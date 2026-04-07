Медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа в Иран

Ирански медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на Ислямската република в навечерието на изтичащия по-късно днес ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран, предаде ДПА, съобщи БТА.
Агенция ИРНА съобщи, че двама души са убити при въздушен удар по жп мост близо до град Кашан, който се намира в централната част на Иран. Трима души са ранени. Степента на щетите с оценява.
Пустинният град Кашан, популярна туристическа дестинация, се намира на около три часа път с кола от иранската столица Техеран. Магистрала беше затворена след ракетни удари в иранската провинция Източен Азербайджан. В същата провинция е ударен и мост на пътя между градовете Тебриз и Занджан, съобщи иранския ежедневник "Етемад".
Иранските медии съобщиха за обстрел и на моста на голям транспортен възел в близост до поклонническия град Кум – южно от Техеран.
Държавният англоезичен вестник "Техеран Таймс" съобщи за удари по железопътната мрежа в Карадж – град с над 1 милион жители западно от Техеран.
Израелската армия съобщи, че е нанесла нова поредица мащабни удари по Иран и уточни, че те са били насочени срещи инфруструктурата на Ислямската република, отбелязва Франс прес.
По-рано днес израелските военни отправиха и конкретни заплахи към иранската железопътна мрежа, предупреждавайки местните жители чрез публикация в Екс да я избягват.
Съобщено бе и за нови взривове на остров Харг в Персийския залив. Иранската агенция Мехр предаде, че островът, който има стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, е под обстрел. В същото време, изданието "Аксиос" съобщи, че американската армия е нанесла удари по военни цели на иранския остров.
1 Пийт Хегсет -Крозейдър
16:14 07.04.2026
До коментар #1 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":Научи граматиката ,старче!
16:17 07.04.2026
Ултиматомът на Тръмп е отхвърлен и Иран категорично няма да води никакви преговори чрез заплахи. Иранците обявиха че цялата им сдържаност приключи и ще разбомбят всички обекти на САЩ и партньорите им до които могат да стигнат. Както и до всички петролни и газови съоражения на другите страни в региона, което ще наруши за години напред енергийните доставки от региона. В същото време Пакистан обяви че ще подкрепи СА ако конфликтът се разрастне (не е ясно какво точно ще правят СА).
16:22 07.04.2026
29 Ще видим утре
До коментар #28 от "Шо станА бе":Не слафай рибата в тигана преди да си я хванал....
16:35 07.04.2026
40 Констатация
Ционистите продължават да избиват иранския народ - както непокорния палестински народ. А управниците, телевизиите и населението на марионетната Евротеритория “България” най-нагло и подло говорят само за повишаването на цените на бензина, защото никакви ционистки агресии не ги възмущават и никакъв геноцид не ги трогва.
16:52 07.04.2026
43 Бам
Локация и маневри: Самолетът Boeing E-4B Nightwatch, известен като „Самолета на Страшния съд“, е бил засечен да извършва поне шест пълни кръга над военновъздушната база „Офът“ (Offutt Air Force Base) в Небраска.
Базата „Офът“ е дом на Стратегическото командване на САЩ (USSTRATCOM), което контролира целия ядрен арсенал на страната.
Разгръщане на арсенала: Освен E-4B Nightwatch, са засечени и полети на самолетите E-6B Mercury (които поддържат връзка с ядрените подводници), както и движение на стратегически бомбардировачи към Близкия изток.
Коментиран от #46, #54
16:57 07.04.2026
45 ЦИРК
До коментар #30 от "Хм....":И после си купете комплект за ЯХБЗ и се запасете с калиев йодид, понеже като дойде радиоактивния облак и над вашата къща, въобще няма да се интересувате от Иран, Украйна, САЩ, Русия или Израел дали били станали пустини или не. Само помнете имената на глупавите политици заради чието малоумие и его са ви докарали беда на главата и са ви скапали живота.
17:00 07.04.2026
46 не се знае
До коментар #43 от "Бам":Може би да , а може би не , защото преди това имат още доста възможности за изличаване на терористите от техеранпасмината.
17:00 07.04.2026
54 Мишел
До коментар #43 от "Бам":САЩ използват ядреното оръжие само когато са били монополисти с това оръжие.
Няма да стане с Иран, който е подкрепен от съюза на трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея.
17:36 07.04.2026
56 Напомняне
До коментар #11 от "Д-р Ментал":Както е казано в Евангелието - "ради страха юдейскаго", сиреч "поради страх от юдеите". Така е било във времето на Иисус, така е и до днес.
17:41 07.04.2026
61 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":КАменната ера и за Израел. Тази вечер ще ги попилеят, гари, мостове, летища....всичко ще бъде разрушено
18:58 07.04.2026
