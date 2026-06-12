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Хиляди албанци протестираха за 12-а поредна вечер срещу проект за застрояване на защитени зони

Хиляди албанци протестираха за 12-а поредна вечер срещу проект за застрояване на защитени зони

12 Юни, 2026 11:20 1 225 54

  • албания-
  • звърнец-
  • протест-
  • застрояване-
  • тирана-
  • еди рама

Протестиращите продължават да настояват за оставка на министър-председателя на Албания Еди Рама

Хиляди албанци протестираха за 12-а поредна вечер срещу проект за застрояване на защитени зони - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хиляди албански граждани протестираха за 12-а поредна вечер срещу проект за застрояване на защитени зони на южното албанско крайбрежие в района на Звърнец (окръг Вльора), предаде АТА, съобщи БТА.

Протестиращите продължават да настояват за оставка на министър-председателя на Албания Еди Рама, анулиране на проекта за застрояването на Звърнец заради вредите, които той би могъл да нанесе на околната среда, и отстраняване на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна сила в страната, Демократическата партия, заради подкрепата му за проекта. На протеста снощи те се обявиха против продажбата на национални богатства и поискаха разследване на имуществото на политиците в страната.

Както и предните вечери, демонстрантите се събраха на централния площад „Скандербег“ и проведоха шествие до сградата, където се помещава кабинетът на албанския премиер. Те носеха транспаранти с надписи „Албания на албанците, не на предателите“, „Нова Албания“, „Без младежта няма Албания“.

По време на демонстрацията природозащитници подчертаха значението на лагуната Нарта, която се намира в близост до Звърнец, и заявиха, че тя е важна не само за Албания, а и за цяла Европа, защото през нея минават голям брой прелетни птици.

По информация на албанския информационен портал „Шчиптаря“ протестиращите са заявили, че не желаят сред тях да има политически обвързани лица и не искат да бъдат свързвани с протестните шествия, които албанската опозиция провежда. От трибуната на вчерашния протест отново беше подчертана необходимостта от придаване на структура на протеста и създаване на партия, която да влезе в бъдещо техническо (временно) правителство, пише още порталът.

На 30 май по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец избухнаха сблъсъци, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ. В дванадесетте вечери след случката в албанската столица Тирана се проведоха протести срещу проекта, който според албанските медии е воден от инвестиционната компания „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Демонстрациите бяха определени от албански и световни медии като „фламинго революция“ заради фламингото, което е символ на лагуната Нарта край Вльора и се използва като символ от демонстрантите.

Същевременно албанският премиер Еди Рама неколкократно защити проекта за Звърнец, включително в свои интервюта за Ройтерс, Асошиейтед прес и „Ал Джазира“, и определи протестите като „опит за хибридна война срещу Албания". Пред „Политико“ Рама заяви, че хибридната война на дезинформация срещу инвестицията, която се оценява на около 4 милиарда евро или дори повече, се води от Иран.

Говорител на Европейската комисия заяви преди дни, че в рамките на преговорите на Албания за членство в ЕС, особено по Глава 27, свързана с околната среда и изменението на климата, страната трябва напълно да хармонизира законодателството си с това на блока.


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ще поскачат

    19 5 Отговор
    ама, това няма да спре инвеститорите да разсипят всичко.

    Коментиран от #4, #15

    11:22 12.06.2026

  • 2 честен ционист

    24 1 Отговор
    Бай Дончо удари на камък в Албания и веднага прати брокера от Флорида да се разберат с Румбата за Бабато Алино.

    Коментиран от #18, #25

    11:22 12.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    30 0 Отговор
    Албанците се дигнаха и палят и рушат кибуците на остров Сазан.А в България Баба Алино си стои.

    11:23 12.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ще поскачат":

    Пребиха охраната и палят и рушат еврейските кибуци.

    11:24 12.06.2026

  • 5 Няма тръпка

    13 2 Отговор
    Да но си нямат украинец

    11:27 12.06.2026

  • 6 Сила

    30 2 Отговор
    Арнаутите бе , дивите арнаути са достигнали еволюционно ниво да се осъзнаят и да си пазят дивата природа , флората и фауната в държавата си а само БГ приматите от ЕС продължават да изсичат , бетонират , тровят и унищожават всичко живо на Територията .....!!!!

    Коментиран от #28

    11:28 12.06.2026

  • 7 Kaлпазанин

    33 0 Отговор
    Мотото на митинга е ,евреите вън от Албания ,а у нас кога ????

    11:28 12.06.2026

  • 8 РУБИ

    21 0 Отговор
    Внимавайте албанци !
    Рубио ще ви припознае с иранците ,кубинците, венецуелците и т.н. и ще ви наложи демокрацията на дядо Дончо!!!

    11:29 12.06.2026

  • 9 Отстрани

    34 1 Отговор
    Албанците са против, защото евреите продължават безпардонно да избиват мюсюлмани и християни в Палестина и Ливан , а Къшнер е един от виновниците да се случва това.
    Всъщност, той е новият Епщайн, който контролира отблизо идиота Тръмп.

    Албанците се оказаха по будни от българите, които с удоволствие предоставят земята си за окупация на украинските евреи нацисти.

    11:29 12.06.2026

  • 10 Калин

    29 0 Отговор
    Албанците ми се издигнаха в очите.

    11:31 12.06.2026

  • 11 В такива моменти изпитвам срам

    33 0 Отговор
    Шиптерите се вдигнаха само от проект

    Тука чужд град се построй никой няма и намерение да го премахва само се чешат езици

    Тия щом ни задминаха значи положение отива към безнадежно

    Коментиран от #27

    11:31 12.06.2026

  • 12 Вльора

    23 0 Отговор
    Последното девствено кътче от европата. Дано го опазят, ама надали.

    11:33 12.06.2026

  • 13 Последния Софиянец

    25 0 Отговор
    Еврейската охрана извади палки но хората ги бутнаха в една пропаст.Много се изкефих.

    11:35 12.06.2026

  • 14 нека си стачкуват . лесно се

    8 2 Отговор
    презастроява . с цел облага и алчност . после даваш стая под наем за 50 евро на нощ . скубеш туристите .

    11:36 12.06.2026

  • 15 УдоМача

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ще поскачат":

    До 1 - това са албанци, не са българаци! Няма да е същото!

    Коментиран от #20

    11:36 12.06.2026

  • 16 Кошнер

    12 1 Отговор
    Но да отбележим , че там нямат украинска строителна за да си правят анклав Алино баба !!!

    11:42 12.06.2026

  • 17 ФАКТИ

    9 0 Отговор
    Ще застрояват еврейски селища по крайбрежието.

    12:02 12.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Едва ли

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "УдоМача":

    прсото като на целите западни Балкани, корупцията е национален спорт. Ако си мислиш, че там нямат същите "мутри" и управляващите са им чисти като сълза на русалка..

    Коментиран от #26

    12:16 12.06.2026

  • 21 А БЪЛГАРИЯ ДАДЕ ВОДИТЕ СИ

    9 0 Отговор
    На същите циони, дето искат да откраднат албанския остров.

    12:18 12.06.2026

  • 22 ЕДИ Е АЛБАНСКИЯ БОКО

    8 0 Отговор
    Нагла корумпирана мутра.

    12:21 12.06.2026

  • 23 Ганчо защо не протестира

    10 0 Отговор
    за Баба Алино?

    12:21 12.06.2026

  • 24 Феникс

    10 0 Отговор
    Това не е проект за застрояване на какво да е а нови еврейски кибуци!

    12:22 12.06.2026

  • 25 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Бабато Алино нали е на руснаците..За друго Тръмп ще да е изпратил брокер ...

    Коментиран от #33

    12:28 12.06.2026

  • 26 УдоМача

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Едва ли":

    Разликата е, че народът им не са овце заспали като нашите...

    12:28 12.06.2026

  • 27 Атина Палада

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "В такива моменти изпитвам срам":

    През соца руснаците ни построиха заводи,сега ни строят градове:))) кво лошо има ?

    Коментиран от #30, #31, #32, #37, #41

    12:30 12.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Че не са руснаци

    7 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    А крадливи у.к.р.и

    12:47 12.06.2026

  • 32 Руснаците

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    всичко построиха! Айдуците обаче, са други! Трият ми коментарите, ама ти ги знаеш!

    12:47 12.06.2026

  • 33 Не е!

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    НА укромафията е!

    12:49 12.06.2026

  • 34 ЕВРЕИТЕ

    4 0 Отговор
    Искат да налапат целия свят.

    12:53 12.06.2026

  • 35 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    4 0 Отговор
    Не сте вникнали в същноста на проблема ,преди доста време яхтата на Ротшилд с Кушнер и Иванка на борда е акустирала в пристанището на острова ,който има поредица от бункери и подземни укрепени тунели .Глобалистите се готвят за 3та световна ,да унищожат милиарди хора ,инте да оцелеят след това ,най вероятно АI им казва ,че това е възможно .Как мислите, с толкова много ракети ,руснаците дали не са го вкарали в системата вече като приоритетна цел ?

    12:55 12.06.2026

  • 36 Пенчо

    2 0 Отговор
    Оня дългия не му пука за хората! Като го видиш и разбираш, че не е читав!

    12:55 12.06.2026

  • 37 А МОЧАТА?

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #38, #40

    12:56 12.06.2026

  • 38 А ГДЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "А МОЧАТА?":

    Сирски и МИСИРСКИ ? Откриха ли им най сетне кратуните 🎃 ?

    12:58 12.06.2026

  • 39 0407

    1 0 Отговор
    за сведение знаете ли ние що нагласихме нашия и.д. цар Симеон за мин.председател на република.....а абанците не......еееееееееех бедни ми МАКЕДОНСКИ ,ЩО НЕ УМРЯ ПРИ ГРЕДЕТРИН.......

    13:01 12.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Верно ли,че по 3 ги л@па@ш?

    Коментиран от #42, #44

    13:05 12.06.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 пак сте изтрили

    2 0 Отговор
    коментари в които има повече информация и смисъл, отколкото в цялата ви статия в комбинация с тролските безсмислици, котио сте запазили.

    13:10 12.06.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Заболе ли те, а?

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Значи е верно, че лапаш - хахахахаха!

    Коментиран от #46, #48

    13:17 12.06.2026

  • 46 Чиниш ми се

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Заболе ли те, а?":

    ПП пид дира zzин с епилран г333 и избелен рекк .туммм 🎯,който обича постоянно даму е вътррре.Сгрeших ли някъде ,бре Утре Паkkk ,тееева П.К.М.спаружена ?

    Коментиран от #47

    13:27 12.06.2026

  • 47 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Чиниш ми се":

    Види се, че ги разбираш много добре тия работи с избелването! На "ти" си с тях. ! От личен опит е явно! :)))

    Коментиран от #49, #53

    13:29 12.06.2026

  • 48 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Заболе ли те, а?":

    Тихоо !Тихо бе, тра.веррс кво си се превъзбудил ,намери един роммм тиго отпере в сърбящия ти г333 и да мирясаш !

    Коментиран от #50

    13:30 12.06.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

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