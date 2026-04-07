Медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа в Иран

7 Април, 2026 16:12 4 681 64

По-рано днес израелските военни отправиха и конкретни заплахи към иранската железопътна мрежа

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ирански медии съобщават за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на Ислямската република в навечерието на изтичащия по-късно днес ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу Техеран, предаде ДПА, съобщи БТА.

Агенция ИРНА съобщи, че двама души са убити при въздушен удар по жп мост близо до град Кашан, който се намира в централната част на Иран. Трима души са ранени. Степента на щетите с оценява.

Пустинният град Кашан, популярна туристическа дестинация, се намира на около три часа път с кола от иранската столица Техеран. Магистрала беше затворена след ракетни удари в иранската провинция Източен Азербайджан. В същата провинция е ударен и мост на пътя между градовете Тебриз и Занджан, съобщи иранския ежедневник "Етемад".

Иранските медии съобщиха за обстрел и на моста на голям транспортен възел в близост до поклонническия град Кум – южно от Техеран.

Държавният англоезичен вестник "Техеран Таймс" съобщи за удари по железопътната мрежа в Карадж – град с над 1 милион жители западно от Техеран.

Израелската армия съобщи, че е нанесла нова поредица мащабни удари по Иран и уточни, че те са били насочени срещи инфруструктурата на Ислямската република, отбелязва Франс прес.

По-рано днес израелските военни отправиха и конкретни заплахи към иранската железопътна мрежа, предупреждавайки местните жители чрез публикация в Екс да я избягват.

Съобщено бе и за нови взривове на остров Харг в Персийския залив. Иранската агенция Мехр предаде, че островът, който има стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, е под обстрел. В същото време, изданието "Аксиос" съобщи, че американската армия е нанесла удари по военни цели на иранския остров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пийт Хегсет -Крозейдър

    21 60 Отговор
    Каменната ера!

    Коментиран от #9, #61

    16:14 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гресирана ватенка

    33 50 Отговор
    Кадиров изпрати ли тик-ток командосите си в Иран 😁

    16:15 07.04.2026

  • 5 Затова да не се сърдят

    64 19 Отговор
    като Иран им надупчи градовете!

    16:15 07.04.2026

  • 6 Готово

    47 16 Отговор
    Това всичко един ден се връща и се плащадори да ги занулят ще се случи като със всяка империя разпад отвътре

    16:15 07.04.2026

  • 7 Българин

    66 22 Отговор
    Щом се занимават с атаки срещу транспортната мрежа, значи САЩ и Израел затъват във войната с Иран.

    16:16 07.04.2026

  • 8 Аятолах III

    28 44 Отговор
    Путинеее, памаги!

    Коментиран от #16

    16:16 07.04.2026

  • 9 Балък

    33 12 Отговор

    До коментар #1 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    Научи граматиката ,старче!

    Коментиран от #23

    16:16 07.04.2026

  • 10 Пустите Ушанкофили,

    28 39 Отговор
    Станаха Чалмофили ! …..

    16:17 07.04.2026

  • 11 Д-р Ментал

    73 20 Отговор
    Живеем в абсурдни времена! Защо светът мълчи срещу това погазване на международното право и военни престъпления от страна на Тръмп!?

    Коментиран от #56

    16:17 07.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Иранците са умни хора!

    20 24 Отговор
    Всички кифли да надянат хиджаба , да не джафкат много!

    16:18 07.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Глас от бункера

    18 21 Отговор

    До коментар #8 от "Аятолах III":

    Да пращам ли Герасимов.

    16:19 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 КЛЕК ШОП БИЗНЕС

    7 7 Отговор
    Е СЕГА КОЙ ИМА САМО СВАЛИ
    МОЖЕ МНОГО ДА СПЕЧЕЛИ
    ОТ ИЗНОС НА ИНЕРТНИТЕ МАТЕРИАЛИ...👍

    16:22 07.04.2026

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    14 22 Отговор
    Путилифона деде Путйо путчерта каде че помогнел на мюфтиите на имения си ден! Внетен ли е?

    16:22 07.04.2026

  • 21 Дон Корлеоне

    10 27 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    16:22 07.04.2026

  • 22 ЦИРК

    29 11 Отговор
    А защо в статията няма информация какво казаха и правят КСИР ?

    Ултиматомът на Тръмп е отхвърлен и Иран категорично няма да води никакви преговори чрез заплахи. Иранците обявиха че цялата им сдържаност приключи и ще разбомбят всички обекти на САЩ и партньорите им до които могат да стигнат. Както и до всички петролни и газови съоражения на другите страни в региона, което ще наруши за години напред енергийните доставки от региона. В същото време Пакистан обяви че ще подкрепи СА ако конфликтът се разрастне (не е ясно какво точно ще правят СА).

    Коментиран от #30

    16:22 07.04.2026

  • 23 БОТЕВ

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Балък":

    Ти я научи, не знаеш запетая как се слага, марш в първи клас!

    Коментиран от #55

    16:24 07.04.2026

  • 24 Хохохо

    23 14 Отговор
    Ким да пусне една върху осраел и да приключат

    16:25 07.04.2026

  • 25 МирО

    28 14 Отговор
    Тия верно ще ни върнат в каменната ера - ако нефтът стане 300 - 400 долара за барел ?!?!?! За къде ли сме се запътили??

    Коментиран от #62

    16:25 07.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Умен

    9 13 Отговор
    И на ЖП мреежаи се нахвърлят.Забравят как едно време чрез ЖП мрежите Хитлер се е оттървавал от изшлишните

    16:28 07.04.2026

  • 28 Шо станА бе

    15 26 Отговор
    Копейки М А Л О У М Н И

    Коментиран от #29

    16:30 07.04.2026

  • 29 Ще видим утре

    14 8 Отговор

    До коментар #28 от "Шо станА бе":

    Не слафай рибата в тигана преди да си я хванал....

    16:35 07.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Леля

    11 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Чичко Хитлер знае

    16:37 07.04.2026

  • 32 С ДВЕ ДУМИ

    16 11 Отговор
    И евреите ще ги опее попа тази нощ...

    16:40 07.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мимч

    25 11 Отговор
    Оти ме триеш,значи евреите могат да убиват и събарят,атях да ги галя искате с перце.Ай,че изнервяте с това подмазване и лизане...

    16:43 07.04.2026

  • 35 Йо хо хо

    10 15 Отговор
    Бомби падат чалмите въртят гюбеци.хи хи

    16:47 07.04.2026

  • 36 Путин

    9 9 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Не можем ве. Милиционери сме

    16:48 07.04.2026

  • 37 малко истински факти

    16 26 Отговор
    След като техеранските терористи обстрелват с ракети жилищни квартали в Израел , значи така им се полага и на тях - да ги сриват със земята ,така както трябва и да бъде .

    16:49 07.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 а редът

    11 13 Отговор
    на нашите копейки, кога ще дойде?

    16:52 07.04.2026

  • 40 Констатация

    32 12 Отговор
    Доналд Тръмп е просто човек, който прави всичко, изисквано от еврейските лобита в САЩ. Тоест, той си е един безскрупулен убиец, агресор и държавен терорист.

    Ционистите продължават да избиват иранския народ - както непокорния палестински народ. А управниците, телевизиите и населението на марионетната Евротеритория “България” най-нагло и подло говорят само за повишаването на цените на бензина, защото никакви ционистки агресии не ги възмущават и никакъв геноцид не ги трогва.

    16:52 07.04.2026

  • 41 вай вай

    12 17 Отговор
    Хи хи , гледам тука много чалмофили се навъдили и ревЪт ли ревЪт като вдовички за ....

    16:54 07.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Бам

    9 3 Отговор
    Сащ вероятно ще използват ядрено оръжие след изтичане на ултиматума:

    Локация и маневри: Самолетът Boeing E-4B Nightwatch, известен като „Самолета на Страшния съд“, е бил засечен да извършва поне шест пълни кръга над военновъздушната база „Офът“ (Offutt Air Force Base) в Небраска.
    Базата „Офът“ е дом на Стратегическото командване на САЩ (USSTRATCOM), което контролира целия ядрен арсенал на страната.

    Разгръщане на арсенала: Освен E-4B Nightwatch, са засечени и полети на самолетите E-6B Mercury (които поддържат връзка с ядрените подводници), както и движение на стратегически бомбардировачи към Близкия изток.

    Коментиран от #46, #54

    16:57 07.04.2026

  • 44 да си кажем право

    7 12 Отговор
    Значи русофилистициичалмарпоклонници са едно и също , като лява и дясна задна бузка ....

    16:58 07.04.2026

  • 45 ЦИРК

    22 5 Отговор

    До коментар #30 от "Хм....":

    И после си купете комплект за ЯХБЗ и се запасете с калиев йодид, понеже като дойде радиоактивния облак и над вашата къща, въобще няма да се интересувате от Иран, Украйна, САЩ, Русия или Израел дали били станали пустини или не. Само помнете имената на глупавите политици заради чието малоумие и его са ви докарали беда на главата и са ви скапали живота.

    17:00 07.04.2026

  • 46 не се знае

    4 11 Отговор

    До коментар #43 от "Бам":

    Може би да , а може би не , защото преди това имат още доста възможности за изличаване на терористите от техеранпасмината.

    17:00 07.04.2026

  • 47 чудесно

    8 20 Отговор
    Чудесно , нека ги бомбят , докато не ги заравнят с пейзажа .

    17:05 07.04.2026

  • 48 Мосад

    16 8 Отговор
    Явно много здраво го държат оранжевия перчем с клиповете с деца

    17:12 07.04.2026

  • 49 Дзак

    12 4 Отговор
    Тогава как ще напредват, как ще се прегрупират и изтеглят при сухопътна операция? Явно такава няма да има!

    17:14 07.04.2026

  • 50 така си го направиха моллите

    10 21 Отговор
    Така е , има провидение , моллите искаха да заличат евреите , но сега те ще бъдат заличени , в което няма нищо лошо , просто света ще стане по спокойно място .

    17:18 07.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Мишел

    5 4 Отговор
    САЩ атакуваха всички големи мостове в Иран.

    17:31 07.04.2026

  • 53 Колкото и да триете

    10 2 Отговор
    факт е, че войната минава в по горно ниво и ще се удължи с незнайно колко!

    17:36 07.04.2026

  • 54 Мишел

    10 2 Отговор

    До коментар #43 от "Бам":

    САЩ използват ядреното оръжие само когато са били монополисти с това оръжие.
    Няма да стане с Иран, който е подкрепен от съюза на трите ядрени сили Китай, Русия и Северна Корея.

    17:36 07.04.2026

  • 55 Фют

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "БОТЕВ":

    Че да не би да е много важно!
    Като имам Мн.дибър на езикова култура от ПУ да не би да съм милионерка?

    17:41 07.04.2026

  • 56 Напомняне

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Д-р Ментал":

    Както е казано в Евангелието - "ради страха юдейскаго", сиреч "поради страх от юдеите". Така е било във времето на Иисус, така е и до днес.

    17:41 07.04.2026

  • 57 Само така

    8 7 Отговор
    Имаме желаещи да пазят иранските централи, приемат одеколон или дребни руски монети

    17:54 07.04.2026

  • 58 мементо мори

    5 3 Отговор
    Иран да изравни със земята исраеля.Нека като излязат от дупките под земята да видят саво прах.

    18:10 07.04.2026

  • 59 Ха-ха

    4 3 Отговор
    Бий чалмата по главата бий бий бий

    18:47 07.04.2026

  • 60 Биби ги подкара

    3 3 Отговор
    Довечера в 2ч БГ време се включва и старият Дон с цялата американска мощ, мотото е.... Всичките чалми без глави!

    18:48 07.04.2026

  • 61 Хохо Бохо

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пийт Хегсет -Крозейдър":

    КАменната ера и за Израел. Тази вечер ще ги попилеят, гари, мостове, летища....всичко ще бъде разрушено

    18:58 07.04.2026

  • 62 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "МирО":

    до 25 таман ще личи кой има пари да кара кола - сега няма къде да паркираш

    19:08 07.04.2026

  • 63 Ако имаше атаки по енергийните

    0 0 Отговор
    Структури по кравария , щяха ли да са толкова нагли ПИРАТИ ????

    19:24 07.04.2026

  • 64 Тръмп

    0 0 Отговор
    Аз съм луд , ама няма кой да ме пребире за лечение !!!!

    19:26 07.04.2026

