ISW: Украйна засилва ударите по руска петролна инфраструктура на дълги разстояния

Украинските сили са активизирали кампанията си за удари на дълги разстояния срещу руската петролна инфраструктура през последните две седмици, като се фокусират върху ключови обекти в Балтийския регион и Ленинградска област, от съществено значение за руския износ на петрол, предава News.bg.
По данни на Институт за изследване на войната украинският генерален щаб е съобщил на 5 април, че в нощта срещу 5 април е нанесен удар по основното пристанище за износ на петрол Приморск, при който е избухнал пожар.
Това е третата атака срещу съоръжението в рамките на две седмици, след предишни удари в края на март.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди удара с дрон и съобщи за щети по участък от нефтопровод в района.
Украинските сили са атакували и рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово, което е довело до пожари. Геолокализирани видеозаписи показват активиране на руски системи за противовъздушна отбрана в района.
Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин също потвърди щети по индустриални обекти, включително съоръжения на рафинерията и комбинирана топлоелектрическа централа.
Според анализи руските военни блогъри реагират предпазливо, като признават, че атаките нанасят щети върху износния капацитет на страната и ще изискват време и значителни ресурси за възстановяване.
Ограниченията на руската противовъздушна отбрана, както и трудностите при защитата на обширна инфраструктура на хиляди километри, затрудняват усилията на Москва да предотврати подобни удари.
Атаките от началото на кампанията обхващат широк географски обхват – от пристанища като Приморск и Уст-Луга до рафинерии в Кстово, Кириши, Ярославл и Уфа, както и отбранителни предприятия в Самарска област.
Ударените обекти се простират на разстояние над 1700 километра, което допълнително усложнява защитата им от руските сили.
Паралелно с това украинските контраатаки в направленията към Гуляйполе и Александровка продължават да затрудняват руските операции в посока Покровск и да оказват влияние върху пролетно-лятната офанзива.
Военният анализатор Константин Машовец съобщава, че тези действия са принудили руските сили да пренасочат части, включително подразделения от морската пехота, към засегнатите участъци.
Предсмъртна
3 Ха ха ха ха
Ех СССР страна непабедимая, къде изчезна ти?
Коментиран от #12
07:33 06.04.2026
6 СССР
До коментар #2 от "Предсмъртна":Агония на СССР, повечето республики се спасиха. УССР и РСФСР се млатят за последно, но СеСеСеРето се разпадна и няма да го бъде вече. Амин.
Няма да има АЕЦ Белене защото само СеСеСеРе можеше да го построи. Затова бяха нужни инженери от УССР, о те сега се занимават да унищожават РСФСР.
9 Фидел Кастро
А Путин каза, че Русия е Демократична държава.
Та е бил прав Кастро, че Западът воюва отново с Фашизма наречен Руска демокрация по Путински.
07:43 06.04.2026
Тити
12 Мухахаха
До коментар #3 от "Ха ха ха ха":Кадето и нато ще изчезне
18 Санде Глухия
Хехехехехехе
07:55 06.04.2026
При положение
20 Путин
До коментар #2 от "Предсмъртна":Сорос каза да сме "многоходови"
07:56 06.04.2026
22 Путин многоходовия
До коментар #19 от "При положение":Не можем, децата ни са на запад, ядат открадното.
07:57 06.04.2026
24 Шекерова
До коментар #19 от "При положение":ЯО се използва ако някой нападне Рашите.Освен това няма обявена война.Те просто нападнаха съседа си за разнообразие..
Коментиран от #40
08:02 06.04.2026
25 Кирил
Руския няма никакъв шанс във войната която започна
08:02 06.04.2026
28 Начо
Кои сега ще ги спасява от Украйна
08:05 06.04.2026
29 Начо
До коментар #26 от "Гост":Летят си наволя през рашастан. Я ти погледни картата и кажи през къде летят за да удрят в Коми и Башкортостан. Иди. от
08:07 06.04.2026
32 пламен
До коментар #26 от "Гост":Като удрят по Туапсе и Новоросийск, пак ли летят през трета територия.
08:09 06.04.2026
33 Пръч с рога и копита
стадото да поведе със сопа
събира членове за коалиция
против Украйна и Европа!
Думи рекламни, думички славни
"Прогрес" и "България" табелата кичат.
Щом като те са "Прогресивна България",
колко Българии имаме всичко!
08:11 06.04.2026
34 Пламен
До коментар #26 от "Гост":Ти колко имаше по география ? :)
35 Механик
Има логика
08:13 06.04.2026
36 Румен
До коментар #34 от "Пламен":Чиляко е било партийна секретарка, а не географ.
08:16 06.04.2026
39 А Где ПВО
Не можем да си защитим Обектите.
40 Путин
До коментар #24 от "Шекерова":Нам СКУЧНО.
Застой .
Хочится Движуха.
08:42 06.04.2026
41 За Разлика от Санкциите
До коментар #11 от "Тити":На Тръмп
Украинските Санкции наистина Работят.
08:43 06.04.2026
42 7777
До коментар #39 от "А Где ПВО":Сорос никога няма да позволи на де бил ните копейки да сменят Путлер
08:44 06.04.2026
43 Манастирът Шаолин
Всичко ще бъде Китай .
Русофилките да почват да учат Китайски.
08:45 06.04.2026
48 Пффф...
До коментар #12 от "Мухахаха":кАдето ли бе,копрйка неграмотна...
10:30 06.04.2026
49 путин
До коментар #12 от "Мухахаха":Докато чакаш все още съществуващото НАТО да изчезне минаха вече 36 години от несъществуването на СССР. Почакай си, има време.
10:31 06.04.2026
50 Григор
Е, да де, ама те продължават да нанасят удари срещу компресорните станции на "Турски поток"/ продължението му в България е "Балкански поток"/. Ударите са насочени срещу компресорните станции "Русская", "Казачья" и "Береговая". Целта на занятието е да се извади газопровода от строя. Е, ДА ДЕ, АМА МИНАЛАТА ГОДИНА НИЕ ИМАМЕ 286 МИЛИОНА ЕВРО ПЕЧАЛБА ОТ НЕГО ПРИ РАЗХОДИ ОТ САМО 5 МИЛИОНА!
КОЛКО ТЪП ТРЯБВА ДА СИ,ЗА ДА СЕ РАДВАШ НА ВЪЗМОЖНОСТТА СТРАНАТА ТИ ДА СЕ ЛИШИ ОТ ТЕЗИ ПЕЧАЛБИ?
12:28 06.04.2026
51 Рублевка
До коментар #19 от "При положение":5000 официално. Умножи по 10. Скрити са дълбоко под земята и колко са и какъв асортимент само те си знаят. Русия обогатява половината от световния добив на уран в продължение на десетилетия. Защо Путин не удря Киев с атома, само той и експертите му знаят. Не е за икономии на заряди.
13:14 06.04.2026
