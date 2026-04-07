Обратно броене: Ултиматумът на Тръмп към Техеран изтича следващата нощ в 2.00 часа българско време

7 Април, 2026 06:48, обновена 7 Април, 2026 06:59 2 766 70

Американският президент не се притеснява от военни престъпления, иранските дипломати по света му се подиграват

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изобщо не е загрижен за потенциални военни престъпления, заплашвайки да унищожи мостовете и електроцентралите на Иран, ако Техеран не отвори Ормузкия проток във вторник.

„Не съм загрижен. Знаете ли какво е военно престъпление? Да притежавате ядрени оръжия“, каза президентът на САЩ (цитиран от Guardian).

В реч в Белия дом Тръмп отказа да каже дали цивилните цели ще бъдат забранени за удари.

В понеделник Иран отхвърли предложението за 45-дневно прекратяване на огъня и заяви, че иска окончателен край на конфликта.

„Приемаме края на войната само с гаранции, че няма да бъдем атакувани отново“, каза пред Associated Press Моджтаба Фердуси Пур, ръководителят на иранската дипломатическа мисия в Кайро.

Заплахата на Тръмп да взриви всички мостове и електроцентрали в Иран, според някои експерти по военно право, може да представлява военно престъпление, съобщи AP. Изходът от делото обаче може да зависи от това дали електроцентралите са били легитимни военни цели, дали атаките са били пропорционални на действията на Иран и дали жертвите сред цивилното население са били сведени до минимум.

Иранските посолства в различни страни критикуваха американския президент Доналд Тръмп за неприличния му език и агресивните му изявления.

Дипломати в Австрия нарекоха републиканеца „пещерен човек“.

„Когато го слушате, затворете очи и вижте пещерен човек от каменната ера в зеброва кожа, размахващ тояга и приемащ диващината като част от ежедневието“, се казва в изявление на посолството в социалната медийна платформа X.

Посолството в Хелзинки сравни Тръмп с дете и заяви, че той демонстрира „липса на познаване на правилата на етикета и морала в социалните медии“.

„Отворете проклетия проток, луди копелета, или ще живеете в ада“, се казва в посланието на американския президент.

„Тонът и формулировката на вашето скорошно съобщение подсказват, че може да е написано от непълнолетни или хора, които не са запознати с правилния етикет и морал в социалните медии“, написаха дипломатите, шегувайки се, че протокът остава отворен, „въпреки че нивото на враждебност може да влияе на достъпа“.

Иранското посолство в Зимбабве също се пошегува, отговаряйки на призива за "отваряне на протока" с едно изречение - „Загубихме ключовете“.

Редица други дипломатически мисии също публикуваха публикации, подиграващи се с Тръмп по подобен начин.

Ормузкият проток се смята за ключов маршрут за световната търговия с енергия – преди конфликта в Иран около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ са преминавали през него.

След началото на американско-израелската военна операция Иран обяви спиране на товарните превози през Ормузкия проток, като същевременно заяви, че маршрутът остава достъпен за кораби, които не са свързани с „враговете на Иран“. През март Техеран обяви въвеждането на транзитна такса от 2 милиона долара за танкери.

Тръмп даде на Техеран 48 часа да постигне сделка със САЩ или да отвори Ормузкия проток, обещавайки, че в противен случай „ще се разрази ад“ върху Иран. По-късно той удължи крайния срок с още 24 часа. Ултиматумът изтича в нощта срещу 8 април в 2.00 българско време.


  • 1 Последния Софиянец

    68 0 Отговор
    Това е петият поред ултиматум.Стана за смях.

    Коментиран от #11, #67

    07:00 07.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    58 0 Отговор
    Посолството на Иран в София е нарисувало Тръмп с глава заклещена в Ормузкият проток.Хи хи хи

    07:02 07.04.2026

  • 3 Извод

    55 0 Отговор
    "Миротвореца" ще изяде дървото !

    07:02 07.04.2026

  • 4 Чалмосана копейка

    5 42 Отговор
    Моджтабата жив ли е още?

    07:03 07.04.2026

  • 5 Госъ

    33 3 Отговор
    Трудна ситуация много.. Иран заплаши съседите си които натискат Тръмп да не ги удря .. Цените се вдигат дори е САЩ от там и не само натиск да прекрати операцията заради това. От друга страна Иран каза , че дори след прекратяване на войната САЩ Израел и техни съюзници пак няма да минават през протокът … Абе без наземна операция ама не там с някви си 5-7к специални сили просто не виждам как ще приключите с Иран . Но пък тогава жертвите ще са много и в САЩ вероятно ще ги разпънат за това решение. Просто сега нямат удобна причина като през 2001 година..

    07:07 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И после кво...

    35 2 Отговор
    Омитате се с 200 нале...
    Жалки опити на бивш хехемон...

    07:09 07.04.2026

  • 8 Тити

    15 5 Отговор
    Иранците няма да искат примирие и печем ага ще ги остави на тъмно.

    Коментиран от #10

    07:09 07.04.2026

  • 9 Васо

    45 0 Отговор
    Мистър Тръмп, защо не ударите Северна Корея, и те разработват ядрени оръжия? Корейският народ изнемогва и живее в тирания. Освободете го, де

    Коментиран от #14

    07:14 07.04.2026

  • 10 Путин

    23 4 Отговор

    До коментар #8 от "Тити":

    Ще си пусне генератора с Путин,, а Ганьо и перчем ага ще се радват на 200 долара барел, но велики...

    07:16 07.04.2026

  • 11 Навихме си алармата за 2 ч.

    32 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    да не изтървем обявяването на следващия ултиматум-))

    07:19 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Крали Марко

    29 0 Отговор
    Кво се хвана с това ядрено оръжие. Значи и вие сте престъпници щор го притежавате.
    Света трябва друга редакция. Сбъднаха се предсказанията на Карл Маркс и Енгелс че богадството в ръцете на един, води до неконтролируемост и безнаказаност. Кой на свата може да му каже нещо. Никой, а това е страшно.

    Коментиран от #44

    07:21 07.04.2026

  • 14 Тръмо

    2 12 Отговор

    До коментар #9 от "Васо":

    След Иран спокойно п

    Коментиран от #63

    07:21 07.04.2026

  • 15 тръмп, инфaнтилeн идиoт

    21 0 Отговор
    Споко, за последен път ще го удължа с три дни щото водя преговори с едни хора. Искат да ме правят световен император, ама аз се дърпам.

    07:22 07.04.2026

  • 16 Вашето мнение

    27 1 Отговор
    Докато на щатите се налага да хвърлят бомби за над милиард долара на ден за да грабят от Иран, нас ни ограбиха с едни банани.

    Коментиран от #28, #36

    07:23 07.04.2026

  • 17 Разкаяние

    27 0 Отговор
    "Знаете ли какво е военно престъпление? Да притежавате ядрени оръжия“
    От тримата в конфликта само двама притежават ядрено оръжие. И това не е Иран !

    07:24 07.04.2026

  • 18 мдаа

    32 3 Отговор
    Сега всичко е в ръцете на Ди Ванс и генералитета на Пентагона. Има два варианта - първият е Тръмп спешно да бъде настанен в лечебно заведение, вторият е 25 поправка в Конституцията, според която президентът може да бъде обявен за неспособен да управлява страната и отстранен от длъжност без да се преминава през дългата процедура по импийчмънт. Буквално съдбата на целия свят в момента е в ръцете на Джей Ди Ванс и малкото разумни хора в Пентагона и президентската администрация. Ако не се справят с Тръмп, последиците за САЩ ще са позорни. Светът е в ръцете на езин луд нарцис, който не знае къде се намира. Да видим дали разумът ще надделее над лудостта.

    Коментиран от #20

    07:26 07.04.2026

  • 19 Гошо

    21 2 Отговор
    Ултиматомът на Тръмп...заглавие на филм за психичноболни! Така се получава когато дадеш власт на сенилен човек, който има бомби и ракети! Американците, ще плащат за лекомислието с което избират подобни хора за президенти!

    07:27 07.04.2026

  • 20 Вашето мнение

    19 2 Отговор

    До коментар #18 от "мдаа":

    Ако някой си мисли, че в управлението на сащ има поне един човек, който да не е престъпник жестоко се лъже. Какъв дивайн, какви пет лева. Англосаксонската измет се изхранва с грабежи откак се е пръкнала.

    07:31 07.04.2026

  • 21 Ще хвърлят

    2 0 Отговор
    Срив на билет и облака от него ще тръгне по света

    07:35 07.04.2026

  • 22 точка

    15 0 Отговор
    Когато имаш манталитет на чук всички останали ти изглеждат пирони. Особенно със шантавата им атомна доктрина. В Ирак имаха готовност за употреба на атомно оръжие.

    07:43 07.04.2026

  • 23 Мишел

    13 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    07:44 07.04.2026

  • 24 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор
    Персите местят. Бай Дончо не е със всичкия.

    07:51 07.04.2026

  • 25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 6 Отговор
    Вече наказвам, после казвам

    07:55 07.04.2026

  • 26 МОДЖТАБА ЗОМБИТО

    2 11 Отговор
    Давайте урана и петрола, че Дончо ша ви срине.

    07:56 07.04.2026

  • 27 ДЕЖ ФМ ПАЗАРДЖИК

    5 5 Отговор
    5 лева гориво ще е цената, която ще плащам, за да видя колапса на Хагемона!

    Коментиран от #31

    07:58 07.04.2026

  • 28 Последния Софиянец

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    И то фуражни банани за по евтино.

    08:08 07.04.2026

  • 29 ОРБАН ФИЦО

    1 9 Отговор
    И Костя дъ Простя

    Подкрепят Инициативата за МИР на.

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    Със Тръмп се върнахме към Нормалноста.

    08:09 07.04.2026

  • 30 Пуканки и бира

    1 0 Отговор
    Колко време остава?

    08:09 07.04.2026

  • 31 Последния Софиянец

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "ДЕЖ ФМ ПАЗАРДЖИК":

    В Германия и Холандия вече е 2,50 евро за литър бензин и върви нагоре

    08:09 07.04.2026

  • 32 Купейките Издухани

    2 5 Отговор
    Още ли си мислите

    Че Тръмп беше Правилния Човек .

    Или Камала Харис??

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:10 07.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 3 Отговор
    Горивото расте, задръстванията по пътищата не намаляват.

    08:13 07.04.2026

  • 35 И кво?

    14 2 Отговор
    Атомна война ли ще направи? Видя се, че от разстояние и само с дронове и ракети, няма как да победи иранците. Сухопътна операция? Също невъзможна практически. Остава само тотален леш? Но цял свят ще се вдигне против тях! Никой не знае, къде ще отидат радиоактивните облаци? В Китай? В Русия? В Северна Корея? Пакистан? Индия? ...Все ядрени страни и няма да им простят унищожение на техни територии и народ.

    Коментиран от #38

    08:15 07.04.2026

  • 36 Ама то кои

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    Ядат банани? Маймуните!
    Много лоша диагноза! Някой хитрец идва и им дава зелена хартия. А маймуните се качват на палмата и му дават за тази хартия банани. Кои са прецаканите?

    08:19 07.04.2026

  • 37 Тръмп бомби Путин и аятоласите

    2 8 Отговор
    И никой не мой го спре. СИ не смее да се обади, Кимчо още не разбра кво са случва, а БРИКС има ли го, немало го.....

    08:21 07.04.2026

  • 38 УЧИ СА

    1 5 Отговор

    До коментар #35 от "И кво?":

    ОТ ПУТИН.

    08:22 07.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ще имам Будилник за 03 часа нощта

    4 4 Отговор
    Американският президент не се притеснява от военни престъпления, иранските дипломати по света му се подиграват
    -;-
    А иранските дипламати смеят ли са на разрушеното в иранските планини?
    А аятоласите пак ли ще си правя програмите за 60% обогатяването на Урана за мирните цели?????

    08:31 07.04.2026

  • 41 Дърто куку

    6 2 Отговор
    И кво, след това?
    Ще направи ултиматум 365 дена?
    Дай на маймуна оръжие и гледай кървав сеир...

    Коментиран от #43

    08:32 07.04.2026

  • 42 Тоя

    3 0 Отговор
    ненормалния папардак с неговите ултимаотви е по-смешен и жалък и от Шеломов е неговите червени линии 😄😄

    Коментиран от #45

    08:34 07.04.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 7 Отговор

    До коментар #41 от "Дърто куку":

    То и РЕЙГЪН бе дърто "куку" ама прати СССР в небитието.

    Коментиран от #50

    08:35 07.04.2026

  • 44 Значи Маркс и Евгелс били гадатели

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Крали Марко":

    Сбъднаха се предсказанията на Карл Маркс и Енгелс че богадството в ръцете на един, води до неконтролируемост и безнаказаност.
    -;-
    Брей, значи Маркс и Енгелс били гадатели.
    Сталин велик в какво.....
    А Путлер става ли за Прогнозист!

    Империите създават проблемите.
    преди 80 години един австрииски художник искал Жизнено пространство!

    08:36 07.04.2026

  • 45 Болен мозък

    0 6 Отговор

    До коментар #42 от "Тоя":

    Аре Дончо, почвай ги...стига ги жали

    08:37 07.04.2026

  • 46 Данко Харсъзина

    7 0 Отговор
    Бай Дончо е тотално изперкал. Дано не докара някоя ядрена война и да затрие човечеството.

    Коментиран от #48

    08:37 07.04.2026

  • 47 Мишел

    2 0 Отговор
    Изтича?
    Колко му е Тръмп да даде още десетина ултиматума.

    08:42 07.04.2026

  • 48 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Данко Харсъзина":

    Надпреварват са с Путин кой е по, по, най....

    Коментиран от #51

    08:42 07.04.2026

  • 49 Данко Харсъзина

    3 2 Отговор
    Бай Дончо е луд. И явно това не е от сега. Просто медиите са го крили. Не може да унищожи централите с един удар. Путин го прави в Украйна четри години и още не е успял.

    Коментиран от #56

    08:43 07.04.2026

  • 50 Рейгън артиста

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Излъга комунистите тогава, че ФАЩ щели да направят "звездни войни"! Некви космически лазери, лъчеви оръжия и така щели да унищожат всички съветски ракети. Комунистите се уплашиха и започнаха да дават всичко за оръжие. Жените нямаха даже обикновени чорапогащници, но с ракети тези летят в космоса... Комунистите тогава още не разбраха, че западните са си винаги чиста АЛА БАЛА И КАЛ ПО УШИТЕ..... Повярваха на тъпите измишльотини и ни фалираха тогава. Народът искаше тъпи банани, а не ракети в космоса.

    Коментиран от #54

    08:43 07.04.2026

  • 51 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Персите го направиха за смях. А Путин украинците.

    Коментиран от #53

    08:44 07.04.2026

  • 52 АЛА БАЛА ПОРТОКАЛА

    2 0 Отговор
    ОТ СМЕШЕН , ПО СМЕШЕН...!!!

    Коментиран от #55

    08:48 07.04.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 6 Отговор

    До коментар #51 от "Данко Харсъзина":

    Дончо бомби персите и Путин....и Зеленски бомби Путин вече.....факт. Теоретичните постановки са за теб.

    08:49 07.04.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Рейгън артиста":

    Тия КОМУНИСТИ били големи БАЛЪЦИ бре....

    08:51 07.04.2026

  • 55 Болен мозък

    2 3 Отговор

    До коментар #52 от "АЛА БАЛА ПОРТОКАЛА":

    Тоя "смешния" бомби Путин и аятоласите....кой ли е за смях.

    08:52 07.04.2026

  • 56 Болен мозък

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Данко Харсъзина":

    Путин има много да учи от Тръмп....как да са прай СВО, до БОМБЕНЕ на елцентрали.

    08:54 07.04.2026

  • 57 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор
    Достоен наследник на..
    РЕЙГЪН.

    09:06 07.04.2026

  • 58 Разбира се не е...

    2 3 Отговор
    Военно престъпление, кремълският плъх бомби, детски градини, ясли, жилищни блокове, молове, гари, заводи, водопроводи, топло и електро централи и казва че ги освобождава, да пукне куч.... дано, така че и бай Дон не извършва престъпления, напротив отървава света от ислямските терористи и убийци.

    09:17 07.04.2026

  • 59 Володимир

    0 0 Отговор
    Смотаняк, удри петрола бе балък, аз ли да те уча.

    Коментиран от #61

    09:19 07.04.2026

  • 60 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..

    2 0 Отговор
    Цялата дандания в Иран стана заради това...

    09:30 07.04.2026

  • 61 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Володимир":

    Петрола ша ни требе после...и без това пролива е затворен от което Иран губи най много щото, не мой си изнася петрола.

    09:32 07.04.2026

  • 62 А кога?!

    2 0 Отговор
    Изтичат 24 часа,дадени от Тръмп за прекратяване войната в Украйна...?!

    Коментиран от #64

    09:33 07.04.2026

  • 63 Хапчетата...

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тръмо":

    ...Спешно...!

    Коментиран от #65

    09:34 07.04.2026

  • 64 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "А кога?!":

    Там срок нема. Тръмп бомби Путин и трупа дебели пачки....що да спирала войната в Украйна и..
    .РУСИЯ.

    09:40 07.04.2026

  • 65 Кажи го на Путин...

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Хапчетата...":

    И той да са лекува

    09:41 07.04.2026

  • 66 Ако иран иска гаранция че няма да бъде

    2 2 Отговор
    Атакуван отново трябва да удари всеки щат със 100 мегатона

    09:47 07.04.2026

  • 67 ООрана държава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Има един лаф в нета - Давам ви 48 часа до следващите 48 часа...

    Коментиран от #68

    09:52 07.04.2026

  • 68 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "ООрана държава":

    Давам ви бомбене, до следващото бомбене.

    10:03 07.04.2026

  • 69 ПЕНКО

    0 0 Отговор
    13:23 07.04.2026

  • 70 Зло под слънцето

    0 0 Отговор
    Не стана ясно кой организира убийството на президента Кенеди?

    16:15 07.04.2026