"Axios: САЩ и Иран обсъждат 45-дневно прекратяване на огъня"

САЩ и Иран обсъждат евентуално 45-дневно прекратяване на огъня, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.
Според тяхната информация „САЩ, Иран и група регионални медиатори обсъждат условията на евентуално 45-дневно прекратяване на огъня, което би могло да доведе до край на конфликта“.
Източниците признават, че „шансовете за постигане на сделка през следващите 48 часа са малки“, но това може да е „единственият начин да се предотврати значителна ескалация, която би означавала масирани удари по иранската гражданска инфраструктура и ответни удари по енергийни съоръжения и водни системи в държавите от Персийския залив“.
Източници на Axios отбелязват, че медиаторите в Пакистан, Египет и Турция се опитват да осигурят мерки за изграждане на доверие от страните, надявайки се, че Иран ще предприеме определени стъпки за отваряне на Ормузкия проток и ще реши въпроса с ядрената програма. „Те също така работят върху това какви мерки би могла да предприеме администрацията на Тръмп, за да гарантира на Иран, че прекратяването на огъня няма да бъде временно и че конфликтът няма да се възобнови“, пише порталът.
По-рано, в интервю за Axios, президентът на САЩ заяви, че има голяма вероятност за сключване на сделка с Иран до 7 април. В Truth Social той заплаши да нанесе удари по енергийната и гражданската инфраструктура, ако Иран не отвори Ормузкия проток до 6 април. По-късно американският лидер удължи крайния срок за сключване на евентуална сделка с Иран с 24 часа – до 20:00 ч. източно време на 7 април (2:00 ч. българско време на 8 април).
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ами..
Коментиран от #10
06:23 06.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Данко Харсъзина
06:38 06.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Театър на абсурда
Коментиран от #8
06:51 06.04.2026
7 А ти от
До коментар #1 от "Али":собствен опит ли го знаеш?
06:54 06.04.2026
8 Заю Баю
До коментар #6 от "Театър на абсурда":Театър на бездушието и дребните тарикати.
06:58 06.04.2026
9 ДВ винаги лъже
07:00 06.04.2026
10 Докато
До коментар #2 от "Ами..":Кра варите намерят и докарат ракети
07:04 06.04.2026
11 Факти
До коментар #5 от "Сцепен и пробит шекел":Израел имат ядрено оръжие. Вече никой не може да ги барне. Върнаха си древната държава и никога няма да им я вземат отново.
Коментиран от #21, #34
07:06 06.04.2026
12 Иво
07:07 06.04.2026
13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:08 06.04.2026
14 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
07:09 06.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 По принцип
07:19 06.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
Коментиран от #23
07:22 06.04.2026
21 Диви варвари
До коментар #11 от "Факти":И Иран токощо си направи ЯО. ПРЕХВАЛЕНИТЕ СА ИЗХВЪРЛЕНИ УНИЖЕНИ ОТ ЗАЛИВА НА 1000 МИЛИ.
Коментиран от #26
07:24 06.04.2026
22 тасс
07:25 06.04.2026
23 гуевски
До коментар #20 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":тоя уран накрая ще си го ядат за десерт аятоласите. Уж нямало да правят атомна бомба, а пък обогатяват уран
07:28 06.04.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 такааа
До коментар #21 от "Диви варвари":а другите са изхвърлени в каменната ера
07:30 06.04.2026
27 Бай Дън
Коментиран от #35
07:30 06.04.2026
28 ПРОГРЕСИВЕН ИСТОРИК
ГИ ЧАКА
НЬОЙСКИ ДОГОВОР .....☝
07:30 06.04.2026
29 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #1 от "Али":От историята знаем как арабите са продали турците покрай Виена.Арабите сунити са мръсно племе за 5 сребърника са продават и майките! ДПС - ШИШИ Предатели
07:31 06.04.2026
30 Хаген Дас
07:31 06.04.2026
31 Мишката сатаняху
07:37 06.04.2026
32 нннн
07:39 06.04.2026
33 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
07:45 06.04.2026
34 Факторист
До коментар #11 от "Факти":Никой не е искал да им отнеме държавата, а да мирясат. Иран няма и не иска да има ЯО, но ако бъде нападната с ЯО, фетвата отпада и бързо ще си го набави за да отговори.
А когато Иран е нападнат с конвенционални оръжия, отговаря с конвенционални.
07:49 06.04.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:51 06.04.2026
37 Болен мозък
07:53 06.04.2026
38 Четете ли написаното?!
"Axios: САЩ и Иран обсъждат 45-дневно прекратяване на огъня"
Къде в статията е споменато иранско преговарящо лице? Или за такова иранско изявление относно пеговори за "45-дневно прекратяване на огъня"???
Надежди-говежди:)
Колкото Миротворците и Зеленски обсъждаха в Швейцария без кръчмаря, 30-дневно прекратяване на огъня? :)
Иранците искат истински край на войната! И окончателен!
08:05 06.04.2026
39 Kaлпазанин
08:27 06.04.2026
40 Готов за бой
Коментиран от #42
08:32 06.04.2026
41 Отреазвяващ
09:02 06.04.2026
42 Да бе
До коментар #40 от "Готов за бой":Ти не моеш да дигнеш търбуха от дивана.
09:38 06.04.2026
43 Хи хи хи
усръински номера
10:28 06.04.2026
44 Абе
11:24 06.04.2026