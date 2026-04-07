Тръмп: Няма да нахлуваме в Канада и да я правим наш щат. Границата просто трябваше да е 50 километра по на север

Съединените щати няма да нахлуят в Канада и да я направят 51-ви щат, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю с кралския биограф Робърт Хардман за новата му книга за Елизабет II.

Журналистът помоли Тръмп да „остави Канада на мира“, тъй като в противен случай случващото се „несъмнено ще разстрои краля на Канада“. Той каза, че след това в разговора е настъпила пауза.

„Все още ли признават краля? Или са спрели?“, попита Тръмп. След като интервюиращият отговори утвърдително, той отговори: „Но те имат ужасни политици. Говорят ми учтиво в лицето, но казват гадни неща зад гърба ми.“

Тръмп отбеляза, че поради студения климат повечето канадци живеят близо до границата със САЩ. „Проблемът е, че някой е начертал тази права линия, за да маркира границата. Трябваше просто да я начертае 50 мили по-на север и тогава нямаше да има проблем“, заяви президентът на САЩ.

След това политикът призна, че 200-годишната история на Канада затруднява жителите ѝ да се откажат от своята идентичност, имитирайки ги с фразата „О, Канада!“. „Няма как да разберете това за три години и половина. Не мисля, че присъединяването към САЩ ще се случи“, каза Тръмп.