Върховният съд на САЩ блокира екзекуция чрез вдишване на азот

Върховният съд на САЩ днес издаде извънредна заповед, която ще попречи на щата Алабама да екзекутира мъж чрез вдишване на азот, след като съд на по-ниска инстанция постанови, че този метод изглежда противоконституционен, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Джефри Лий, на 49 г., трябваше да бъде екзекутиран чрез вдишване на азот за убийството на двама души по време на обир през 1998 г. При този способ осъденият получава азотен газ през маска, в резултат на което умира от задушаване.

Федерален съд във вторник се произнесе срещу използването на азот - решение, обжалвано от щата Алабама пред Върховния съд.

“Молбата за спиране или отмяна (на решението) е отхвърлена от съда”, постанови Върховният съд в неподписано решение, публикувано снощи. Не са посочени основания, което е обичайно при спешно взети решения.

Вдишването на азот като метод за екзекуция бе осъдено от експертите на ООН като грубо и нечовешко.

Петима затворници бяха екзекутирани по този начин в САЩ миналата година от рекордните общо 47 екзекуции в страната. През 2025 г. в Алабама бяха извършени пет екзекуции, колкото в Южна Каролина и Тексас. Флорида е щатът с най-много екзекуции - 19.

Най-често използваният метод е бил чрез летална инжекция, с която миналата година са екзекутирани 39 души.

Смъртното наказание е премахнато в 23 от 50-те американски щата, а в три е наложен мораториум.

Президентът Доналд Тръмп е пламенен поддръжник на смъртното наказание и призовава за по-честото му прилагане при “най-тежките престъпления”.