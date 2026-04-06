ISW: Украйна засилва ударите по руска петролна инфраструктура на дълги разстояния
  Тема: Украйна

ISW: Украйна засилва ударите по руска петролна инфраструктура на дълги разстояния

6 Април, 2026 07:21, обновена 6 Април, 2026 07:25 1 921 52

Атаки по ключови обекти в Ленинградска и Нижегородска област разкриват трудности в руската противовъздушна отбрана

ISW: Украйна засилва ударите по руска петролна инфраструктура на дълги разстояния - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинските сили са активизирали кампанията си за удари на дълги разстояния срещу руската петролна инфраструктура през последните две седмици, като се фокусират върху ключови обекти в Балтийския регион и Ленинградска област, от съществено значение за руския износ на петрол, предава News.bg.

По данни на Институт за изследване на войната украинският генерален щаб е съобщил на 5 април, че в нощта срещу 5 април е нанесен удар по основното пристанище за износ на петрол Приморск, при който е избухнал пожар.

Това е третата атака срещу съоръжението в рамките на две седмици, след предишни удари в края на март.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко потвърди удара с дрон и съобщи за щети по участък от нефтопровод в района.

Украинските сили са атакували и рафинерията „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в Кстово, което е довело до пожари. Геолокализирани видеозаписи показват активиране на руски системи за противовъздушна отбрана в района.

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин също потвърди щети по индустриални обекти, включително съоръжения на рафинерията и комбинирана топлоелектрическа централа.

Според анализи руските военни блогъри реагират предпазливо, като признават, че атаките нанасят щети върху износния капацитет на страната и ще изискват време и значителни ресурси за възстановяване.

Ограниченията на руската противовъздушна отбрана, както и трудностите при защитата на обширна инфраструктура на хиляди километри, затрудняват усилията на Москва да предотврати подобни удари.

Атаките от началото на кампанията обхващат широк географски обхват – от пристанища като Приморск и Уст-Луга до рафинерии в Кстово, Кириши, Ярославл и Уфа, както и отбранителни предприятия в Самарска област.

Ударените обекти се простират на разстояние над 1700 километра, което допълнително усложнява защитата им от руските сили.

Паралелно с това украинските контраатаки в направленията към Гуляйполе и Александровка продължават да затрудняват руските операции в посока Покровск и да оказват влияние върху пролетно-лятната офанзива.

Военният анализатор Константин Машовец съобщава, че тези действия са принудили руските сили да пренасочат части, включително подразделения от морската пехота, към засегнатите участъци.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Предсмъртна

    37 18 Отговор
    Агония на Украйна.

    Коментиран от #6, #20

    07:32 06.04.2026

  • 3 Ха ха ха ха

    19 33 Отговор
    Има едно лафче "Хванаха ги на къси пасове", а украинците подритват руснаците на "дълги пасове".

    Ех СССР страна непабедимая, къде изчезна ти?

    Коментиран от #12

    07:33 06.04.2026

  • 4 Ксаниба

    12 20 Отговор
    Как хорошо получилась.

    07:34 06.04.2026

  • 5 демократ

    14 33 Отговор
    Украинците не са българските ци гани и не могат да гледат руските алкохолици. Удри маа му дейва. Дайте им ракети и ЯО

    07:36 06.04.2026

  • 6 СССР

    13 27 Отговор

    До коментар #2 от "Предсмъртна":

    Агония на СССР, повечето республики се спасиха. УССР и РСФСР се млатят за последно, но СеСеСеРето се разпадна и няма да го бъде вече. Амин.

    Няма да има АЕЦ Белене защото само СеСеСеРе можеше да го построи. Затова бяха нужни инженери от УССР, о те сега се занимават да унищожават РСФСР.

    Коментиран от #13

    07:39 06.04.2026

  • 7 Зеленски бомби Путин

    12 20 Отговор
    Зеленски агресор, Путин жертва....смех.

    07:40 06.04.2026

  • 8 Всичко е точно

    12 15 Отговор
    Каквото повикало , такова се обадило.!

    07:42 06.04.2026

  • 9 Фидел Кастро

    12 21 Отговор
    бил казал, чя следващйта война щяла да е срещу Фашизма наречен Демокрация.

    А Путин каза, че Русия е Демократична държава.

    Та е бил прав Кастро, че Западът воюва отново с Фашизма наречен Руска демокрация по Путински.

    07:43 06.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити

    15 23 Отговор
    Украйна въведе санкции за рашисткият петрол успешно

    Коментиран от #41

    07:45 06.04.2026

  • 12 Мухахаха

    14 8 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха ха ха":

    Кадето и нато ще изчезне

    Коментиран от #48, #49

    07:46 06.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тцк ......тцк

    3 2 Отговор
    Трябва да се завъртим и към България

    07:54 06.04.2026

  • 17 Морския

    10 16 Отговор
    На зла мечка,здрава тояга.

    07:54 06.04.2026

  • 18 Санде Глухия

    11 14 Отговор
    Не разбрах саде..шо стана с Без- аналоговите...С-500 600 и...НЕТа у кен..ефо ?!?
    Хехехехехехе

    07:55 06.04.2026

  • 19 При положение

    18 9 Отговор
    Че имаш над 5000 ядрени бойни глави, не знам какво толкова ги икономисваш.

    Коментиран от #22, #24, #51

    07:55 06.04.2026

  • 20 Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Предсмъртна":

    Сорос каза да сме "многоходови"

    07:56 06.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Путин многоходовия

    15 5 Отговор

    До коментар #19 от "При положение":

    Не можем, децата ни са на запад, ядат открадното.

    07:57 06.04.2026

  • 23 Пyтинката

    7 10 Отговор
    Ама нали Европата ходатайстваше пред Зeленцeто да не бомби петролчето! Американците и те ме закриляха и му бяха забранили да идва в Москва и да бомби, а сега кво! Помощ от нийде! О Аллах Аллах!

    07:59 06.04.2026

  • 24 Шекерова

    9 9 Отговор

    До коментар #19 от "При положение":

    ЯО се използва ако някой нападне Рашите.Освен това няма обявена война.Те просто нападнаха съседа си за разнообразие..

    Коментиран от #40

    08:02 06.04.2026

  • 25 Кирил

    8 13 Отговор
    Възстановяването е много скъпо и понякога невъзможно. Ползват се китайски агрегати, които аварират. А и какъв е смисълът като след седмица пак ги удрят.
    Руския няма никакъв шанс във войната която започна

    08:02 06.04.2026

  • 26 Гост

    20 4 Отговор
    Погледнете картата на Европа и преценете над кои държави трябва да прелетят украинските дронове за да стигнат от Украйна до Ленинградска област. Над Беларус - едва ли! Остават Полша, Литва, Латвия, Естония, чиито правителства "случайно" си затварят очите, а после ПИЩЯТ срещу Русия!

    Коментиран от #29, #32, #34

    08:03 06.04.2026

  • 27 Ъйк

    11 5 Отговор
    Осссраинските цървуляяяяяци да удрят още то накрая няма да имат дизелче да бягат на запад с каквото им е останало от пробитата кочччччинкка наречена исссссраинсска армия.

    08:04 06.04.2026

  • 28 Начо

    9 9 Отговор
    Защо им беше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кои сега ще ги спасява от Украйна

    08:05 06.04.2026

  • 29 Начо

    5 14 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Летят си наволя през рашастан. Я ти погледни картата и кажи през къде летят за да удрят в Коми и Башкортостан. Иди. от

    08:07 06.04.2026

  • 30 Мъдрецът

    9 12 Отговор
    Русия е балон с пpъдня под голямо налягане, а балоните се пукат един ден

    08:08 06.04.2026

  • 31 Мъдрецът

    5 10 Отговор
    Трябва да отдадем нужното признание на тръндю! Той ту натиска главата на путинкaта в блaтуту, ту му я вади на повърхността! Целта е да се удължи агонията на магучата, да се унищожи напълно остатъка от икономиката и, и да се изтрепе максимално количество башибoзук, за да се реши веднаж завинаги проблемът русия! Така тя ще се разпадне на градове - държавици, които ще се кротнат, опитвайки се да се измъкнат от средните векове! Жалко че за целта се жертва качествен украински народ, но целта оправдава средствата!

    08:09 06.04.2026

  • 32 пламен

    5 4 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Като удрят по Туапсе и Новоросийск, пак ли летят през трета територия.

    08:09 06.04.2026

  • 33 Пръч с рога и копита

    5 1 Отговор
    Президент в оставка, но със амбиция
    стадото да поведе със сопа
    събира членове за коалиция
    против Украйна и Европа!

    Думи рекламни, думички славни
    "Прогрес" и "България" табелата кичат.
    Щом като те са "Прогресивна България",
    колко Българии имаме всичко!

    08:11 06.04.2026

  • 34 Пламен

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Гост":

    Ти колко имаше по география ? :)

    Коментиран от #36

    08:11 06.04.2026

  • 35 Механик

    3 3 Отговор
    Оная Пияната вчера каза,че това е част от Плана на ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАна.
    Има логика

    08:13 06.04.2026

  • 36 Румен

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Пламен":

    Чиляко е било партийна секретарка, а не географ.

    08:16 06.04.2026

  • 37 Евроасматик с нервен тик

    4 4 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха, вият, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг и ръсят простотии на килограм. 😅Съученичките на Кая също се превъзбудиха нещоА, в Одеса не остана здраво корабно място...но това за ISW са курабийки😅

    08:16 06.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А Где ПВО

    3 1 Отговор
    ЕВРЕИНА СОЛОВЬОВ :

    Не можем да си защитим Обектите.

    Коментиран от #42

    08:40 06.04.2026

  • 40 Путин

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Шекерова":

    Нам СКУЧНО.

    Застой .

    Хочится Движуха.

    08:42 06.04.2026

  • 41 За Разлика от Санкциите

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тити":

    На Тръмп

    Украинските Санкции наистина Работят.

    08:43 06.04.2026

  • 42 7777

    1 3 Отговор

    До коментар #39 от "А Где ПВО":

    Сорос никога няма да позволи на де бил ните копейки да сменят Путлер

    08:44 06.04.2026

  • 43 Манастирът Шаолин

    3 3 Отговор
    Малко остана.

    Всичко ще бъде Китай .

    Русофилките да почват да учат Китайски.

    08:45 06.04.2026

  • 44 Копейка с чалма и гумени ботуши

    2 1 Отговор
    А кога ще празнуваме пабедата? 🤔

    09:28 06.04.2026

  • 45 Ставай страна огромная🤣

    4 1 Отговор
    Няма нафта, няма газ.... Вовата е пеее...... ас🤣....

    09:31 06.04.2026

  • 46 Инж1

    3 3 Отговор
    Браво на украинците!!!! Провалиха замисъла на оста Техеран-Москва!!!! Цените на нефта са високи, ама руските терминали са в пламъци!!!! Вероятно до края на годината РФ ще се разпадне!!!!

    09:56 06.04.2026

  • 47 Карго 200

    3 2 Отговор
    Вражески дрон движещ се със скорост за парад(550-800км.в час) прекосява 1700км. във великата страна с без аналоговото ПВО причинявайки щети за десетки милиони долари и необходимост от месеци труд,за множество специалисти,работници и техника. Ремонта е по план едва,когато частите и оборудването(някой елементи под санкции) бъдат осигурени на терен.

    09:59 06.04.2026

  • 48 Пффф...

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мухахаха":

    кАдето ли бе,копрйка неграмотна...

    10:30 06.04.2026

  • 49 путин

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "Мухахаха":

    Докато чакаш все още съществуващото НАТО да изчезне минаха вече 36 години от несъществуването на СССР. Почакай си, има време.

    10:31 06.04.2026

  • 50 Григор

    2 1 Отговор
    Гледам има много радостни на украинските успехи срещу руската петролна инфраструктура.
    Е, да де, ама те продължават да нанасят удари срещу компресорните станции на "Турски поток"/ продължението му в България е "Балкански поток"/. Ударите са насочени срещу компресорните станции "Русская", "Казачья" и "Береговая". Целта на занятието е да се извади газопровода от строя. Е, ДА ДЕ, АМА МИНАЛАТА ГОДИНА НИЕ ИМАМЕ 286 МИЛИОНА ЕВРО ПЕЧАЛБА ОТ НЕГО ПРИ РАЗХОДИ ОТ САМО 5 МИЛИОНА!
    КОЛКО ТЪП ТРЯБВА ДА СИ,ЗА ДА СЕ РАДВАШ НА ВЪЗМОЖНОСТТА СТРАНАТА ТИ ДА СЕ ЛИШИ ОТ ТЕЗИ ПЕЧАЛБИ?

    12:28 06.04.2026

  • 51 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "При положение":

    5000 официално. Умножи по 10. Скрити са дълбоко под земята и колко са и какъв асортимент само те си знаят. Русия обогатява половината от световния добив на уран в продължение на десетилетия. Защо Путин не удря Киев с атома, само той и експертите му знаят. Не е за икономии на заряди.

    13:14 06.04.2026

  • 52 Георгиев

    0 1 Отговор
    Изходът е сриване на правителствения квартал в Киев. И кварталът на богатите. И Радата. И бункерите на зеления. Както Натаняху и рижия в Иран. И бой по Одеса и жп граничните пунктове. Ама Путин обещал на Натаняху да пази живота на зеления, ама зеления ходи по бойната линия, подсигурен от Москва - стига толкова.

    13:19 06.04.2026

