Два санкционирани от САЩ танкера са преминали през Ормузкия проток въпреки американската блокада

14 Април, 2026 09:34 1 541 110

Rich Starry изглежда е първият кораб, успял да премине през пролива и да излезе от Персийския залив след началото на блокадата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Санкциониран от САЩ китайски танкер е преминал днес през Ормузкия проток въпреки американската блокада, предаде Ройтерс, като се позова на данните на специализирани платформи за проследяване на корабоплаването, предаде БТА.

"Рич Стари" (Rich Starry) изглежда е първият кораб, успял да премине през пролива и да излезе от Персийския залив след началото на блокадата, показват данни на LSEG (London Stock Exchange Group), MarineTraffic и Kpler.

Танкерът и собственикът му - компания "Сюанжун Шипинг" (Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd) - бяха санкционирани от САЩ за това, че работят с Иран. За момента няма връзка с компанията, за да бъде поискан коментар.

"Рич Стари" е среднотонажен танкер с товар от около 250 000 барела метанол. Той е бил натоварен на последното пристанище, на което е спрял - Хамрия в Обединените арабски емирства. Екипажът на танкера е китайски, показват данните.

Друг санкциониран от САЩ танкер - "Мурликишан" (Murlikishan) - също се е насочил днес към пролива, свидетелстват данните на LSEG. Очаква се този по-малък танкер тип "хендисайз", който е празен, да натовари мазут в Ирак на 16 април, сочат данните на Kpler. Плавателният съд, известен преди като MKA, е транспортирал руски и ирански петрол.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    37 3 Отговор
    Тръмпа нещо му е много ялова блукадата.

    Коментиран от #31

    09:37 14.04.2026

  • 2 блокадате е

    5 28 Отговор
    Срещу ИРАНСКИ КОРАБИ. Стига заглавия за кликове.

    Коментиран от #6, #59

    09:37 14.04.2026

  • 3 Пич

    29 5 Отговор
    Нормално !!! Че те краварите, и в Афганистан не ги бръснат за слива, че в Иран ли?! Скоро и едни хиперзвукови ще започнат да преминават блокадата...

    09:37 14.04.2026

  • 4 Име

    37 5 Отговор
    Пробита кофа е американската блокада! Крайно време е светът да се опълчи срещу тях!

    Коментиран от #88

    09:38 14.04.2026

  • 5 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 29 Отговор
    Блокирам танкери натоварени от Иран, не от ОАЕ.
    Целта е Иран да се гърчи.

    Коментиран от #12

    09:38 14.04.2026

  • 6 Чети

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "блокадате е":

    Бе, паветник!
    "Два санкционирани от САЩ танкера"

    Коментиран от #19

    09:39 14.04.2026

  • 7 Мухахаха

    20 2 Отговор
    И какво ще направите ве кравари

    09:39 14.04.2026

  • 8 Ами ...

    28 2 Отговор
    ...Китайски , Сър ... как да пипнеш ... Драконите , когато почнат да летят няма какво да ги спре ... освен Меца, но те са дружки .
    Мечтата на Фашингтон да сбие Меца и Дракона , и да кърти кинти от войната ... засега не успява

    09:39 14.04.2026

  • 9 Сталин

    26 4 Отговор
    Като свърши примирието другата седмица,иранците вече са подготвили морските дронове и черупките на краварите ще отидат на дъното

    09:39 14.04.2026

  • 10 Цък

    26 3 Отговор
    Китай официално каза: нашите кораби ще се движат по маршрутите си в ОП. САЩ ако искат нова война да да ударят китайски кораб.

    09:40 14.04.2026

  • 11 Чудно ли ви е ?

    22 2 Отговор
    Тръмп едно говори, друго прави, трето мисли ! Ако въобще може да мисли вече !
    Точно като мутра от 90-те е ! Върви плаши с разправа всички, като някои на връщане от "акция" и с тях ще се разправи ! И на това всичкото му вика въдворяване на ред !?
    Там лекарите в САЩ да си свършат работата ! Ще е за добро на всички !

    09:40 14.04.2026

  • 12 9ти септември

    24 4 Отговор

    До коментар #5 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Като гледам ЕС се гърчи с високите цени

    Коментиран от #14

    09:40 14.04.2026

  • 13 Сталин

    22 3 Отговор
    В САЩ вече започнаха мобилизация и навсякъде по летища и гари може да се видят военни които заминават към поделенията си ,и,и забележете 99% от тях са бели ,и много военни търсят правна помощ да не ходят да умират за ционизма и исраhell,иначе който откаже отива на съд и затвор,същото чака и цървулите,както казва Сатаняху който не иска да мре за ционизма и исраhell е антисемит

    Коментиран от #17, #28

    09:40 14.04.2026

  • 14 Ами

    2 10 Отговор

    До коментар #12 от "9ти септември":

    Започни работа.

    Коментиран от #25, #79

    09:41 14.04.2026

  • 15 Ясно,

    8 2 Отговор
    Американците са ги откраднали.

    09:41 14.04.2026

  • 16 ами

    6 1 Отговор
    ха ха ха - шегувате ли се

    09:41 14.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    18 2 Отговор
    Дончо Епщайна,ще блокираме вашата блокада с нашата блокада

    09:42 14.04.2026

  • 19 блокадате е

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Чети":

    Пенчо бре чети. Кои бяха ДВЕТЕ думи в предния ми пост с главни букви. Повтарям пак ДВЕТЕ. Че сега ще се хванеш за ЕДНАТА.

    09:43 14.04.2026

  • 20 Питам

    3 9 Отговор
    Някой виждал ли е Сиярто?

    09:44 14.04.2026

  • 21 чичо май не смее да бара

    14 1 Отговор
    Само на тия от Ес ще им слага намордник .

    09:45 14.04.2026

  • 22 Баце ЕООД

    13 3 Отговор
    Ахахаха, това е защото американците спечелиха

    09:46 14.04.2026

  • 23 Факти

    12 3 Отговор
    Печелиш от изборите в Унгария е единствено диктатора Зеленски. Ще има повече пари за златни тоалетни!

    Коментиран от #29

    09:46 14.04.2026

  • 24 дядо дръмпир-инфо

    9 1 Отговор
    Китайски кораб "Пълна Звезда"/Фул Старс/с китайски корабособственик пробва в момента блокадата........

    09:46 14.04.2026

  • 25 Като тебе ли

    7 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Дето работиш тук ли?

    09:46 14.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Механик

    16 2 Отговор
    САЩ са НИ-КО-И вече. Те са като някое старо куче което вече няма зъби и едва се влачи, но все ощще си мисли, че е силно като когато е било младо.
    Такива кучета отнасят най-много тояги. А децата ги брулят с камъни.

    09:47 14.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 бе и там не се знае

    15 1 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Петер Мадяр каза че няма да променя решението за парите за украйна , и че едно от първите неща които ще свърши е да се разбере с Путин за вноса на горива !

    09:49 14.04.2026

  • 30 все повече държави

    14 1 Отговор
    ще спрат да бръснат САЩ понеже видяха реалната им сила,бутафория.

    09:49 14.04.2026

  • 31 добре ,че има и такива като вас....

    0 19 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    не знам какво ще преминава ,но в момента иран няма полезен ход.казва се Цуг-цванг преди години ви обясних този шахматен термин!как е пусъо....спи ли???почти вси зъби му извадиха...от мецаната остана сал една кожа и една бг на нея!

    Коментиран от #39

    09:49 14.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дон Корлеоне

    0 15 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #36, #37

    09:50 14.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 каква излагация стана

    11 0 Отговор
    Да би мирно седяло , не би чудо видяло . Трябва Българските поговорки да се изучават в американските учебници .

    09:51 14.04.2026

  • 36 Само питам

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дон Корлеоне":

    Ти като имаш интернет да не си с два мозъка ?

    09:52 14.04.2026

  • 37 Абе

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дон Корлеоне":

    Ти с Интернет, далеч ли стигна?

    09:54 14.04.2026

  • 38 прохода си беше свободен преди войната

    11 0 Отговор
    Сега го затвориха с два обръча ?!!
    Какво спечелихте там ??

    Коментиран от #46

    09:54 14.04.2026

  • 39 Ахаха

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "добре ,че има и такива като вас....":

    Шахматист-комик досега не бях срещал, ама ето... В какви времена живеем само, завалията научил две думи на немски и хоп Гросмайстор!

    09:55 14.04.2026

  • 40 читател

    11 0 Отговор
    Най-силната армия в света. Не може да спре две лодки. Тръгнали да воюват с персите. .

    09:55 14.04.2026

  • 41 снощи Китайците казаха

    11 0 Отговор
    Ако бутнете нещо ще има бой !
    А сега кажете че не е вярно ...

    Коментиран от #44

    09:57 14.04.2026

  • 42 Идиотът Тръмп

    11 0 Отговор
    ..." ОТВОРЕТЕ ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ, ЗАЩОТО ЩЕ ГО ЗАТВОРИМ!!".......

    Коментиран от #43

    09:57 14.04.2026

  • 43 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 10 Отговор

    До коментар #42 от "Идиотът Тръмп":

    Пролива е ЗАТВОРЕН за ИРАНСКИ ПЕТРОЛ...другите минават. Важно е Иран да са ГЪРЧИ.

    09:58 14.04.2026

  • 44 Ново пет

    1 6 Отговор

    До коментар #41 от "снощи Китайците казаха":

    Що ли китайците не транспортират ИРАНСКИ петрол. Могат да са тестват.

    Коментиран от #47, #55

    09:59 14.04.2026

  • 45 Ванга

    7 0 Отговор
    фаш ке фалират. Да теглим заеми и да им ги изпратим. Украинците може да изчакат малко...

    09:59 14.04.2026

  • 46 Блокада на ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ

    0 10 Отговор

    До коментар #38 от "прохода си беше свободен преди войната":

    Аятоласите да са спихнат

    10:00 14.04.2026

  • 47 споко бе

    8 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ново пет":

    Ще има циркове да гледаме. Китай каза - ако се наложи ще има придружители на корабите .
    Да видим чичо дали ще посмее да запали нова война !

    10:00 14.04.2026

  • 48 Мишел

    8 1 Отговор
    Китай обяви, че за него блокадата на САЩ не важи и неговите кораби ще преминават през Ормузкия проток. Ако има проблеми, ще бъдат подкрепени от китайския военен флот, най голям и най мощен в света.

    Коментиран от #54

    10:01 14.04.2026

  • 49 Карго 200

    7 0 Отговор
    Български
    🚨JUST IN: The leader of Britain’s Liberal Democrats just said it on the record.

    “Donald Trump is no leader of the free world. He’s a dangerous and corrupt gangster.”

    He’s also calling on Keir Starmer to cancel the King’s state visit to Washington before it’s too late.
    🚨ТОКУ-ЩО: Лидерът на британските либерални демократи току-що го заяви официално.

    „Доналд Тръмп не е лидер на свободния свят. Той е опасен и корумпиран гангстер.“

    Той също така призовава Киър Стармър да отмени държавното посещение на краля във Вашингтон, преди да е станало твърде късно.

    Коментиран от #51

    10:01 14.04.2026

  • 50 Китайски СИНДРОМ

    0 6 Отговор
    Китайци взимат суровини от ОАЕ...отрязаха аятоласите

    10:01 14.04.2026

  • 51 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Карго 200":

    Дреме ми.....

    Коментиран от #53

    10:02 14.04.2026

  • 52 бай доню

    5 0 Отговор
    ще си изяде таша ците от яд че не плащат на него .

    10:02 14.04.2026

  • 53 чат бот

    4 0 Отговор

    До коментар #51 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Как си сестро , заработваш ли ?

    10:02 14.04.2026

  • 54 Ново пет

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "Мишел":

    Ако китайците взимат суровини от Иран и Господ нема да им помогне.

    Коментиран от #67

    10:03 14.04.2026

  • 55 Мишел

    5 0 Отговор

    До коментар #44 от "Ново пет":

    Китай предупреди САЩ да ме се пречкат на китайските кораби.

    Коментиран от #58

    10:03 14.04.2026

  • 56 Лачо

    3 0 Отговор
    Подобни нарциси нямат корекция и се имат за вечно прави и велики. Съответно не поправят грешките и не коригират , а правят още по-големи глупости , докато напълно затънат. Не съжалявам тези които ги избират , зад тези двойни избори стоят мръсни сметчици и долни надежди и ми е смешно , когато почнат да се правят после на жертви, че някой ги е излъгал тях невинните.

    10:04 14.04.2026

  • 57 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    0 4 Отговор
    Чакаме някой с ИРАНСКИ петрол да са тества с блокадата....засега нема мераклии.

    10:04 14.04.2026

  • 58 Ново пет

    0 4 Отговор

    До коментар #55 от "Мишел":

    Щом не зареждат от Иран....нема проблеми...иначе бой по канчето.

    10:05 14.04.2026

  • 59 ЛОЛЬОООООО ОТДЕЕЕЕЕЕ СИИИИИ

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "блокадате е":

    РЪМПИ КАЗА; СРЕЩУ ВСИИИИИЧКИИИ КОРАБИ ТОВАРЕЩИ И РАЗТОВАРВАЩИ В ИРАН..!?!!!!!

    10:05 14.04.2026

  • 60 Калин

    4 0 Отговор
    Блокадата на рижият клоун е като железният гевгир над небето на Израел - бутафория!

    Коментиран от #62

    10:06 14.04.2026

  • 61 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 4 Отговор
    Аятоласите гризнаха дръвцето с блокадата

    Коментиран от #64

    10:06 14.04.2026

  • 62 Ново пет

    0 4 Отговор

    До коментар #60 от "Калин":

    Чакаме танкер натоварен на ИРАНСКО пристанище да са тества с блокадата.....

    Коментиран от #96

    10:08 14.04.2026

  • 63 гост

    4 0 Отговор
    Китайски танкери, Китай изрита чичо по топките. Направо му се изсмя в лицето и му заявява гледай си работата и не ни се меси в бизнеса. Чичо преди два дни ги заплаши с 50% мито ако помагат на Иран. Ще следим какво ще стане. Нещо олеква напоследък с номера че Иран застрашавал фаш, то си е война Ис раел-Иран, фаш са участник на страната на Ис раел и това го знае целия свят.

    Коментиран от #68

    10:08 14.04.2026

  • 64 чат бот

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ти дървото си го гризнал още като си се родил

    Коментиран от #66

    10:09 14.04.2026

  • 65 Блокада на ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ

    0 3 Отговор
    Идеална за Кувейт, ОАЕ, САУАДИТСКА Арабия, Катар.....

    Коментиран от #72

    10:09 14.04.2026

  • 66 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 4 Отговор

    До коментар #64 от "чат бот":

    Иран яко гризват дръвцето. Сега и за напред

    Коментиран от #69

    10:10 14.04.2026

  • 67 Мишел

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Ново пет":

    Господ в момента е китаец, но Китай и Северна Корея купуват ирански петрол с юани . Не им е необходима божествена подкрепа срещу САЩ , стига им руската.

    Коментиран от #70

    10:10 14.04.2026

  • 68 Китайски СИНДРОМ

    0 2 Отговор

    До коментар #63 от "гост":

    Чакаме китайските танкер да зареди в ИРАН.... ако му стиска де.

    10:12 14.04.2026

  • 69 чат бот

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Празни дрънканици на един увреден интелект ...

    Коментиран от #74

    10:12 14.04.2026

  • 70 Ново пет

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Мишел":

    И колко петрол купиха Китай и Северна Корея през последните три дни....

    Коментиран от #73

    10:13 14.04.2026

  • 71 Дако

    3 0 Отговор
    Е...
    Вчера писах,че оратженият може да прави на китайските и индийските кораби единстмено и само ескорт!
    Но,не е той палячото,палячовците са всички държави и политици които безмълвно търпят простотиите му!

    Коментиран от #82

    10:13 14.04.2026

  • 72 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Блокада на ИРАНСКИЯ ПЕТРОЛ":

    Иран контролира Ормузкия проток и всеки кораб на тези държави преминава само след иранска проверка, ако Иран му разреши.

    Коментиран от #80

    10:14 14.04.2026

  • 73 китаеца

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ново пет":

    Питай в Китайското посолство .

    Коментиран от #77

    10:14 14.04.2026

  • 74 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "чат бот":

    Без петрол, ИРАН ша са гърчи като чироз.

    Коментиран от #76

    10:14 14.04.2026

  • 75 Ричи

    3 0 Отговор
    Току-що петрола излетя с още 20% отгоре

    10:15 14.04.2026

  • 76 чат бот

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ес ще се гърчи повече.

    Коментиран от #78

    10:15 14.04.2026

  • 77 Ново пет

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "китаеца":

    Питах....никакъв петрол не са купили. Нема кой да им го достави.

    10:15 14.04.2026

  • 78 Ново пет

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "чат бот":

    ЕС има петрол.....Иран да му мисли....как ша си изнася петрола...май ша си го пие.

    10:17 14.04.2026

  • 79 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Роб сте!

    10:17 14.04.2026

  • 80 Ново пет

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Мишел":

    Що ли танкери с ИРАНСКИ петрол вече не минават през пролива....

    Коментиран от #84

    10:18 14.04.2026

  • 81 чат бот

    2 0 Отговор
    Къде Ес добива петрол ??!!

    10:18 14.04.2026

  • 82 Едсон валдеЗ

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Дако":

    И, аз точно се чудех, какво ще стане, ако почнат да дупчат танкерите та лошото чаршаф.

    10:19 14.04.2026

  • 83 кравария

    2 0 Отговор
    изтече в Персийския залив, хахаха

    Коментиран от #89

    10:20 14.04.2026

  • 84 какво пише в статията

    2 0 Отговор

    До коментар #80 от "Ново пет":

    Два санкционирани от щатите танкера са преминали през Ормузкия проток въпреки блокадата ??!!

    Или и заглавието не си прочел ??

    Коментиран от #86

    10:20 14.04.2026

  • 85 Китайски СИНДРОМ

    0 2 Отговор
    Ша купуваме от САУАДИТСКА АРАБИЯ, Кувейт, Катар, ОАЕ петрол...от ИРАН не ни дават.

    10:20 14.04.2026

  • 86 Ново пет

    0 2 Отговор

    До коментар #84 от "какво пише в статията":

    Всеки който НЕ КУПУВА ОТ ИРАН минава през блокадата....целта е да се разгони фамилията на Аятоласите.

    Коментиран от #91

    10:21 14.04.2026

  • 87 мичмана

    3 0 Отговор
    едните ся го блокирали, другите не са го отворили.. прословутият пролив...се явява като Гейт...
    кой кого ще надчака, пардон - надцака...

    ще по-чакаме, увидим

    10:22 14.04.2026

  • 88 краварската блокада е пробита кофа

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Също както иСРАелския железен купол ли беше, гивгир ли...

    Коментиран от #92

    10:22 14.04.2026

  • 89 Ново пет

    0 4 Отговор

    До коментар #83 от "кравария":

    САЩ контролират залива...Иран бавно но сигурно с сбръчква.

    Коментиран от #99

    10:22 14.04.2026

  • 90 Хубаво заглавие

    3 0 Отговор
    американската блокада до кои води стига,международни ,Омански или Ирански.Много интересно е разговора между Иранците които са в своите води и предупреждават американците да не влизат в техните води.Разговора се осъществява по радиочестотни връзки.Отговор -Американски кораби само се разкарват -минават в международни води.Сащ не са там за тяхната блокада просто предизвикван Иран да нападне пръв.

    10:23 14.04.2026

  • 91 интересно

    3 0 Отговор

    До коментар #86 от "Ново пет":

    Последно , тия танкери санкционирани ли са или не са ?!!

    Коментиран от #94

    10:23 14.04.2026

  • 92 Шестопръстия гръмовержец

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "краварската блокада е пробита кофа":

    Бомбя Иран нон стоп...в последно време нема ирански ракети по Израел...що ли????

    Коментиран от #95

    10:23 14.04.2026

  • 93 смех

    3 0 Отговор
    Дедо превърна кравария в Жалкария .

    Коментиран от #98

    10:24 14.04.2026

  • 94 Ново пет

    0 3 Отговор

    До коментар #91 от "интересно":

    Щом не са натоварени в ИРАНСКИ ПРИСТАНИЩА, нема да ги санкционират. Иначе, бой по канчето.

    Коментиран от #97

    10:25 14.04.2026

  • 95 всяка вечер има

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Шестопръстия гръмовержец":

    Ти не следиш ли социала .

    10:25 14.04.2026

  • 96 Ново двадесет

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Ново пет":

    Какво чакаш бе цървул !??
    Ти знаеш ли колко е бреговата ивица на Иран - 2000 км.
    Ти знаеш ли колко пристанища има Иран - над 100.
    Ти знаеш ли колко краварски кораба има в района -16.

    Чакал бил.....кух та дрънка!

    Коментиран от #108

    10:25 14.04.2026

  • 97 дрън дрън

    3 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ново пет":

    Май само увъртате , а ? Иран за три деня ...

    Коментиран от #100

    10:26 14.04.2026

  • 98 Ново пет

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "смех":

    Тия същите, разбомбиха Иран, сега и пролива му затвориха.

    10:26 14.04.2026

  • 99 К.о.т.А.К.А. 🐱

    2 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ново пет":

    бавно, но сигурно с сбръчква баба ти Урсула

    Коментиран от #103

    10:27 14.04.2026

  • 100 Ново пет

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "дрън дрън":

    Гърча на Иран е за предпочитане....жертвите са по-малко.

    Коментиран от #105

    10:27 14.04.2026

  • 101 Кое е по скъпо

    2 0 Отговор
    Два китайски танкера или два американски самолетоносача барабар със самолетите...

    10:27 14.04.2026

  • 102 Хубаво заглавие

    1 0 Отговор
    Нека да публикуват в световен мащаб.Тази радиочестотна връзка в протока .

    10:27 14.04.2026

  • 103 Ново пет

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "К.о.т.А.К.А. 🐱":

    Урсула не я мисли. Гледай как аятоласите гризват дръвцето.

    10:28 14.04.2026

  • 104 Бесен - Язовец

    2 0 Отговор
    Блокада от страна на ФАЩ има само в болния мозък на соросчиите.

    10:28 14.04.2026

  • 105 чат бот

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Ново пет":

    И Стармър се пънеше, че ще пленява руския сенчест флот, докато през Ламанша не минаха два танкера екскортиран от руската фрегата "Адмирал Григориевич". И най-големите пирати в историята само изквичаха страхливо. Нелсън и Дрейк се въртят в гроба.

    10:28 14.04.2026

  • 106 Да се знае

    2 0 Отговор
    Персийски! Заливът се казва ПЕРСИЙСКИ!

    СВИКВАЙТЕ!

    10:29 14.04.2026

  • 107 Българин

    2 0 Отговор
    я да Видим как фаш ша потопят пакистански руски китайски индийски или друг кораб!!! да видят какво ще стане после!

    Коментиран от #110

    10:29 14.04.2026

  • 108 Ново пет

    0 2 Отговор

    До коментар #96 от "Ново двадесет":

    Чакаме танкер да натовари в Иран....нека са тества с американците....

    Коментиран от #109

    10:29 14.04.2026

  • 109 чат бот

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ново пет":

    ще си останеш с чакането . нищо няма да се случи .

    10:30 14.04.2026

  • 110 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Българин":

    Дреме ми на оная работа...нека само натоварят на иранско пристанище.

    10:31 14.04.2026

