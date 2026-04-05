Арагчи към Лавров: Заплахите на САЩ за удари по енергийната инфраструктура на Иран са признание за военни престъпления

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, заяви, че заплахите на САЩ да ударят енергийната инфраструктура на страната представляват „признание за военни престъпления“, предаде МВнР на Иран в своя Telegram канал.

Иранският министър отбеляза и необходимостта от „спешни действия“ от страна на международни организации, включително Съвета за сигурност на ООН и МААЕ, за осъждане на американските престъпления и подвеждане под отговорност на отговорните лица.

Иранските военни ще нанесат удари по американската инфраструктура в Персийския залив, подобни на бомбардираните на иранска територия, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей.

„Ще отговорим на атаки срещу нашата инфраструктура с атаки срещу подобни американски или свързани с тях съоръжения в региона“, каза Багаей, цитиран от Ал Джазира.