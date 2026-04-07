Тръмп: Няма да нахлуваме в Канада и да я правим наш щат. Границата просто трябваше да е 50 километра по на север

Съединените щати няма да нахлуят в Канада и да я направят 51-ви щат, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в интервю с кралския биограф Робърт Хардман за новата му книга за Елизабет II.
Журналистът помоли Тръмп да „остави Канада на мира“, тъй като в противен случай случващото се „несъмнено ще разстрои краля на Канада“. Той каза, че след това в разговора е настъпила пауза.
„Все още ли признават краля? Или са спрели?“, попита Тръмп. След като интервюиращият отговори утвърдително, той отговори: „Но те имат ужасни политици. Говорят ми учтиво в лицето, но казват гадни неща зад гърба ми.“
Тръмп отбеляза, че поради студения климат повечето канадци живеят близо до границата със САЩ. „Проблемът е, че някой е начертал тази права линия, за да маркира границата. Трябваше просто да я начертае 50 мили по-на север и тогава нямаше да има проблем“, заяви президентът на САЩ.
След това политикът призна, че 200-годишната история на Канада затруднява жителите ѝ да се откажат от своята идентичност, имитирайки ги с фразата „О, Канада!“. „Няма как да разберете това за три години и половина. Не мисля, че присъединяването към САЩ ще се случи“, каза Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Въпрос
Швейк
8 Тази нощ той само простотии е приказвал
Това само болен човек може да го каже.
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Еееех мечти ,козяшки небинарни мечти !Явно и нормална храна ти се привижда ,а не такава от кофите .
До коментар #2 от "Въпрос":Всички американци са като него,затова си го избраха.Там нормални не съм видял -повечето постоанно се хилят и ти говорят заучени шаблонни фрази без собствена мисъл, а останалите гледат лошо и се чудят как да те ограбят.
До коментар #12 от "Иво":Направо си е за сериизно лечение с изолация.
20 Град Козлодуй
Toя яко е плиснал легена!САЩ се наиграха!Тоя ще ги върне в каменната ера!
23 Рижият изтрещя
Едва им обаче краят. Народите се събудиха и не искат тези да ги изядат.
24 Купейките Издухани
Че Тръмп беше Правилния Човек .
Или Камала Харис??
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
28 Половината американци
До коментар #11 от "Знаещ":гласуваха против него, а в идния ноември ще са около 60%
30 БЕШЕ ЗА СМЯХ,....
33 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #30 от "БЕШЕ ЗА СМЯХ,....":Тоя дето бомби Путин и Моджтабата дали е за резил.....
38 ФАКТ
40 Ха ха ха
До коментар #38 от "ФАКТ":Кой ще му даде в ръцете на този инфантил, такава отговорност!?! По-вероятно е, да са направили някаква имитация, за да го залъгват.
