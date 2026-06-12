Тръмп отмени планираните удари срещу Иран и обяви, че е постигнал „страхотно споразумение"

Снощното съобщение на президента на САЩ Доналд Тръмп, че е отменил планираните удари срещу Иран и че е постигнал „страхотно споразумение“ относно войната днес е водеща тема в британските и американските издания, пише БТА.

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Анонсът на Тръмп представляваше драматичен обрат в сравнение с изказванията му само няколко часа по-рано, когато той заплаши, че ще превземе ключови петролни съоръжения в Иран, включително остров Харг, пише британският в. „Телеграф“. Тръмп заплаши, че САЩ „ще превземат остров Харг и други обекти от петролната инфраструктура и ще поемат пълен контрол над техните пазари на нефт и газ, подобно на това, което направихме с Венецуела“ в „недалечно бъдеще“.

Съдържанието на обявеното от Тръмп часове по-късно мирно споразумение не бе оповестено от Белия дом, но според информация в медиите то включва изнасянето на обогатения уран от Иран и прекратяване на иранската подкрепа за военизирани групировки като „Хизбула“ и хусите в Йемен, посочва вестникът.

Иран обаче отрече, че е финализирано споразумение за прекратяване на войната и обвини САЩ в саботиране на преговорния процес, отбелязва изданието. В коментари пред държавни медии говорител на иранското Външно министерство заяви, че „голяма част“ от текста на споразумението е била договорена още отпреди това, но „американците непрестанно менят позициите си“.

Белият дом вече дълго време се опитва да сключи мирно споразумение с Иран, пише в. „Гардиън“. Тръмп нееднократно е твърдял, че е близо до сключване на споразумение, без обаче в крайна сметка да се стигне до такова, отбелязва изданието.

Американският президент е подложен на все по-голям натиск да сложи край на войната с Иран в момент, когато конфликтът става все по-непопулярен в САЩ, междинните избори са все по-близо, а инфлацията постоянно нараства, коментира „Гардиън“.

САЩ

Ожесточаването на сблъсъците в Ормузкия проток тази седмица породи опасения от възобновяване на широкомащабната регионална война в момент, когато световните лидери призовават за спазване на подложеното на все по-силен натиск примирие – което на теория все още е в сила, пише в. „Вашингтон Пост“.

Ескалиращата размяна на удари заплаши да провали преговорите между САЩ и Иран за постигане на трайно мирно споразумение, въпреки, че Тръмп заяви по-рано тази седмица, че разговорите са в „заключителната си фаза“, отбелязва изданието.

Тръмп се хвали още от първите седмици на конфликта, че вече е спечелил войната, но Иран продължава на практика да блокира Ормузкия проток, задушавайки маршрута, през който преди войната преминаваха около 20% от световните доставки на петрол, пише в. „Лос Анджелис Таймс“. Ислямската република също така упорито отказва да преговаря със САЩ за ядрената си програма – основната причина, която Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху посочиха, за да оправдаят започването на войната.

Вестникът цитира Али Ваез, експертът за Иран на мозъчния тръст Международна кризисна група, според когото заплахите на Тръмп за ескалиране на военните действия на САЩ изглежда отчасти имат за цел да демонстрират на по-твърдолинейната част от основните му поддръжници, че президентът е готов да „играе твърдо“ с иранците, ако те не се съгласят на споразумение скоро.

„Наистина ми се струва, че Тръмп иска да сложи край на това, но истинското предизвикателство за него е, че той търси едновременно триумфална победа и бърз изход от ситуацията, а тези две неща не са непременно съвместими“, заключава Ваез.