Смъртоносна атака с дронове срещу Одеса: има жертви, включително дете

Русия е извършила нощна атака с дронове срещу украинското черноморско пристанище Одеса, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.
При удара са загинали трима души, сред които и дете, а други десет са ранени. Нанесени са значителни щети по инфраструктурата, както и по жилищни и административни сгради.
"През нощта Одеса беше подложена на поредна тежка атака от врага", заяви областният управител Олег Кипер в публикация в Telegram.
По думите му са засегнати жилищни сгради, критична инфраструктура и административни обекти, като разрушенията са сериозни.
В контекста на продължаващата вече пета година война Москва засилва ударите срещу Одеса - стратегически логистичен център в Южна Украйна и най-голямото пристанище на страната, през което преминава основната част от украинския зърнен и морски износ.
1 Дивуй
Коментиран от #9
09:47 06.04.2026
2 провинциалист
09:48 06.04.2026
4 включително дете
Коментиран от #5
09:58 06.04.2026
5 Шейлок
До коментар #4 от "включително дете":А за избитите над 10000 деца в Палестина от ционисткият агресор и дума не обелвате,че ще ви спрат субсидията.
10:04 06.04.2026
6 лама Кифла
Коментиран от #8
10:04 06.04.2026
7 Искат да закрият
Коментиран от #12, #13
10:11 06.04.2026
8 Еми има около
До коментар #6 от "лама Кифла":100 хиляди наш етнос там. И в околностите, селата Каменка, Табаки, град Измайл, град Болгород... Нач са само българи.
10:13 06.04.2026
9 КзББ и ДП
До коментар #1 от "Дивуй":Снимки навсякъде от пристанището и от халета.Какво прави дете посред нощ в завода?
Коментиран от #27
10:20 06.04.2026
12 Перо
До коментар #7 от "Искат да закрият":По-добре да ударят ж.п. линията, по която посещават режима, Урсула, Калас, Гюров и др.
10:38 06.04.2026
13 Лука
До коментар #7 от "Искат да закрият":Рашистки мечти!
10:50 06.04.2026
15 Нямат край
Коментиран от #29
10:58 06.04.2026
17 Хахаха!🎺🥳😀
„Направих го като тест. Нямам нужда от това, нали? Те са хартиен тигър, нямат кораби, нямат нищо и Путин въобще не се страхува от тях“, цитира думите на американския лидер журналистката на канала Рейчъл Скот в X.
Дребни рибки. Цацки. Балтийски шпроти. Путин не ви е изпържил, защото миришете лошо.
11:11 06.04.2026
20 Мишел
Коментиран от #21
11:19 06.04.2026
21 Глупости
До коментар #20 от "Мишел":Всички руски рафинерии работят. Русия спира износа, за да не снабдява чрез посредници враговете си. Свиквайте без бензин и нафта.
11:30 06.04.2026
23 Мишел
Коментиран от #28
11:32 06.04.2026
24 Ненорм
След като 4 години повтарят да се махат оттам
11:36 06.04.2026
26 Ива
„Дронът е ударил трактор МТЗ-80, който е извършвал рутинна полска работа. "
12:11 06.04.2026
27 Хи хи хи
До коментар #9 от "КзББ и ДП":Отворили са нощни "детски" градини по пристанището........
12:47 06.04.2026
28 менте атина
До коментар #23 от "Мишел":броутро
менте мишел
нещо не вървим напоследАк...... що тъй ???!
пак шЪ стоим гадни и гладни
13:09 06.04.2026
29 Евроасматик с нервен тик
До коментар #15 от "Нямат край":Нямат край напъните на урсула да роди от зелен съсел, пингвин
13:30 06.04.2026