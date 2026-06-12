Новини
Свят »
Косово »
НАТО планира да намали числеността на мисията си в Косово

НАТО планира да намали числеността на мисията си в Косово

12 Юни, 2026 11:50 676 9

  • косово-
  • нато-
  • сърбия

Промените ще настъпят постепенно и в съответствие с условията на място, обяви НАТО

НАТО планира да намали числеността на мисията си в Косово - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През следващата година НАТО постепенно ще оптимизира силите си в рамките на мироопазващата мисия в Косово (КейФОР), разположени там от 1999 г., заради стабилната ситуация със сигурността в страната, съобщиха днес от Алианса, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.

„НАТО и КейФОР са напълно ангажирани с безопасността и сигурността в Косово“, заяви в изявление генералът от военновъздушните сили на САЩ Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа.

„Именно този ангажимент доведе до повишена стабилност, тъй като организациите в Косово, отговарящи за сигурността, станаха по-способни. Настоящите условия дават възможност за по-нататъшно оптимизиране на размера и позицията на КейФОР“, допълни той.

Очаква се постепенно намаляване на числеността на силите да дойде след циклите на ротационно дислоциране и предислоциране от сега до следващата година, заявиха от НАТО.

Промените ще настъпят постепенно и в съответствие с условията на място и могат да бъдат отменени, ако е необходимо, заявиха още от НАТО.


Косово
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    2 2 Отговор
    Тя Косово защо не се присъедини към Албания? Нали уж са скандирали "Косово е Албания"? Разпадането на Югославия е триумф на албанците и хърватите и словенците и бошняците.

    11:52 12.06.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    5 2 Отговор
    А нашият контингент чий го дири там?

    11:52 12.06.2026

  • 3 Истината

    7 3 Отговор
    Косово е сръбска земя , която алианса окупира .

    Коментиран от #4

    11:55 12.06.2026

  • 4 Разберете това

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Истината":

    Не е от алианса, а албанците решили да се отцепят. Сърбия е враг на много бивши югославски републики. Сърбите много мразят и България.

    Коментиран от #8

    11:56 12.06.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    7 2 Отговор
    Косово - откъсната насила сръбска територия, окупирана от НАТО преди 27 години.

    11:57 12.06.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    7 3 Отговор
    За да разберете двойният стандарт на запада - Косово и Крим....

    11:58 12.06.2026

  • 7 Ехо

    4 0 Отговор
    Да дойдат у Ботунец

    12:02 12.06.2026

  • 8 Само питам

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Разберете това":

    А защо да ни обичат сърбите ? Щото пуснахме натовски самолети да бомбардират Белград ли ?

    12:08 12.06.2026

  • 9 ами

    1 0 Отговор
    ха ха ха - това са 27 години умиротворяване за косово дето е метър на два, а какво остава за украина - всички налични европейски войски трябва да се позиционират там за вечни времена

    12:31 12.06.2026