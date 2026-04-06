Смъртоносна атака с дронове срещу Одеса: има жертви, включително дете
Смъртоносна атака с дронове срещу Одеса: има жертви, включително дете

6 Април, 2026 09:44 1 185 29

Ударът по ключовото черноморско пристанище нанася сериозни щети на инфраструктурата и жилищни сгради

Смъртоносна атака с дронове срещу Одеса: има жертви, включително дете
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е извършила нощна атака с дронове срещу украинското черноморско пристанище Одеса, съобщава Ройтерс, цитирана от News.bg.

При удара са загинали трима души, сред които и дете, а други десет са ранени. Нанесени са значителни щети по инфраструктурата, както и по жилищни и административни сгради.

"През нощта Одеса беше подложена на поредна тежка атака от врага", заяви областният управител Олег Кипер в публикация в Telegram.

По думите му са засегнати жилищни сгради, критична инфраструктура и административни обекти, като разрушенията са сериозни.

В контекста на продължаващата вече пета година война Москва засилва ударите срещу Одеса - стратегически логистичен център в Южна Украйна и най-голямото пристанище на страната, през което преминава основната част от украинския зърнен и морски износ.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дивуй

    36 10 Отговор
    Не лошо да съобщавате за убити и ранени кучета и котки защото са украински.

    Коментиран от #9

    09:47 06.04.2026

  • 2 провинциалист

    37 9 Отговор
    Още ли разполагаме ПВО-то по детските площадки между блоковете?

    09:48 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 включително дете

    26 7 Отговор
    ... дете палестинче

    Коментиран от #5

    09:58 06.04.2026

  • 5 Шейлок

    35 8 Отговор

    До коментар #4 от "включително дете":

    А за избитите над 10000 деца в Палестина от ционисткият агресор и дума не обелвате,че ще ви спрат субсидията.

    10:04 06.04.2026

  • 6 лама Кифла

    23 8 Отговор
    Ох ох ох ....така ми се иска да разбера колко българи и българки живеят в Одеса. .......

    Коментиран от #8

    10:04 06.04.2026

  • 7 Искат да закрият

    26 4 Отговор
    За покрайнината морският излаз. Да видим тогава, от къде западът ще им доставя оръжията?

    Коментиран от #12, #13

    10:11 06.04.2026

  • 8 Еми има около

    9 15 Отговор

    До коментар #6 от "лама Кифла":

    100 хиляди наш етнос там. И в околностите, селата Каменка, Табаки, град Измайл, град Болгород... Нач са само българи.

    10:13 06.04.2026

  • 9 КзББ и ДП

    30 7 Отговор

    До коментар #1 от "Дивуй":

    Снимки навсякъде от пристанището и от халета.Какво прави дете посред нощ в завода?

    Коментиран от #27

    10:20 06.04.2026

  • 10 хаха 🤣

    9 16 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 С бутане на къщи и пътища, няма да стане, учи се от САЩ и Излаел как се прави 🤣

    10:34 06.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Перо

    20 6 Отговор

    До коментар #7 от "Искат да закрият":

    По-добре да ударят ж.п. линията, по която посещават режима, Урсула, Калас, Гюров и др.

    10:38 06.04.2026

  • 13 Лука

    4 13 Отговор

    До коментар #7 от "Искат да закрият":

    Рашистки мечти!

    10:50 06.04.2026

  • 14 Историк

    5 17 Отговор
    Злодеят терорист Путин няма да спре,ако ни бъде спрян. Лошото е, че заедно със злодея Тръмп тероризират целия свят. И двамата со луди,заитщ само със себи си и пренасят в жертва държавите си и света само и само да са на власт. За да се спаси света ,трябва да бъдат свалени от властта и затворени завинаги зад дебели решетки.

    10:57 06.04.2026

  • 15 Нямат край

    3 11 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #29

    10:58 06.04.2026

  • 16 Руски пропагандисти искат

    4 16 Отговор
    от Путин "позорно примирие" и край на войната. Оперативната и стратегическата способност на Украйна да нанася все по-големи загуби на Русия предизвиква нарастващо безпокойство в руските националисти, които заявиха, че икономическият потенциал на Запада е по-голям от този на Москва и това става очевидно и във военно отношение, тъй като „подкрепяните от Запада“ украински удари с дронове срещу Руската федерация все по-често включвали стотици безпилотни машини. Коментаторът твърди, че мащабът на такива удари само ще се увеличава и че Русия не може да произведе достатъчно ракети прехващачи, за да се съревновава със западния икономически потенциал, поради което е „обречена на поражение“ и принудена незабавно да „реши проблема с прекратяването на войната

    11:00 06.04.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    3 7 Отговор
    Предложението на САЩ към съюзниците от НАТО да участват във военна операция срещу Иран не беше нищо повече от тест, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю за ABC.

    „Направих го като тест. Нямам нужда от това, нали? Те са хартиен тигър, нямат кораби, нямат нищо и Путин въобще не се страхува от тях“, цитира думите на американския лидер журналистката на канала Рейчъл Скот в X.
    Дребни рибки. Цацки. Балтийски шпроти. Путин не ви е изпържил, защото миришете лошо.

    11:11 06.04.2026

  • 18 ОДЕСА Е РУСКА ОТ ВРЕМЕ ОНО -

    12 4 Отговор
    РУСКА Е И ТОЛКОЗ !

    11:12 06.04.2026

  • 19 Хахаха!🎺🥳😀

    5 6 Отговор
    Украйна цъфти и върже! Русия забрани износа на горива и бандеровците останаха без горива за техниката. Дизел 3€, газ няма въобще, тока на лют режим. Предприятията не работят, защото мобилизираха работниците. Искат да мобилизират жените, децата и старците за безплатна работа в тила. Зеленски вече издаде указ. Които откажат да работят без пари ги бият.

    11:13 06.04.2026

  • 20 Мишел

    3 7 Отговор
    Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин, предава "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    Коментиран от #21

    11:19 06.04.2026

  • 21 Глупости

    8 3 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Всички руски рафинерии работят. Русия спира износа, за да не снабдява чрез посредници враговете си. Свиквайте без бензин и нафта.

    11:30 06.04.2026

  • 22 Мишел

    2 5 Отговор
    Потвърдиха смъртта на още един висш руски военен. Трети висш руски командир е загинал вчера. Командирът на авиацията на Северния флот е загинал при самолетната катастрофа на Ан-26 в Крим, съобщи Интерфакс. Губернаторът на Мурманска област Андрей Чибис потвърди на 6 април 2026 г., че сред загиналите при катастрофата на транспортния самолет Ан-26 на руското военно министерство в Крим на 31 март е Александър Отрощенко, командир на 45-та армия на ВВС и ПВО на Северния флот.

    11:30 06.04.2026

  • 23 Мишел

    2 7 Отговор
    Руският петрол стигна до ситуация "форсмажор" заради мощните украински удари с дронове. Руските петролни компании са обявили "форсмажор", заради ударите по руските пристанища Приморск и Уст Луга в Балтийско море, съобщава Reuters. Това означава наличие на извънредни обстоятелства, за да не се плащат неустойки. И двете пристанища бяха ударени по два пъти от украински дронове през изминалата седмица, като имаше данни, че не са използвани просто дронове-камикадзе, а преоборудвани леки самолети, които са пускали бомби. Щетите и разрушенията и на двете места са много сериозни - включително пристанищна инфраструктура, кейове, помпени станции и резервоари-цистерни.

    Коментиран от #28

    11:32 06.04.2026

  • 24 Ненорм

    8 2 Отговор
    Какво прави това дете там.
    След като 4 години повтарят да се махат оттам

    11:36 06.04.2026

  • 25 а ма..

    9 3 Отговор
    Кремля не изнася бензин,а само дизел за щатите и той не е спирал от терминала в порт козмино..техните магистрални 50 тонни камиончета работят само с масковска нафта,и за тях не важат урсулските санкций

    11:38 06.04.2026

  • 26 Ива

    1 1 Отговор
    "Двама фермери бяха убити, когато украински дрон атакува трактор в Запорожка област,"

    „Дронът е ударил трактор МТЗ-80, който е извършвал рутинна полска работа. "

    12:11 06.04.2026

  • 27 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "КзББ и ДП":

    Отворили са нощни "детски" градини по пристанището........

    12:47 06.04.2026

  • 28 менте атина

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    броутро
    менте мишел

    нещо не вървим напоследАк...... що тъй ???!

    пак шЪ стоим гадни и гладни

    13:09 06.04.2026

  • 29 Евроасматик с нервен тик

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Нямат край":

    Нямат край напъните на урсула да роди от зелен съсел, пингвин

    13:30 06.04.2026

