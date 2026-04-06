ISW: Украйна засилва ударите по руска петролна инфраструктура на дълги разстояния

Украинските сили са активизирали кампанията си за удари на дълги разстояния срещу руската петролна инфраструктура през последните две седмици, като се фокусират върху ключови обекти в Балтийския регион и Ленинградска област, от съществено значение за руския износ на петрол, предава News.bg.

По данни на Институт за изследване на войната украинският генерален щаб е съобщил на 5 април, че в нощта срещу 5 април е нанесен удар по основното пристанище за износ на петрол Приморск, при който е избухнал пожар.

Това е третата атака срещу съоръжението в рамките на две седмици, след предишни удари в края на март.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди удара с дрон и съобщи за щети по участък от нефтопровод в района.

Украинските сили са атакували и рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово, което е довело до пожари. Геолокализирани видеозаписи показват активиране на руски системи за противовъздушна отбрана в района.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин също потвърди щети по индустриални обекти, включително съоръжения на рафинерията и комбинирана топлоелектрическа централа.

Според анализи руските военни блогъри реагират предпазливо, като признават, че атаките нанасят щети върху износния капацитет на страната и ще изискват време и значителни ресурси за възстановяване.

Ограниченията на руската противовъздушна отбрана, както и трудностите при защитата на обширна инфраструктура на хиляди километри, затрудняват усилията на Москва да предотврати подобни удари.

Атаките от началото на кампанията обхващат широк географски обхват – от пристанища като Приморск и Уст-Луга до рафинерии в Кстово, Кириши, Ярославл и Уфа, както и отбранителни предприятия в Самарска област.

Ударените обекти се простират на разстояние над 1700 километра, което допълнително усложнява защитата им от руските сили.

Паралелно с това украинските контраатаки в направленията към Гуляйполе и Александровка продължават да затрудняват руските операции в посока Покровск и да оказват влияние върху пролетно-лятната офанзива.

Военният анализатор Константин Машовец съобщава, че тези действия са принудили руските сили да пренасочат части, включително подразделения от морската пехота, към засегнатите участъци.