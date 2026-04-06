Axios: САЩ и Иран обсъждат 45-дневно прекратяване на огъня

6 Април, 2026 06:14, обновена 6 Април, 2026 06:20 2 821 44

Източниците признават, че „шансовете за постигане на сделка през следващите 48 часа са малки“

Axios: САЩ и Иран обсъждат 45-дневно прекратяване на огъня
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ и Иран обсъждат евентуално 45-дневно прекратяване на огъня, съобщи Axios, позовавайки се на свои източници.

Според тяхната информация „САЩ, Иран и група регионални медиатори обсъждат условията на евентуално 45-дневно прекратяване на огъня, което би могло да доведе до край на конфликта“.

Източниците признават, че „шансовете за постигане на сделка през следващите 48 часа са малки“, но това може да е „единственият начин да се предотврати значителна ескалация, която би означавала масирани удари по иранската гражданска инфраструктура и ответни удари по енергийни съоръжения и водни системи в държавите от Персийския залив“.

Източници на Axios отбелязват, че медиаторите в Пакистан, Египет и Турция се опитват да осигурят мерки за изграждане на доверие от страните, надявайки се, че Иран ще предприеме определени стъпки за отваряне на Ормузкия проток и ще реши въпроса с ядрената програма. „Те също така работят върху това какви мерки би могла да предприеме администрацията на Тръмп, за да гарантира на Иран, че прекратяването на огъня няма да бъде временно и че конфликтът няма да се възобнови“, пише порталът.

По-рано, в интервю за Axios, президентът на САЩ заяви, че има голяма вероятност за сключване на сделка с Иран до 7 април. В Truth Social той заплаши да нанесе удари по енергийната и гражданската инфраструктура, ако Иран не отвори Ормузкия проток до 6 април. По-късно американският лидер удължи крайния срок за сключване на евентуална сделка с Иран с 24 часа – до 20:00 ч. източно време на 7 април (2:00 ч. българско време на 8 април).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами..

    21 3 Отговор
    Дано "сделката" бъде спазена и пт 2те страни този път...

    Коментиран от #10

    06:23 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Данко Харсъзина

    35 2 Отговор
    Персите няма да се съгласят. Те са нагърчили кравите.

    06:38 06.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Театър на абсурда

    12 6 Отговор
    Коментарите отразяват абсолютно нивото на страната. Ниско и в отричане. Има обяснение защо, докато преминава през четвъртото си десетилетие на промени, страната не може да се осъзнае (и няма да го направи). Хората са такива.

    Коментиран от #8

    06:51 06.04.2026

  • 7 А ти от

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Али":

    собствен опит ли го знаеш?

    06:54 06.04.2026

  • 8 Заю Баю

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Театър на абсурда":

    Театър на бездушието и дребните тарикати.

    06:58 06.04.2026

  • 9 ДВ винаги лъже

    30 2 Отговор
    Иран не преговаря с терористи и психопати и не сключва сделки. Психопатът да си сключва сделки в частния сектор на недвижимите имоти!

    07:00 06.04.2026

  • 10 Докато

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Ами..":

    Кра варите намерят и докарат ракети

    07:04 06.04.2026

  • 11 Факти

    5 30 Отговор

    До коментар #5 от "Сцепен и пробит шекел":

    Израел имат ядрено оръжие. Вече никой не може да ги барне. Върнаха си древната държава и никога няма да им я вземат отново.

    Коментиран от #21, #34

    07:06 06.04.2026

  • 12 Иво

    14 2 Отговор
    А бе кво стана с Техеран за 3 дейс ?

    07:07 06.04.2026

  • 13 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 10 Отговор
    Вече наказвам, после казвам

    07:08 06.04.2026

  • 14 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    0 18 Отговор
    Давайте урана, че тоя ша ни занули от картата на света.

    07:09 06.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 По принцип

    1 12 Отговор
    евреите държат картите. С тях трябва да се водят преговорите, не със САЩ.

    07:19 06.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 13 Отговор
    Това е проблема.....Тръмп нема да ги бави.

    Коментиран от #23

    07:22 06.04.2026

  • 21 Диви варвари

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    И Иран токощо си направи ЯО. ПРЕХВАЛЕНИТЕ СА ИЗХВЪРЛЕНИ УНИЖЕНИ ОТ ЗАЛИВА НА 1000 МИЛИ.

    Коментиран от #26

    07:24 06.04.2026

  • 22 тасс

    5 9 Отговор
    Кремълските пропагандатори куликовци, казаковци, михеевци, скабеевски, поповци, соловевци отдавна са победили рижияКлоун, само дето не виждат техния как е затънал до ушите в донбас

    07:25 06.04.2026

  • 23 гуевски

    3 11 Отговор

    До коментар #20 от "450 кг обогатен уран до 60% в Иран..":

    тоя уран накрая ще си го ядат за десерт аятоласите. Уж нямало да правят атомна бомба, а пък обогатяват уран

    07:28 06.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 такааа

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Диви варвари":

    а другите са изхвърлени в каменната ера

    07:30 06.04.2026

  • 27 Бай Дън

    7 0 Отговор
    Маневрите на Тръмп! Вероятно иска да диклосира войски в региона!

    Коментиран от #35

    07:30 06.04.2026

  • 28 ПРОГРЕСИВЕН ИСТОРИК

    1 10 Отговор
    ПЛЕМЕТО НА АЛАДИН
    ГИ ЧАКА
    НЬОЙСКИ ДОГОВОР .....☝

    07:30 06.04.2026

  • 29 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Али":

    От историята знаем как арабите са продали турците покрай Виена.Арабите сунити са мръсно племе за 5 сребърника са продават и майките! ДПС - ШИШИ Предатели

    07:31 06.04.2026

  • 30 Хаген Дас

    12 2 Отговор
    Израел губи наборна армия, и назряват бунтове! Искат да спечелят време!

    07:31 06.04.2026

  • 31 Мишката сатаняху

    11 1 Отговор
    ПРЕХВАЛЕНИТЕ сега се молят за мир и сделки. Самоубиха се, а дървеният купол се стовари върху главите им. Войната им с персите не е като да убивваш жени, деца и невъоръжени.

    07:37 06.04.2026

  • 32 нннн

    12 1 Отговор
    Това са американски мечти. На САЩ им трябва време да попълнят запасите от ракети. Иран няма да се съгласи на временно примирие.

    07:39 06.04.2026

  • 33 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    0 6 Отговор
    Има опасност Тръмп да откъсне кюрдите от Иран.

    07:45 06.04.2026

  • 34 Факторист

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факти":

    Никой не е искал да им отнеме държавата, а да мирясат. Иран няма и не иска да има ЯО, но ако бъде нападната с ЯО, фетвата отпада и бързо ще си го набави за да отговори.
    А когато Иран е нападнат с конвенционални оръжия, отговаря с конвенционални.

    07:49 06.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 4 Отговор
    Поне сте дяволи, ша ви взема и урана и петрола

    07:51 06.04.2026

  • 37 Болен мозък

    0 4 Отговор
    Кюрдите ша откъснат северозападен Иран, ако Тръмп ги подкрепи.

    07:53 06.04.2026

  • 38 Четете ли написаното?!

    2 0 Отговор
    Заглавие:
    "Axios: САЩ и Иран обсъждат 45-дневно прекратяване на огъня"


    Къде в статията е споменато иранско преговарящо лице? Или за такова иранско изявление относно пеговори за "45-дневно прекратяване на огъня"???
    Надежди-говежди:)
    Колкото Миротворците и Зеленски обсъждаха в Швейцария без кръчмаря, 30-дневно прекратяване на огъня? :)

    Иранците искат истински край на войната! И окончателен!

    08:05 06.04.2026

  • 39 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Глупости на търкалета пак ,персите късат предложенията и поставят условия ,а какво пише некав си аксиос и откъде се пръкна ,не е важно ,медийна димка с която се опитвате да омаловажите подлостта и срама на говеда и чи@@@@,за пред света който се тресе заради тяхната алчност

    08:27 06.04.2026

  • 40 Готов за бой

    0 3 Отговор
    Аз само чакам рашките или иранците и нас да атакуват. Никакъв Тръмп не ме интересува. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките и иранците 👊

    Коментиран от #42

    08:32 06.04.2026

  • 41 Отреазвяващ

    3 0 Отговор
    Така се почва-3 дни,една седмица.Утре сме във фиеста.Абе не ме интересува нищо.Тръмп ще създаде ново заглавие на термина,,позорно отстъпление".

    09:02 06.04.2026

  • 42 Да бе

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Готов за бой":

    Ти не моеш да дигнеш търбуха от дивана.

    09:38 06.04.2026

  • 43 Хи хи хи

    2 0 Отговор
    А стига вече с тиа..........


    усръински номера

    10:28 06.04.2026

  • 44 Абе

    1 0 Отговор
    Тръмп има още мисля 10тина дена до изтичане на 60 дена от началото. След това трябва да иска разрешение от сената, което със сигурност няма да получи, затова и сега се чуди какво да прави.

    11:24 06.04.2026

