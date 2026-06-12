Инфлацията във Франция достигна рекордно за последните 27 месеца равнище

Потребителските цени във Франция са се повишили с 2,8 на сто на годишна база през май, съобщи Националният институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Това е най-високото равнище на инфлацията във втората по големина икономика в еврозоната от февруари 2024 г. и потвърждава предварителната оценка, публикувана в края на миналия месец.
Хармонизираният индекс на потребителските цени, използван за сравнение между страните от Европейския съюз, се е ускорил от 2,5 на сто през април.
Ускоряването на инфлацията се случва в момент, когато Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти за първи път от близо три години, позовавайки се на нарастващите инфлационни рискове, свързани с поскъпването на енергията и несигурността около доставките.
Франция е втората по големина икономика в еврозоната след Германия и данните за инфлацията се следят внимателно от инвеститорите и паричните власти като индикатор за ценовите тенденции в целия валутен съюз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 миче кво му е рекордното с 2,8 на сто
я цъкни за сорт тикви
секна ли им растежа на чекмеджетата им
преди бая ги курдисваше тук гробарите
сега кат не са власт ги отсвирихте
13:53 12.06.2026
2 Боруна Лом
13:53 12.06.2026
3 Хахаха
13:53 12.06.2026
4 Пич
Значи, наистина всички плащаме на Украйна!!!
13:56 12.06.2026
5 Икономист
13:58 12.06.2026
6 Читател
14:00 12.06.2026
7 Гориил
14:01 12.06.2026
8 Феникс
Коментиран от #9, #13
14:07 12.06.2026
9 Гориил
До коментар #8 от "Феникс":Африканският корпус в момента набира хиляди местни новобранци, за да ги обучава в оръжейни и настъпателни операции срещу ислямисти.
14:13 12.06.2026
10 Трътлю
Друг е въпросът че догодина, при победа на президентските избори, Фронт Насионал ще изнудва ЕС за пари, мнооого пари - дългът е €3.6 трилиона. Който е приел € валутата ще трябва да плаща, иначе Франция заплашва с напускане на € зоната за да си управлява дълга.
ЧЕСТИТО ВИ €, УМНОКРАСИВИ СЪНАРОДНИЦИ!
Коментиран от #12
14:21 12.06.2026
11 Първо, това вече
14:22 12.06.2026
12 Ха-ха-ха
До коментар #10 от "Трътлю":Оказва се, че "богатите" в "клуба на богатите" са "богати", понеже постоянно са живеели от кредити - чужди пари? То така и баба може, ако има кой да й дава постоянно пари и тя само да ги харчи!
14:24 12.06.2026
13 Атина Палада
До коментар #8 от "Феникс":Докато механизмът за създаване на фиатни пари функционира ,войни и инфлация ще има!
14:33 12.06.2026
14 Картаген
Явно Макарончо или посреща другарят Ким или прави послание към французите , че с мъдрото си управление ще заприличат на НДРСК
15:47 12.06.2026
15 Анонимен
16:15 12.06.2026