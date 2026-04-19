Русия: задава се нова миграционна вълна
19 Април, 2026 13:50

Блокиран интернет, все по-скъпа издръжка на живота и нови страхове за личната сигурност: все повече руски граждани мислят за емиграция

Социологическите проучвания в Русия констатират нов ръст на интереса към емиграцията. Той не е толкова висок, колкото в началото на войната срещу Украйна през 2022 година, но според изследователите има по-устойчив, макар и по-малко интензивен характер. Ръстът се наблюдава от март насам - на фона на постоянните спирания на интернет и засилването на блокадите в мрежата.

Именно там става все по-популярна и темата емиграция. Най-вече хора работещи в IT-сектора и в креативните професии говорят за все по-нарастващото усещане за нестабилност: от техническите ограничения, през тревоги за професионалното бъдеще, до риска от загуба на работата заради блокирания интернет. Предпочитаните маршрути остават традиционни - Армения и Сърбия, но също така Беларус и Казахстан.

"Като астронавт без връзка"

30-годишният специалист по маркетинг в социалните мрежи Михаил от Москва (името му е променено - бел. ред.) признава, че вече два пъти е напускал Русия - първо заради войната, след това заради мобилизацията.

Михаил е работил в сферата на цифровия маркетинг и доскоро се опитвал да се адаптира към ограниченията. Първо възприемал блокадите просто като неудобство, но с течение на времето ситуацията се променила - блокирането на социалните мрежи в Русия просто не му позволява да работи. „Губиш инструмента си, чувстваш се като астронавт без връзка."

Той обмисля да замине за Армения или Сърбия, но се надява да намери надежден VPN, който да се справя с блокадите, за да не се налага да заминава.

"Мислено вече не съм тук"

33-годишната Жана (името на жената също е променено - бел. ред.), която се занимава с маркетинг, казва, че е започнала да мисли за заминаване веднага след началото на войната, но тогава останала по лични причини. Те вече са отпаднали, а сега загрижеността ѝ е свързана не толкова с професионалното ѝ бъдеще, колкото с опасността да загуби възможността за контакти със своите роднини и близки.

По нейните думи, ограниченията в цифровата среда вече са се превърнали в нещо обичайно в Русия и не предизвикват силен шок. Но тя се опасява, че блокадите ще станат толкова тотални, че ще се лиши от работата си. Жана споделя, че компаниите съкращават бюджетите си, а паралелно падат и доходите на специалистите. „При маркетинговите бюджети става по-сложно - много поръчители започнаха да съкращават заплати и премии, защото се опитват да оцелеят."

Жана планира да замине за Азия - за Виетнам или Тайланд, за „да си поеме дъх от безкрайните тревоги", а оттам да се насочи към Сърбия. Избрала е тази страна заради достъпността, относително разбираемите правила за легализация и възможността да се работи от вкъщи.

„Мислено вече не съм тук", казва пред ДВ жената. Тя иска да емигрира от Русия окончателно - не вярва, че в страната в близко бъдеще ще се извършат коренни промени. „На мястото на този президент ще дойде някой като него, всичко пропада."

"Като изключиха интернет, всичко се изясни"

27-годишната Елена (името ѝ е променено - бел. ред.), която работи в банка в Санкт Петербург, дълго време се колебала между различи варианти за емиграция. Но след серия спирания на мобилния интернет в нейния град тя бързо взела решение, посочва младата жена пред ДВ.

„Бях навън и моят интернет просто спря, загубих всякаква връзка. Не можех да вляза в приложението на банката", спомня си тя. Тогава си казала - повече така не може.

И тя обмисля да се засели в Сърбия - в Белград или в Нови Сад, където цените са достъпни и лесно може да легализира документите си. Надява се да си намери работа, която да ѝ позволява да работи от вкъщи. „Ще работя, ще живея, ще свиквам с новата реалност и със страх ще наблюдавам родината."

Между тревогата и умората

33-годишната художничка и преподавателка по английски Ана (истинското име на жената е друго - бел. ред.) описва състоянието си като смес от тревога и умора. Тя казва, че усещането ѝ за несигурност се е засилило след атаките с дронове в нейния регион в Южна Русия.

За нея най-реалистичен вариант за заминаване е Беларус - заради близостта на езика и културата. Паралелно разглежда и Сърбия, но признава, че този вариант ѝ се струва по-сложен и по-малко достъпен - безпокои се от това дали ще може да получи жителство, след като няма постоянен доход. Ана споделя, че ѝ става все по-трудно да организира онлайн уроци с учениците си заради нестабилния интернет.

Вълната от 2022 година: колко руснаци са се върнали?

Според различни оценки, през 2022 година между половин и един милион души са напуснали Русия. Официалните показатели на Руската статистическа служба са по-ниски: 419 000 до началото на септември, а за цялата година - 668 000. Това е много повече, отколкото в периода между 1993 и 2001 година.

Същевременно независимите оценки сочат много по-мащабен отлив. По данни от източници на „Форбс", само за две седмици след обявяването на частичната мобилизация на 21 септември 2022 година от Русия вероятно са заминали към 700 000 души. През следващите години показателите се снижават: през 2023-а заминалите са били 450 000 по официални данни, през 2024-а - 423 000. Около десет процента впоследствие са се върнали в Русия, сочат резултатите от мониторинга на Института за приложни икономически проучвания РАНХиГС.

Автор: Евгений Дюк


  • 1 Антилиберал

    64 38 Отговор
    Аман от пропагандата на DW

    Коментиран от #5, #6, #14, #67

    13:52 19.04.2026

  • 2 гост

    26 45 Отговор
    Това стадо барани,където искат да емигрират само не и в ЕС...пази Боже....

    Коментиран от #16

    13:53 19.04.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    41 43 Отговор
    как никой не емигрира в РФ ми е загадка

    Коментиран от #12, #36, #38, #39, #46, #59

    13:53 19.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хахахаха

    40 45 Отговор

    До коментар #1 от "Антилиберал":

    Аман от копейки, които дърпат България към руската пропаганда!

    13:54 19.04.2026

  • 6 Хахахаха

    31 37 Отговор

    До коментар #1 от "Антилиберал":

    Що да е пропаганда? Ти да не имигрира за раша?

    Коментиран от #44, #70

    13:55 19.04.2026

  • 7 Един

    30 28 Отговор
    военен летец и той ли заминава ?

    Коментиран от #10, #47

    13:55 19.04.2026

  • 8 и нови страхове за

    35 22 Отговор
    еврогейските мишоци
    от нови вълни от проскубани К.О.Т.а.р.А.Ц.И 🐱
    и кафяви пришълци идващи да им наложат шариа

    Коментиран от #53

    13:55 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не , не заминава

    27 15 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    но приятели гласуват за него защото той ще ни доближи да Раша . При това откровение загубих ума и дума !

    13:57 19.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 как да се обясни на уличен

    41 21 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    че в Русия няма хранилка за харантутници както на запад масово на социал

    а в Русия иначе имат милиони от бившите азиатски републики и работят здраво а не да лежат и мотаят както в германия

    Коментиран от #17, #24

    13:58 19.04.2026

  • 13 и нови страхове за

    24 14 Отговор
    еврохейските мишоци
    от нови вълни от кафяви пришълци идващи да им наложат шариа

    14:00 19.04.2026

  • 14 Анти антилебирал

    36 25 Отговор

    До коментар #1 от "Антилиберал":

    Аман от тъпи копейки. Ходете в Русия на мястото на тия дето се махат от там.

    Коментиран от #49

    14:02 19.04.2026

  • 15 Русия се превръща в Северна Кроея 2.0

    32 32 Отговор
    Младите руснаци бягат от робството, а на тяхно място в Русия идват милиони мигранти от Афаганистан и Индия.

    Коментиран от #73

    14:02 19.04.2026

  • 16 ...

    31 10 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    на руснаците не се издават визи за Европа и САЩ

    Коментиран от #28

    14:03 19.04.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 25 Отговор

    До коментар #12 от "как да се обясни на уличен":

    и са натъпкани в кошари по 20 човека на 5 квадрата , нали?руЗкая душа загадочная

    Коментиран от #71

    14:04 19.04.2026

  • 18 Само питам

    26 23 Отговор
    Пропагандата на DW да обясни , как към лошата според тях Русия , в последните 15 години са мигрирали 15 милиона души !

    Коментиран от #22, #23

    14:05 19.04.2026

  • 19 Пак ли

    33 19 Отговор
    Дойче Веле...-ужасТ.... От години нито едно ваше писание не се е сбъднало. Още от 2014 година всяка седмица фалирахте Русия-Путин умираше всеки месец-- руските ракети свършваха- революции предсказвахте всеки месец--Путин го сваляха през ден..,Абе няма един написан от вас ред който да е станал реален...

    Коментиран от #32

    14:06 19.04.2026

  • 20 Тимур

    22 20 Отговор
    По- добре да стоят и да продължават крепостните да си поддържат изверга Путин,не щем руснаци, имаме си доволна бройка лумпени копейки

    14:08 19.04.2026

  • 21 Демократ

    19 22 Отговор
    Затваряйте границата за източните из роди

    14:08 19.04.2026

  • 22 Поясни ,

    17 21 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    че това са хора от Републиките . Кажи колко българи са емигрирали там, , може да споменеш и италианци , и испанци и т.н ако не те мързи , ще ти бъда благодарен !

    Коментиран от #35, #72

    14:09 19.04.2026

  • 23 гост

    20 21 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    От къде са тези емигранти бе, полиран...от бившите съвеЦки републики...нали така...или от Западна европа се блъскат да отидат в руският Рай...спал си на течение....

    14:09 19.04.2026

  • 24 Спас

    19 21 Отговор

    До коментар #12 от "как да се обясни на уличен":

    Ами заминавай и работи за рублиГлупако и да те видим, защото тези дето им работят от републиките,като изратят на близките си 100 долара това стига, да видим ти като започнеш работа в Раша колко ще спестиш и колко ще пращаш текГлупако

    Коментиран от #66

    14:12 19.04.2026

  • 25 Според

    15 10 Отговор
    Иследователите,очаква се миграция от към Марс към Земята.Данните са от непотвърден източник от Луната.

    14:13 19.04.2026

  • 26 Пламен

    16 21 Отговор
    Да отиват в Монголия . Те и без това са от онова място .

    14:18 19.04.2026

  • 27 ...

    20 13 Отговор
    Идеална възможност за всички патриотари в България които обичат майка расия повече да се преместят там и да живеят живота на мечтите си :)

    Коментиран от #30, #74

    14:29 19.04.2026

  • 28 гост

    7 13 Отговор

    До коментар #16 от "...":

    Правилно...кой ли ги иска...

    14:30 19.04.2026

  • 29 Ивелин Михайлов

    12 9 Отговор
    Най-големият Исторически парк привлича десетки руснаци в Неофит Рилски!

    14:31 19.04.2026

  • 30 Умнокрасив

    12 10 Отговор

    До коментар #27 от "...":

    Отлична идея . В България ще останем само либерали и демократи , дето ценим турските и английски господари .

    14:41 19.04.2026

  • 31 Най-рядко населената

    16 13 Отговор
    и с най-много природни ресурси не може да задържи населението си. Искали в Сърбия, Казахстан, Белорус, Виетнам, Тайланд, Армения?! Идете при приятелите си в Куба, Венецуела, С. Корея, Иран (ако си жена), Еритрея. Не смеете да си признаете обаче, че тайничко си мечтаете за ЕС или САЩ.

    Коментиран от #75

    14:41 19.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 шаа

    9 9 Отговор
    зелето е обсебено от Русия в патологичен мащаб

    14:47 19.04.2026

  • 35 Само питам

    12 9 Отговор

    До коментар #22 от "Поясни ,":

    Смяташ ли , че грузинците и казахстанци , емигрирали в Русия , са по-некачествени хора от от турци , кюрди и роми , които пълнят Германия ?

    Коментиран от #54

    14:47 19.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Крали

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А защо никой не имигрира в Израел,да те попитам?

    Коментиран от #43

    14:55 19.04.2026

  • 39 Крали

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А защо никой не имигрира в Израел,да те попитам?

    Коментиран от #41

    14:56 19.04.2026

  • 40 Хайо

    6 9 Отговор
    Има проблем с интернета ,но чак плачевно не е положението .Що се отнася до икономиката ,ако в Русия е лошо ,какво да кажем за Европа ? Аз не усещам да ми е лошо в Москва .

    Коментиран от #61

    15:01 19.04.2026

  • 41 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Крали":

    щот много чалми има там , на безплатна ЕДА...даже и за в Саудитите може да ме запиташ

    Коментиран от #76

    15:02 19.04.2026

  • 42 Дондьо

    3 6 Отговор
    Ха ха ха, хо хо хо, хи хи хи! За някои явно е много лесно и печелившо да паразитират на гърба на Русия!

    15:02 19.04.2026

  • 43 През 1960г. населението

    8 3 Отговор

    До коментар #38 от "Крали":

    на Израел е 2мил., а сега надхвърля 10мил. Нямали емиграция?!

    15:02 19.04.2026

  • 44 Хайо

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    Аз съм от 1996 там .Да не би да си по добре от мен ? Миналата година си бях в България ...стори ли се гето .

    Коментиран от #77

    15:03 19.04.2026

  • 45 МИХАЙЛОВ

    8 1 Отговор
    ...ТЪЙ ТЪЙ...
    ...БАШ ТЪЙ ШЪЙ
    ЩОМ ГО РЕЧИ
    ДОЙЧУТУ ВЕЛИ...
    ...НИЙ НА ДОЙЧУТУ ВЕЛИ
    АБСОЛУТНО МУ ВЕРВАМИ...
    ...ДОБРЬЕ ЧИ Й ДАЙЧУТО ВЕЛИ
    ТА ДА НИ КАЖИ
    ТОЧНО И ЯСНО
    И НАЙ - ВЕЧЕ ВЕРНО
    КВО ТОЧНО Е ПОЛУЖЕНИЕТУ
    В РОССИЯТА....
    ...И НАЧИ СИЧКИТЕ ТИЯ
    РУШНЯЦИ ДЕТО
    ДОЙЧУТУ ВЕЛИ
    ГИ ПИТАЛУ
    ТАКЪВ СТРАХ ГИ ТРЕСЕ
    ТА НИКОЙ ОТ ТЯХ
    НЕ ИСКАЛ ДА СИ КАЖЕ ИМЕТО..
    ...АМА ДА НЕ СИ ПОМИСЛИТЕ,
    ЧИ ДОЙЧУТУ ВЕЛИ
    СИ Е ИЗМИСЛИЛО
    ИЗФАНТАЗИРАЛО
    И ЖИЗФАБРИКУВАЛО
    ТИЯ ИНТЕЛВЮТА С РУСНАЦИ...
    ...И НА МЕН ЕДНА ЖЕНА
    НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР
    МИ РЕЧИ, ЧЕ ДРУГА ЖЕНА
    И КАЗАЛА, ЧЕ БИЛА ЧУЛА
    ЧИ НЕКВА ДРУГА ЖЕНА
    БИЛА РЕКЛА, ЧИ ЧЕКА МНОО ИЗГОДНА ДОСТАВКА
    НА БИЗОНСКО МЕСО
    И ЗЕЛЕН ХАЙВЕР
    НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР....
    ...И ВЕРВАМ,
    ЧИ ТУЙ Е ВЕРНО
    И ШИ ЧЕКАМ ДА КЪТ
    ДОКАРАТ ЕФТИНОТО
    БИЗОНСКО МЕСЦЕ
    И ЗЕЛЕНОТО ХАЙВЕРЧЕ
    ДА СИ КУПА
    ТА ЗА ГЕРГЬОВДЕН
    ВМЕСТО С АГНЕШКО
    ДА СИ НАПРАЯ ЕДНО ЧЕВЕРМЕ
    С ПРЯСНО БИЗОНСКО МЕСЦЕ
    И СЪС ЗЕЛЕНОТО ХАЙВЕРЧЕ
    МНООО ЯКО ЩЕ СЕ ВЪРЖАТ
    СЪС СЛИВЕНСКАТА ПЕРЛА
    И МАВРУДА ОТ ПЕРУЩИЦА...

    15:03 19.04.2026

  • 46 има

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и германци вече, само защото в Русия уважават само старите вечни ценности и стандарти, за разлика вредом в ЕС. Ти обаче това не признаваш бидейки🌈 застъпник, едва ли ЛГБТИ различен....

    15:03 19.04.2026

  • 47 Смотльо,

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Той отива при тази която в виновна да те има .

    15:03 19.04.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Смотльо,

    4 9 Отговор

    До коментар #14 от "Анти антилебирал":

    Що гониш нормалните хора от България ? Ходи ти в обора или в европейското гето

    15:04 19.04.2026

  • 50 Хайде бе

    3 8 Отговор
    Ако ще емигрират заради липсата на социални мрежи, да заминават. Това или са някакви лигльовци или членове на НПО на които са спрели кранчето. Дали ги чакат на Запад? Като онзи собственика на Челси...

    15:07 19.04.2026

  • 51 Олга

    4 7 Отговор
    Значи руснаците бягат или мечтаят да избягат според плювалника Дойче Веле,?Но има прясн статистика на МВФ за отлив на население (депопулация) в различни държави.”Гледката” никак не съвпада с прогнози и желания на DW: на първо място Украйна 33%, втжро БГ 23 %, после Литва, Молдова и т.н. Русия - !%.

    15:25 19.04.2026

  • 52 Читаец

    3 4 Отговор
    Айде, към Читай да се насочват.

    15:32 19.04.2026

  • 53 Уффф

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "и нови страхове за":

    А представям си пък страховете на русогейските мишоци какви са умножено х 100 😂

    15:37 19.04.2026

  • 54 Грузинци и казахстанци

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    точно ...едва ли . От други места емигрират в Русия .

    15:41 19.04.2026

  • 55 Над 30 милиона

    7 4 Отговор
    руснаци искат да напуснат Русия за постоянно. Растящото желание на руснаците да напуснат родината си представлява "сериозен проблем" за Русия.Така Гуриев коментира резултатите от социологическото проучване на център "Левада". От тях става ясно, че всеки пети жител на Русия би искал да живее в чужбина за постоянно. Почти половината от запитаните на възраст между 18 и 24 години (48%) имат такова намерение, както и всеки трети от руснаците във възрастовата група между 25 и 39 години.

    Коментиран от #79

    15:47 19.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Маша Шекерова

    7 3 Отговор
    В блатата има обяви за уреждане на български паспорти по 6000 €

    15:56 19.04.2026

  • 58 Иван Димитров, санитар в Карлуково

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Хапчетата да се вземат навреме!

    16:20 19.04.2026

  • 59 Загадка е как уцелваш клавиатурата

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    с този празен мозък.

    16:22 19.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 4 Отговор

    До коментар #40 от "Хайо":

    Абе градски, какъв проблем имаш с интернета? Аз що нямам?

    Коментиран от #63

    16:48 19.04.2026

  • 62 Новина

    5 0 Отговор
    Президентът Путин повиши минималната РЗ в Русия с указ от 122 евро на 137.22 евро !!!

    17:06 19.04.2026

  • 63 коментари на руснаци

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    гугъл превод от руски

    В случай на блокиране на Telegram, руският свят ще се ограничи до границите на самата Русия. Със забраната в YouTube загубихме много важна платформа. Но, между другото, самият Google ни блокира и ни премахна напълно. Тоест, ние сме готови да се затворим от външния свят. Руските медии и телевизия са забранени в Европа и САЩ от 2022 г. насам, но въпреки това те знаят какво става при нас, но ние няма да знаем какво става при тях. Телеграма с автоматичния си превод на езика на читателя остана единственият ресурс, от който ние можехме да разберем какво се случва по света. Вече губим в информационната война, която се води предимно в интернет и не на последно място в самата Telegram. Успокоението ни остана, че не сме сами. Иран и Северна Корея са като нас.

    17:08 19.04.2026

  • 64 че..

    4 3 Отговор
    Какво ги спира..русские и това лето ще си отдихают в анталию и ще ходят в београд без визи на концерти..рамщайне не дойде у бг-то ама изнесе два концерта в ушчепарк,один за масковчани а другой за питерци,югосамальотите имат директная связь със шерметиево и пульково през кьонигсберг

    Коментиран от #65

    17:09 19.04.2026

  • 65 Визи за всички

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "че..":

    Бели държави за тая пап лач.Там да си стои в блатото.

    17:45 19.04.2026

  • 66 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Спас":

    И каква е миграцията на руснаци по време на специалната операция,поне вижте изнесените данни от кои държави имат най намаляващо население в държавите си,първа е Украйна,а и България е от първенците,а не Русия

    18:09 19.04.2026

  • 67 хххх

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Антилиберал":

    И кое не е истина бе рашист ? Нещо не ти харесва реалността ли ? Руснаците се прескачат през глава и си мечтаят да избягат от русия и да заживеят в Европа или САЩ.Също като вас русофилските лизачи ,дето сте уж руснаци ама не искате и да чуете кракът ви да стъпи в руския обор!

    Коментиран от #81

    18:28 19.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Щот си с полиран мозък и не

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хахахаха":

    възприемаш реалността, а вярваш на пропаганда предназначена за шаратбни голи като теб. Русия има собствен интернет, като е спрян вашия интернет с пропагандата. Нямаш нищо в кухата хралупа на раменете, дори вятъра рядко се задържа там, понеже е самотен.

    21:39 19.04.2026

  • 71 Ти от собствения си коптор

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    правиш такива изводи. Жалък крастав котьо. В безсилие то си, даваш мечтите си за реалност.

    21:43 19.04.2026

  • 72 Има цели села

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Поясни ,":

    вече с немци, които са дошли със семействата си за да си спасят децата от джендари ята и pedерastита ширеща се в Джендеропа. Има и италиански селища, да не говорим за хилядите от Литва, Латвия и Естония.

    21:47 19.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ако бе гето щеше да е

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хайо":

    супер, но то е по-зле и от него. 2017 бях в Русия и бях очарован, а разликата с територията на която живея е като от земята до слънцето. Обичам Русия, но семейни дела ме държат иначе не се замислям за секунда да живея там,а и професията ми е тока на, че се търси и с езика проблем нямам.

    22:10 19.04.2026

  • 78 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    0 1 Отговор
    Това им остана на блядухите. Сърбия и Беларус. Дакато са нямали вражеския Интернет някой да им каже че с тези професии вече са заминали. Искуственият интерект ще им изяде хляба. За Машите остава втората по популярност руска професия на Запад след домакинската.

    Коментиран от #82

    22:15 19.04.2026

  • 79 Малоумта суб биологична единицо,

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Над 30 милиона":

    щом ми цитираш ривада, значи ич не си с всичкия си. Ливада си е нпо и рупор на лъжливата пропаганда.

    22:16 19.04.2026

  • 80 Имаш пожелателно

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Уффф":

    мислене, което не съвпада с реалността. Това е психиатрично девиантно отклонение. Нужно ти е лечение.

    22:18 19.04.2026

  • 81 Представяш мечтите си подлого

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "хххх":

    евро джендерастка за действителност. Добре, че никой не ти се връзва на дебилните безмозъчни творения.

    22:25 19.04.2026

  • 82 Затуй ли жена ти я обладават

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    брикетите в Джендермания да изкарва пари за теб докато ти чукаш по клавишите и пишеш простотии. Голтак беден със скъсани потури и цървули се мисли, че е в клуба на богатите. Да но е изтрива ката във WC-то на клуба на богатите с която трият пода и си бършат краката. А, глад наступил как и мизерия в западналом Гейропа. Във френско 560 бензиностанции са лопнали кепенците, в австрийско можеш само 25 литра да заредиш лимит. Полетите са пред рухване заради липсата на керосин, като това е само началото.

    22:33 19.04.2026

