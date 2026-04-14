Рецесия заплашва световната икономика, ако войната в Близкия изток продължи

Световната икономика е изложена на риск от рецесия, ако войната между САЩ и Израел с Иран продължи и високите цени на енергията се запазят. За това предупреди Международният валутен фонд (МВФ), предаде БиБиСи.

В доклад "Световни икономически перспективи" се посочва, че в най-лошия случай - при който цените на петрола, газа и храните се повишат и останат високи тази и следващата година - глобалният растеж може да падне под 2% през 2026 г.

МФВ обяснява, че "би означавало близка до глобална рецесия, каквато се е случвала само четири пъти от 1980 г. насам".

Цените на енергията се покачиха рязко от началото на войната, която започна на 28 февруари, а поради това Иран затвори и минира Ормузкия проток.

"За пореден път световната икономика е заплашена да бъде изхвърлена от курса си - този път от избухването на война в Близкия изток в края на февруари 2026 г.", посочва МВФ в доклада си.

Според МВФ най-тежките условия, които биха могли да доведат до забавяне на световния икономически растеж, биха включвали цените на петрола, достигащи средно 110 долара за барел тази година и 125 долара през 2027 г.

Въз основа на тези предположения, МВФ заяви, че инфлацията може да достигне до 6% през следващата година. Това би могло да принуди централните банки да повишат лихвените проценти, за да забавят темпа на покачване на цените.

Цената на петрола се повиши до близо 120 долара по време на конфликта с Иран, но оттогава спадна и днес барел суров петрол струва 98,85 долара.

Освен това, МВФ посочи, че рискът от рецесия ще се увеличи само ако тежките условия продължат в продължение на две години.

Фондът заяви, че ако конфликтът бъде разрешен през следващите няколко седмици и ако производството и износът на енергия от Близкия изток започнат да се нормализират до средата на тази година, глобалният растеж ще се забави до 3,1% за 2026 г., което е под по-ранна прогноза от 3,3%.

Освен това МВФ остави прогнозата си за глобален растеж през следващата година непроменена на 3,2%.

Фондът прогнозира и че страните износителки на петрол в Персийския залив вероятно ще отбележат рязко забавяне на икономическия растеж или дори свиване тази година.

Икономиката на Иран ще се свие с 6,1% тази година, въпреки че МВФ прогнозира възстановяване от 3,2% през 2027 г. - при условие че войната приключи през следващите няколко седмици.

Икономиката на Катар пък ще се свие с 8,6% през 2026 г., преди да се възстанови с 8,6% растеж през следващата година, според прогнозите.

Икономическата устойчивост на дадена страна ще зависи от редица фактори, включително щетите по енергийната инфраструктура, зависимостта от Ормузкия проток и наличието на алтернативни маршрути за износ, обясни още МВФ.

Растежът на Саудитска Арабия ще се забави през 2026 г., но все още се очаква икономиката да се разшири с 3,1%, а през следващата година се очаква да нарасне с 4,5%.

МВФ заяви, че повечето износители на петрол от Близкия изток очакват подем през следващата година, "въз основа на предположението, че производството и транспортът на енергия ще се нормализират през следващите няколко месеца".

Но МВФ предупреди, че това предположение "може да се наложи да бъде преразгледано, ако продължителността на конфликта се удължи и степента на понесените щети бъде преоценена".