Вероятностите ще се променят много рязко! Цените на петрола паднаха до най-ниското си ниво от два месеца

Доларът, доходността по облигациите и цените на петрола се понижиха, което намали опасенията от инфлация, съобщава "Ройтерс".

Американският президент Доналд Тръмп обяви вчера - само няколко часа, след като заплаши с нови удари срещу Иран, че споразумение може да бъде постигнато още този уикенд. Той заяви, че преговорите с Техеран са достигнали до най-високите нива на иранското ръководство и са получили одобрението на широка коалиция от регионални сили.

Тръмп направи изказването си след многократни предходни прояви на оптимизъм, които не доведоха до реално споразумение. Това разклати настроенията на пазарите.

"Този път ситуацията изглежда може би малко по-конкретна от това, което сме виждали досега", заяви Рей Атрил, ръководител на отдела за валутна стратегия в Националната банка на Австралия.

"Ако чуем нещо от Иран, което звучи положително по отношение на мирно споразумение, е ясно, че вероятностите ще се променят много рязко".

Ако бъде потвърдено, споразумението би представлявало най-значимия дипломатически пробив досега за прекратяване на тримесечната война, която доведе до ръст на световните цени на енергията. За да ограничи инфлацията, подхранвана от конфликта, Европейската централна банка повишаваше лихвените проценти в продължение на почти три години.

Новината за евентуално споразумение свали цените на петрола до най-ниските им нива от два месеца насам. Фючърсите на американския суров петрол West Texas Intermediate поевтиняха с 1,9% до 86,08 долара за барел след спад от 2,6% през предходната нощ. Фючърсите на сорта Brent пък се понижиха с 1,5% до 89,08 долара за барел след почти 3-процентен спад през нощта.

Японският индекс Nikkei 225 нарасна с 4,3%. Австралийските акции, свързани с добива на суровини, поскъпнаха с 1,8%, а южнокорейският индекс KOSPI скочи с 8,3%.

На "Уолстрийт" основните борсови индекси отчетоха силен ръст през нощта, като и трите записаха най-големите си дневни печалби от споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран на 8 април, когато бе договорено краткосрочно примирие. Индексът Nasdaq се покачи с 2,5% на фона на очакванията за успешен борсов дебют на SpaceX.

Според данните конфликтът в Близкия изток е повишил цените на енергията. Междувременно броят на американците, подали молби за обезщетения при безработица, леко се е увеличил през миналата седмица, което показва, че пазарът на труда остава устойчив.

Тъй като пазарите намалиха очакванията си за повишение на лихвите от Федералния резерв през тази година, американските държавни облигации поскъпнаха. Вероятността за увеличение на лихвите през октомври спадна от 51% на 36%.

Доходността по двегодишните американски държавни облигации остана без промяна на ниво 4,066%, след като предходната нощ се понижи с 6 базисни пункта. Доходността по референтните десетгодишни облигации се задържа на 4,4631%, след спад от близо 8 базисни пункта през нощта.

Загубите на долара бяха свързани с по-ниската доходност на облигациите. Доларовият индекс, който измерва стойността на американската валута спрямо основните ѝ конкуренти, се установи на 99,78 пункта след спад от 0,4% през предходната сесия.

Японската йена поскъпна с 0,1% до 160,19 йени за долар, след като в предишната сесия бе отслабнала с 0,4%. Въпреки това йената остава близо до ключовото равнище от 160 за долар, а пазарните участници следят за евентуална намеса от страна на японските власти.

По-слабият долар подкрепи пазара на благородни метали. Спот цената на златото се повиши с 0,2% до 4222 долара за тройунция след скок от 3,5% през нощта, а спот цената на среброто нарасна с 0,3% до 67,52 долара за тройунция след увеличение от 5,8% в предходната сесия.