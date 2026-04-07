Официален Вашингтон: 370 американски войници са ранени в операцията срещу Иран, загиналите остават 13

Над 370 американски войници са ранени при операцията срещу Иран, съобщи CBS News, позовавайки се на Централното командване на САЩ.

От тях приблизително 330 вече са се върнали на служба, а петима се считат за тежко ранени.

По-рано през април Пентагонът съобщи, че 365 американски войници, повечето от които сухопътни сили, са били ранени от началото на операция „Епична ярост“, офанзивата на американските военни срещу Иран.

Броят на загиналите остава 13, уточни Пентагонът.

CBS News съобщи също, че 15 американци са били ранени при иранската атака срещу военновъздушната база Али ал-Салем в Кувейт. Повечето от тях са се върнали на служба, според един източник.