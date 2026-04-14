Рецесия заплашва световната икономика, ако войната в Близкия изток продължи

14 Април, 2026 18:37 728 35

Цените на енергията се покачиха рязко от началото на войната, която започна на 28 февруари, а поради това Иран затвори и минира Ормузкия проток

Световната икономика е изложена на риск от рецесия, ако войната между САЩ и Израел с Иран продължи и високите цени на енергията се запазят. За това предупреди Международният валутен фонд (МВФ), предаде БиБиСи.

В доклад "Световни икономически перспективи" се посочва, че в най-лошия случай - при който цените на петрола, газа и храните се повишат и останат високи тази и следващата година - глобалният растеж може да падне под 2% през 2026 г.

МФВ обяснява, че "би означавало близка до глобална рецесия, каквато се е случвала само четири пъти от 1980 г. насам".

Цените на енергията се покачиха рязко от началото на войната, която започна на 28 февруари, а поради това Иран затвори и минира Ормузкия проток.

"За пореден път световната икономика е заплашена да бъде изхвърлена от курса си - този път от избухването на война в Близкия изток в края на февруари 2026 г.", посочва МВФ в доклада си.

Според МВФ най-тежките условия, които биха могли да доведат до забавяне на световния икономически растеж, биха включвали цените на петрола, достигащи средно 110 долара за барел тази година и 125 долара през 2027 г.

Въз основа на тези предположения, МВФ заяви, че инфлацията може да достигне до 6% през следващата година. Това би могло да принуди централните банки да повишат лихвените проценти, за да забавят темпа на покачване на цените.

Цената на петрола се повиши до близо 120 долара по време на конфликта с Иран, но оттогава спадна и днес барел суров петрол струва 98,85 долара.

Освен това, МВФ посочи, че рискът от рецесия ще се увеличи само ако тежките условия продължат в продължение на две години.

Фондът заяви, че ако конфликтът бъде разрешен през следващите няколко седмици и ако производството и износът на енергия от Близкия изток започнат да се нормализират до средата на тази година, глобалният растеж ще се забави до 3,1% за 2026 г., което е под по-ранна прогноза от 3,3%.

Освен това МВФ остави прогнозата си за глобален растеж през следващата година непроменена на 3,2%.

Фондът прогнозира и че страните износителки на петрол в Персийския залив вероятно ще отбележат рязко забавяне на икономическия растеж или дори свиване тази година.

Икономиката на Иран ще се свие с 6,1% тази година, въпреки че МВФ прогнозира възстановяване от 3,2% през 2027 г. - при условие че войната приключи през следващите няколко седмици.

Икономиката на Катар пък ще се свие с 8,6% през 2026 г., преди да се възстанови с 8,6% растеж през следващата година, според прогнозите.

Икономическата устойчивост на дадена страна ще зависи от редица фактори, включително щетите по енергийната инфраструктура, зависимостта от Ормузкия проток и наличието на алтернативни маршрути за износ, обясни още МВФ.

Растежът на Саудитска Арабия ще се забави през 2026 г., но все още се очаква икономиката да се разшири с 3,1%, а през следващата година се очаква да нарасне с 4,5%.

МВФ заяви, че повечето износители на петрол от Близкия изток очакват подем през следващата година, "въз основа на предположението, че производството и транспортът на енергия ще се нормализират през следващите няколко месеца".

Но МВФ предупреди, че това предположение "може да се наложи да бъде преразгледано, ако продължителността на конфликта се удължи и степента на понесените щети бъде преоценена".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Губарев

    1 13 Отговор
    Павел Губарев - гуверньорът на Донецка област в Телеграм: Убитите руснаци са 1 милион, Пулсер е евреин като Зеленски, Русия е крипто колония на Израел, а от двете страни умират милиони в пошла сценка наподобяваща война за чудовището Баал.

    Коментиран от #5, #7, #9, #11, #17, #34

    18:39 14.04.2026

  • 2 честен ционист

    17 0 Отговор
    Световната икономика е в рецесия от 2019г насам. Сега почва депресията и хиперинфлацията.

    18:39 14.04.2026

  • 3 Аре бе

    14 0 Отговор
    На калпав х...., Русия и виновна.

    18:39 14.04.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    18 0 Отговор
    виновни за това са ционистите и юдейското лоби в САЩ и Рижия пенсионер

    18:40 14.04.2026

  • 5 ФАКТ

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Губарев":

    Павел Губарев да не пие чай и да не се качва по етажи.

    18:40 14.04.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 1 Отговор
    твърде вероятно...като рецесията 70те години/ не се изхвърляйте да купувате нещо на кредит-това ми е съвета

    18:41 14.04.2026

  • 7 ДНР

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Губарев":

    Този обърна палачинката. Преди работеше за хамавия евреин Шаломов.

    18:42 14.04.2026

  • 8 Някой

    16 1 Отговор
    За тази рецесия си има виновници и им се знаят имената - Тръмп и Нетаняху!
    Ако бяха стояли мирно, нямаше да има сегашната криза. А на тях дали им пука за проблемите на света?

    Коментиран от #14

    18:42 14.04.2026

  • 9 Тимур Корадик

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Губарев":

    от Луганск:
    Убитите украинци за 3 милиона Евреина наркоман Зеленски е колония на Израел . Този човек си изби народа, за интереса и кефа на външни сили.

    Коментиран от #12

    18:43 14.04.2026

  • 10 Сталин

    15 1 Отговор
    Започва голямата депресия,масова безработица,висока инфлация ,глад и мор , единствените работни места ще бъдат в армията,да се мре за ционизма и исраhell

    18:44 14.04.2026

  • 11 АХАХАХ

    0 9 Отговор

    До коментар #1 от "Губарев":

    Лидерите на донецките сепаратисти яече не харесват издуханото еврейче Путлер. Муахаха

    18:44 14.04.2026

  • 12 Шаломов

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "Тимур Корадик":

    И аз. Важното е Израел да е добре и Берл Лазар.

    18:45 14.04.2026

  • 13 Истина

    11 1 Отговор
    И ние с леврото, барабар Петко с мъжете !

    18:45 14.04.2026

  • 14 Сталин

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Tочно това е плана на талмудистите за гражданска война,талибаните и приматите ще бъдат въоръжени и ще бъдат пращани да избиват белите ,това е хилядолетната мечта на талмудистите да избият белите хора в Европа

    18:47 14.04.2026

  • 15 Дреме ми

    5 1 Отговор
    Аз в Москва съм си добре

    18:48 14.04.2026

  • 16 Каква "заплаха от рецесия" бе ВВС??

    7 0 Отговор
    Та Европа отдавна е в рецесия!!! От какво да се плаши???
    Знаят ли поговорката: "Мокър от дъжд не се бои!" ?

    18:49 14.04.2026

  • 17 Губарев

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Губарев":

    За неясните цели на „СВО“
    Четири години след началото на пълномащабна война в Украйна, Губарев не разбира целите на така наречената специална операция. Целта на Украйна му е ясна: „Бяхме нападнати, ще си върнем територията“, но той смята целите на Русия за неясни. И нарича случващото се на фронта не война, а жертва:

    „Воюваме от пет години и няма процес на възстановяване на армията. Например, на фронтовата линия се появява подразделение на ЧВК „Вагнер“, показващо добри резултати, добре организирана военна организация. Разделили са я, разграбили са я. А случващото се на фронта те кара да мислиш, че това изобщо не е война, а жертва. И има един организатор – както в Киев, така и в Кремъл – който по някакъв начин оркестрира този процес. Това може да се разглежда само като представление, с режисьори. Единствената разлика от представлението е, че кръвта тук е истинска.“

    Коментиран от #20, #21

    18:49 14.04.2026

  • 18 Нема а са плашите

    6 0 Отговор
    ЕС ни рани НАТО ни брани

    Коментиран от #32

    18:49 14.04.2026

  • 19 УдоМача

    7 0 Отговор
    Голем праз! От дето дошло, там и отишло!!!

    18:51 14.04.2026

  • 20 Грубаев

    0 5 Отговор

    До коментар #17 от "Губарев":

    За военните загуби
    През пролетта на 2025 г. Павел Губарев заяви, че загубите на Русия във войната с Украйна са един милион. В интервю за „Дуд“ той уточни, че има предвид загиналите, изчезналите и „осакатените“. Сега той признава, че само броят на загиналите може да достигне милион:

    „Живея в Ростов и трупове от фронта идват през Ростов. И познавам замесените хора... бизнесмените, които транспортират тези трупове, и мобилизираните войници, които наблюдават целия този процес. Мисля, че са хиляди, може би десетки хиляди, на месец. Признавам го че може да има повече от милион загинали, но това е мое предположение.“

    Коментиран от #27, #28

    18:51 14.04.2026

  • 21 Като Костя

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Губарев":

    Много приказки ама празни

    Коментиран от #22, #25

    18:51 14.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ами

    7 1 Отговор
    Световната икономика влвзе в рецесия още след като
    САЩ премахнаха златното обезпечение на долара.
    Тогава капитализмът умря и го сложиха на системи.
    От тогава на сам се редят криза след криза с едничката цел
    капитализма макар и на системи да не е обявен за мъртъв.

    18:54 14.04.2026

  • 24 Тоналт Дръмб

    1 1 Отговор
    Видехте ли кво стана??? Абез ае би.

    18:54 14.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 някой си

    7 1 Отговор
    Рецесия заплашва световната икономика, ако не коленичите пред Русия!

    Коментиран от #31

    18:57 14.04.2026

  • 27 A познаваш ли поименно всичките

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Грубаев":

    жервти в Хирошима и Нагазаки?

    Коментиран от #30

    18:57 14.04.2026

  • 28 666

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Грубаев":

    Губарев спомена и конспиративната теория за „нов Израел“, според която след евентуалното поражение на Израел, евреите уж ще се преселят на територията на „Новорусия“, където дотогава няма да има останали славяни, тъй като местното население ще бъде унищожено по време на военни конфликти, уж с разрешението на ръководството.

    18:57 14.04.2026

  • 29 Ко праиш

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "ФАКТ":

    Ма Цомчооо

    18:58 14.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бомбят Русия на поразия

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "някой си":

    Кой как си иска.

    19:01 14.04.2026

  • 32 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Нема а са плашите":

    Кой ли па са плаши......

    19:02 14.04.2026

  • 33 Ама

    1 1 Отговор
    до сега не бяхме ли ?

    19:02 14.04.2026

  • 34 Путлер Шалома като служител на Ротшилд

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Губарев":

    Но „програма“, според Губарев, не може да взема решения; те се вземат от човек, „който седи на компютър и управлява тези програми“.

    Когато Дудь го пита дали смята Путин за „толкова безгръбначен, безпомощен и неефективен“, Губарев отговаря: „Ами, такъв е той. Той не е завладял това кралство в кървава борба. Той беше пометен от случайността. Установихме, че в тази система Путин е малка комунална компания. Операторът все още е външен и тази комунална компания не е контролиращата.“

    Губарев добавя, че не смята режима в Русия за персоналистична диктатура на Путин: „Нашата е криптоколония, криптоколониалистическа система.“ По тази логика Русия е колония на някакъв вид метрополис. Под метрополис той има предвид група хора, свързани с британската аристокрация. В тази система той нарича Путин „генерал-резидент“.

    19:03 14.04.2026

  • 35 Васил

    0 0 Отговор
    Ако заспалата Европа беше се включила до сега нямаше да има такъв сценарии апатията убива!

    19:06 14.04.2026