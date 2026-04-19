Русия: задава се нова миграционна вълна

Социологическите проучвания в Русия констатират нов ръст на интереса към емиграцията. Той не е толкова висок, колкото в началото на войната срещу Украйна през 2022 година, но според изследователите има по-устойчив, макар и по-малко интензивен характер. Ръстът се наблюдава от март насам - на фона на постоянните спирания на интернет и засилването на блокадите в мрежата.
Именно там става все по-популярна и темата емиграция. Най-вече хора работещи в IT-сектора и в креативните професии говорят за все по-нарастващото усещане за нестабилност: от техническите ограничения, през тревоги за професионалното бъдеще, до риска от загуба на работата заради блокирания интернет. Предпочитаните маршрути остават традиционни - Армения и Сърбия, но също така Беларус и Казахстан.
"Като астронавт без връзка"
30-годишният специалист по маркетинг в социалните мрежи Михаил от Москва (името му е променено - бел. ред.) признава, че вече два пъти е напускал Русия - първо заради войната, след това заради мобилизацията.
Михаил е работил в сферата на цифровия маркетинг и доскоро се опитвал да се адаптира към ограниченията. Първо възприемал блокадите просто като неудобство, но с течение на времето ситуацията се променила - блокирането на социалните мрежи в Русия просто не му позволява да работи. „Губиш инструмента си, чувстваш се като астронавт без връзка."
Той обмисля да замине за Армения или Сърбия, но се надява да намери надежден VPN, който да се справя с блокадите, за да не се налага да заминава.
"Мислено вече не съм тук"
33-годишната Жана (името на жената също е променено - бел. ред.), която се занимава с маркетинг, казва, че е започнала да мисли за заминаване веднага след началото на войната, но тогава останала по лични причини. Те вече са отпаднали, а сега загрижеността ѝ е свързана не толкова с професионалното ѝ бъдеще, колкото с опасността да загуби възможността за контакти със своите роднини и близки.
По нейните думи, ограниченията в цифровата среда вече са се превърнали в нещо обичайно в Русия и не предизвикват силен шок. Но тя се опасява, че блокадите ще станат толкова тотални, че ще се лиши от работата си. Жана споделя, че компаниите съкращават бюджетите си, а паралелно падат и доходите на специалистите. „При маркетинговите бюджети става по-сложно - много поръчители започнаха да съкращават заплати и премии, защото се опитват да оцелеят."
Жана планира да замине за Азия - за Виетнам или Тайланд, за „да си поеме дъх от безкрайните тревоги", а оттам да се насочи към Сърбия. Избрала е тази страна заради достъпността, относително разбираемите правила за легализация и възможността да се работи от вкъщи.
„Мислено вече не съм тук", казва пред ДВ жената. Тя иска да емигрира от Русия окончателно - не вярва, че в страната в близко бъдеще ще се извършат коренни промени. „На мястото на този президент ще дойде някой като него, всичко пропада."
"Като изключиха интернет, всичко се изясни"
27-годишната Елена (името ѝ е променено - бел. ред.), която работи в банка в Санкт Петербург, дълго време се колебала между различи варианти за емиграция. Но след серия спирания на мобилния интернет в нейния град тя бързо взела решение, посочва младата жена пред ДВ.
„Бях навън и моят интернет просто спря, загубих всякаква връзка. Не можех да вляза в приложението на банката", спомня си тя. Тогава си казала - повече така не може.
И тя обмисля да се засели в Сърбия - в Белград или в Нови Сад, където цените са достъпни и лесно може да легализира документите си. Надява се да си намери работа, която да ѝ позволява да работи от вкъщи. „Ще работя, ще живея, ще свиквам с новата реалност и със страх ще наблюдавам родината."
Между тревогата и умората
33-годишната художничка и преподавателка по английски Ана (истинското име на жената е друго - бел. ред.) описва състоянието си като смес от тревога и умора. Тя казва, че усещането ѝ за несигурност се е засилило след атаките с дронове в нейния регион в Южна Русия.
За нея най-реалистичен вариант за заминаване е Беларус - заради близостта на езика и културата. Паралелно разглежда и Сърбия, но признава, че този вариант ѝ се струва по-сложен и по-малко достъпен - безпокои се от това дали ще може да получи жителство, след като няма постоянен доход. Ана споделя, че ѝ става все по-трудно да организира онлайн уроци с учениците си заради нестабилния интернет.
Вълната от 2022 година: колко руснаци са се върнали?
Според различни оценки, през 2022 година между половин и един милион души са напуснали Русия. Официалните показатели на Руската статистическа служба са по-ниски: 419 000 до началото на септември, а за цялата година - 668 000. Това е много повече, отколкото в периода между 1993 и 2001 година.
Същевременно независимите оценки сочат много по-мащабен отлив. По данни от източници на „Форбс", само за две седмици след обявяването на частичната мобилизация на 21 септември 2022 година от Русия вероятно са заминали към 700 000 души. През следващите години показателите се снижават: през 2023-а заминалите са били 450 000 по официални данни, през 2024-а - 423 000. Около десет процента впоследствие са се върнали в Русия, сочат резултатите от мониторинга на Института за приложни икономически проучвания РАНХиГС.
Автор: Евгений Дюк
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Антилиберал":Аман от копейки, които дърпат България към руската пропаганда!
13:54 19.04.2026
6 Хахахаха
До коментар #1 от "Антилиберал":Що да е пропаганда? Ти да не имигрира за раша?
Коментиран от #44, #70
13:55 19.04.2026
8 и нови страхове за
от нови вълни от проскубани К.О.Т.а.р.А.Ц.И 🐱
и кафяви пришълци идващи да им наложат шариа
Коментиран от #53
13:55 19.04.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Не , не заминава
До коментар #7 от "Един":но приятели гласуват за него защото той ще ни доближи да Раша . При това откровение загубих ума и дума !
13:57 19.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 как да се обясни на уличен
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":К.О.Т.а.р.А.К 🐱
че в Русия няма хранилка за харантутници както на запад масово на социал
а в Русия иначе имат милиони от бившите азиатски републики и работят здраво а не да лежат и мотаят както в германия
Коментиран от #17, #24
13:58 19.04.2026
13 и нови страхове за
от нови вълни от кафяви пришълци идващи да им наложат шариа
14:00 19.04.2026
14 Анти антилебирал
До коментар #1 от "Антилиберал":Аман от тъпи копейки. Ходете в Русия на мястото на тия дето се махат от там.
Коментиран от #49
14:02 19.04.2026
15 Русия се превръща в Северна Кроея 2.0
Коментиран от #73
14:02 19.04.2026
16 ...
До коментар #2 от "гост":на руснаците не се издават визи за Европа и САЩ
Коментиран от #28
14:03 19.04.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "как да се обясни на уличен":и са натъпкани в кошари по 20 човека на 5 квадрата , нали?руЗкая душа загадочная
Коментиран от #71
14:04 19.04.2026
22 Поясни ,
До коментар #18 от "Само питам":че това са хора от Републиките . Кажи колко българи са емигрирали там, , може да споменеш и италианци , и испанци и т.н ако не те мързи , ще ти бъда благодарен !
Коментиран от #35, #72
14:09 19.04.2026
23 гост
До коментар #18 от "Само питам":От къде са тези емигранти бе, полиран...от бившите съвеЦки републики...нали така...или от Западна европа се блъскат да отидат в руският Рай...спал си на течение....
14:09 19.04.2026
24 Спас
До коментар #12 от "как да се обясни на уличен":Ами заминавай и работи за рублиГлупако и да те видим, защото тези дето им работят от републиките,като изратят на близките си 100 долара това стига, да видим ти като започнеш работа в Раша колко ще спестиш и колко ще пращаш текГлупако
Коментиран от #66
14:12 19.04.2026
27 ...
Коментиран от #30, #74
14:29 19.04.2026
28 гост
До коментар #16 от "...":Правилно...кой ли ги иска...
14:30 19.04.2026
30 Умнокрасив
До коментар #27 от "...":Отлична идея . В България ще останем само либерали и демократи , дето ценим турските и английски господари .
14:41 19.04.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Само питам
До коментар #22 от "Поясни ,":Смяташ ли , че грузинците и казахстанци , емигрирали в Русия , са по-некачествени хора от от турци , кюрди и роми , които пълнят Германия ?
Коментиран от #54
14:47 19.04.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Крали
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А защо никой не имигрира в Израел,да те попитам?
Коментиран от #43
14:55 19.04.2026
39 Крали
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А защо никой не имигрира в Израел,да те попитам?
Коментиран от #41
14:56 19.04.2026
41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #39 от "Крали":щот много чалми има там , на безплатна ЕДА...даже и за в Саудитите може да ме запиташ
Коментиран от #76
15:02 19.04.2026
43 През 1960г. населението
До коментар #38 от "Крали":на Израел е 2мил., а сега надхвърля 10мил. Нямали емиграция?!
15:02 19.04.2026
44 Хайо
До коментар #6 от "Хахахаха":Аз съм от 1996 там .Да не би да си по добре от мен ? Миналата година си бях в България ...стори ли се гето .
Коментиран от #77
15:03 19.04.2026
45 МИХАЙЛОВ
...БАШ ТЪЙ ШЪЙ
ЩОМ ГО РЕЧИ
ДОЙЧУТУ ВЕЛИ...
...НИЙ НА ДОЙЧУТУ ВЕЛИ
АБСОЛУТНО МУ ВЕРВАМИ...
...ДОБРЬЕ ЧИ Й ДАЙЧУТО ВЕЛИ
ТА ДА НИ КАЖИ
ТОЧНО И ЯСНО
И НАЙ - ВЕЧЕ ВЕРНО
КВО ТОЧНО Е ПОЛУЖЕНИЕТУ
В РОССИЯТА....
...И НАЧИ СИЧКИТЕ ТИЯ
РУШНЯЦИ ДЕТО
ДОЙЧУТУ ВЕЛИ
ГИ ПИТАЛУ
ТАКЪВ СТРАХ ГИ ТРЕСЕ
ТА НИКОЙ ОТ ТЯХ
НЕ ИСКАЛ ДА СИ КАЖЕ ИМЕТО..
...АМА ДА НЕ СИ ПОМИСЛИТЕ,
ЧИ ДОЙЧУТУ ВЕЛИ
СИ Е ИЗМИСЛИЛО
ИЗФАНТАЗИРАЛО
И ЖИЗФАБРИКУВАЛО
ТИЯ ИНТЕЛВЮТА С РУСНАЦИ...
...И НА МЕН ЕДНА ЖЕНА
НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР
МИ РЕЧИ, ЧЕ ДРУГА ЖЕНА
И КАЗАЛА, ЧЕ БИЛА ЧУЛА
ЧИ НЕКВА ДРУГА ЖЕНА
БИЛА РЕКЛА, ЧИ ЧЕКА МНОО ИЗГОДНА ДОСТАВКА
НА БИЗОНСКО МЕСО
И ЗЕЛЕН ХАЙВЕР
НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР....
...И ВЕРВАМ,
ЧИ ТУЙ Е ВЕРНО
И ШИ ЧЕКАМ ДА КЪТ
ДОКАРАТ ЕФТИНОТО
БИЗОНСКО МЕСЦЕ
И ЗЕЛЕНОТО ХАЙВЕРЧЕ
ДА СИ КУПА
ТА ЗА ГЕРГЬОВДЕН
ВМЕСТО С АГНЕШКО
ДА СИ НАПРАЯ ЕДНО ЧЕВЕРМЕ
С ПРЯСНО БИЗОНСКО МЕСЦЕ
И СЪС ЗЕЛЕНОТО ХАЙВЕРЧЕ
МНООО ЯКО ЩЕ СЕ ВЪРЖАТ
СЪС СЛИВЕНСКАТА ПЕРЛА
И МАВРУДА ОТ ПЕРУЩИЦА...
15:03 19.04.2026
46 има
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и германци вече, само защото в Русия уважават само старите вечни ценности и стандарти, за разлика вредом в ЕС. Ти обаче това не признаваш бидейки🌈 застъпник, едва ли ЛГБТИ различен....
15:03 19.04.2026
47 Смотльо,
До коментар #7 от "Един":Той отива при тази която в виновна да те има .
15:03 19.04.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Смотльо,
До коментар #14 от "Анти антилебирал":Що гониш нормалните хора от България ? Ходи ти в обора или в европейското гето
15:04 19.04.2026
53 Уффф
До коментар #8 от "и нови страхове за":А представям си пък страховете на русогейските мишоци какви са умножено х 100 😂
15:37 19.04.2026
54 Грузинци и казахстанци
До коментар #35 от "Само питам":точно ...едва ли . От други места емигрират в Русия .
15:41 19.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Иван Димитров, санитар в Карлуково
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Хапчетата да се вземат навреме!
16:20 19.04.2026
59 Загадка е как уцелваш клавиатурата
До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":с този празен мозък.
16:22 19.04.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Хайо":Абе градски, какъв проблем имаш с интернета? Аз що нямам?
Коментиран от #63
16:48 19.04.2026
63 коментари на руснаци
До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":гугъл превод от руски
В случай на блокиране на Telegram, руският свят ще се ограничи до границите на самата Русия. Със забраната в YouTube загубихме много важна платформа. Но, между другото, самият Google ни блокира и ни премахна напълно. Тоест, ние сме готови да се затворим от външния свят. Руските медии и телевизия са забранени в Европа и САЩ от 2022 г. насам, но въпреки това те знаят какво става при нас, но ние няма да знаем какво става при тях. Телеграма с автоматичния си превод на езика на читателя остана единственият ресурс, от който ние можехме да разберем какво се случва по света. Вече губим в информационната война, която се води предимно в интернет и не на последно място в самата Telegram. Успокоението ни остана, че не сме сами. Иран и Северна Корея са като нас.
17:08 19.04.2026
65 Визи за всички
До коментар #64 от "че..":Бели държави за тая пап лач.Там да си стои в блатото.
17:45 19.04.2026
66 Българин
До коментар #24 от "Спас":И каква е миграцията на руснаци по време на специалната операция,поне вижте изнесените данни от кои държави имат най намаляващо население в държавите си,първа е Украйна,а и България е от първенците,а не Русия
18:09 19.04.2026
67 хххх
До коментар #1 от "Антилиберал":И кое не е истина бе рашист ? Нещо не ти харесва реалността ли ? Руснаците се прескачат през глава и си мечтаят да избягат от русия и да заживеят в Европа или САЩ.Също като вас русофилските лизачи ,дето сте уж руснаци ама не искате и да чуете кракът ви да стъпи в руския обор!
Коментиран от #81
18:28 19.04.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Щот си с полиран мозък и не
До коментар #6 от "Хахахаха":възприемаш реалността, а вярваш на пропаганда предназначена за шаратбни голи като теб. Русия има собствен интернет, като е спрян вашия интернет с пропагандата. Нямаш нищо в кухата хралупа на раменете, дори вятъра рядко се задържа там, понеже е самотен.
21:39 19.04.2026
72 Има цели села
До коментар #22 от "Поясни ,":вече с немци, които са дошли със семействата си за да си спасят децата от джендари ята и pedерastита ширеща се в Джендеропа. Има и италиански селища, да не говорим за хилядите от Литва, Латвия и Естония.
21:47 19.04.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ако бе гето щеше да е
До коментар #44 от "Хайо":супер, но то е по-зле и от него. 2017 бях в Русия и бях очарован, а разликата с територията на която живея е като от земята до слънцето. Обичам Русия, но семейни дела ме държат иначе не се замислям за секунда да живея там,а и професията ми е тока на, че се търси и с езика проблем нямам.
22:10 19.04.2026
78 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
Коментиран от #82
22:15 19.04.2026
79 Малоумта суб биологична единицо,
До коментар #55 от "Над 30 милиона":щом ми цитираш ривада, значи ич не си с всичкия си. Ливада си е нпо и рупор на лъжливата пропаганда.
22:16 19.04.2026
80 Имаш пожелателно
До коментар #56 от "Уффф":мислене, което не съвпада с реалността. Това е психиатрично девиантно отклонение. Нужно ти е лечение.
22:18 19.04.2026
81 Представяш мечтите си подлого
До коментар #67 от "хххх":евро джендерастка за действителност. Добре, че никой не ти се връзва на дебилните безмозъчни творения.
22:25 19.04.2026
82 Затуй ли жена ти я обладават
До коментар #78 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":брикетите в Джендермания да изкарва пари за теб докато ти чукаш по клавишите и пишеш простотии. Голтак беден със скъсани потури и цървули се мисли, че е в клуба на богатите. Да но е изтрива ката във WC-то на клуба на богатите с която трият пода и си бършат краката. А, глад наступил как и мизерия в западналом Гейропа. Във френско 560 бензиностанции са лопнали кепенците, в австрийско можеш само 25 литра да заредиш лимит. Полетите са пред рухване заради липсата на керосин, като това е само началото.
22:33 19.04.2026