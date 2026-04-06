"Axios: САЩ и Иран обсъждат 45-дневно прекратяване на огъня"

САЩ и Иран обсъждат евентуално 45-дневно прекратяване на огъня, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.

Според тяхната информация „САЩ, Иран и група регионални медиатори обсъждат условията на евентуално 45-дневно прекратяване на огъня, което би могло да доведе до край на конфликта“.

Източниците признават, че „шансовете за постигане на сделка през следващите 48 часа са малки“, но това може да е „единственият начин да се предотврати значителна ескалация, която би означавала масирани удари по иранската гражданска инфраструктура и ответни удари по енергийни съоръжения и водни системи в държавите от Персийския залив“.

Източници на Axios отбелязват, че медиаторите в Пакистан, Египет и Турция се опитват да осигурят мерки за изграждане на доверие от страните, надявайки се, че Иран ще предприеме определени стъпки за отваряне на Ормузкия проток и ще реши въпроса с ядрената програма. „Те също така работят върху това какви мерки би могла да предприеме администрацията на Тръмп, за да гарантира на Иран, че прекратяването на огъня няма да бъде временно и че конфликтът няма да се възобнови“, пише порталът.

По-рано, в интервю за Axios, президентът на САЩ заяви, че има голяма вероятност за сключване на сделка с Иран до 7 април. В Truth Social той заплаши да нанесе удари по енергийната и гражданската инфраструктура, ако Иран не отвори Ормузкия проток до 6 април. По-късно американският лидер удължи крайния срок за сключване на евентуална сделка с Иран с 24 часа – до 20:00 ч. източно време на 7 април (2:00 ч. българско време на 8 април).