 59 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "Болен мозък":

    Ами.щото НЕ са Т-ЕРОР-ИСТИ, като ТръНп и Сатаняху❗

    Коментиран от #61

    20:50 05.04.2026

  • 60 Болен мозък

    2 7 Отговор

    До коментар #56 от "Ще поверваш":

    Кво да видя....или Аятолаха дава урана или Тръмп го срива..ша му вземе и петрола

    Коментиран от #64

    20:51 05.04.2026

  • 61 Болен мозък

    5 4 Отговор

    До коментар #59 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин нападна Украйна...избива жени и деца..вече пета година....дали не терорист.

    Коментиран от #65, #68

    20:52 05.04.2026

  • 62 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 6 Отговор

    До коментар #58 от "Болен мозък":

    Ами НЕ❗Алеята на Ангелите е от деца ИЗБИТИ от укронациSSтите в собствената им държава❗
    Ама когато мозАкът ти е болен- няма как да възприемаш реално фактите❗

    Коментиран от #66

    20:53 05.04.2026

  • 63 Така де

    1 4 Отговор
    Путин и СИ не пеят за пролива...чакат наготово.

    20:54 05.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Госあ

    2 6 Отговор

    До коментар #61 от "Болен мозък":

    жени и деца избиваха бандерите в Донбас, преди Путин да се намеси. Путин избива бандери

    Коментиран от #67

    20:55 05.04.2026

  • 66 Болен мозък

    5 3 Отговор

    До коментар #62 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Преди 2014г бе тихо и мирно в Украйна...немаше Алея на ангелите. После дойдоха ПАРАВОЕНИТЕ на Путин и патакламата стана

    Коментиран от #71

    20:55 05.04.2026

  • 67 Болен мозък

    6 3 Отговор

    До коментар #65 от "Госあ":

    Преди 2014г никой никого не ИЗБИВАШЕ в Украйна....що ли????

    20:56 05.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Болен мозък

    1 6 Отговор

    До коментар #64 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Путин предложи на Тръмп да вземе от Аятолаха урана и да спре войната.....Аятолаха отказа....

    Коментиран от #74

    20:58 05.04.2026

  • 70 Болен мозък

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Къде е Косово, къде е Донбас.....

    20:59 05.04.2026

  • 71 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 6 Отговор

    До коментар #66 от "Болен мозък":

    Това , че ти не знаеш - не означава, че всичко е било тихо и мирно❗
    Отвори малко книжки, ама не ОТпосолствоТО,
    та прочети какво е ставало в У...йна от 2007-ма ❗

    Коментиран от #72

    21:02 05.04.2026

  • 72 Болен мозък

    4 2 Отговор

    До коментар #71 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    През 2007г се живееше тихо и спокойно в Украйна....

    Коментиран от #76

    21:04 05.04.2026

  • 73 Китай и РУСИЯ

    1 1 Отговор
    Само гледат и са учат......както за Венецуела, така и за Иран.

    21:06 05.04.2026

  • 74 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 6 Отговор

    До коментар #69 от "Болен мозък":

    В хода на преговорите Иран беше съгласен да предаде урана на ТРЕТА СТРАНА ❗
    Но иSSраел и ШАШт си търсеха повод да нападнат Иран❗
    Дори първите Т-ЕРОР-ИСТИЧНИ удари бяха нанесени по време когато преговорите бяха в хода

    Коментиран от #75

    21:06 05.04.2026

  • 75 Болен мозък

    5 2 Отговор

    До коментар #74 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нема такова нещо.....да го даде на Путин и после да си го вземе пак....нали да първи дружки...ама нещо не стана...що ли????

    21:10 05.04.2026

  • 76 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 5 Отговор

    До коментар #72 от "Болен мозък":

    Дори не си чувал за "Оранжева революция" и за отказ НАТьО да вкара войски за "учение" в У...йна❗
    Няма смисъл да си губя времето с НЕзнаещи, дето се мъчат с болните си мозъци да ме учат на история‼️

    Коментиран от #77

    21:13 05.04.2026

  • 77 Болен мозък

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тва си е работа на Украйна. Не знам Путин да е президент на Украйна.

    07:04 06.04.2026

