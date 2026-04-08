Цените на петрола рязко спаднаха след обявеното спиране на огъня между Иран и САЩ

Цените на петрола рязко спаднаха след обявеното спиране на огъня между Иран и САЩ

8 Април, 2026 07:04 6 365 68

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари

Цените на петрола рязко спаднаха след обявеното спиране на огъня между Иран и САЩ - 1
Мария Атанасова

Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ, предаде ДПА, съобщи БТА.

Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март.

Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.

Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.

Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи тази нощ заяви, че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения".


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бензинджия

    94 7 Отговор
    Никакво смъкването на цените, ще държим докрай

    07:07 08.04.2026

  • 2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    21 77 Отговор
    Отваряте пролива, иначе бой

    Коментиран от #4, #21

    07:08 08.04.2026

  • 3 Ами

    95 2 Отговор
    А да видим дали ще паднат цените.

    Коментиран от #7, #13, #20

    07:10 08.04.2026

  • 4 Вашето мнение

    78 14 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Ти чете ли нещо или само холивудски бози гледаш? Въобще можеш ли да четеш, щото да пишеш очевадно не можеш. Иран ще събира такси на всеки танкер, който иска да премине оттам, а англосаксонските ти господари ще гледат жално как това се случва.

    Коментиран от #6, #52

    07:12 08.04.2026

  • 5 Последния Софиянец

    79 18 Отговор
    САЩ загубиха още една война а ние пак сме на страната на булката.

    Коментиран от #12, #59, #67

    07:12 08.04.2026

  • 6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    25 33 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Иран винаги е събирал такси за преминаване на танкери през пролива, ама кой да знай.

    Коментиран от #28

    07:15 08.04.2026

  • 7 Как

    35 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    ами той електората свикна !

    Коментиран от #55

    07:15 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ццц

    68 9 Отговор
    Язък! Вчера заредих до горе в очакване на изтичане на срока на Тръмп, след което щеше да унищожи Иран. А той нощес си събрал вторичните суровини и със свита опашчица мейк цирк агейн. 🤣 Що за лидери, що за могъщи армии, що за геЙоориентация направиха вместо нас?

    Коментиран от #27

    07:17 08.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Морския

    26 39 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Сссср като загубиха в Афганистан и студената война , на коя страна бяхме бе лумпи.

    Коментиран от #58

    07:23 08.04.2026

  • 13 Е, няма да паднат колкото преди

    34 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Първо- тези 2 седмици, не означават още, че всичко е преминало!
    И второ- много от съоръженията за добив в БИ вече ги няма!

    07:24 08.04.2026

  • 14 Руски крепостник скъсал синджира

    17 41 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Нас европейците не ни мисли, важното е, че в просия интернет няма и събота е един прекрасен ден за работа. Нещо като ленински съботник, ама всяка събота. Мумията се върти от кеф в мавзолея, като пумпал.

    Коментиран от #25

    07:24 08.04.2026

  • 15 Вуте

    30 4 Отговор
    Затишие пред буря ...

    07:25 08.04.2026

  • 16 алчност

    18 25 Отговор
    за пари са оставени най-големите диваци да забогатяват, да правят жените инкубатори с бурка, да продават петрол дето на тях не им трябва, а цивилизацията да ги издържа с парите от петрола човечество и да ги увеличава до милиарди

    07:25 08.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Купеното на високи цени

    29 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    от борсата ще се продаде на високи цени на населението.
    А след 2 седмици нищо не се знае!

    07:27 08.04.2026

  • 21 Колко хубаво

    28 4 Отговор

    До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Белият вожд избяга и сега чаршафите ще плащат рекет за всеки кораб!😂😂😂😂

    07:27 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вуте

    37 1 Отговор
    На бензиностанцията съм. Чакам да свалят дизела на 1,50 ама си стои 1,74. Мръсни печелбари...!

    Коментиран от #34

    07:28 08.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Европеец

    14 8 Отговор

    До коментар #14 от "Руски крепостник скъсал синджира":

    Аз пък за европейците мисля и се притеснявам! Защо да ми пука за Русия!
    А интернет си имат в Русия, пък дори да не са много по-добре с бановете и забраните в инернет, от нас.

    07:35 08.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 не си загубил

    26 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ццц":

    Поне още 2 месеца ще слушаме, че имало дълъг технологичен процес и още продават бензин и нафта, произведени от петрола купен по 115 долара за барел...

    07:37 08.04.2026

  • 28 Но сега

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    ...не са 100-150 хил, а 2 милиона, но пак няма да се отрази повече от 2-3 % на литър

    07:37 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Гробар

    21 7 Отговор
    Звучен шамар за рижия и евроатлантическите му подлоги. Вече нищо не зависи от тях.

    07:39 08.04.2026

  • 31 SDEЧЕВ

    11 25 Отговор
    Докато не си преправят конституциите чалмите бял свят няма да видят. Либия, Ирак, Сирия, Иран, всичките се правиха на аллах, а сега се хранят с пясък. Израел е единствената неталибанска държава в региона и яко строява всички чалми за да си знаят другите.

    Коментиран от #40

    07:40 08.04.2026

  • 32 Гледащ

    19 4 Отговор
    То и до сега си преминаваха кораби които си плащаха нищо не се е променило хахаха САЩ загубиха още един конфликт които започнаха хахахах

    07:41 08.04.2026

  • 33 Ксаниба

    9 17 Отговор
    Сега остава и Хаяско да развее белия байрак ,

    07:41 08.04.2026

  • 34 Боруна Лом

    11 3 Отговор

    До коментар #23 от "Вуте":

    ПРЕДИ ВРАЦА НА ШЕЛ...1,81 ЕВРО В НЕДЕЛЯ

    07:42 08.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха ха ха

    6 12 Отговор
    Абе Иран нали побеждаваше,вдигнаха бялото знаме.

    Коментиран от #54

    07:56 08.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 оня с коня

    12 3 Отговор
    Статията е радост за Наивните щото верно се съобщава че Цената на Петрола се е понижила,но се премълчава че ОРМУЗКАТА Такса пък се е увеличила,т.е. няма Безплатен обяд.

    08:00 08.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 оня с питон.я

    14 4 Отговор

    До коментар #42 от "Гресирана ватенка":

    Путин е съобщил на дедо Дончо че е пратил чувал орехи на Иран и дедо Дончо се кротна.

    08:02 08.04.2026

  • 45 Димитър Георгиев

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Гресирана ватенка":

    Сокай бибека с ...йната ,твоите родните са .

    08:03 08.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 койдазнай

    9 2 Отговор
    Цените на петрола спаднаха силно до 92 долара, като само преди месец достигаха дори до $50!

    08:07 08.04.2026

  • 48 Гресиран козяк

    3 1 Отговор
    Това не бива да ти пречи да си го поставяш в гаza 😬 .

    08:07 08.04.2026

  • 49 Сeлския

    2 3 Отговор
    Всички искаме петрола да га купвами по 30 долари барелчето, само копeйките не, а плачкат че са беднали и немоат си купи агънце по 20 евро да хапнат на Герговден!

    08:16 08.04.2026

  • 50 уруг или или

    8 1 Отговор
    не се радвайте , те тук цените няма да паднат...

    08:17 08.04.2026

  • 51 Познайте още от раз...!

    7 3 Отговор
    А дали при това положение,ще паднат цените и на нашите бензиностанции...😉?!

    08:21 08.04.2026

  • 52 Ти остави,че Иран ще събира такси!

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Ами и колкото кажат-толкова ще е таксата!
    Няма пазарлъци...!

    Коментиран от #63

    08:23 08.04.2026

  • 53 Оня с потребителската кошница

    4 1 Отговор
    У нас цените остават както бяха вчера, но инфлацията ще я отчетем пак на минус.

    Коментиран от #57

    08:24 08.04.2026

  • 54 Я пък тоя

    7 3 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха":

    Иран ли!!! Я прочети малко и помисли, ако има с какво.
    На Тръмп му набиха здраво канчето и прие всички 10 точки на Иран.
    Незнам само дали е целунал задните неща на Абас Арагчи 🤣🤣🤣

    08:25 08.04.2026

  • 55 Тамън ,,суверена" свикна...!

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Как":

    Че високите цени у нас,са заради високите цени на петрола и войната в Иран...!
    Сега като казахте,че рязко спаднали надолу,Ко ши обяснява наш Гюро на ,,суверена"...?!

    08:27 08.04.2026

  • 56 Сeлския

    3 1 Отговор
    Копeйкити жъ праат жива верига пред бункерчето!

    08:29 08.04.2026

  • 57 Ти се радвай,ако ...

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "Оня с потребителската кошница":

    ...у нас цените остават както бяха вчера...!
    Щото като нищо пак ще ги вдигнат...

    08:30 08.04.2026

  • 58 Е така де

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Морския":

    Пак от страната на булката:(

    08:35 08.04.2026

  • 59 тази нощ до рано сутринта много самолет.

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    загубиха щатите ,ама...друг път.......И за какво бяха вси ииксперти???Обясняват как колко време....Малко пара направиха просиянците и германците , а повечко пара направи Лудия-нарцис ...Загубилите са азия и както винаги бг-маймунките дето ходят срещу ураган....ПС€€....Голям театър ни играят с милиардна публика...

    08:36 08.04.2026

  • 60 Ленински съботник

    1 2 Отговор
    За какво да свалят цените като и на тези си вървят добре и трафика не спада. Българите имат пари и кола под 5000 кубика не признават. Вместо да тролите се хващайте на работа.

    08:37 08.04.2026

  • 61 колко дни ви казаха 4-6 седмици.

    2 1 Отговор
    да сметнете сега ,какво ви казаха и изпълниха ли всичко....какво направиха ...петрола го вдигнаха от 57$ на 88$=64,7%+...От тук чакате намаление ,ама не ее сега......целия април ще има нагоре защото........Няма петрол сега ще ви играят този театър....ЗА хиляда и 1 ви казвам.Спрете да посещавате бензиностанцията и си спрете колите за седмица ,знам ,че милиционери и магистрати няма да го сторят ,но маймунки спрете за седмица и тогава няма да видите увеличение ,а намаление!Дядо дръмпир..

    08:49 08.04.2026

  • 62 Делси Родригез

    3 2 Отговор
    Демек новия режим в Иран клекна.

    08:50 08.04.2026

  • 63 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Ти остави,че Иран ще събира такси!":

    И кой ти каза че Иран ша събира такси....че нещо не са разбра.

    Коментиран от #64

    09:13 08.04.2026

  • 64 Дядо дръмпир

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Да ви обясня ,макар вие няма да искате да разберете...Иран искаше заради разрушената си инфраструктура по 2 милиона $ за кораб.Но сега не иска , а 2 седмици ще има нормално плаване на петролоносачи през теснината.Не знам само при положение ,че там е тапа как ще се освободи движението там,но тяхна работа.Вече има решение да се избегне тази теснина и да се направи нещо с.като подводен Суецки канал и вероятно ще бъде осъществено до 3години.От този театър спечели Просия ,Германия и естественно Лудия-нарцис.Загуби азия ,а бг е винаги губивша макар да имаше печеливша позиция...ПС...Падна ли ХИперзвукова ракета в бг , а слави??

    09:27 08.04.2026

  • 65 стоян георгиев

    1 1 Отговор
    Тръмп не постига нищо с иран,но се опитва да го изкара някаква победа.феновете на путлер ще почнат весело да лаят.

    Коментиран от #66

    09:53 08.04.2026

  • 66 какво е победа???

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "стоян георгиев":

    ти как разбираш победа........Да бъде тотално унищожен иран ,ли????Знаеш ли в момента колко бежанци има в Туркие???Ами сигур искаш и тук да ни напънат...Ти кажи какво разбираш под победа......Според мен той маневрира добре ,защото зад него израел иска друго........

    10:23 08.04.2026

  • 67 Че ти....

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    През целият си живот си бил от страната на булката.

    10:36 08.04.2026

  • 68 а аз очаквах

    2 0 Отговор
    морските пехотинци да влязат по суша и за 4 часа да превземат Техеран и цялата инфраструктура, но явно на дедо Доне не му стиска да пусне пехота, че като тръгнат ковчезите ще му запалят белата къщичка, ха сега да видим цени на горивата с 20% надолу, ама надали.

    10:37 08.04.2026

