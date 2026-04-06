Иран и САЩ обсъждат план за незабавно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток

Иран и Съединените щати са получили план за прекратяване на военните действия, който може да влезе в сила още днес и да доведе до повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник, запознат с предложенията, цитирана от News.bg.
Пакистан е изготвил и обменил с двете страни рамка за прекратяване на огъня през нощта, която предвижда двуетапен подход - незабавно спиране на бойните действия, последвано от по-широко и всеобхватно споразумение.
Според източника всички елементи на договореността трябва да бъдат финализирани в рамките на деня. Първоначалното споразумение се очаква да бъде оформено като меморандум за разбирателство и финализирано по електронен път чрез Пакистан, който е описан като основен комуникационен канал в преговорите.
Медията Axios съобщи по-рано, че САЩ, Иран и регионални посредници обсъждат и вариант за 45-дневно прекратяване на огъня като част от по-широка двустепенна сделка.
По информация на източника началникът на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир е бил в постоянен контакт с представители на САЩ и Иран, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и външния министър Абас Аракчи.
Според предложението примирието би влязло в сила незабавно, като Ормузкият проток бъде отворен отново, а в рамките на 15–20 дни да се финализира по-широко споразумение. Работното наименование на инициативата е „Исламабадско споразумение“.
Ирански представители са заявили, че Техеран търси постоянно прекратяване на огъня с гаранции срещу нови атаки от страна на САЩ и Израел. Според тях посредници, включително Пакистан, Турция и Египет, са предали съобщения между страните.
Очаква се евентуалното окончателно споразумение да включва ангажимент Иран да не развива ядрени оръжия в замяна на облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени активи.
Въпреки това двама пакистански източници посочват, че Иран все още не е поел ангажимент по предложението, въпреки засилените дипломатически усилия.
„Иран все още не е отговорил“, заявява един от тях, като допълва, че засега няма окончателно съгласие по предложенията, подкрепени от Пакистан, Китай и САЩ.
Последният дипломатически натиск идва на фона на ескалация на напрежението и опасения за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял публично за бързо прекратяване на конфликта и е предупредил за последствия при липса на споразумение в кратки срокове.
Напрежението продължава да влияе на световните енергийни пазари, докато търговците следят отблизо развитието на преговорите и възможното възобновяване на доставките през протока.
10:55 06.04.2026
11:00 06.04.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":само 1 фото дай на потопен от Иран танкер , мила копейчице
11:00 06.04.2026
11:01 06.04.2026
6 Путин
До коментар #5 от "Гориил":Мен защо никой не ме бръсне за слива
11:03 06.04.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Макс":ако се разровиш из историята , ще разбереш че войната е движила всичко
Коментиран от #15
11:03 06.04.2026
11:04 06.04.2026
10 Путин
До коментар #5 от "Гориил":Да пускам ли интернета в Русия?
Коментиран от #14
11:04 06.04.2026
11 това е план като на зелиски мирния план
11:05 06.04.2026
11:05 06.04.2026
13 Нещо Руските Генерали Ревът
А градовете горят
Няма ракети за ПВО
Всички ракети са в москва и пазят Путин
А гражданите му мрът като мухи
Коментиран от #23
11:06 06.04.2026
14 Гориил
До коментар #10 от "Путин":Интернетът в ЕС скоро ще стане значително по-скъп, а курсът на криптовалутата ще скочи рязко поради покачващите се цени на електроенергията. Но не знаем колко дълго ще продължат вашите страдания в Близкия изток. Много зависи от милостта и снизхождението на Москва.
11:10 06.04.2026
15 Макс
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Донякъде е така . Дори най-големите медицински постижения са правени през военно време . Но времената се менят и всички сме отговорни за запазване на мира на нашата планета . Убеден съм че хората могат да живеят и без войни.
Коментиран от #17, #18
11:15 06.04.2026
11:22 06.04.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #15 от "Макс":не донякъде а напълно е така/ алтруизмът не подхожда на човека в днешното му ниво на развитие/ а и не съм сигурен че не сме ,,създадени,, целенасочено такива
11:26 06.04.2026
18 Гориил
До коментар #15 от "Макс":Съмнявам се във вашата искреност, защото гласувахте за вашите европейски комисари и евродепутати, без да се съобразявате с интелигентността или психичното им здраве. Ако европейските комисари и евродепутати продължават да разпалват войни и да изпразват джобовете ви, това е знак за вашия дуализъм и уклончивост.В края на краищата, вие искате мир и сте безразлични към онези, които го заплашват.
11:28 06.04.2026
19 Моряка
До коментар #16 от "Последния Софиянец":А твоите предложения?Да се затрие Израел ли?А как ще щурмувате,моля?С куршуми?С палестински атомни бомби?С Новичок или с отрова за мишки?Или с химическото оръжие на Ирак,дето САЩ избиха половин милион население,докато го търсят,ама се оказа,че такова няма?
11:31 06.04.2026
20 Моряка
До коментар #9 от "Иран е Американска територия":А бе Украйна е над всичко,само дето това не е държава.
11:34 06.04.2026
23 Нещо ....
До коментар #13 от "Нещо Руските Генерали Ревът":....си прекалил с белото. Стига друсахте бе. .. един като тебе гонеше розови слонове пред НДК....с мрежа за пеперуди.
17:01 06.04.2026
