Путин се сблъсква с по-остра реакция от страна на руското население, отколкото Москва е очаквала

Доверието към Владимир Путин в Русия намалява на фона на недоволството на обществото от политиката на цензура, съобщи Укринформ, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ИИВ), предаде БТА.
"Кремъл продължава да се сблъсква с по-остра реакция от страна на руското население по отношение на засилените мерки за цензура през последните седмици, отколкото Москва вероятно е очаквала или за което е била подготвена", се посочва в доклада.
Проучване на свързания с Кремъл Форум за обществено мнение (ФОМ), проведено от 27 до 29 март, установи, че рейтингът на доверие към Путин е спаднал с 5% от 76% на 71% от 22 март насам – най-голямото понижение от 2019 г. насам.
Седмичните проучвания на ФОМ показват, че рейтингът на доверие към Путин постоянно спада от 8 февруари 2026 г., точно преди Кремъл да ограничи значително Телеграм на 9 и 10 февруари.
В същото време нарастват критиките от страна на руските пропагандисти и военни блогъри, които са недоволни от опитите на властите да блокират Teлеграм. Те посочват нарастващите разходи за цензура на фона на покачващите се цени, както и проблемите с комуникацията за военните.
Основателят на Teлеграм Павел Дуров заяви, че въпреки ограниченията 65 милиона руснаци все още използват виртуални частни мрежи (VPN) ежедневно, за да имат достъп до Teлеграм. Според него действията на Кремъл също така са причинили сериозни смущения в банковите системи на 3 април, когато блокирането на айпи адреси доведе до проблеми с плащанията в цяла Русия.
ИИВ отбелязва, че руските власти демонстрират липса на последователна стратегия за цензура, докато реакцията на обществеността е била значително по-силна, отколкото Кремъл е очаквал.
Както беше съобщено, експертите смятат, че евентуалното блокиране на Телеграм в Русия отразява страха на Кремъл от външно информационно влияние и неговия опит да установи пълен контрол над вътрешните комуникации, посочва Укринформ.
- Тръмп го замерят с камъни и по селата в САЩ...
13:14 06.04.2026
13:15 06.04.2026
4 честен ционист
До коментар #1 от "Пич":Да, ама с тая разлика, че в САЩ си искат някой пацифист за президент, освободен от военна служба, като Бай Джо, а в Русия - войнствен кръволок, който да сложи табела на Кирилица на входа на град Брюж.
13:17 06.04.2026
До коментар #3 от "Геро":Замени Путин със Зеленски и си готова.😁😁😁😁😁
13:18 06.04.2026
8 стоян георгиев
До коментар #4 от "честен ционист":Ти от къде знаеш какъв искат в русия?
13:18 06.04.2026
12 честен ционист
До коментар #8 от "стоян георгиев":Стига ми да знам в Русия, какво правят и къде пращат такива като Асен Василев.
13:19 06.04.2026
13 Няма край путинското унижение
15 Горкият
До коментар #1 от "Пич":Рейтинг 71%, бил намалял..
Друго си е у нас, водещи наши политици с рейтинг 5-6 %.
Коментиран от #57, #78
13:20 06.04.2026
18 А най-смешното
19 Ясен
До коментар #13 от "Няма край путинското унижение":Украйна няма да има така или иначе, свиквайте. Въпросът е дали укронацистката бърлога Лвов и Ивано-Франковск ще бъдат строени наново.
13:21 06.04.2026
23 Ха ха
пРосия страната на идиотите.
13:24 06.04.2026
24 хахаха
25 стоян георгиев
До коментар #12 от "честен ционист":Хубав отговор.на комунист! Нямаме ток 12 часа,да ама в сащ бият имигрантите....не си ги забравил тия отговори нали?
13:24 06.04.2026
26 стоян георгиев
До коментар #24 от "хахаха":В русия рейтинга не значи нищо.там няма алтернатива.
13:25 06.04.2026
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":Пи ли кафе в Крим и ? % превзе от Русия
34 Ха ХаХа
До коментар #28 от "Смешното е":Ще гоните бай Тошо 100 г.бе некадърни Петрохански помаци
35 Всяка сутрин милиарди хора по света
37 Така е
До коментар #35 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":Няма гей който да се счита за руснак.
38 Фончо
39 Айде бе
41 Трай ма
До коментар #34 от "Ха ХаХа":Лилава. у.ру.спиьо!
42 Я пак?
До коментар #39 от "Айде бе":И колко секунди ще живее Путин??
13:37 06.04.2026
43 Възрожденец
До коментар #40 от "Цеко Барабата":Това беше добро. Истината е че НЯМА Брадати монголья
👍😄👍
13:39 06.04.2026
44 Гресирана ватенка
До коментар #37 от "Така е":А ти що се шиеш в гаса😁
13:39 06.04.2026
46 Наблюдател
Не го ли разболяхте пак от някоя неизлечима болест!?
Той въобще не подозира за вашето съществуване, а днес след като Русия спечели нови 2 милиарда долара от износ на петрол и газ заради санкциите, които му наложихте , той умря според мен от кеф.
13:41 06.04.2026
47 Баба
До коментар #35 от "Всяка сутрин милиарди хора по света":А други милиони умират затова , че не са се родили руснаци ?
48 Бууухахахаха
До коментар #1 от "Пич":Между тебе и Тръмп почти няма разлика.Защо не се кандидатираш за президент?
13:43 06.04.2026
51 Българин
Името АФГAНИСТАН е дадено на държавата с българско име БAКТРИЯ някъде в началото на 20 век. Това е последната фаза на БЪЛГАРСКИ ТОПОНИМИ НА ЗЕМЯТА. Да БАКТРИЯ действително е паднала под нoжа на МЮЗЮЛМAНИТЕ и цялостно превзета и отнета от БЪЛГАРСКАТА ГPЪД.
Та смилете се над тия наши БAКТРИЙЦИ, на които чрез ЯТAГАНА е наложен АРAБСКИЯ МOЗЪЧЕН ПРOМИВАЩ МOЙCEЙ AЛЛAХA, МУCА AЛЛAХA, МУCАЛА с който смениха името на началото "ЕДНО", ЕДЕН", ЕДЕМ" планината ХОРБЕЛ (днешната РИЛА) - земята на ЧОВЕШКОТО НАЧАЛО (ЧО = енергия, ВЕК = вечна) - началото на БОЖЕСТВЕНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД със СВОЯТА УМСТВЕНА ВЕЧНА ЕНЕРГИЯ). Земята на Бог "ХOР" ХОРАТА играещи ХОРО на ОГЪН и пеещи заедно в ХОР, пръсната в момента, промита от КOМУНИЗЪМ, МOХАМEДАНИЗЪМ, ЮДAИЗЪМ и тем подобни ПCИХЯСАЛИ МEДИЙНИ и ТEЛЕВИЗИЙНИ ЗAЛЪГАЛКИ.....
Българската държава БAКТРИЯ - съвременните афганистан и таджикистан се намират по пътя на БЪЛГАРСКАТА КOПРИНА, ПЪТЯ по който ДУШAТА НА БЪЛГАРИНА - РИМ - РИМСКАТА ИМПЕРИЯ е била снабдявана с КОПРИНА!
АФГAНЦИТЕ СА ДОБРИ ХОРА, но са цялостно с прoмити мoзъци от АРAБСКИЯ ГEНОЦИД който унищожи заедно с последната фаза на CССР - комyнизма всички БЪЛГАPСКИ ТOПОНИМИ ПО ЗЕМЯТА!
53 Трътлю
Путин няма полезен ход. Тръмп се опита да го спаси като сложи край по линията на съприкосновение. Точно това трябва да стане.
13:55 06.04.2026
54 А бе смотаняк
До коментар #2 от "АБВ":Защо не се разкараш,какво ти разбира главата от журналистика,русоробчо?
13:55 06.04.2026
55 Хи хи хи хи
До коментар #47 от "Баба":Да ти дадем ли начална скорост за Русия ,за да не умреш?
13:59 06.04.2026
56 Сельооо
До коментар #14 от "Българин":Обърни се към психиатър и след лечението се определяй какъв си!Няма как диктатор с валидна заповед за арест да е най влиятелния политик!!
14:02 06.04.2026
57 Червен кхмер
До коментар #15 от "Горкият":вЕрвай ,че са 71%, чуй руснаците какво си говорят в кухнята в къщи като по комунистическо време.90% го пращат на х........
14:18 06.04.2026
61 Червен кхмер
До коментар #51 от "Българин":Егати и "умствената енергия", като гледам какви политици - българи ни управляват от Освобождението та до днес.
14:27 06.04.2026
63 Баба
64 Хаха
1. Киър Стартемер - 18%
2. Емануела Макрон - 16%
3. Фридрих Мерц - 26%
4. Джорджа Мелани - 35%
5. Педро Санчес - 34%
6. Мете Фредериксен - 46%
65 Не лъжи!
До коментар #39 от "Айде бе":Руснаците искат да спрат войната. Като се престрашат, може и да успеят.
14:51 06.04.2026
66 не може да бъде
...чета най-различни материали и считам че съм поне приблизително информиран!?В Русия расте недоволството от меките и предпазливи действия на руската армия както и от мазохистичното търпение на Путин от дейността на западните държави!? Не се наемам да твърдя доколко тия действия са правилни и адекватни на съществуващото положение в света и на бойното поле ...положението е много сложно а и ние не можем да имаме правилна оценка за състоянието на Русия!?Но това което е напълно ясно че ако в Русия се случи смяна на властта наследникът на Путин няма да се церемони много ...затова аз не разбирам смисъла на негативизма който се излива към Путин от всички посоки - и особено от р-ството на ЕС ...просто безумие ...считам че той в момента може би е единствената преграда в Русия за да не разрасне войната в Украйна до унищожителен европейски конфликт!?
14:51 06.04.2026
68 Дада
До коментар #62 от "Благой":Не е много сигУрно,но е 100% сигУрно,че си неграмотен.
14:53 06.04.2026
72 1504 ДНЯ
Бункерния КАШИК.
Путин се оказа най Големия Овчар
В света
Има си 140 Милиона Агнета.
И харесват да ги пращат Курбан.
15:09 06.04.2026
73 Многоходовото
До коментар #14 от "Българин":градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай
15:14 06.04.2026
74 Обратното е, нещо се обърка в думите
До коментар #63 от "Баба":Русия е на първо място по смъртност в света, никой не иска да се ражда в такава държава. Дефакто хората са роби, нямат никакви права и умират рано, поради лошо здравеопазване, алкохолизъм, инфекции, войни и ниска хигиена.
15:17 06.04.2026
78 Милия
До коментар #15 от "Горкият":Путин е избран реално с 24% Останалите гласове са добавени.Избори типично по руски образец.У нас с малки изключения се провеждат по същата схема.
16:24 06.04.2026
79 Ха ха ха ха
До коментар #69 от "Без съмнение":Но ще е още по успешен в затриването на РФ!!
16:29 06.04.2026
80 Сульооо
До коментар #62 от "Благой":Редовно си бягал от часовете по правопис,баща ти колко агнета похарчи за основното ти образование?
16:33 06.04.2026
81 Ихууууу ганьовото
До коментар #62 от "Благой":А бе то копейка когато коментира,всичко друго отива на заден план,за да изпъкне простотията.
16:37 06.04.2026
84 Тъп соросоид съм
-;-
Вярвам само на Итар- ТАСС, Соловьво, Скабеева и Яков Кедми.
Преди вярвах и на Пешо, Волгата, Енчо ГАЗ-ката и Витан КАМАЗ-ката, ама нещо ме радочаловаха в убедеността си бе Четвъртия Райх не щел бил за напаза никого!
А сега от известно време се навивам на Александър Сивилов и Малкия Мраз - звучат ми ведро!
(Иначе са си червени маймунета, ама все пак са с дипломи и имат Вишо)
17:02 06.04.2026
85 Путлер не е деменция
До коментар #38 от "Фончо":Фончо
814ОТГОВОР
Путин е с тежка форма на деменция
-;-
Как може Фюрера да е с деменция- та той така свободно си говори матерния руZZки, а и Немския и английския му били на ниво.
Вж с логиката бил нещо мръднал, като се надявал на Орешники и не знам с какви се джелеза да бутне НАТО-то.
Апропо, като се оправи времето, ще видим ли най-сетне безаналоговите джелеза или пак на Парада ще имаме Т-34 и БЛОКИРАЛА Армата?!?!?
17:06 06.04.2026
86 Другари, кои източници са достоверните
До коментар #2 от "АБВ":АБВ
4617ОТГОВОР
Само като гледам източниците на информация на Марчето, започва да ми се повръща. Пълна гнус !
-;-
А аза кота гледам колко пъти Покровск беше освобождаван и на Фюрера му се докладваха едни сводки, та мани-мани
Абе Другарки и Другари, като сте си тъпи и изостанали, що не се кротнете и да си живеете леко на РуZZкия Петрол, пък кога Пролетарията се събуди и вие да се включите на Парада?!?!?!
Да си спомними как Другаря Янко се запознаваше с партизаните от отряда "Чавдар"!
17:09 06.04.2026
87 Ама пък рейтинга на Фюрера е поне 99%
До коментар #64 от "Хаха":Хаха
510ОТГОВОР
Рейтинги - YouGov към януари 2026г.
1. Киър Стартемер - 18%
2. Емануела Макрон - 16%
3. Фридрих Мерц - 26%
4. Джорджа Мелани - 35%
5. Педро Санчес - 34%
6. Мете Фредериксен - 46%
-;-
А дано да доживеем да видими 2-3- месеца след като Аллах си прибере Фюрера, какви доклади и пред кого ще се четат, като рашистите вече нямали КПСС!
17:12 06.04.2026
88 Важното е водката да е налична
До коментар #83 от "Рамадан Хасан":Рамадан Хасан
00ОТГОВОР
Ако хората живееха в демократична държава и не ги беше страх от Путин , рейтинга на доверие към путин щеше да е макс 2%.
-;-
Ако имаш достатъчно налична и скрита водка, какво те боли фара че Путлер нещо се бил объркал!
17:13 06.04.2026
