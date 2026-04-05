Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Арагчи към Лавров: Заплахите на САЩ за удари по енергийната инфраструктура на Иран са признание за военни престъпления

5 Април, 2026 22:06, обновена 6 Април, 2026 03:35 3 083 103

  • абас арагчи-
  • сергей лавров-
  • русия-
  • иран-
  • война-
  • сащ-
  • израел

Техеран ще удари по американската инфраструктура в Персийския залив, подобно на бомбардираните обекти на иранска територия

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, заяви, че заплахите на САЩ да ударят енергийната инфраструктура на страната представляват „признание за военни престъпления“, предаде МВнР на Иран в своя Telegram канал.

Иранският министър отбеляза и необходимостта от „спешни действия“ от страна на международни организации, включително Съвета за сигурност на ООН и МААЕ, за осъждане на американските престъпления и подвеждане под отговорност на отговорните лица.

Иранските военни ще нанесат удари по американската инфраструктура в Персийския залив, подобни на бомбардираните на иранска територия, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Ще отговорим на атаки срещу нашата инфраструктура с атаки срещу подобни американски или свързани с тях съоръжения в региона“, каза Багаей, цитиран от Ал Джазира.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    25 60 Отговор
    И на Арменският поп да се оплакват, никой няма да им помогне на тарамбуките.

    Коментиран от #60, #68, #70

    22:14 05.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 28 Отговор
    Тръмп заплаши Иран с ядрен удар.

    Коментиран от #10, #13

    22:15 05.04.2026

  • 3 Някой

    70 26 Отговор
    Свободния свят е с Иран. Също така, всички знаем, че САЩ са си престъпници и терористи. Същото важи и за Израел.

    Коментиран от #8, #47

    22:17 05.04.2026

  • 4 Лавров : а ние от 5 години бомбандираме

    30 46 Отговор
    Енергетиката и всички цивилни цели на Украйна
    А за Мирните жители дори вече не е интересно да говоря то е ясно че ги избиваме умишленно
    Но ние не сме военно престъпници
    А просто Руснаци !!

    Коментиран от #12, #16, #22, #23

    22:18 05.04.2026

  • 5 Всъщност

    16 35 Отговор
    Братишките печелят яко от еврейско-щатската простотия . Тоя намерил пред кого да хленчи .

    22:18 05.04.2026

  • 6 койдазнай

    17 13 Отговор
    Лавров веднага обяви, че ударите по електроцентали и енергийната инфраструктура са престъпения срещу човечеството, за които оправдание не може да има!

    22:18 05.04.2026

  • 7 хаха 🤣

    17 34 Отговор
    Кон бе, кон...не сте ли виждали 🤣

    22:19 05.04.2026

  • 8 Някой си

    21 52 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Свободния свят е с Украйна Също така, всички знаем, че Русия са си престъпници и терористи. Същото важи и за Иран

    Коментиран от #17

    22:19 05.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    11 26 Отговор
    военни престъпления..малко ли бяхмЕ?Я кажете за потопен от Иран танкер!!!!фото плиз

    22:20 05.04.2026

  • 10 оня с питон.я

    31 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Нищо няма да постигне с ядрен удар. Някой и друг град унищожен. Иранците са 90 милиона.

    22:20 05.04.2026

  • 11 Пич

    47 16 Отговор
    Лудите ( Тръмп ) , не се коментират, а се въдворяват !!! Рижия за десетината дни победи 72 пъти Иран, вкара 43 пъти сухопътни войски, постигна целите си 98 пъти, и подписа споразумения 48 пъти !!!

    22:20 05.04.2026

  • 12 Кажи му руснак

    19 36 Отговор

    До коментар #4 от "Лавров : а ние от 5 години бомбандираме":

    И не го обижда повече

    Коментиран от #78

    22:20 05.04.2026

  • 13 Българин

    15 40 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тръмп не ги е заплашвал с ядрен удар, а ги предупреди! Ако чалмите не разбират, си е техен проблем И на загиналите за кефа на мюсюлманските фундаменталистит десетки милиони иранци!

    22:21 05.04.2026

  • 14 Факт

    15 38 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #19

    22:21 05.04.2026

  • 15 НИЯ

    40 15 Отговор
    Тръмп този път удари греда,не му се получи.Той смяташе,че това е.Венецуела и ще се справи светкавично,но получи отпор от чалмите,много неприятно но факт.Психически съвсем ще полудее.

    22:21 05.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хаха

    41 16 Отговор

    До коментар #8 от "Някой си":

    Ти ли си свободен бе мишок. Ти си роб на Урсулът със свалени гащи. Цял свят се подиграва на мърлявия Ганю и си запушва носа като го види.

    Коментиран от #37

    22:21 05.04.2026

  • 18 Опа

    20 32 Отговор
    Намерил на кой да се оплаква. Руснаците от 4 години удрят цивилната и енергийна инфраструктура на Украйна. Добре, че Русия няма този капацитет като САЩ.

    Коментиран от #21

    22:21 05.04.2026

  • 19 Ай бе

    22 13 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    По кой канал дават тая анимация?

    22:22 05.04.2026

  • 20 Ха-ха

    19 33 Отговор
    Значи Абас Арагчи директно е казал на Лавров, че Путин е военнопрестъпник, тъй като унищожава енергийната инфраструктура на Украйна.!

    Коментиран от #26

    22:23 05.04.2026

  • 21 Въх бе

    20 12 Отговор

    До коментар #18 от "Опа":

    Имат и по-голям капацитет ама Путята играе игрички.

    Коментиран от #35

    22:23 05.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Лавров е Феномен!

    18 29 Отговор

    До коментар #4 от "Лавров : а ние от 5 години бомбандираме":

    Човекът може да каже 560 лъжи за 2 минути

    22:26 05.04.2026

  • 24 Руският петрол стигна до ситуация

    16 28 Отговор
    "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове. Руските петролни компании са обявили "форсмажор", заради ударите по руските пристанища Приморск и Уст Луга в Балтийско море, съобщава Reuters. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки. И двете пристанища бяха ударени по два пъти от украински дронове през изминалата седмица, като имаше данни, че не са използвани просто дронове-камикадзе, а преоборудвани леки самолети, които са пускали бомби. Щетите и разрушенията и на двете места са много сериозни - включително пристанищна инфраструктура, кейове, помпени станции и резервоари-цистерни.

    Коментиран от #28, #30

    22:26 05.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Колко глупаво

    20 24 Отговор
    и безпомощно гледа Лавров, защото знае, че Русия също е безпомощна и не може да помогне на себе си, камо ли на Иран :)))

    22:29 05.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Амадор Ривас

    17 19 Отговор
    Ха Ха Ха... На кого го казва 🤣🤣🤣

    22:29 05.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха ха ха ха

    17 18 Отговор
    Иранецът казва:
    - Бомбардирането на електроцентрали е военно престъпление.
    Руският арменец гледа като наакан.

    22:34 05.04.2026

  • 33 Хаха

    19 19 Отговор
    Че Русия нали това прави с Украйна от години. Лавров да не е с Алцхаймер?

    22:36 05.04.2026

  • 34 матю хари

    19 25 Отговор
    След 48 часа няма да има такава държава Иран. Гледайте показно какво се случва с приятелите на Русийка и Чайна.

    22:38 05.04.2026

  • 35 Трябва да ви кажа, че се

    17 24 Отговор

    До коментар #21 от "Въх бе":

    намирате в много голяма заблуда. Руската армия е изключително слаба и небоеспособна армия. Досега не са поразили никакви военни цели и заводи в Украйна. Само цивилни цели - електроцентрали и къщи на хората, при това взривените домове и къщи са в ДНР и ЛНР, на рускоезични граждани.

    22:41 05.04.2026

  • 36 Ицо

    13 20 Отговор
    Има ли недоръъгани копейки тук?

    22:46 05.04.2026

  • 37 да питам

    18 19 Отговор

    До коментар #17 от "Хаха":

    верно ли в Русия и Северна Корея третират хората като роби и ако не си съгласен с управляващите или напишеш нещо против тях, отиваш в затвора за 10 год.?

    22:46 05.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Владимир Путин, президент

    13 17 Отговор
    Горкия Арагчи, лучше се оплаче на арменския поп ☝️
    Умрялата Лошад утече у реката....

    22:49 05.04.2026

  • 40 Мишел

    12 17 Отговор
    Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин, предава "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    Коментиран от #51

    22:52 05.04.2026

  • 41 Нямат край

    12 18 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #73

    22:55 05.04.2026

  • 42 Цитат

    13 16 Отговор
    Позволете да кажа – ние ще приключим тази война. Ние ще победим, защото сме по-силни. След това, повярвайте, Русия ще си плати цената"

    23:01 05.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Иран

    15 13 Отговор
    Допуснаха фатална грешка още през 90-те оставяйки без отпор ( политически и военен) военната окупация на САЩ в държавите от залива. Още тогава е трябвало да ударят американските бази и да не допуснат използването им като бъдещи ударни центрове по Иран.

    23:04 05.04.2026

  • 45 Шлянк!

    10 17 Отговор
    Доналд Тръмп използва ругатня, за да призове Иран да деблокира Ормузкия проток.

    „Вторник в Иран ще бъде „Ден на електроцентралата“ и „Ден на моста“, взети едновременно. Нещо подобно не сме виждали досега!!! Отворете протока , луди ко.пелета, или ще живеете в ада – ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ!“, написа американският президент в Truth Social.

    Коментиран от #69

    23:06 05.04.2026

  • 46 Артилерист

    17 9 Отговор
    Иран, за разлика от Ирак, води много по-грамотно своята отбрана. Садат закопа в пясъците на пустинята милионната си войска, докато генералите и офицерите му изчакваха в петзвездни хотели в Басра и др. градове да спрат американските бомбардировки. Е, те спряха, ама след 38 денонощия бомбене и ракетене, когато всичко беше попиляно, а два корпуса влязоха само да прочистят и да осигурят краденето на иракския петрол. Сега Иран нанася директно неприемливи загуби на САЩ и Израел с ракетни удари и косвено на помагачите им чрез затваряне на протока за танкерите им...

    23:07 05.04.2026

  • 47 Боби

    10 16 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    А свободния свят требва да е и с Украйна нали Руснаците бомбардираха техните енергоизточници и централи студуваха цяла зима и без ток 6732

    Коментиран от #48

    23:08 05.04.2026

  • 48 Както краварите от свободният свят

    18 10 Отговор

    До коментар #47 от "Боби":

    бомбиха Ел. централи,ВЕЦ- ове, ТЕЦ- ове и цивилни в Югославия. Ъхъъъ.

    23:11 05.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Това е

    10 12 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    украинска и западна пропаганда. Загубите не са фатални за Русия, а някои от атакуваните по-рано рафинерии вече са ремонтирани. Русия коректно изрълнява договорите си за доставка към своите клиенти. Има ограничения за сключване на нови договори във връзка с големите разходи за удовлетворяване потребностите на войските на фронта. Русия е все пак във война, нали?

    23:30 05.04.2026

  • 52 Мишел

    13 13 Отговор
    Първото по рода си прихващане: Украински боец от подразделението Болава свали едновреминно два дрона Шахед от разстояние 500 км. Това е първият път в света, в който някой контролира дистанционно на такова голямо разстояние и наистина прихваща дронове, и то не един, а два.

    Коментиран от #55

    23:30 05.04.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Браво на Иран

    15 12 Отговор
    Геройски се защитава от това световно зло САЩ! Направиха САЩ смешни!

    Коментиран от #56

    23:35 05.04.2026

  • 55 А защо

    14 9 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    украинските майстори оператори не прихващат стотиците руски дронове и ракети, които систематично трошат способността на Украйна за съпротива?

    Коментиран от #57

    23:40 05.04.2026

  • 56 Ти пък нищо не каза

    12 9 Отговор

    До коментар #54 от "Браво на Иран":

    То в Иран не остана камък върху камък, на теб ти е смешно за САЩ. Живеете си в някакъв въображаем свят.

    Коментиран от #58

    23:43 05.04.2026

  • 57 Свалят ги и то много

    12 11 Отговор

    До коментар #55 от "А защо":

    успешно. Атаките с украински дронове също са много успешни, особено през март имаха уникални попадения, унищожиха над 10 руски завода, 3 пристанища и още 5-6 рафинерии.

    Коментиран от #59

    23:50 05.04.2026

  • 58 Казах много

    12 8 Отговор

    До коментар #56 от "Ти пък нищо не каза":

    Въпроса е какво разбра! Иран добре наказва агресорите и терористи САЩ и Израел, въпреки, че е в пъти по слаб от тях! Може да кажем само браво на Иран!

    23:53 05.04.2026

  • 59 Като ви слуша човек

    7 9 Отговор

    До коментар #57 от "Свалят ги и то много":

    ще каже, че фашистите в Украйна вече са към Сибир! 😄Толкова сте жалки с глупавата си пропаганда!

    23:54 05.04.2026

  • 60 АхАх

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Ти да не си Краси Попа?

    23:58 05.04.2026

  • 61 Аласка еърлайнс

    7 7 Отговор
    А беше толкова лесно да арестуват пияницата Пот кин насред Аласка

    00:01 06.04.2026

  • 62 Мнение

    9 10 Отговор
    Такава пародия и смешници са Иран, Русия и Северна Корея, че повече няма накъде. Един терорист се оплаква на друг терорист.

    Коментиран от #64

    00:04 06.04.2026

  • 63 Владо Бункерния

    6 8 Отговор
    До 3 дни сме в Киев, до 7 в Лисабон. Танкът е запален и ме чака пред бункера. Само да си сменя памперса и тръгваме с Герасим Маймуняка, Лавров Коня и Мара Общата.

    00:11 06.04.2026

  • 64 Такава пародия е

    9 6 Отговор

    До коментар #62 от "Мнение":

    запада да стане цигански коптор и да опре до евтини глупаци по форумите, за да защитава световното зло САЩ. Няма такова падение. После защо Русия е велика. Това показа с жалкото тролене. 😄

    Коментиран от #74

    00:12 06.04.2026

  • 65 Карго 200

    5 9 Отговор
    Масуд Заре, командир на Академията за противовъздушна отбрана на иранската армия, е елиминиран от американско-израелски въздушни удари.

    00:15 06.04.2026

  • 66 си дзън

    3 10 Отговор
    Лавров да си гледа кочината, че от час Новоросийск пак гарит.

    Коментиран от #72

    00:24 06.04.2026

  • 67 Ударете ги бе

    10 1 Отговор
    100 мегатона във всеки щат и да се изпарява злото саш

    00:24 06.04.2026

  • 68 То, то и ти

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    На господарите ти в брюксел и страсбург да се оплачеш си приключил и ще изчезнеш от лицето на земята заедно с евро гей ската ти дружинка ...няма кой да ти помогне , глад и мор ще доживееш но няма да ги проживееш ц.ъ.р.в.у.л.а.н
    балкански

    Коментиран от #71

    00:26 06.04.2026

  • 69 си дзън

    8 0 Отговор

    До коментар #45 от "Шлянк!":

    Дедо Дончо отложи вече до 8-ми. Първо отлагане...

    00:27 06.04.2026

  • 70 ганев

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    АЛООУ...БОЛНИЯТ ЛИНЕЙКАТА ИДВА

    00:29 06.04.2026

  • 71 ганев

    6 0 Отговор

    До коментар #68 от "То, то и ти":

    МНОГО..ТОЧНО...КАЗАНО

    00:30 06.04.2026

  • 72 ганев

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "си дзън":

    СМОТАНЯК

    Коментиран от #75

    00:31 06.04.2026

  • 73 Край Нямат

    8 2 Отговор

    До коментар #41 от "Нямат край":

    българското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, КРАЙ ,КРАЙ нямат...😂
    Отговор:
    НАЙ БЕДНИТЕ и в европа и в Африка.
    Най бързо изчезващите за 37 години 3.5 милиона измрели .
    Каква "велика безценна и благоденствена западна демокрация" .😂

    00:36 06.04.2026

  • 74 Буба увиснала

    1 8 Отговор

    До коментар #64 от "Такава пародия е":

    Бомбени са Иран ,раша и Ливан. Те горят ...в САЩ всичко е спокойно - няма ракети, експлозии ,взривове ...
    Живота си върви на макс ,забавления ,заведения...Украйна бомби раша ,САЩ и Израел Иран и Ливан ...сега схвана ли с пилешкото си а?

    Коментиран от #76

    00:37 06.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Така е

    12 3 Отговор

    До коментар #74 от "Буба увиснала":

    Световното зло САЩ унищожава народи, ползва глупаци като теб докато унищожава Европа, а те се радват. Всичко е въпрос на интелект. Без глупаци, зло като САЩ не би съществувало!

    Коментиран от #77, #79, #81

    00:41 06.04.2026

  • 77 Гресирана ватенка

    3 7 Отговор

    До коментар #76 от "Така е":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в зад.ната. дупка.

    Коментиран от #80

    00:42 06.04.2026

  • 78 Речи му българин

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Кажи му руснак":

    И не го п( а)сувай повече ...те са го онодели 500 лета са са се пръкнали, тия генно увредени безродно продажни подлоги центове!

    00:43 06.04.2026

  • 79 Пепи Волгата

    2 6 Отговор

    До коментар #76 от "Така е":

    Ти така ли се роди или после се опростачи?

    Коментиран от #82

    00:44 06.04.2026

  • 80 От написаното личи

    6 1 Отговор

    До коментар #77 от "Гресирана ватенка":

    защо те ползват за евтин глупак, зло като САЩ. Тъпотата до това води. 😄

    Коментиран от #85

    00:47 06.04.2026

  • 81 Буба увиснала

    3 7 Отговор

    До коментар #76 от "Така е":

    Унищожава жалки несретници като такъв клошар и терористи като иран а Украйна унищожава раша. В Европа и САЩ всичко си е спойкойно ,бомби неть ,смерть неть ,бомби и смерть в иран и раша буба заспала и увиснала...

    Коментиран от #84

    00:47 06.04.2026

  • 82 Най вероятно

    5 2 Отговор

    До коментар #79 от "Пепи Волгата":

    така си се родила! Всеки има избор в живота дали да е умен или глупав. Твоят е да си евтин и глупав! Тъпо, но факт. 😄

    Коментиран от #83

    00:48 06.04.2026

  • 83 Пепи Волгата

    3 7 Отговор

    До коментар #82 от "Най вероятно":

    5 години раша е млатена кат маче у дирек в Украйна а САЩ за 2 седмици изби ръководителите на ислямска джамахирия Иран, превзе Венецуела и петрола им ...раша даде 2 милиона орки фира а САЩ 13 човека от базите си в близкия изток

    Коментиран от #86, #92

    00:49 06.04.2026

  • 84 Така е глупав

    5 3 Отговор

    До коментар #81 от "Буба увиснала":

    САЩ унищожава народи, избива милиони, а припаднали като теб, се радват, докато ги ползват за да унищожават Европа, че сте евтини и глупави.

    00:50 06.04.2026

  • 85 Аре бегай у маалата

    2 5 Отговор

    До коментар #80 от "От написаното личи":

    И легай,че утре трябва да метеш улиците.

    Коментиран от #88

    00:50 06.04.2026

  • 86 Какво да ти кажа

    6 1 Отговор

    До коментар #83 от "Пепи Волгата":

    Пропагандата винаги се цели в глупака, а колкото е по глупава, толкова по голям глупак нацелва! Нищо лично, само факти! 😄После защо ви се радват, че сте евтини и глупави докато ви ползват за да унищожават Европа.

    Коментиран от #89, #91

    00:52 06.04.2026

  • 87 Дон Корлеоне

    3 6 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета в Русия?

    00:53 06.04.2026

  • 88 Ами бегай

    5 2 Отговор

    До коментар #85 от "Аре бегай у маалата":

    И да тъпееш, няма накъде да покажеш повече падението на запада, Твоето е ясно, сам го показа! 😄Не случайно за тролене търсят най големият глупак.

    00:54 06.04.2026

  • 89 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #86 от "Какво да ти кажа":

    Руската пропаганда има за цел глупака.

    Коментиран от #90

    00:54 06.04.2026

  • 90 Точно така

    6 3 Отговор

    До коментар #89 от "Така е":

    Затова пропадналият и залят от фашизъм запад, винаги нацелва точно глупака за евтина пропаганда и глупави лъжи срещу Русия! Само факти и нищо лично към глупака! 😄

    00:56 06.04.2026

  • 91 Буба увиснала

    2 8 Отговор

    До коментар #86 от "Какво да ти кажа":

    САЩ и Израел избиха цялото виенно ръководство на Иран, раша даде 36 убити генерали във войната си с Украйна а Украинците нямат нито един убит техен генерал , няма и убит Американски или Израелски докато иранците са трепани като мухи начело с върховния лидер на ислямската джамахирия аятолаха ...та кой е глупака че не разбрах бубо увиснала и клеясала ?

    Коментиран от #93

    00:57 06.04.2026

  • 92 Гресирана ватенка

    2 7 Отговор

    До коментар #83 от "Пепи Волгата":

    Най-новата руска тактика!Всеки руснак отиващ на фронта да си носи чувал за труп.За да бъде по-лесно прибирането му у дома.

    00:57 06.04.2026

  • 93 Туй не го ли троли вече 😄

    7 2 Отговор

    До коментар #91 от "Буба увиснала":

    Верно под друг ник, ама все тая! Верно за тролене се търси най големият глупак! Нищо лично, това показваш! 😄

    Коментиран от #94

    00:59 06.04.2026

  • 94 Буба увиснала

    2 6 Отговор

    До коментар #93 от "Туй не го ли троли вече 😄":

    Не можа ли да схванеш глупаво увиснало парче месо фактите или да ти ги повторя пак като на завършен глупак какъвто си ...къде са бомбите в Европа и САЩ а само в раша и иран? Та кой кого е отрепал клеясала бубо? Я да чуем и кои генерали са избити и кой аятолах? Бубо ммм кои бубо увиснала

    Коментиран от #95

    01:06 06.04.2026

  • 95 Можах бре

    4 2 Отговор

    До коментар #94 от "Буба увиснала":

    Троленето е приоритет на голям глупак. Нищо лично. Ко да правим като те влече да си евтин, глупав и да те те ползват за парцалана. Влечение. 😄

    Коментиран от #96, #98

    01:08 06.04.2026

  • 96 Цоцолано,

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "Можах бре":

    Този месец виждала ли си сапун?

    Коментиран от #97

    01:11 06.04.2026

  • 97 Много вероятно

    1 0 Отговор

    До коментар #96 от "Цоцолано,":

    от тролене да не ти е останало време за сапун. 😄Но по лошо глупака мирише отвътре. 😄

    01:12 06.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 МДАМ

    2 1 Отговор
    Е тоя пък намерил на кого да се оплаква, на бандити които целят енергийна инфраструктура от години...

    02:08 06.04.2026

  • 101 ЛАВРОВ

    1 0 Отговор
    КАТЪРЕ ГРОЗЕН .

    АРАГЧИ ПО ТОЗИ НАЧИН

    Директно Признава

    Че РУСИЯ Е ТЕРОРИСТ.

    РУСИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ВОЙНАТА

    НЕ СПРЯ ДА БОМБАНДИРА

    ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА УКРАЙНА.

    ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

    КАТЪРВ ГРОЗЕН

    03:44 06.04.2026

  • 102 Симо

    1 0 Отговор
    До година, Иран ще има атомна бомба. Просто Тръмп катализира процеса. И оттук нататък няма спирка. Всяка богата неядрена досега държава ще си закупи или от Северна Корея или от Пакистан атомна бомба.

    04:04 06.04.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания