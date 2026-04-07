Тръмп: Няма да нахлуваме в Канада и да я правим наш щат. Границата просто трябваше да е 50 километра по на север

7 Април, 2026 06:26, обновена 7 Април, 2026 06:39 4 146 40

Проблемът е, че някой е начертал там права линия, заяви американският президент

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати няма да нахлуят в Канада и да я направят 51-ви щат, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю с кралския биограф Робърт Хардман за новата му книга за Елизабет II.

Журналистът помоли Тръмп да „остави Канада на мира“, тъй като в противен случай случващото се „несъмнено ще разстрои краля на Канада“. Той каза, че след това в разговора е настъпила пауза.

„Все още ли признават краля? Или са спрели?“, попита Тръмп. След като интервюиращият отговори утвърдително, той отговори: „Но те имат ужасни политици. Говорят ми учтиво в лицето, но казват гадни неща зад гърба ми.“

Тръмп отбеляза, че поради студения климат повечето канадци живеят близо до границата със САЩ. „Проблемът е, че някой е начертал тази права линия, за да маркира границата. Трябваше просто да я начертае 50 мили по-на север и тогава нямаше да има проблем“, заяви президентът на САЩ.

След това политикът призна, че 200-годишната история на Канада затруднява жителите ѝ да се откажат от своята идентичност, имитирайки ги с фразата „О, Канада!“. „Няма как да разберете това за три години и половина. Не мисля, че присъединяването към САЩ ще се случи“, каза Тръмп.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Въпрос

    115 3 Отговор
    Само американците ли не виждат, че този е пълен кукумицин. Това е луд човек и, ако не го лекуват, ще направи хиляди поразии по света.

    Коментиран от #11

    06:45 07.04.2026

  • 3 Швейк

    78 2 Отговор
    Луд умора няма

    06:47 07.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    56 3 Отговор
    90 процента от населението на Канада живее в тази 50 км зона на границата с САЩ.

    06:55 07.04.2026

  • 7 Баба Гошка

    42 0 Отговор
    Последно 50 мили или 50 км? Оправете си заглаввието.

    07:06 07.04.2026

  • 8 Тази нощ той само простотии е приказвал

    61 1 Отговор
    Вие сте напълнили сайта с неговите изцепки.
    Това само болен човек може да го каже.

    07:16 07.04.2026

  • 9 Дръта чанта

    34 3 Отговор
    Нема по алчни от ивреите

    07:19 07.04.2026

  • 10 Тити

    18 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Еееех мечти ,козяшки небинарни мечти !Явно и нормална храна ти се привижда ,а не такава от кофите .

    07:19 07.04.2026

  • 11 Знаещ

    43 1 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    Всички американци са като него,затова си го избраха.Там нормални не съм видял -повечето постоанно се хилят и ти говорят заучени шаблонни фрази без собствена мисъл, а останалите гледат лошо и се чудят как да те ограбят.

    Коментиран от #28

    07:19 07.04.2026

  • 12 Иво

    51 1 Отговор
    Съвсем сериозно, този човек Тръмп e за много сериозно лечение, дори мисля, че е опасен за самите американци! Дано не го разберът по трудния начин!

    Коментиран от #18

    07:21 07.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 горски

    29 1 Отговор
    Селекция сър....Джо Байдън бе дименция,този изтрещал...но и двамата са "млади"....Трябва да има възрастова граница,както медицински и психиатрични тестове за ключови постове.

    07:35 07.04.2026

  • 16 ПОЛЕЗНИЯТ

    19 1 Отговор
    и ди от - за натянаху

    07:35 07.04.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    24 0 Отговор
    Бай Дончо съвсем се побърка.

    07:36 07.04.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    21 0 Отговор

    До коментар #12 от "Иво":

    Направо си е за сериизно лечение с изолация.

    07:38 07.04.2026

  • 19 Ааа

    29 0 Отговор
    Няма да нахлуваме в Канада и да я правим наш щат. Границата просто трябваше да е 50 километра по на север Мдаа плаче за психодиспансер горкият.

    07:41 07.04.2026

  • 20 Град Козлодуй

    34 0 Отговор
    Тръмп потвърди, че ще се кандидатира за президент на Венецуела, започва да учи испански.......

    Toя яко е плиснал легена!САЩ се наиграха!Тоя ще ги върне в каменната ера!

    07:44 07.04.2026

  • 21 Трол

    13 1 Отговор
    Първо Гренландия, тогава Канада ще бъде обкръжена.

    07:46 07.04.2026

  • 22 Нов Англосаксон

    9 6 Отговор
    Правилно. Преместете тази граница на север без да нахлуваме. Канад и без това изобилства с празни територии

    07:47 07.04.2026

  • 23 Рижият изтрещя

    17 3 Отговор
    Ама това е добре. Показа истинското лице на "западналата цивилизация"! НО, все още има парчета, които упорито вярват, че това е "нормално общество", понеже са същите, лицемери, крадци, мошеници и безкрайни алчни егоисти.
    Едва им обаче краят. Народите се събудиха и не искат тези да ги изядат.

    08:09 07.04.2026

  • 24 Купейките Издухани

    6 7 Отговор
    Още ли си мислите

    Че Тръмп беше Правилния Човек .

    Или Камала Харис??

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:11 07.04.2026

  • 25 Дедо

    13 3 Отговор
    Абе направо ги затворете канадците в един резерват по стара американска традиция.

    08:17 07.04.2026

  • 26 Опа

    20 0 Отговор
    Този е точно полудя или под въздействие! САЩ са станали за посмешище с такъв президент. Той има и много деца. Няма ли кой да се погрижи за психическото му състояние. Има и частни клиники. Бездействието на американците ме смущава.

    08:38 07.04.2026

  • 27 4567

    15 0 Отговор
    САЩ не станаха "Велика Америя", но стана за смях.

    08:41 07.04.2026

  • 28 Половината американци

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Знаещ":

    гласуваха против него, а в идния ноември ще са около 60%

    08:46 07.04.2026

  • 29 1001

    15 0 Отговор
    Дядо Дони е петроломан. Всичко иска замириши ли му на бензин е там!

    08:48 07.04.2026

  • 30 БЕШЕ ЗА СМЯХ,....

    13 0 Отговор
    .....СТАНА ЗА РЕЗИЛ............!

    Коментиран от #33

    08:49 07.04.2026

  • 31 Гост

    8 0 Отговор
    Явно този нещо не е добре .

    09:00 07.04.2026

  • 32 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    9 0 Отговор
    Май требе скоро да почна да уча и....руски.

    09:08 07.04.2026

  • 33 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #30 от "БЕШЕ ЗА СМЯХ,....":

    Тоя дето бомби Путин и Моджтабата дали е за резил.....

    09:09 07.04.2026

  • 34 до ФАКТИ.бг

    10 0 Отговор
    след като не ФАКТИ.БГ не толерира обидни коментари и заплахи, защо публикувате мръсните и подли изказвания на инфантила Тръмп??!

    09:41 07.04.2026

  • 35 Трябва да има ограничение

    5 0 Отговор
    Трябва да има ограничение за горна възрастова граница за кандидат за президент. Този пък и предишния не бива да се допускат на такива позиции. Не съм за възрастова дискриминация по принцип но очевадно за такава позиция си трябва такава. Ето го този пореден кукумицин. Ярък пример.

    10:04 07.04.2026

  • 36 Гост

    3 1 Отговор
    Бай Тръмпа ме разочарова. Отиде да се занимава с чалмите , а тия тука под носа му ако ги беше думнал само две ракети и щяха доброволно да се предадат и да станат най американския щат. Сега отидоха ракетите там за проектите на бай Бибито, а за американската хава не останаха и Канада ще си остане пак извън Америка.

    10:40 07.04.2026

  • 37 Казано иначе

    3 0 Отговор
    А ти просто не трябваше да си Президент на САЩ!

    11:05 07.04.2026

  • 38 ФАКТ

    4 0 Отговор
    Моля ви се и в тоя е ядреното куфарче ужас ке затрие земята

    Коментиран от #40

    12:14 07.04.2026

  • 39 Глупак!

    2 0 Отговор
    Този яко го хапят мухите...

    12:51 07.04.2026

  • 40 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "ФАКТ":

    Кой ще му даде в ръцете на този инфантил, такава отговорност!?! По-вероятно е, да са направили някаква имитация, за да го залъгват.

    12:53 07.04.2026