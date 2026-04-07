Обратно броене: Ултиматумът на Тръмп към Техеран изтича следващата нощ в 2.00 часа българско време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че изобщо не е загрижен за потенциални военни престъпления, заплашвайки да унищожи мостовете и електроцентралите на Иран, ако Техеран не отвори Ормузкия проток във вторник.
„Не съм загрижен. Знаете ли какво е военно престъпление? Да притежавате ядрени оръжия“, каза президентът на САЩ (цитиран от Guardian).
В реч в Белия дом Тръмп отказа да каже дали цивилните цели ще бъдат забранени за удари.
В понеделник Иран отхвърли предложението за 45-дневно прекратяване на огъня и заяви, че иска окончателен край на конфликта.
„Приемаме края на войната само с гаранции, че няма да бъдем атакувани отново“, каза пред Associated Press Моджтаба Фердуси Пур, ръководителят на иранската дипломатическа мисия в Кайро.
Заплахата на Тръмп да взриви всички мостове и електроцентрали в Иран, според някои експерти по военно право, може да представлява военно престъпление, съобщи AP. Изходът от делото обаче може да зависи от това дали електроцентралите са били легитимни военни цели, дали атаките са били пропорционални на действията на Иран и дали жертвите сред цивилното население са били сведени до минимум.
Иранските посолства в различни страни критикуваха американския президент Доналд Тръмп за неприличния му език и агресивните му изявления.
Дипломати в Австрия нарекоха републиканеца „пещерен човек“.
„Когато го слушате, затворете очи и вижте пещерен човек от каменната ера в зеброва кожа, размахващ тояга и приемащ диващината като част от ежедневието“, се казва в изявление на посолството в социалната медийна платформа X.
Посолството в Хелзинки сравни Тръмп с дете и заяви, че той демонстрира „липса на познаване на правилата на етикета и морала в социалните медии“.
„Отворете проклетия проток, луди копелета, или ще живеете в ада“, се казва в посланието на американския президент.
„Тонът и формулировката на вашето скорошно съобщение подсказват, че може да е написано от непълнолетни или хора, които не са запознати с правилния етикет и морал в социалните медии“, написаха дипломатите, шегувайки се, че протокът остава отворен, „въпреки че нивото на враждебност може да влияе на достъпа“.
Иранското посолство в Зимбабве също се пошегува, отговаряйки на призива за "отваряне на протока" с едно изречение - „Загубихме ключовете“.
Редица други дипломатически мисии също публикуваха публикации, подиграващи се с Тръмп по подобен начин.
Ормузкият проток се смята за ключов маршрут за световната търговия с енергия – преди конфликта в Иран около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ са преминавали през него.
След началото на американско-израелската военна операция Иран обяви спиране на товарните превози през Ормузкия проток, като същевременно заяви, че маршрутът остава достъпен за кораби, които не са свързани с „враговете на Иран“. През март Техеран обяви въвеждането на транзитна такса от 2 милиона долара за танкери.
Тръмп даде на Техеран 48 часа да постигне сделка със САЩ или да отвори Ормузкия проток, обещавайки, че в противен случай „ще се разрази ад“ върху Иран. По-късно той удължи крайния срок с още 24 часа. Ултиматумът изтича в нощта срещу 8 април в 2.00 българско време.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #67
07:00 07.04.2026
2 Последния Софиянец
07:02 07.04.2026
3 Извод
07:02 07.04.2026
4 Чалмосана копейка
07:03 07.04.2026
5 Госъ
07:07 07.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И после кво...
Жалки опити на бивш хехемон...
07:09 07.04.2026
8 Тити
Коментиран от #10
07:09 07.04.2026
9 Васо
Коментиран от #14
07:14 07.04.2026
10 Путин
До коментар #8 от "Тити":Ще си пусне генератора с Путин,, а Ганьо и перчем ага ще се радват на 200 долара барел, но велики...
07:16 07.04.2026
11 Навихме си алармата за 2 ч.
До коментар #1 от "Последния Софиянец":да не изтървем обявяването на следващия ултиматум-))
07:19 07.04.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Крали Марко
Света трябва друга редакция. Сбъднаха се предсказанията на Карл Маркс и Енгелс че богадството в ръцете на един, води до неконтролируемост и безнаказаност. Кой на свата може да му каже нещо. Никой, а това е страшно.
Коментиран от #44
07:21 07.04.2026
14 Тръмо
До коментар #9 от "Васо":След Иран спокойно п
Коментиран от #63
07:21 07.04.2026
15 тръмп, инфaнтилeн идиoт
07:22 07.04.2026
16 Вашето мнение
Коментиран от #28, #36
07:23 07.04.2026
17 Разкаяние
От тримата в конфликта само двама притежават ядрено оръжие. И това не е Иран !
07:24 07.04.2026
18 мдаа
Коментиран от #20
07:26 07.04.2026
19 Гошо
07:27 07.04.2026
20 Вашето мнение
До коментар #18 от "мдаа":Ако някой си мисли, че в управлението на сащ има поне един човек, който да не е престъпник жестоко се лъже. Какъв дивайн, какви пет лева. Англосаксонската измет се изхранва с грабежи откак се е пръкнала.
07:31 07.04.2026
21 Ще хвърлят
07:35 07.04.2026
22 точка
07:43 07.04.2026
23 Мишел
07:44 07.04.2026
24 Данко Харсъзина
07:51 07.04.2026
25 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
07:55 07.04.2026
26 МОДЖТАБА ЗОМБИТО
07:56 07.04.2026
27 ДЕЖ ФМ ПАЗАРДЖИК
Коментиран от #31
07:58 07.04.2026
28 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Вашето мнение":И то фуражни банани за по евтино.
08:08 07.04.2026
29 ОРБАН ФИЦО
Подкрепят Инициативата за МИР на.
ДОНАЛД ТРЪМП.
Със Тръмп се върнахме към Нормалноста.
08:09 07.04.2026
30 Пуканки и бира
08:09 07.04.2026
31 Последния Софиянец
До коментар #27 от "ДЕЖ ФМ ПАЗАРДЖИК":В Германия и Холандия вече е 2,50 евро за литър бензин и върви нагоре
08:09 07.04.2026
32 Купейките Издухани
Че Тръмп беше Правилния Човек .
Или Камала Харис??
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:10 07.04.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ГОЛЕМ СМЕХ
08:13 07.04.2026
35 И кво?
Коментиран от #38
08:15 07.04.2026
36 Ама то кои
До коментар #16 от "Вашето мнение":Ядат банани? Маймуните!
Много лоша диагноза! Някой хитрец идва и им дава зелена хартия. А маймуните се качват на палмата и му дават за тази хартия банани. Кои са прецаканите?
08:19 07.04.2026
37 Тръмп бомби Путин и аятоласите
08:21 07.04.2026
38 УЧИ СА
До коментар #35 от "И кво?":ОТ ПУТИН.
08:22 07.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ще имам Будилник за 03 часа нощта
-;-
А иранските дипламати смеят ли са на разрушеното в иранските планини?
А аятоласите пак ли ще си правя програмите за 60% обогатяването на Урана за мирните цели?????
08:31 07.04.2026
41 Дърто куку
Ще направи ултиматум 365 дена?
Дай на маймуна оръжие и гледай кървав сеир...
Коментиран от #43
08:32 07.04.2026
42 Тоя
Коментиран от #45
08:34 07.04.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #41 от "Дърто куку":То и РЕЙГЪН бе дърто "куку" ама прати СССР в небитието.
Коментиран от #50
08:35 07.04.2026
44 Значи Маркс и Евгелс били гадатели
До коментар #13 от "Крали Марко":Сбъднаха се предсказанията на Карл Маркс и Енгелс че богадството в ръцете на един, води до неконтролируемост и безнаказаност.
-;-
Брей, значи Маркс и Енгелс били гадатели.
Сталин велик в какво.....
А Путлер става ли за Прогнозист!
Империите създават проблемите.
преди 80 години един австрииски художник искал Жизнено пространство!
08:36 07.04.2026
45 Болен мозък
До коментар #42 от "Тоя":Аре Дончо, почвай ги...стига ги жали
08:37 07.04.2026
46 Данко Харсъзина
Коментиран от #48
08:37 07.04.2026
47 Мишел
Колко му е Тръмп да даде още десетина ултиматума.
08:42 07.04.2026
48 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #46 от "Данко Харсъзина":Надпреварват са с Путин кой е по, по, най....
Коментиран от #51
08:42 07.04.2026
49 Данко Харсъзина
Коментиран от #56
08:43 07.04.2026
50 Рейгън артиста
До коментар #43 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Излъга комунистите тогава, че ФАЩ щели да направят "звездни войни"! Некви космически лазери, лъчеви оръжия и така щели да унищожат всички съветски ракети. Комунистите се уплашиха и започнаха да дават всичко за оръжие. Жените нямаха даже обикновени чорапогащници, но с ракети тези летят в космоса... Комунистите тогава още не разбраха, че западните са си винаги чиста АЛА БАЛА И КАЛ ПО УШИТЕ..... Повярваха на тъпите измишльотини и ни фалираха тогава. Народът искаше тъпи банани, а не ракети в космоса.
Коментиран от #54
08:43 07.04.2026
51 Данко Харсъзина
До коментар #48 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Персите го направиха за смях. А Путин украинците.
Коментиран от #53
08:44 07.04.2026
52 АЛА БАЛА ПОРТОКАЛА
Коментиран от #55
08:48 07.04.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #51 от "Данко Харсъзина":Дончо бомби персите и Путин....и Зеленски бомби Путин вече.....факт. Теоретичните постановки са за теб.
08:49 07.04.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #50 от "Рейгън артиста":Тия КОМУНИСТИ били големи БАЛЪЦИ бре....
08:51 07.04.2026
55 Болен мозък
До коментар #52 от "АЛА БАЛА ПОРТОКАЛА":Тоя "смешния" бомби Путин и аятоласите....кой ли е за смях.
08:52 07.04.2026
56 Болен мозък
До коментар #49 от "Данко Харсъзина":Путин има много да учи от Тръмп....как да са прай СВО, до БОМБЕНЕ на елцентрали.
08:54 07.04.2026
57 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
РЕЙГЪН.
09:06 07.04.2026
58 Разбира се не е...
09:17 07.04.2026
59 Володимир
Коментиран от #61
09:19 07.04.2026
60 450 кг обогатен уран до 60% в Иран..
09:30 07.04.2026
61 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #59 от "Володимир":Петрола ша ни требе после...и без това пролива е затворен от което Иран губи най много щото, не мой си изнася петрола.
09:32 07.04.2026
62 А кога?!
Коментиран от #64
09:33 07.04.2026
63 Хапчетата...
До коментар #14 от "Тръмо":...Спешно...!
Коментиран от #65
09:34 07.04.2026
64 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #62 от "А кога?!":Там срок нема. Тръмп бомби Путин и трупа дебели пачки....що да спирала войната в Украйна и..
.РУСИЯ.
09:40 07.04.2026
65 Кажи го на Путин...
До коментар #63 от "Хапчетата...":И той да са лекува
09:41 07.04.2026
66 Ако иран иска гаранция че няма да бъде
09:47 07.04.2026
67 ООрана държава
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Има един лаф в нета - Давам ви 48 часа до следващите 48 часа...
Коментиран от #68
09:52 07.04.2026
68 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #67 от "ООрана държава":Давам ви бомбене, до следващото бомбене.
10:03 07.04.2026
69 ПЕНКО
13:23 07.04.2026
70 Зло под слънцето
16:15 07.04.2026