Официален Вашингтон: 370 американски войници са ранени в операцията срещу Иран, загиналите остават 13

7 Април, 2026 05:20, обновена 7 Април, 2026 05:24 1 267 15

330 от пострадалите вече са се върнали на служба, а петима са тежко ранени

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 370 американски войници са ранени при операцията срещу Иран, съобщи CBS News, позовавайки се на Централното командване на САЩ.

От тях приблизително 330 вече са се върнали на служба, а петима се считат за тежко ранени.

По-рано през април Пентагонът съобщи, че 365 американски войници, повечето от които сухопътни сили, са били ранени от началото на операция „Епична ярост“, офанзивата на американските военни срещу Иран.

Броят на загиналите остава 13, уточни Пентагонът.

CBS News съобщи също, че 15 американци са били ранени при иранската атака срещу военновъздушната база Али ал-Салем в Кувейт. Повечето от тях са се върнали на служба, според един източник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И панамския канал е затворен

    22 1 Отговор
    Експлозия е станала на танкер близо до моста през Панамския канал.

    05:26 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъхххх

    29 2 Отговор
    А НЕОФИЦИАЛЕН Фашинктон колко ги изкара.

    Коментиран от #12

    05:29 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ицо

    26 2 Отговор
    повечко са.

    05:30 07.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И аз не ги харесвам

    19 2 Отговор

    До коментар #5 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Миришат на фъш/ кии.

    05:31 07.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мдаа!🤔

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ъхххх":

    Възможно е някои от загиналите да възкръснат и бройката да намалее!

    05:55 07.04.2026

  • 13 Зеля

    2 2 Отговор
    За 4 години пълномащабна война, украйна има по-малко загуби 😅😂

    06:05 07.04.2026

  • 14 Зеленски

    6 0 Отговор
    И хиляди безследно изчезнали войници.хи хи хи

    07:07 07.04.2026

  • 15 Бизнес Инсайдър

    11 1 Отговор
    Злите езици говорят ,че жертвите на янките са отдавна над 600 ,но ги крият за да не всяват паника и за да изглеждат непобедими .

    07:08 07.04.2026