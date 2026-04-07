Медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа в Иран

Ирански медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на Ислямската република в навечерието на изтичащия по-късно днес ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран, предаде ДПА, съобщи БТА.

Агенция ИРНА съобщи, че двама души са убити при въздушен удар по жп мост близо до град Кашан, който се намира в централната част на Иран. Трима души са ранени. Степента на щетите с оценява.

Пустинният град Кашан, популярна туристическа дестинация, се намира на около три часа път с кола от иранската столица Техеран. Магистрала беше затворена след ракетни удари в иранската провинция Източен Азербайджан. В същата провинция е ударен и мост на пътя между градовете Тебриз и Занджан, съобщи иранския ежедневник "Етемад".

Иранските медии съобщиха за обстрел и на моста на голям транспортен възел в близост до поклонническия град Кум – южно от Техеран.

Държавният англоезичен вестник "Техеран Таймс" съобщи за удари по железопътната мрежа в Карадж – град с над 1 милион жители западно от Техеран.

Израелската армия съобщи, че е нанесла нова поредица мащабни удари по Иран и уточни, че те са били насочени срещи инфруструктурата на Ислямската република, отбелязва Франс прес.

По-рано днес израелските военни отправиха и конкретни заплахи към иранската железопътна мрежа, предупреждавайки местните жители чрез публикация в Екс да я избягват.

Съобщено бе и за нови взривове на остров Харг в Персийския залив. Иранската агенция Мехр предаде, че островът, който има стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, е под обстрел. В същото време, изданието "Аксиос" съобщи, че американската армия е нанесла удари по военни цели на иранския остров.