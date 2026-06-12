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Инфлацията във Франция достигна рекордно за последните 27 месеца равнище

Инфлацията във Франция достигна рекордно за последните 27 месеца равнище

12 Юни, 2026 13:50 1 215 15

  • инфлация-
  • еврозона-
  • икономика-
  • франция-
  • ес

Това е най-високото равнище на инфлацията във втората по големина икономика в еврозоната от февруари 2024 г.

Инфлацията във Франция достигна рекордно за последните 27 месеца равнище - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Потребителските цени във Франция са се повишили с 2,8 на сто на годишна база през май, съобщи Националният институт за статистика и икономически изследвания (INSEE), цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Това е най-високото равнище на инфлацията във втората по големина икономика в еврозоната от февруари 2024 г. и потвърждава предварителната оценка, публикувана в края на миналия месец.

Хармонизираният индекс на потребителските цени, използван за сравнение между страните от Европейския съюз, се е ускорил от 2,5 на сто през април.

Ускоряването на инфлацията се случва в момент, когато Европейската централна банка повиши основните си лихвени проценти за първи път от близо три години, позовавайки се на нарастващите инфлационни рискове, свързани с поскъпването на енергията и несигурността около доставките.

Франция е втората по големина икономика в еврозоната след Германия и данните за инфлацията се следят внимателно от инвеститорите и паричните власти като индикатор за ценовите тенденции в целия валутен съюз.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 миче кво му е рекордното с 2,8 на сто

    18 1 Отговор
    тук е 10 пъти повече инфлация за този период

    я цъкни за сорт тикви
    секна ли им растежа на чекмеджетата им
    преди бая ги курдисваше тук гробарите
    сега кат не са власт ги отсвирихте

    13:53 12.06.2026

  • 2 Боруна Лом

    17 2 Отговор
    УРА, ДАЙ ОЩЕ САНКЦИИ СРЕЩУ РУСИЯ,ДАЙЙЙ! ТЪПАНИ!

    13:53 12.06.2026

  • 3 Хахаха

    20 3 Отговор
    Санкциите срещу Русия действат.

    13:53 12.06.2026

  • 4 Пич

    18 3 Отговор
    И кво...?!
    Значи, наистина всички плащаме на Украйна!!!

    13:56 12.06.2026

  • 5 Икономист

    8 3 Отговор
    Но с новите правила Ганя Цар. Вулла ще подкрепя френската икономик,за да не потъне ☝️!

    13:58 12.06.2026

  • 6 Читател

    4 4 Отговор
    Що пишете глупости кажете колко им е външният дълг спрямо БВП.

    14:00 12.06.2026

  • 7 Гориил

    16 3 Отговор
    И това в страна, която все още има колонии (отвъдморски департаменти), които снабдяват Франция със суровини, енергия, храни, евтина работна ръка и, най-важното, служат като пазари за френски стоки, точно както преди сто години. Франция трескаво поддържа колониалната си империя, страхувайки се от нейния крах и падането ѝ под контрола на други центрове на световната икономика, финанси и търговия.

    14:01 12.06.2026

  • 8 Феникс

    4 2 Отговор
    Тази инфлация може да бъде заличена само със голям катаклизъм, измиране на много хора и война! Зануляване му е майката!

    Коментиран от #9, #13

    14:07 12.06.2026

  • 9 Гориил

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Африканският корпус в момента набира хиляди местни новобранци, за да ги обучава в оръжейни и настъпателни операции срещу ислямисти.

    14:13 12.06.2026

  • 10 Трътлю

    8 0 Отговор
    Държавният дълг на Франция е 116% от БВП при 60% на ЕС. Инфлацията реално топи дълга.
    Друг е въпросът че догодина, при победа на президентските избори, Фронт Насионал ще изнудва ЕС за пари, мнооого пари - дългът е €3.6 трилиона. Който е приел € валутата ще трябва да плаща, иначе Франция заплашва с напускане на € зоната за да си управлява дълга.
    ЧЕСТИТО ВИ €, УМНОКРАСИВИ СЪНАРОДНИЦИ!

    Коментиран от #12

    14:21 12.06.2026

  • 11 Първо, това вече

    8 0 Отговор
    не е Франция. Второ, естествено структурата на населението силно се измени. Квалификацията, работоспособността и грамотността на днешните французи вече е по-друга. Та естествено, ще има и инфлация, ако не умеят нищо и много неща се импортират? И не на последно място страната е и в икономичреска криза и голяма дългова спирала. Даже се налага ние, да ги "спасяваме" ! А искаме ли?

    14:22 12.06.2026

  • 12 Ха-ха-ха

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Трътлю":

    Оказва се, че "богатите" в "клуба на богатите" са "богати", понеже постоянно са живеели от кредити - чужди пари? То така и баба може, ако има кой да й дава постоянно пари и тя само да ги харчи!

    14:24 12.06.2026

  • 13 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Феникс":

    Докато механизмът за създаване на фиатни пари функционира ,войни и инфлация ще има!

    14:33 12.06.2026

  • 14 Картаген

    0 0 Отговор
    Изображението на снимката е флагът на Северна Корея.
    Явно Макарончо или посреща другарят Ким или прави послание към французите , че с мъдрото си управление ще заприличат на НДРСК

    15:47 12.06.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Доколкото знам в България инфлацията е над 6®%

    16:15 12.06.2026

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