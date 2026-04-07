Обратно броене: Ултиматумът на Тръмп към Техеран изтича следващата нощ в 2.00 часа българско време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изобщо не е загрижен за потенциални военни престъпления, заплашвайки да унищожи мостовете и електроцентралите на Иран, ако Техеран не отвори Ормузкия проток във вторник.

„Не съм загрижен. Знаете ли какво е военно престъпление? Да притежавате ядрени оръжия“, каза президентът на САЩ (цитиран от Guardian).

В реч в Белия дом Тръмп отказа да каже дали цивилните цели ще бъдат забранени за удари.

В понеделник Иран отхвърли предложението за 45-дневно прекратяване на огъня и заяви, че иска окончателен край на конфликта.

„Приемаме края на войната само с гаранции, че няма да бъдем атакувани отново“, каза пред Associated Press Моджтаба Фердуси Пур, ръководителят на иранската дипломатическа мисия в Кайро.

Заплахата на Тръмп да взриви всички мостове и електроцентрали в Иран, според някои експерти по военно право, може да представлява военно престъпление, съобщи AP. Изходът от делото обаче може да зависи от това дали електроцентралите са били легитимни военни цели, дали атаките са били пропорционални на действията на Иран и дали жертвите сред цивилното население са били сведени до минимум.

Иранските посолства в различни страни критикуваха американския президент Доналд Тръмп за неприличния му език и агресивните му изявления.

Дипломати в Австрия нарекоха републиканеца „пещерен човек“.

„Когато го слушате, затворете очи и вижте пещерен човек от каменната ера в зеброва кожа, размахващ тояга и приемащ диващината като част от ежедневието“, се казва в изявление на посолството в социалната медийна платформа X.

Посолството в Хелзинки сравни Тръмп с дете и заяви, че той демонстрира „липса на познаване на правилата на етикета и морала в социалните медии“.

„Отворете проклетия проток, луди копелета, или ще живеете в ада“, се казва в посланието на американския президент.

„Тонът и формулировката на вашето скорошно съобщение подсказват, че може да е написано от непълнолетни или хора, които не са запознати с правилния етикет и морал в социалните медии“, написаха дипломатите, шегувайки се, че протокът остава отворен, „въпреки че нивото на враждебност може да влияе на достъпа“.

Иранското посолство в Зимбабве също се пошегува, отговаряйки на призива за "отваряне на протока" с едно изречение - „Загубихме ключовете“.

Редица други дипломатически мисии също публикуваха публикации, подиграващи се с Тръмп по подобен начин.

Ормузкият проток се смята за ключов маршрут за световната търговия с енергия – преди конфликта в Иран около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ са преминавали през него.

След началото на американско-израелската военна операция Иран обяви спиране на товарните превози през Ормузкия проток, като същевременно заяви, че маршрутът остава достъпен за кораби, които не са свързани с „враговете на Иран“. През март Техеран обяви въвеждането на транзитна такса от 2 милиона долара за танкери.

Тръмп даде на Техеран 48 часа да постигне сделка със САЩ или да отвори Ормузкия проток, обещавайки, че в противен случай „ще се разрази ад“ върху Иран. По-късно той удължи крайния срок с още 24 часа. Ултиматумът изтича в нощта срещу 8 април в 2.00 българско време.