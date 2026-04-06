Иран и САЩ обсъждат план за незабавно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток

6 Април, 2026 10:51 3 046 24

Иран и САЩ обсъждат план за незабавно прекратяване на огъня и отваряне на Ормузкия проток
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иран и Съединените щати са получили план за прекратяване на военните действия, който може да влезе в сила още днес и да доведе до повторно отваряне на Ормузкия проток, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник, запознат с предложенията, цитирана от News.bg.

Пакистан е изготвил и обменил с двете страни рамка за прекратяване на огъня през нощта, която предвижда двуетапен подход - незабавно спиране на бойните действия, последвано от по-широко и всеобхватно споразумение.

Според източника всички елементи на договореността трябва да бъдат финализирани в рамките на деня. Първоначалното споразумение се очаква да бъде оформено като меморандум за разбирателство и финализирано по електронен път чрез Пакистан, който е описан като основен комуникационен канал в преговорите.

Медията Axios съобщи по-рано, че САЩ, Иран и регионални посредници обсъждат и вариант за 45-дневно прекратяване на огъня като част от по-широка двустепенна сделка.

По информация на източника началникът на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир е бил в постоянен контакт с представители на САЩ и Иран, включително вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и външния министър Абас Аракчи.

Според предложението примирието би влязло в сила незабавно, като Ормузкият проток бъде отворен отново, а в рамките на 15–20 дни да се финализира по-широко споразумение. Работното наименование на инициативата е „Исламабадско споразумение“.

Ирански представители са заявили, че Техеран търси постоянно прекратяване на огъня с гаранции срещу нови атаки от страна на САЩ и Израел. Според тях посредници, включително Пакистан, Турция и Египет, са предали съобщения между страните.

Очаква се евентуалното окончателно споразумение да включва ангажимент Иран да не развива ядрени оръжия в замяна на облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени активи.

Въпреки това двама пакистански източници посочват, че Иран все още не е поел ангажимент по предложението, въпреки засилените дипломатически усилия.

„Иран все още не е отговорил“, заявява един от тях, като допълва, че засега няма окончателно съгласие по предложенията, подкрепени от Пакистан, Китай и САЩ.

Последният дипломатически натиск идва на фона на ескалация на напрежението и опасения за сигурността на корабоплаването през Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е настоял публично за бързо прекратяване на конфликта и е предупредил за последствия при липса на споразумение в кратки срокове.

Напрежението продължава да влияе на световните енергийни пазари, докато търговците следят отблизо развитието на преговорите и възможното възобновяване на доставките през протока.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 5 Отговор
    Иран ще допусне грешка ако отново повярва на щатите Дони няма полезен ход Войната трябва да продължи

    Коментиран от #3

    10:55 06.04.2026

  • 2 Макс

    17 3 Отговор
    В интересни времена живеем . Най-добре е да се приеме този план , а в знак на сигурност че ще се спазва като допълнителни гаранции , Тръмп да подаде оставка . Все пак мирът е основен за човешкото развитие и дори консерваторите трябва да разбират това .

    Коментиран от #7

    11:00 06.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    само 1 фото дай на потопен от Иран танкер , мила копейчице

    11:00 06.04.2026

  • 4 Чалмите

    3 24 Отговор
    Бият чела у земята и се молят на Тръмпоча

    11:01 06.04.2026

  • 5 Гориил

    18 2 Отговор
    Новите условия за прекратяване на огъня ще бъдат по-срамни и унизителни от предишните. По същия начин, новите условия за Украйна ще бъдат по-лоши и по-скъпи за онези европейски страни, които произвеждат оръжия за убиване на руснаци. Скъпата и оскъдна енергия ще направи това производство неефективно и ще доведе до увеличаване на бюджетния дефицит, което евентуално ще доведе до най-голямото му секвестиране , тоест, съкращения на жизненоважни разходи за пенсии, социални помощи за бедните, стипендии и субсидии.

    Коментиран от #6, #10

    11:01 06.04.2026

  • 6 Путин

    4 14 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Мен защо никой не ме бръсне за слива

    11:03 06.04.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Макс":

    ако се разровиш из историята , ще разбереш че войната е движила всичко

    Коментиран от #15

    11:03 06.04.2026

  • 8 Мошеник

    12 2 Отговор
    на кравите и мошетата не тябва да се верва

    11:03 06.04.2026

  • 9 Иран е Американска територия

    3 14 Отговор
    А до Москва е Украинска

    Коментиран от #20

    11:04 06.04.2026

  • 10 Путин

    6 9 Отговор

    До коментар #5 от "Гориил":

    Да пускам ли интернета в Русия?

    Коментиран от #14

    11:04 06.04.2026

  • 11 това е план като на зелиски мирния план

    6 2 Отговор
    2 ранени за 2 дена е доста малко за война . по скоро е някакъв малък конфликт с оръжия и диалог с обиди . същото е и в киев . снимат някаква полуразрушена панелка или магазин и се започва едно виене и просия . ах колко скъпо . леле вижте . като детската хитрост на подрастващите . скубат пари за кафета . измислят ред причини . преувеличават . сърдят се .

    11:05 06.04.2026

  • 12 Ура,,Ура

    9 0 Отговор
    Никъде не видях, че Израел ще участва в преговорите. Защо го подценяват?

    11:05 06.04.2026

  • 13 Нещо Руските Генерали Ревът

    5 11 Отговор
    На фронта губят
    А градовете горят
    Няма ракети за ПВО
    Всички ракети са в москва и пазят Путин
    А гражданите му мрът като мухи

    Коментиран от #23

    11:06 06.04.2026

  • 14 Гориил

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    Интернетът в ЕС скоро ще стане значително по-скъп, а курсът на криптовалутата ще скочи рязко поради покачващите се цени на електроенергията. Но не знаем колко дълго ще продължат вашите страдания в Близкия изток. Много зависи от милостта и снизхождението на Москва.

    11:10 06.04.2026

  • 15 Макс

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Донякъде е така . Дори най-големите медицински постижения са правени през военно време . Но времената се менят и всички сме отговорни за запазване на мира на нашата планета . Убеден съм че хората могат да живеят и без войни.

    Коментиран от #17, #18

    11:15 06.04.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Докато Израел съществува мир в Близкия изток няма да има.

    Коментиран от #19

    11:22 06.04.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Макс":

    не донякъде а напълно е така/ алтруизмът не подхожда на човека в днешното му ниво на развитие/ а и не съм сигурен че не сме ,,създадени,, целенасочено такива

    11:26 06.04.2026

  • 18 Гориил

    5 3 Отговор

    До коментар #15 от "Макс":

    Съмнявам се във вашата искреност, защото гласувахте за вашите европейски комисари и евродепутати, без да се съобразявате с интелигентността или психичното им здраве. Ако европейските комисари и евродепутати продължават да разпалват войни и да изпразват джобовете ви, това е знак за вашия дуализъм и уклончивост.В края на краищата, вие искате мир и сте безразлични към онези, които го заплашват.

    11:28 06.04.2026

  • 19 Моряка

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    А твоите предложения?Да се затрие Израел ли?А как ще щурмувате,моля?С куршуми?С палестински атомни бомби?С Новичок или с отрова за мишки?Или с химическото оръжие на Ирак,дето САЩ избиха половин милион население,докато го търсят,ама се оказа,че такова няма?

    11:31 06.04.2026

  • 20 Моряка

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Иран е Американска територия":

    А бе Украйна е над всичко,само дето това не е държава.

    11:34 06.04.2026

  • 21 Тъй, тъй

    5 1 Отговор
    А Иран знаят ли, че преговарят?...

    11:57 06.04.2026

  • 22 ухльоф

    3 0 Отговор
    Абе нещо не се сещам какво направиха Израел и Щатите по време на последните преговори!

    13:38 06.04.2026

  • 23 Нещо ....

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Нещо Руските Генерали Ревът":

    ....си прекалил с белото. Стига друсахте бе. .. един като тебе гонеше розови слонове пред НДК....с мрежа за пеперуди.

    17:01 06.04.2026

  • 24 А Иран

    1 0 Отговор
    Знае ли?

    23:01 06.04.2026

