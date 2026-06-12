Хиляди албанци протестираха за 12-а поредна вечер срещу проект за застрояване на защитени зони

Хиляди албански граждани протестираха за 12-а поредна вечер срещу проект за застрояване на защитени зони на южното албанско крайбрежие в района на Звърнец (окръг Вльора), предаде АТА, съобщи БТА.
Протестиращите продължават да настояват за оставка на министър-председателя на Албания Еди Рама, анулиране на проекта за застрояването на Звърнец заради вредите, които той би могъл да нанесе на околната среда, и отстраняване на Сали Бериша от лидерския пост в основната опозиционна сила в страната, Демократическата партия, заради подкрепата му за проекта. На протеста снощи те се обявиха против продажбата на национални богатства и поискаха разследване на имуществото на политиците в страната.
Както и предните вечери, демонстрантите се събраха на централния площад „Скандербег“ и проведоха шествие до сградата, където се помещава кабинетът на албанския премиер. Те носеха транспаранти с надписи „Албания на албанците, не на предателите“, „Нова Албания“, „Без младежта няма Албания“.
По време на демонстрацията природозащитници подчертаха значението на лагуната Нарта, която се намира в близост до Звърнец, и заявиха, че тя е важна не само за Албания, а и за цяла Европа, защото през нея минават голям брой прелетни птици.
По информация на албанския информационен портал „Шчиптаря“ протестиращите са заявили, че не желаят сред тях да има политически обвързани лица и не искат да бъдат свързвани с протестните шествия, които албанската опозиция провежда. От трибуната на вчерашния протест отново беше подчертана необходимостта от придаване на структура на протеста и създаване на партия, която да влезе в бъдещо техническо (временно) правителство, пише още порталът.
На 30 май по време на протест срещу изграждането на курорт в Звърнец избухнаха сблъсъци, при които служители на частна охранителна компания упражниха насилие срещу протестиращ. В дванадесетте вечери след случката в албанската столица Тирана се проведоха протести срещу проекта, който според албанските медии е воден от инвестиционната компания „Афинити Партнърс“ (Affinity Partners) на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп. Демонстрациите бяха определени от албански и световни медии като „фламинго революция“ заради фламингото, което е символ на лагуната Нарта край Вльора и се използва като символ от демонстрантите.
Същевременно албанският премиер Еди Рама неколкократно защити проекта за Звърнец, включително в свои интервюта за Ройтерс, Асошиейтед прес и „Ал Джазира“, и определи протестите като „опит за хибридна война срещу Албания". Пред „Политико“ Рама заяви, че хибридната война на дезинформация срещу инвестицията, която се оценява на около 4 милиарда евро или дори повече, се води от Иран.
Говорител на Европейската комисия заяви преди дни, че в рамките на преговорите на Албания за членство в ЕС, особено по Глава 27, свързана с околната среда и изменението на климата, страната трябва напълно да хармонизира законодателството си с това на блока.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ще поскачат
Коментиран от #4, #15
11:22 12.06.2026
2 честен ционист
Коментиран от #18, #25
11:22 12.06.2026
3 Последния Софиянец
11:23 12.06.2026
4 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Ще поскачат":Пребиха охраната и палят и рушат еврейските кибуци.
11:24 12.06.2026
5 Няма тръпка
11:27 12.06.2026
6 Сила
Коментиран от #28
11:28 12.06.2026
7 Kaлпазанин
11:28 12.06.2026
8 РУБИ
Рубио ще ви припознае с иранците ,кубинците, венецуелците и т.н. и ще ви наложи демокрацията на дядо Дончо!!!
11:29 12.06.2026
9 Отстрани
Всъщност, той е новият Епщайн, който контролира отблизо идиота Тръмп.
Албанците се оказаха по будни от българите, които с удоволствие предоставят земята си за окупация на украинските евреи нацисти.
11:29 12.06.2026
10 Калин
11:31 12.06.2026
11 В такива моменти изпитвам срам
Тука чужд град се построй никой няма и намерение да го премахва само се чешат езици
Тия щом ни задминаха значи положение отива към безнадежно
Коментиран от #27
11:31 12.06.2026
12 Вльора
11:33 12.06.2026
13 Последния Софиянец
11:35 12.06.2026
14 нека си стачкуват . лесно се
11:36 12.06.2026
15 УдоМача
До коментар #1 от "Ще поскачат":До 1 - това са албанци, не са българаци! Няма да е същото!
Коментиран от #20
11:36 12.06.2026
16 Кошнер
11:42 12.06.2026
17 ФАКТИ
12:02 12.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Едва ли
До коментар #15 от "УдоМача":прсото като на целите западни Балкани, корупцията е национален спорт. Ако си мислиш, че там нямат същите "мутри" и управляващите са им чисти като сълза на русалка..
Коментиран от #26
12:16 12.06.2026
21 А БЪЛГАРИЯ ДАДЕ ВОДИТЕ СИ
12:18 12.06.2026
22 ЕДИ Е АЛБАНСКИЯ БОКО
12:21 12.06.2026
23 Ганчо защо не протестира
12:21 12.06.2026
24 Феникс
12:22 12.06.2026
25 Атина Палада
До коментар #2 от "честен ционист":Бабато Алино нали е на руснаците..За друго Тръмп ще да е изпратил брокер ...
Коментиран от #33
12:28 12.06.2026
26 УдоМача
До коментар #20 от "Едва ли":Разликата е, че народът им не са овце заспали като нашите...
12:28 12.06.2026
27 Атина Палада
До коментар #11 от "В такива моменти изпитвам срам":През соца руснаците ни построиха заводи,сега ни строят градове:))) кво лошо има ?
Коментиран от #30, #31, #32, #37, #41
12:30 12.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Че не са руснаци
До коментар #27 от "Атина Палада":А крадливи у.к.р.и
12:47 12.06.2026
32 Руснаците
До коментар #27 от "Атина Палада":всичко построиха! Айдуците обаче, са други! Трият ми коментарите, ама ти ги знаеш!
12:47 12.06.2026
33 Не е!
До коментар #25 от "Атина Палада":НА укромафията е!
12:49 12.06.2026
34 ЕВРЕИТЕ
12:53 12.06.2026
35 Майсторът 🐷 на Илюзиите
12:55 12.06.2026
36 Пенчо
12:55 12.06.2026
37 А МОЧАТА?
До коментар #27 от "Атина Палада":Възстановиха ли МОЧАТА?А?
Коментиран от #38, #40
12:56 12.06.2026
38 А ГДЕ
До коментар #37 от "А МОЧАТА?":Сирски и МИСИРСКИ ? Откриха ли им най сетне кратуните 🎃 ?
12:58 12.06.2026
39 0407
13:01 12.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Да питам
До коментар #27 от "Атина Палада":Верно ли,че по 3 ги л@па@ш?
Коментиран от #42, #44
13:05 12.06.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 пак сте изтрили
13:10 12.06.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Заболе ли те, а?
До коментар #42 от "Атина Палада":Значи е верно, че лапаш - хахахахаха!
Коментиран от #46, #48
13:17 12.06.2026
46 Чиниш ми се
До коментар #45 от "Заболе ли те, а?":ПП пид дира zzин с епилран г333 и избелен рекк .туммм 🎯,който обича постоянно даму е вътррре.Сгрeших ли някъде ,бре Утре Паkkk ,тееева П.К.М.спаружена ?
Коментиран от #47
13:27 12.06.2026
47 Ха-ха-ха
До коментар #46 от "Чиниш ми се":Види се, че ги разбираш много добре тия работи с избелването! На "ти" си с тях. ! От личен опит е явно! :)))
Коментиран от #49, #53
13:29 12.06.2026
48 Атина Палада
До коментар #45 от "Заболе ли те, а?":Тихоо !Тихо бе, тра.веррс кво си се превъзбудил ,намери един роммм тиго отпере в сърбящия ти г333 и да мирясаш !
Коментиран от #50
13:30 12.06.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.