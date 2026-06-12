НАТО планира да намали числеността на мисията си в Косово

През следващата година НАТО постепенно ще оптимизира силите си в рамките на мироопазващата мисия в Косово (КейФОР), разположени там от 1999 г., заради стабилната ситуация със сигурността в страната, съобщиха днес от Алианса, цитирани от Ройтерс, предаде БТА.
„НАТО и КейФОР са напълно ангажирани с безопасността и сигурността в Косово“, заяви в изявление генералът от военновъздушните сили на САЩ Алексъс Гринкевич, върховен главнокомандващ на обединените сили на НАТО в Европа.
„Именно този ангажимент доведе до повишена стабилност, тъй като организациите в Косово, отговарящи за сигурността, станаха по-способни. Настоящите условия дават възможност за по-нататъшно оптимизиране на размера и позицията на КейФОР“, допълни той.
Очаква се постепенно намаляване на числеността на силите да дойде след циклите на ротационно дислоциране и предислоциране от сега до следващата година, заявиха от НАТО.
Промените ще настъпят постепенно и в съответствие с условията на място и могат да бъдат отменени, ако е необходимо, заявиха още от НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
11:52 12.06.2026
2 Делю Хайдутин
11:52 12.06.2026
3 Истината
Коментиран от #4
11:55 12.06.2026
4 Разберете това
До коментар #3 от "Истината":Не е от алианса, а албанците решили да се отцепят. Сърбия е враг на много бивши югославски републики. Сърбите много мразят и България.
Коментиран от #8
11:56 12.06.2026
5 az СВО Победа 81
11:57 12.06.2026
6 az СВО Победа 81
11:58 12.06.2026
7 Ехо
12:02 12.06.2026
8 Само питам
До коментар #4 от "Разберете това":А защо да ни обичат сърбите ? Щото пуснахме натовски самолети да бомбардират Белград ли ?
12:08 12.06.2026
9 ами
12:31 12.06.2026