Путин се сблъсква с по-остра реакция от страна на руското население, отколкото Москва е очаквала

Доверието към Владимир Путин в Русия намалява на фона на недоволството на обществото от политиката на цензура, съобщи Укринформ, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ИИВ), предаде БТА.

"Кремъл продължава да се сблъсква с по-остра реакция от страна на руското население по отношение на засилените мерки за цензура през последните седмици, отколкото Москва вероятно е очаквала или за което е била подготвена", се посочва в доклада.

Още новини от Украйна

Проучване на свързания с Кремъл Форум за обществено мнение (ФОМ), проведено от 27 до 29 март, установи, че рейтингът на доверие към Путин е спаднал с 5% от 76% на 71% от 22 март насам – най-голямото понижение от 2019 г. насам.

Седмичните проучвания на ФОМ показват, че рейтингът на доверие към Путин постоянно спада от 8 февруари 2026 г., точно преди Кремъл да ограничи значително Телеграм на 9 и 10 февруари.

В същото време нарастват критиките от страна на руските пропагандисти и военни блогъри, които са недоволни от опитите на властите да блокират Teлеграм. Те посочват нарастващите разходи за цензура на фона на покачващите се цени, както и проблемите с комуникацията за военните.

Основателят на Teлеграм Павел Дуров заяви, че въпреки ограниченията 65 милиона руснаци все още използват виртуални частни мрежи (VPN) ежедневно, за да имат достъп до Teлеграм. Според него действията на Кремъл също така са причинили сериозни смущения в банковите системи на 3 април, когато блокирането на айпи адреси доведе до проблеми с плащанията в цяла Русия.

ИИВ отбелязва, че руските власти демонстрират липса на последователна стратегия за цензура, докато реакцията на обществеността е била значително по-силна, отколкото Кремъл е очаквал.

Както беше съобщено, експертите смятат, че евентуалното блокиране на Телеграм в Русия отразява страха на Кремъл от външно информационно влияние и неговия опит да установи пълен контрол над вътрешните комуникации, посочва Укринформ.