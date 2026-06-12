Върховният съд на САЩ блокира екзекуция чрез вдишване на азот

Върховният съд на САЩ днес издаде извънредна заповед, която ще попречи на щата Алабама да екзекутира мъж чрез вдишване на азот, след като съд на по-ниска инстанция постанови, че този метод изглежда противоконституционен, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Джефри Лий, на 49 г., трябваше да бъде екзекутиран чрез вдишване на азот за убийството на двама души по време на обир през 1998 г. При този способ осъденият получава азотен газ през маска, в резултат на което умира от задушаване.
Федерален съд във вторник се произнесе срещу използването на азот - решение, обжалвано от щата Алабама пред Върховния съд.
“Молбата за спиране или отмяна (на решението) е отхвърлена от съда”, постанови Върховният съд в неподписано решение, публикувано снощи. Не са посочени основания, което е обичайно при спешно взети решения.
Вдишването на азот като метод за екзекуция бе осъдено от експертите на ООН като грубо и нечовешко.
Петима затворници бяха екзекутирани по този начин в САЩ миналата година от рекордните общо 47 екзекуции в страната. През 2025 г. в Алабама бяха извършени пет екзекуции, колкото в Южна Каролина и Тексас. Флорида е щатът с най-много екзекуции - 19.
Най-често използваният метод е бил чрез летална инжекция, с която миналата година са екзекутирани 39 души.
Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те американски щата, а в три е наложен мораториум.
Президентът Доналд Тръмп е пламенен поддръжник на смъртното наказание и призовава за по-честото му прилагане при “най-тежките престъпления”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азота е като райски газ
Сигурно Тръмп иска да върне електрическият стол.
!
Коментиран от #3, #15
12:56 12.06.2026
2 СТАЛИН ЙВ
До стената и с Шпагина кррррррр
12:59 12.06.2026
3 6135
До коментар #1 от "Азота е като райски газ":Правилно! Азотът е най-безболезният метод.
Без значение какво казват ООН и разни правозащитни организации, САЩ са решили, че екзекуцията трябва да е страшна и болезнена за да има възпиращ ефект. Те търсят тънката черта между страшно и жестоко, и хуманно и с песен. Иначе с удоволствие биха върнали гилотината.
Коментиран от #6
13:12 12.06.2026
4 Пловдив
13:21 12.06.2026
5 Хи хи
13:23 12.06.2026
6 е ми
До коментар #3 от "6135":Кво и е лошо на гилотината. Най- безболезнената. Кофти е само за чистачкара после.
Коментиран от #8
13:26 12.06.2026
7 Тоя, пък.
13:29 12.06.2026
8 БПФ
До коментар #6 от "е ми":Само дето отсечената тимбepица остава съзнание 30-40 секунди след отделянето и от тyловището. Сигурно е мн забавно - да си гледаш тyлoвището как лежи обезглaвено, а от шията блика фонтан от кpъвта ти.
Коментиран от #9, #14
13:31 12.06.2026
9 хлупости на търкалета
До коментар #8 от "БПФ":Няма такива неща.
Коментиран от #11
13:34 12.06.2026
10 Наблюдател
Коментиран от #13
13:35 12.06.2026
11 БПФ
До коментар #9 от "хлупости на търкалета":Има, има. Още по времето на Френската революция, когато Робеспиер сечeше ежедневно десетки тимбepици, лекарите правеха експерименти - дали тимбepицата реагира на дразнения.
13:38 12.06.2026
12 Джелатина
13:39 12.06.2026
13 Индийски факир
До коментар #10 от "Наблюдател":От кармата си никъде не можеш да се скриеш !
13:40 12.06.2026
14 Механик
До коментар #8 от "БПФ":Ти вероятно не си виждал заклана кокошка и за това ги приказваш такива. Туловището изобщо не си лежи окървавено а се мята като.... "заклана кокошка" (то тая приказка не са я измислили токутъй.
Колкото до задокеанските касапи, то те са царе на ужасите. Задушаването чрез вдишване на азот по нищо не се различава от задушаването от механическа асфикция. Тоест, то е нещо като душенето или бавното бесене.
Ако изобщо има хуманен начин за убиване, то той е чрез взривяване с голямо количество взриен матрериал. За времето за което взрива прави тялото на малки парченца, нервните окончания вече са отделени от мозъка и центъра за болка.
13:44 12.06.2026
15 Механик
До коментар #1 от "Азота е като райски газ":Азота не е като райския газ. Азота е съставка на тоя газ, но когато азота е азот, това е все едно да дишаш със залепена уста и нос. И усещането е същото.
13:46 12.06.2026