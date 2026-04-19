Русия: задава се нова миграционна вълна

Социологическите проучвания в Русия констатират нов ръст на интереса към емиграцията. Той не е толкова висок, колкото в началото на войната срещу Украйна през 2022 година, но според изследователите има по-устойчив, макар и по-малко интензивен характер. Ръстът се наблюдава от март насам - на фона на постоянните спирания на интернет и засилването на блокадите в мрежата.

Именно там става все по-популярна и темата емиграция. Най-вече хора работещи в IT-сектора и в креативните професии говорят за все по-нарастващото усещане за нестабилност: от техническите ограничения, през тревоги за професионалното бъдеще, до риска от загуба на работата заради блокирания интернет. Предпочитаните маршрути остават традиционни - Армения и Сърбия, но също така Беларус и Казахстан.

"Като астронавт без връзка"

30-годишният специалист по маркетинг в социалните мрежи Михаил от Москва (името му е променено - бел. ред.) признава, че вече два пъти е напускал Русия - първо заради войната, след това заради мобилизацията.

Михаил е работил в сферата на цифровия маркетинг и доскоро се опитвал да се адаптира към ограниченията. Първо възприемал блокадите просто като неудобство, но с течение на времето ситуацията се променила - блокирането на социалните мрежи в Русия просто не му позволява да работи. „Губиш инструмента си, чувстваш се като астронавт без връзка."

Той обмисля да замине за Армения или Сърбия, но се надява да намери надежден VPN, който да се справя с блокадите, за да не се налага да заминава.

"Мислено вече не съм тук"

33-годишната Жана (името на жената също е променено - бел. ред.), която се занимава с маркетинг, казва, че е започнала да мисли за заминаване веднага след началото на войната, но тогава останала по лични причини. Те вече са отпаднали, а сега загрижеността ѝ е свързана не толкова с професионалното ѝ бъдеще, колкото с опасността да загуби възможността за контакти със своите роднини и близки.

По нейните думи, ограниченията в цифровата среда вече са се превърнали в нещо обичайно в Русия и не предизвикват силен шок. Но тя се опасява, че блокадите ще станат толкова тотални, че ще се лиши от работата си. Жана споделя, че компаниите съкращават бюджетите си, а паралелно падат и доходите на специалистите. „При маркетинговите бюджети става по-сложно - много поръчители започнаха да съкращават заплати и премии, защото се опитват да оцелеят."

Жана планира да замине за Азия - за Виетнам или Тайланд, за „да си поеме дъх от безкрайните тревоги", а оттам да се насочи към Сърбия. Избрала е тази страна заради достъпността, относително разбираемите правила за легализация и възможността да се работи от вкъщи.

„Мислено вече не съм тук", казва пред ДВ жената. Тя иска да емигрира от Русия окончателно - не вярва, че в страната в близко бъдеще ще се извършат коренни промени. „На мястото на този президент ще дойде някой като него, всичко пропада."

"Като изключиха интернет, всичко се изясни"

27-годишната Елена (името ѝ е променено - бел. ред.), която работи в банка в Санкт Петербург, дълго време се колебала между различи варианти за емиграция. Но след серия спирания на мобилния интернет в нейния град тя бързо взела решение, посочва младата жена пред ДВ.

„Бях навън и моят интернет просто спря, загубих всякаква връзка. Не можех да вляза в приложението на банката", спомня си тя. Тогава си казала - повече така не може.

И тя обмисля да се засели в Сърбия - в Белград или в Нови Сад, където цените са достъпни и лесно може да легализира документите си. Надява се да си намери работа, която да ѝ позволява да работи от вкъщи. „Ще работя, ще живея, ще свиквам с новата реалност и със страх ще наблюдавам родината."

Между тревогата и умората

33-годишната художничка и преподавателка по английски Ана (истинското име на жената е друго - бел. ред.) описва състоянието си като смес от тревога и умора. Тя казва, че усещането ѝ за несигурност се е засилило след атаките с дронове в нейния регион в Южна Русия.

За нея най-реалистичен вариант за заминаване е Беларус - заради близостта на езика и културата. Паралелно разглежда и Сърбия, но признава, че този вариант ѝ се струва по-сложен и по-малко достъпен - безпокои се от това дали ще може да получи жителство, след като няма постоянен доход. Ана споделя, че ѝ става все по-трудно да организира онлайн уроци с учениците си заради нестабилния интернет.

Вълната от 2022 година: колко руснаци са се върнали?

Според различни оценки, през 2022 година между половин и един милион души са напуснали Русия. Официалните показатели на Руската статистическа служба са по-ниски: 419 000 до началото на септември, а за цялата година - 668 000. Това е много повече, отколкото в периода между 1993 и 2001 година.

Същевременно независимите оценки сочат много по-мащабен отлив. По данни от източници на „Форбс", само за две седмици след обявяването на частичната мобилизация на 21 септември 2022 година от Русия вероятно са заминали към 700 000 души. През следващите години показателите се снижават: през 2023-а заминалите са били 450 000 по официални данни, през 2024-а - 423 000. Около десет процента впоследствие са се върнали в Русия, сочат резултатите от мониторинга на Института за приложни икономически проучвания РАНХиГС.

Автор: Евгений Дюк