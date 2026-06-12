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Върховният съд на САЩ блокира екзекуция чрез вдишване на азот

Върховният съд на САЩ блокира екзекуция чрез вдишване на азот

12 Юни, 2026 12:50 994 15

  • смъртна присъда-
  • азот-
  • сащ-
  • алабама

Вдишването на азот като метод за екзекуция бе осъдено от експертите на ООН като грубо и нечовешко

Върховният съд на САЩ блокира екзекуция чрез вдишване на азот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният съд на САЩ днес издаде извънредна заповед, която ще попречи на щата Алабама да екзекутира мъж чрез вдишване на азот, след като съд на по-ниска инстанция постанови, че този метод изглежда противоконституционен, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Джефри Лий, на 49 г., трябваше да бъде екзекутиран чрез вдишване на азот за убийството на двама души по време на обир през 1998 г. При този способ осъденият получава азотен газ през маска, в резултат на което умира от задушаване.

Федерален съд във вторник се произнесе срещу използването на азот - решение, обжалвано от щата Алабама пред Върховния съд.

“Молбата за спиране или отмяна (на решението) е отхвърлена от съда”, постанови Върховният съд в неподписано решение, публикувано снощи. Не са посочени основания, което е обичайно при спешно взети решения.

Вдишването на азот като метод за екзекуция бе осъдено от експертите на ООН като грубо и нечовешко.

Петима затворници бяха екзекутирани по този начин в САЩ миналата година от рекордните общо 47 екзекуции в страната. През 2025 г. в Алабама бяха извършени пет екзекуции, колкото в Южна Каролина и Тексас. Флорида е щатът с най-много екзекуции - 19.

Най-често използваният метод е бил чрез летална инжекция, с която миналата година са екзекутирани 39 души.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те американски щата, а в три е наложен мораториум.

Президентът Доналд Тръмп е пламенен поддръжник на смъртното наказание и призовава за по-честото му прилагане при “най-тежките престъпления”.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азота е като райски газ

    7 1 Отговор
    Умираш щастлив. Това е най лекият начин!
    Сигурно Тръмп иска да върне електрическият стол.
    !

    Коментиран от #3, #15

    12:56 12.06.2026

  • 2 СТАЛИН ЙВ

    7 2 Отговор
    При мен е бързо и безпроблемно.
    До стената и с Шпагина кррррррр

    12:59 12.06.2026

  • 3 6135

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Азота е като райски газ":

    Правилно! Азотът е най-безболезният метод.
    Без значение какво казват ООН и разни правозащитни организации, САЩ са решили, че екзекуцията трябва да е страшна и болезнена за да има възпиращ ефект. Те търсят тънката черта между страшно и жестоко, и хуманно и с песен. Иначе с удоволствие биха върнали гилотината.

    Коментиран от #6

    13:12 12.06.2026

  • 4 Пловдив

    3 1 Отговор
    Интересно: Щом тази екзекуция е груба и нечовешка, коя е нежна и човешка?…

    13:21 12.06.2026

  • 5 Хи хи

    1 0 Отговор
    Аз пък си дишам азот и ми е кеф !! 78% от въздуха е азот, само 21% е кислород, и 1% разни други !!

    13:23 12.06.2026

  • 6 е ми

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "6135":

    Кво и е лошо на гилотината. Най- безболезнената. Кофти е само за чистачкара после.

    Коментиран от #8

    13:26 12.06.2026

  • 7 Тоя, пък.

    2 0 Отговор
    Ами тогава го застреляйте в мозъка, както правят китайците.

    13:29 12.06.2026

  • 8 БПФ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "е ми":

    Само дето отсечената тимбepица остава съзнание 30-40 секунди след отделянето и от тyловището. Сигурно е мн забавно - да си гледаш тyлoвището как лежи обезглaвено, а от шията блика фонтан от кpъвта ти.

    Коментиран от #9, #14

    13:31 12.06.2026

  • 9 хлупости на търкалета

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "БПФ":

    Няма такива неща.

    Коментиран от #11

    13:34 12.06.2026

  • 10 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Чакал е 28 години екзекуцията си. Това изглежда по-жестоко от самата екзекуция.

    Коментиран от #13

    13:35 12.06.2026

  • 11 БПФ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хлупости на търкалета":

    Има, има. Още по времето на Френската революция, когато Робеспиер сечeше ежедневно десетки тимбepици, лекарите правеха експерименти - дали тимбepицата реагира на дразнения.

    13:38 12.06.2026

  • 12 Джелатина

    1 0 Отговор
    Ами да му отсекат главата тогава ,не е трудно .

    13:39 12.06.2026

  • 13 Индийски факир

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    От кармата си никъде не можеш да се скриеш !

    13:40 12.06.2026

  • 14 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "БПФ":

    Ти вероятно не си виждал заклана кокошка и за това ги приказваш такива. Туловището изобщо не си лежи окървавено а се мята като.... "заклана кокошка" (то тая приказка не са я измислили токутъй.
    Колкото до задокеанските касапи, то те са царе на ужасите. Задушаването чрез вдишване на азот по нищо не се различава от задушаването от механическа асфикция. Тоест, то е нещо като душенето или бавното бесене.
    Ако изобщо има хуманен начин за убиване, то той е чрез взривяване с голямо количество взриен матрериал. За времето за което взрива прави тялото на малки парченца, нервните окончания вече са отделени от мозъка и центъра за болка.

    13:44 12.06.2026

  • 15 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азота е като райски газ":

    Азота не е като райския газ. Азота е съставка на тоя газ, но когато азота е азот, това е все едно да дишаш със залепена уста и нос. И усещането е същото.

    13:46 12.06.2026