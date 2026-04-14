Рецесия заплашва световната икономика, ако войната в Близкия изток продължи

Световната икономика е изложена на риск от рецесия, ако войната между САЩ и Израел с Иран продължи и високите цени на енергията се запазят. За това предупреди Международният валутен фонд (МВФ), предаде БиБиСи.
В доклад "Световни икономически перспективи" се посочва, че в най-лошия случай - при който цените на петрола, газа и храните се повишат и останат високи тази и следващата година - глобалният растеж може да падне под 2% през 2026 г.
МФВ обяснява, че "би означавало близка до глобална рецесия, каквато се е случвала само четири пъти от 1980 г. насам".
Цените на енергията се покачиха рязко от началото на войната, която започна на 28 февруари, а поради това Иран затвори и минира Ормузкия проток.
"За пореден път световната икономика е заплашена да бъде изхвърлена от курса си - този път от избухването на война в Близкия изток в края на февруари 2026 г.", посочва МВФ в доклада си.
Според МВФ най-тежките условия, които биха могли да доведат до забавяне на световния икономически растеж, биха включвали цените на петрола, достигащи средно 110 долара за барел тази година и 125 долара през 2027 г.
Въз основа на тези предположения, МВФ заяви, че инфлацията може да достигне до 6% през следващата година. Това би могло да принуди централните банки да повишат лихвените проценти, за да забавят темпа на покачване на цените.
Цената на петрола се повиши до близо 120 долара по време на конфликта с Иран, но оттогава спадна и днес барел суров петрол струва 98,85 долара.
Освен това, МВФ посочи, че рискът от рецесия ще се увеличи само ако тежките условия продължат в продължение на две години.
Фондът заяви, че ако конфликтът бъде разрешен през следващите няколко седмици и ако производството и износът на енергия от Близкия изток започнат да се нормализират до средата на тази година, глобалният растеж ще се забави до 3,1% за 2026 г., което е под по-ранна прогноза от 3,3%.
Освен това МВФ остави прогнозата си за глобален растеж през следващата година непроменена на 3,2%.
Фондът прогнозира и че страните износителки на петрол в Персийския залив вероятно ще отбележат рязко забавяне на икономическия растеж или дори свиване тази година.
Икономиката на Иран ще се свие с 6,1% тази година, въпреки че МВФ прогнозира възстановяване от 3,2% през 2027 г. - при условие че войната приключи през следващите няколко седмици.
Икономиката на Катар пък ще се свие с 8,6% през 2026 г., преди да се възстанови с 8,6% растеж през следващата година, според прогнозите.
Икономическата устойчивост на дадена страна ще зависи от редица фактори, включително щетите по енергийната инфраструктура, зависимостта от Ормузкия проток и наличието на алтернативни маршрути за износ, обясни още МВФ.
Растежът на Саудитска Арабия ще се забави през 2026 г., но все още се очаква икономиката да се разшири с 3,1%, а през следващата година се очаква да нарасне с 4,5%.
МВФ заяви, че повечето износители на петрол от Близкия изток очакват подем през следващата година, "въз основа на предположението, че производството и транспортът на енергия ще се нормализират през следващите няколко месеца".
Но МВФ предупреди, че това предположение "може да се наложи да бъде преразгледано, ако продължителността на конфликта се удължи и степента на понесените щети бъде преоценена".
1 Губарев
Коментиран от #5, #7, #9, #11, #17, #34
18:39 14.04.2026
2 честен ционист
18:39 14.04.2026
3 Аре бе
18:39 14.04.2026
4 Ний ша Ва упрайм
18:40 14.04.2026
5 ФАКТ
До коментар #1 от "Губарев":Павел Губарев да не пие чай и да не се качва по етажи.
18:40 14.04.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:41 14.04.2026
7 ДНР
До коментар #1 от "Губарев":Този обърна палачинката. Преди работеше за хамавия евреин Шаломов.
18:42 14.04.2026
8 Някой
Ако бяха стояли мирно, нямаше да има сегашната криза. А на тях дали им пука за проблемите на света?
Коментиран от #14
18:42 14.04.2026
9 Тимур Корадик
До коментар #1 от "Губарев":от Луганск:
Убитите украинци за 3 милиона Евреина наркоман Зеленски е колония на Израел . Този човек си изби народа, за интереса и кефа на външни сили.
Коментиран от #12
18:43 14.04.2026
10 Сталин
18:44 14.04.2026
11 АХАХАХ
До коментар #1 от "Губарев":Лидерите на донецките сепаратисти яече не харесват издуханото еврейче Путлер. Муахаха
18:44 14.04.2026
12 Шаломов
До коментар #9 от "Тимур Корадик":И аз. Важното е Израел да е добре и Берл Лазар.
18:45 14.04.2026
13 Истина
18:45 14.04.2026
14 Сталин
До коментар #8 от "Някой":Tочно това е плана на талмудистите за гражданска война,талибаните и приматите ще бъдат въоръжени и ще бъдат пращани да избиват белите ,това е хилядолетната мечта на талмудистите да избият белите хора в Европа
18:47 14.04.2026
15 Дреме ми
18:48 14.04.2026
16 Каква "заплаха от рецесия" бе ВВС??
Знаят ли поговорката: "Мокър от дъжд не се бои!" ?
18:49 14.04.2026
17 Губарев
До коментар #1 от "Губарев":За неясните цели на „СВО“
Четири години след началото на пълномащабна война в Украйна, Губарев не разбира целите на така наречената специална операция. Целта на Украйна му е ясна: „Бяхме нападнати, ще си върнем територията“, но той смята целите на Русия за неясни. И нарича случващото се на фронта не война, а жертва:
„Воюваме от пет години и няма процес на възстановяване на армията. Например, на фронтовата линия се появява подразделение на ЧВК „Вагнер“, показващо добри резултати, добре организирана военна организация. Разделили са я, разграбили са я. А случващото се на фронта те кара да мислиш, че това изобщо не е война, а жертва. И има един организатор – както в Киев, така и в Кремъл – който по някакъв начин оркестрира този процес. Това може да се разглежда само като представление, с режисьори. Единствената разлика от представлението е, че кръвта тук е истинска.“
Коментиран от #20, #21
18:49 14.04.2026
18 Нема а са плашите
Коментиран от #32
18:49 14.04.2026
19 УдоМача
18:51 14.04.2026
20 Грубаев
До коментар #17 от "Губарев":За военните загуби
През пролетта на 2025 г. Павел Губарев заяви, че загубите на Русия във войната с Украйна са един милион. В интервю за „Дуд“ той уточни, че има предвид загиналите, изчезналите и „осакатените“. Сега той признава, че само броят на загиналите може да достигне милион:
„Живея в Ростов и трупове от фронта идват през Ростов. И познавам замесените хора... бизнесмените, които транспортират тези трупове, и мобилизираните войници, които наблюдават целия този процес. Мисля, че са хиляди, може би десетки хиляди, на месец. Признавам го че може да има повече от милион загинали, но това е мое предположение.“
Коментиран от #27, #28
18:51 14.04.2026
21 Като Костя
До коментар #17 от "Губарев":Много приказки ама празни
Коментиран от #22, #25
18:51 14.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ами
САЩ премахнаха златното обезпечение на долара.
Тогава капитализмът умря и го сложиха на системи.
От тогава на сам се редят криза след криза с едничката цел
капитализма макар и на системи да не е обявен за мъртъв.
18:54 14.04.2026
24 Тоналт Дръмб
18:54 14.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 някой си
Коментиран от #31
18:57 14.04.2026
27 A познаваш ли поименно всичките
До коментар #20 от "Грубаев":жервти в Хирошима и Нагазаки?
Коментиран от #30
18:57 14.04.2026
28 666
До коментар #20 от "Грубаев":Губарев спомена и конспиративната теория за „нов Израел“, според която след евентуалното поражение на Израел, евреите уж ще се преселят на територията на „Новорусия“, където дотогава няма да има останали славяни, тъй като местното население ще бъде унищожено по време на военни конфликти, уж с разрешението на ръководството.
18:57 14.04.2026
29 Ко праиш
До коментар #22 от "ФАКТ":Ма Цомчооо
18:58 14.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бомбят Русия на поразия
До коментар #26 от "някой си":Кой как си иска.
19:01 14.04.2026
32 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #18 от "Нема а са плашите":Кой ли па са плаши......
19:02 14.04.2026
33 Ама
19:02 14.04.2026
34 Путлер Шалома като служител на Ротшилд
До коментар #1 от "Губарев":Но „програма“, според Губарев, не може да взема решения; те се вземат от човек, „който седи на компютър и управлява тези програми“.
Когато Дудь го пита дали смята Путин за „толкова безгръбначен, безпомощен и неефективен“, Губарев отговаря: „Ами, такъв е той. Той не е завладял това кралство в кървава борба. Той беше пометен от случайността. Установихме, че в тази система Путин е малка комунална компания. Операторът все още е външен и тази комунална компания не е контролиращата.“
Губарев добавя, че не смята режима в Русия за персоналистична диктатура на Путин: „Нашата е криптоколония, криптоколониалистическа система.“ По тази логика Русия е колония на някакъв вид метрополис. Под метрополис той има предвид група хора, свързани с британската аристокрация. В тази система той нарича Путин „генерал-резидент“.
19:03 14.04.2026
35 Васил
19:06 14.04.2026