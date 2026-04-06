Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Путин се сблъсква с по-остра реакция от страна на руското население, отколкото Москва е очаквала
  Тема: Украйна

6 Април, 2026 13:12 3 847 92

Рейтингът на доверие към Путин е спаднал до 71% – най-голямото понижение от 2019 г. насам

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Доверието към Владимир Путин в Русия намалява на фона на недоволството на обществото от политиката на цензура, съобщи Укринформ, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ИИВ), предаде БТА.

"Кремъл продължава да се сблъсква с по-остра реакция от страна на руското население по отношение на засилените мерки за цензура през последните седмици, отколкото Москва вероятно е очаквала или за което е била подготвена", се посочва в доклада.

Още новини от Украйна

Проучване на свързания с Кремъл Форум за обществено мнение (ФОМ), проведено от 27 до 29 март, установи, че рейтингът на доверие към Путин е спаднал с 5% от 76% на 71% от 22 март насам – най-голямото понижение от 2019 г. насам.

Седмичните проучвания на ФОМ показват, че рейтингът на доверие към Путин постоянно спада от 8 февруари 2026 г., точно преди Кремъл да ограничи значително Телеграм на 9 и 10 февруари.

В същото време нарастват критиките от страна на руските пропагандисти и военни блогъри, които са недоволни от опитите на властите да блокират Teлеграм. Те посочват нарастващите разходи за цензура на фона на покачващите се цени, както и проблемите с комуникацията за военните.

Основателят на Teлеграм Павел Дуров заяви, че въпреки ограниченията 65 милиона руснаци все още използват виртуални частни мрежи (VPN) ежедневно, за да имат достъп до Teлеграм. Според него действията на Кремъл също така са причинили сериозни смущения в банковите системи на 3 април, когато блокирането на айпи адреси доведе до проблеми с плащанията в цяла Русия.

ИИВ отбелязва, че руските власти демонстрират липса на последователна стратегия за цензура, докато реакцията на обществеността е била значително по-силна, отколкото Кремъл е очаквал.

Както беше съобщено, експертите смятат, че евентуалното блокиране на Телеграм в Русия отразява страха на Кремъл от външно информационно влияние и неговия опит да установи пълен контрол над вътрешните комуникации, посочва Укринформ.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 58 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    52 18 Отговор
    Да се чете:
    - Тръмп го замерят с камъни и по селата в САЩ...

    Коментиран от #3, #4, #15, #48

    13:14 06.04.2026

  • 2 АБВ

    57 18 Отговор
    Само като гледам източниците на информация на Марчето, започва да ми се повръща. Пълна гнус ! Дори в пропагандната журналистика трябва да има някакви морални и етични граници.

    Коментиран от #54, #86

    13:15 06.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    23 31 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да, ама с тая разлика, че в САЩ си искат някой пацифист за президент, освободен от военна служба, като Бай Джо, а в Русия - войнствен кръволок, който да сложи табела на Кирилица на входа на град Брюж.

    Коментиран от #8

    13:17 06.04.2026

  • 5 Цвете

    22 28 Отговор
    ПОНИЖИ СЕ РЕЙТИНГА МУ. ТОЗИ РЕЙТИНГ Е 7, 1 % ,А НЕ ТОВА КОЕТО Е ОПОВЕСТЕНО.🪆📻👎ВРЕМЕТО МУ ИЗТЕЧЕ, ДА ТУРЯТ ДРУГ, ЗА ДА ПУСНАТ " ИНТЕРНЕТА ".🙉🙈🙊👺🕸

    13:17 06.04.2026

  • 6 стоян георгиев

    24 30 Отговор
    На тия така им се пада.искаш.подобен диктатор?яж..ку..ра!последни ще останат бг копейките както винаги!въпреки че и у нас населението се усети и като почнат да хейтят някъде им се обяснява какво да направят с родата си...хах!

    13:17 06.04.2026

  • 7 Мароуууу,

    35 18 Отговор

    До коментар #3 от "Геро":

    Замени Путин със Зеленски и си готова.😁😁😁😁😁

    13:18 06.04.2026

  • 8 стоян георгиев

    26 13 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Ти от къде знаеш какъв искат в русия?

    Коментиран от #12

    13:18 06.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гресирана ватенка

    24 31 Отговор
    Всеки руснак, който го пращат на фронта е задължен да си носи найлонов чувал за труп.С цел по-лесно да го върнат у дома.

    13:18 06.04.2026

  • 11 Надали точно

    18 7 Отговор
    заради “ липсата на последователна стратегия за цензура” би причинил спад на рейтинга на доверие към Путин.

    13:18 06.04.2026

  • 12 честен ционист

    11 18 Отговор

    До коментар #8 от "стоян георгиев":

    Стига ми да знам в Русия, какво правят и къде пращат такива като Асен Василев.

    Коментиран от #25, #82

    13:19 06.04.2026

  • 13 Няма край путинското унижение

    18 21 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #19

    13:19 06.04.2026

  • 14 Българин

    32 25 Отговор
    Путин е най-уважавания политик в Русия и по света. На практика над 80% го посочват на първо място!

    Коментиран от #56, #73

    13:20 06.04.2026

  • 15 Горкият

    36 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Рейтинг 71%, бил намалял..
    Друго си е у нас, водещи наши политици с рейтинг 5-6 %.

    Коментиран от #57, #78

    13:20 06.04.2026

  • 16 Дон Корлеоне

    14 20 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #29

    13:20 06.04.2026

  • 17 Трол

    8 13 Отговор
    Почти е стигнал рейтинга на българския парламент.

    13:21 06.04.2026

  • 18 А най-смешното

    37 8 Отговор
    Е, че в България всички политици нямат 71% ОБЩО 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #28

    13:21 06.04.2026

  • 19 Ясен

    19 14 Отговор

    До коментар #13 от "Няма край путинското унижение":

    Украйна няма да има така или иначе, свиквайте. Въпросът е дали укронацистката бърлога Лвов и Ивано-Франковск ще бъдат строени наново.

    Коментиран от #31

    13:21 06.04.2026

  • 20 За Путин знаем

    29 8 Отговор
    напишете за Израл, Тел Авив. Как не се появи един кореспондент и репортаж от там явно железния купол освен ракети спира и новини, но само в едната посока

    13:22 06.04.2026

  • 21 Здрасти

    27 12 Отговор
    Точно на Украйна ще вярвам кога става дума за Русия. Като цяло може да е паднало доверието, но това се дължи най-много заради меката ръкавица която използва срещу Украйна.

    13:22 06.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха ха

    14 20 Отговор
    Захарова се оплаква,че се намирали в информационен вакуум.
    пРосия страната на идиотите.

    13:24 06.04.2026

  • 24 хахаха

    27 9 Отговор
    Когато рейтинга на Путин е паднал до дъното, е само малко по-висок, отколкото рейтинга на западните лидери, когато са на върха :)))

    Коментиран от #26

    13:24 06.04.2026

  • 25 стоян георгиев

    14 16 Отговор

    До коментар #12 от "честен ционист":

    Хубав отговор.на комунист! Нямаме ток 12 часа,да ама в сащ бият имигрантите....не си ги забравил тия отговори нали?

    13:24 06.04.2026

  • 26 стоян георгиев

    13 19 Отговор

    До коментар #24 от "хахаха":

    В русия рейтинга не значи нищо.там няма алтернатива.

    13:25 06.04.2026

  • 27 Ха ХаХа

    2 5 Отговор
    Хахахаха

    13:25 06.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Наркоманъг

    16 7 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    Пи ли кафе в Крим и ? % превзе от Русия

    Коментиран от #33, #50

    13:27 06.04.2026

  • 30 Но погоди

    6 12 Отговор
    Руский мир!

    13:28 06.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мисирки ООД

    23 4 Отговор
    Путин му падна рейтинга на 71%, а на Зеленото се вдигна на 7,1%..

    13:28 06.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха ХаХа

    15 8 Отговор

    До коментар #28 от "Смешното е":

    Ще гоните бай Тошо 100 г.бе некадърни Петрохански помаци

    Коментиран от #41

    13:29 06.04.2026

  • 35 Всяка сутрин милиарди хора по света

    8 21 Отговор
    Де събуждат щастливи, че не са се родили руснаци.

    Коментиран от #37, #47

    13:29 06.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Така е

    12 7 Отговор

    До коментар #35 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    Няма гей който да се счита за руснак.

    Коментиран от #44, #52

    13:31 06.04.2026

  • 38 Фончо

    8 16 Отговор
    Путин е с тежка форма на деменция.От два месеца не е виждам на живо,а по телевизията дават стари записи.Смахнал се е.

    Коментиран от #85

    13:34 06.04.2026

  • 39 Айде бе

    12 8 Отговор
    Единствената критика от руснаците към Путин е че не е достатъчно краен като Хаменей за да удари и унищожи както иранците правят всички натовски бази по Европа съучастващи в престъпленията на укронацистите.

    Коментиран от #42, #65

    13:35 06.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Трай ма

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Ха ХаХа":

    Лилава. у.ру.спиьо!

    13:36 06.04.2026

  • 42 Я пак?

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Айде бе":

    И колко секунди ще живее Путин??

    13:37 06.04.2026

  • 43 Възрожденец

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Цеко Барабата":

    Това беше добро. Истината е че НЯМА Брадати монголья
    👍😄👍

    13:39 06.04.2026

  • 44 Гресирана ватенка

    1 5 Отговор

    До коментар #37 от "Така е":

    А ти що се шиеш в гаса😁

    13:39 06.04.2026

  • 45 Баба

    9 3 Отговор
    Маре, недей да пишеш неща ,в които и ти самата не вярваш.

    13:41 06.04.2026

  • 46 Наблюдател

    13 1 Отговор
    Ама днес Путин не умря ли пак !?
    Не го ли разболяхте пак от някоя неизлечима болест!?
    Той въобще не подозира за вашето съществуване, а днес след като Русия спечели нови 2 милиарда долара от износ на петрол и газ заради санкциите, които му наложихте , той умря според мен от кеф.

    13:41 06.04.2026

  • 47 Баба

    9 6 Отговор

    До коментар #35 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":

    А други милиони умират затова , че не са се родили руснаци ?

    Коментиран от #55

    13:42 06.04.2026

  • 48 Бууухахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Между тебе и Тръмп почти няма разлика.Защо не се кандидатираш за президент?

    13:43 06.04.2026

  • 49 Констатация

    2 7 Отговор
    Всеки Петък, в "РИА: Новости" публикуват рийтинга на дедо Путин.... и във Форума започва невиждан, тотален бъзик (меко казано)!!!!!! -)))))))) "Народната любов" спрямо деденцето "изригва" като Вулкан!!!!! -)))))) Някои от коментарите са Бисери!!!! -))))))

    13:47 06.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Българин

    4 10 Отговор
    ЖУРКАНИ С ПРОМИТИ МОЗЪЧЕТА КОМУНИСТЧЕТА - ЛЮБOВНИЦИ НА ПУТИН

    Името АФГAНИСТАН е дадено на държавата с българско име БAКТРИЯ някъде в началото на 20 век. Това е последната фаза на БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМИ НА ЗЕМЯТА. Да БАКТРИЯ действително е паднала под нoжа на МЮЗЮЛМAНИТЕ и цялостно превзета и отнета от БЪЛГАРСКАТА ГPЪД.

    Та смилете се над тия наши БAКТРИЙЦИ, на които чрез ЯТAГАНА е наложен АРAБСКИЯ МOЗЪЧЕН ПРOМИВАЩ МOЙCEЙ AЛЛAХA, МУCА AЛЛAХA, МУCАЛА с който смениха името на началото "ЕДНО", ЕДЕН", ЕДЕМ" планината ХОРБЕЛ (днешната РИЛА) - земята на ЧОВЕШКОТО НАЧАЛО (ЧО = енергия, ВЕК = вечна) - началото на БОЖЕСТВЕНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД със СВОЯТА УМСТВЕНА ВЕЧНА ЕНЕРГИЯ). Земята на Бог "ХOР" ХОРАТА играещи ХОРО на ОГЪН и пеещи заедно в ХОР, пръсната в момента, промита от КOМУНИЗЪМ, МOХАМEДАНИЗЪМ, ЮДAИЗЪМ и тем подобни ПCИХЯСАЛИ МEДИЙНИ и ТEЛЕВИЗИЙНИ ЗAЛЪГАЛКИ.....

    Българската държава БAКТРИЯ - съвременните афганистан и таджикистан се намират по пътя на БЪЛГАРСКАТА КOПРИНА, ПЪТЯ по който ДУШAТА НА БЪЛГАРИНА - РИМ - РИМСКАТА ИМПЕРИЯ е била снабдявана с КОПРИНА!

    АФГAНЦИТЕ СА ДОБРИ ХОРА, но са цялостно с прoмити мoзъци от АРAБСКИЯ ГEНОЦИД който унищожи заедно с последната фаза на CССР - комyнизма всички БЪЛГАPСКИ ТOПОНИМИ ПО ЗЕМЯТА!

    Коментиран от #60, #61

    13:52 06.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Трътлю

    5 6 Отговор
    FPV дронът промени воденето на война завинаги. От 2023 този фронт на практика не е мръднал. Няма и да мръдне. Води се война на изтощение която ескалира. Германия капитулира 1918 когато беше победила Русия, и водеше подобна война на изтощение в окопите на Западния фронт дълбоко във Френска територия.
    Путин няма полезен ход. Тръмп се опита да го спаси като сложи край по линията на съприкосновение. Точно това трябва да стане.

    13:55 06.04.2026

  • 54 А бе смотаняк

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "АБВ":

    Защо не се разкараш,какво ти разбира главата от журналистика,русоробчо?

    13:55 06.04.2026

  • 55 Хи хи хи хи

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Баба":

    Да ти дадем ли начална скорост за Русия ,за да не умреш?

    13:59 06.04.2026

  • 56 Сельооо

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Обърни се към психиатър и след лечението се определяй какъв си!Няма как диктатор с валидна заповед за арест да е най влиятелния политик!!

    14:02 06.04.2026

  • 57 Червен кхмер

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Горкият":

    вЕрвай ,че са 71%, чуй руснаците какво си говорят в кухнята в къщи като по комунистическо време.90% го пращат на х........

    14:18 06.04.2026

  • 58 Реалност

    2 8 Отговор
    Дуров направи признание, че на анкетите за рейтинга на Пуйло са гласували 90% ботове....

    14:25 06.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Червен кхмер

    8 3 Отговор

    До коментар #51 от "Българин":

    Егати и "умствената енергия", като гледам какви политици - българи ни управляват от Освобождението та до днес.

    14:27 06.04.2026

  • 62 Благой

    11 4 Отговор
    ТАЗИ МАНИПОЛАЦИЯ СИГОРНО Е ДАДЕНА ОТ ХРИСТО ГРОЗЕВ СПЕЦИАЛИСТА

    Коментиран от #68, #80, #81

    14:34 06.04.2026

  • 63 Баба

    7 15 Отговор
    А други милиони умират затова , че не са се родили руснаци ?

    Коментиран от #74

    14:39 06.04.2026

  • 64 Хаха

    7 10 Отговор
    Рейтинги - YouGov към януари 2026г.

    1. Киър Стартемер - 18%
    2. Емануела Макрон - 16%
    3. Фридрих Мерц - 26%
    4. Джорджа Мелани - 35%
    5. Педро Санчес - 34%
    6. Мете Фредериксен - 46%

    Коментиран от #87

    14:49 06.04.2026

  • 65 Не лъжи!

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Айде бе":

    Руснаците искат да спрат войната. Като се престрашат, може и да успеят.

    14:51 06.04.2026

  • 66 не може да бъде

    6 3 Отговор
    Както правилно отбелязват някои когато рейтингът на Путин падне това значи че е станал 2 пъти по-висок то рейтингите на западните политици ...нормално е 3 пъти по-висок !?!Недоволството от страна руския народ към Путин наистина нараства...но според мен причината съвсем не е тая разкрита от статията с помощта на Укринформ
    ...чета най-различни материали и считам че съм поне приблизително информиран!?В Русия расте недоволството от меките и предпазливи действия на руската армия както и от мазохистичното търпение на Путин от дейността на западните държави!? Не се наемам да твърдя доколко тия действия са правилни и адекватни на съществуващото положение в света и на бойното поле ...положението е много сложно а и ние не можем да имаме правилна оценка за състоянието на Русия!?Но това което е напълно ясно че ако в Русия се случи смяна на властта наследникът на Путин няма да се церемони много ...затова аз не разбирам смисъла на негативизма който се излива към Путин от всички посоки - и особено от р-ството на ЕС ...просто безумие ...считам че той в момента може би е единствената преграда в Русия за да не разрасне войната в Украйна до унищожителен европейски конфликт!?

    14:51 06.04.2026

  • 67 Значи

    4 0 Отговор
    и в Русия няма да има рижим чейндж.

    14:51 06.04.2026

  • 68 Дада

    1 2 Отговор

    До коментар #62 от "Благой":

    Не е много сигУрно,но е 100% сигУрно,че си неграмотен.

    14:53 06.04.2026

  • 69 Без съмнение

    5 4 Отговор
    следващият президент на Руската федерация ще е далеч по-решителен и по-малко диалогичен от Владимир Путин.

    Коментиран от #79

    14:56 06.04.2026

  • 70 Пиночет

    6 7 Отговор
    Това е така, защото Путин смята руснаците за добитък!

    14:59 06.04.2026

  • 71 Тц.. Тц...

    5 6 Отговор
    Не се възмущават че са пращани в чужда държава да бъдат убивани като бесни кучета заради психическите отклонения на един болен психопат-садист, ами се възмущават че им спрели Телеграма🙈, наистина там човешкият живот и пет пари не струва, Радев и Костя там щели да бутат България, в азиатската клоака.

    15:03 06.04.2026

  • 72 1504 ДНЯ

    4 6 Отговор
    Го траяха
    Бункерния КАШИК.

    Путин се оказа най Големия Овчар
    В света

    Има си 140 Милиона Агнета.
    И харесват да ги пращат Курбан.

    15:09 06.04.2026

  • 73 Многоходовото

    6 5 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай

    15:14 06.04.2026

  • 74 Обратното е, нещо се обърка в думите

    12 6 Отговор

    До коментар #63 от "Баба":

    Русия е на първо място по смъртност в света, никой не иска да се ражда в такава държава. Дефакто хората са роби, нямат никакви права и умират рано, поради лошо здравеопазване, алкохолизъм, инфекции, войни и ниска хигиена.

    15:17 06.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Peйтингът му ще

    12 4 Отговор
    падне до 17% като го пpeпарират в дъpвенKостюм...

    15:19 06.04.2026

  • 77 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    1 1 Отговор
    Късия ратон с ботокс и брезови токчета 49см го чака съдбата на Кадафито,неизбежно е ,120 милиона блатара им омръзна да пасат блатни треви и да чакат още 200 години за вътрешни нужници....😂😂😂

    16:01 06.04.2026

  • 78 Милия

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Горкият":

    Путин е избран реално с 24% Останалите гласове са добавени.Избори типично по руски образец.У нас с малки изключения се провеждат по същата схема.

    16:24 06.04.2026

  • 79 Ха ха ха ха

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Без съмнение":

    Но ще е още по успешен в затриването на РФ!!

    16:29 06.04.2026

  • 80 Сульооо

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Благой":

    Редовно си бягал от часовете по правопис,баща ти колко агнета похарчи за основното ти образование?

    16:33 06.04.2026

  • 81 Ихууууу ганьовото

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Благой":

    А бе то копейка когато коментира,всичко друго отива на заден план,за да изпъкне простотията.

    16:37 06.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Рамадан Хасан

    1 1 Отговор
    Ако хората живееха в демократична държава и не ги беше страх от Путин , рейтинга на доверие към путин щеше да е макс 2%.

    Коментиран от #88

    16:49 06.04.2026

  • 84 Тъп соросоид съм

    1 0 Отговор
    Рейтингът на доверие към Путин е спаднал до 71% – най-голямото понижение от 2019 г. насам
    -;-
    Вярвам само на Итар- ТАСС, Соловьво, Скабеева и Яков Кедми.
    Преди вярвах и на Пешо, Волгата, Енчо ГАЗ-ката и Витан КАМАЗ-ката, ама нещо ме радочаловаха в убедеността си бе Четвъртия Райх не щел бил за напаза никого!

    А сега от известно време се навивам на Александър Сивилов и Малкия Мраз - звучат ми ведро!
    (Иначе са си червени маймунета, ама все пак са с дипломи и имат Вишо)

    17:02 06.04.2026

  • 85 Путлер не е деменция

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Фончо":

    Фончо
    814ОТГОВОР
    Путин е с тежка форма на деменция
    -;-
    Как може Фюрера да е с деменция- та той така свободно си говори матерния руZZки, а и Немския и английския му били на ниво.
    Вж с логиката бил нещо мръднал, като се надявал на Орешники и не знам с какви се джелеза да бутне НАТО-то.
    Апропо, като се оправи времето, ще видим ли най-сетне безаналоговите джелеза или пак на Парада ще имаме Т-34 и БЛОКИРАЛА Армата?!?!?

    17:06 06.04.2026

  • 86 Другари, кои източници са достоверните

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "АБВ":

    АБВ
    4617ОТГОВОР
    Само като гледам източниците на информация на Марчето, започва да ми се повръща. Пълна гнус !
    -;-
    А аза кота гледам колко пъти Покровск беше освобождаван и на Фюрера му се докладваха едни сводки, та мани-мани

    Абе Другарки и Другари, като сте си тъпи и изостанали, що не се кротнете и да си живеете леко на РуZZкия Петрол, пък кога Пролетарията се събуди и вие да се включите на Парада?!?!?!
    Да си спомними как Другаря Янко се запознаваше с партизаните от отряда "Чавдар"!

    17:09 06.04.2026

  • 87 Ама пък рейтинга на Фюрера е поне 99%

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хаха":

    Хаха
    510ОТГОВОР
    Рейтинги - YouGov към януари 2026г.

    1. Киър Стартемер - 18%
    2. Емануела Макрон - 16%
    3. Фридрих Мерц - 26%
    4. Джорджа Мелани - 35%
    5. Педро Санчес - 34%
    6. Мете Фредериксен - 46%
    -;-
    А дано да доживеем да видими 2-3- месеца след като Аллах си прибере Фюрера, какви доклади и пред кого ще се четат, като рашистите вече нямали КПСС!

    17:12 06.04.2026

  • 88 Важното е водката да е налична

    1 2 Отговор

    До коментар #83 от "Рамадан Хасан":

    Рамадан Хасан
    00ОТГОВОР
    Ако хората живееха в демократична държава и не ги беше страх от Путин , рейтинга на доверие към путин щеше да е макс 2%.
    -;-
    Ако имаш достатъчно налична и скрита водка, какво те боли фара че Путлер нещо се бил объркал!

    17:13 06.04.2026

  • 89 мишо

    1 0 Отговор
    Това което е написано пълни глупости защо Руският народ не е доволен от Путин . ? Защото след распада на СССР една малка група бандити -- с новото им име бизнесмени -- разграбиха на огромните природни богатства на Русия още продължават .(България е нула спрямо природните й богатства като нефт и газ). Продължават и още сега като изнасят в Запада милиарди като купуват вили , дворци ,цели замъци , най скъпите яхти , всякакви скъпоценности от часовниците които средно струват 50-60 Хиляди Евро всичко най - скъпо. Синовете , дъщерите им също са там те само грабят Русия и изнасят милиарди когато Руският народ мизерува само няколко големи града е добре а в провинцията нищо не се променило - като пътища са са още кални до колене особено малките населени места -села сякаш за тях времето е спряло .. Как на всичко това гледа реагира Путин -- Никак ? наскоро помоли олигарсите да не изнасят големи суми в Западните страни .. Ид..от това с молба не става народът ти мизерува а те се чудят къде да изхарчат тези огромни средства печелят от природните богатства на Русия когато трябва да принадлежат на Руският народ -в много страни като Норвегия, Швеция даже Арабските страни са на народа им на Държавата принадлежи . Вместо да ги влагат в Русия те ги изнасят защото няма нещо което да ги ограничи .(не бъркайте Западните фирми те инвестират но с години изнасят печалбата в своите страни . Без да направят подробен анализ колко ще спечелят те един Долар не биха вложили .).

    19:56 06.04.2026

  • 90 мишо

    1 0 Отговор
    Да сте чували Западни бизнесмени да купуват в Русия дворци или в България - става въпрос за лично ползване .? Няма да чуете те гледат на инвестициите си като място откъдето могат да печелят милиони или милиарди докато при Руските е различно --как да изнесем повече средства от Русия - това е от много години още от Руската Империя тях години манталитета не се е променил като с тези природни богатства трябвало да имат най висок жизнен стандарт а техният е на ниво на много от Африканските страни но и не от Европейските ..

    19:57 06.04.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Мара нюз

    0 0 Отговор
    Укро нюз

    20:58 06.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания