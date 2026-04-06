Иран и САЩ обсъждат план за незабавно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток

Иран и Съединените щати са получили план за прекратяване на военните действия, който може да влезе в сила още днес и да доведе до повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник, запознат с предложенията, цитирана от News.bg.

Пакистан е изготвил и обменил с двете страни рамка за прекратяване на огъня през нощта, която предвижда двуетапен подход - незабавно спиране на бойните действия, последвано от по-широко и всеобхватно споразумение.

Според източника всички елементи на договореността трябва да бъдат финализирани в рамките на деня. Първоначалното споразумение се очаква да бъде оформено като меморандум за разбирателство и финализирано по електронен път чрез Пакистан, който е описан като основен комуникационен канал в преговорите.

Медията Axios съобщи по-рано, че САЩ, Иран и регионални посредници обсъждат и вариант за 45-дневно прекратяване на огъня като част от по-широка двустепенна сделка.

По информация на източника началникът на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир е бил в постоянен контакт с представители на САЩ и Иран, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и външния министър Абас Аракчи.

Според предложението примирието би влязло в сила незабавно, като Ормузкият проток бъде отворен отново, а в рамките на 15–20 дни да се финализира по-широко споразумение. Работното наименование на инициативата е „Исламабадско споразумение“.

Ирански представители са заявили, че Техеран търси постоянно прекратяване на огъня с гаранции срещу нови атаки от страна на САЩ и Израел. Според тях посредници, включително Пакистан, Турция и Египет, са предали съобщения между страните.

Очаква се евентуалното окончателно споразумение да включва ангажимент Иран да не развива ядрени оръжия в замяна на облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени активи.

Въпреки това двама пакистански източници посочват, че Иран все още не е поел ангажимент по предложението, въпреки засилените дипломатически усилия.

„Иран все още не е отговорил“, заявява един от тях, като допълва, че засега няма окончателно съгласие по предложенията, подкрепени от Пакистан, Китай и САЩ.

Последният дипломатически натиск идва на фона на ескалация на напрежението и опасения за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял публично за бързо прекратяване на конфликта и е предупредил за последствия при липса на споразумение в кратки срокове.

Напрежението продължава да влияе на световните енергийни пазари, докато търговците следят отблизо развитието на преговорите и възможното възобновяване на доставките през протока.