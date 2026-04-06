Смъртоносна атака с дронове срещу Одеса: има жертви, включително дете

Русия е извършила нощна атака с дронове срещу украинското черноморско пристанище Одеса, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

При удара са загинали трима души, сред които и дете, а други десет са ранени. Нанесени са значителни щети по инфраструктурата, както и по жилищни и административни сгради.

"През нощта Одеса беше подложена на поредна тежка атака от врага", заяви областният управител Олег Кипер в публикация в Telegram.

По думите му са засегнати жилищни сгради, критична инфраструктура и административни обекти, като разрушенията са сериозни.

В контекста на продължаващата вече пета година война Москва засилва ударите срещу Одеса - стратегически логистичен център в Южна Украйна и най-голямото пристанище на страната, през което преминава основната част от украинския зърнен и морски износ.