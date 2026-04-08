Цените на петрола рязко спаднаха след обявеното спиране на огъня между Иран и САЩ

Цените на петрола рязко спаднаха след обявяването на двуседмично спиране на огъня между Иран и САЩ, предаде ДПА, съобщи БТА.
Цената на барел петрол от сорта Брент с доставка през юни спадна с около 16% до близо 92 долара, което е най-ниското ниво от средата на март.
Цената на американския лек суров петрол (West Texas Intermediate – WTI) с доставка през май също отбеляза подобен спад.
Прекратяването на огъня между САЩ и Иран бе договорено непосредствено преди изтичането поставения от американския президент Доналд Тръмп краен срок за отварянето на Ормузкия проток. Тръмп заплаши Ислямската република, че ако стратегическият морски път не бъде отворен до 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време), САЩ ще предприемат масирани удари по ирански енергийни съоръжения.
Ормузкият проток, който е критична артерия за глобалната търговия с петрол и газ, на практика бе блокиран от Иран от началото на конфликта на 28 февруари.
Иранският министър на външните работи Абас Арагчи тази нощ заяви, че "безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно в продължение на две седмици в координация с иранските въоръжени сили и като се вземат предвид съществуващите технически ограничения".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бензинджия
07:07 08.04.2026
2 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #4, #21
07:08 08.04.2026
3 Ами
Коментиран от #7, #13, #20
07:10 08.04.2026
4 Вашето мнение
До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Ти чете ли нещо или само холивудски бози гледаш? Въобще можеш ли да четеш, щото да пишеш очевадно не можеш. Иран ще събира такси на всеки танкер, който иска да премине оттам, а англосаксонските ти господари ще гледат жално как това се случва.
Коментиран от #6, #52
07:12 08.04.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #12, #59, #67
07:12 08.04.2026
6 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
До коментар #4 от "Вашето мнение":Иран винаги е събирал такси за преминаване на танкери през пролива, ама кой да знай.
Коментиран от #28
07:15 08.04.2026
7 Как
До коментар #3 от "Ами":ами той електората свикна !
Коментиран от #55
07:15 08.04.2026
10 Ццц
Коментиран от #27
07:17 08.04.2026
12 Морския
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Сссср като загубиха в Афганистан и студената война , на коя страна бяхме бе лумпи.
Коментиран от #58
07:23 08.04.2026
13 Е, няма да паднат колкото преди
До коментар #3 от "Ами":Първо- тези 2 седмици, не означават още, че всичко е преминало!
И второ- много от съоръженията за добив в БИ вече ги няма!
07:24 08.04.2026
14 Руски крепостник скъсал синджира
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Нас европейците не ни мисли, важното е, че в просия интернет няма и събота е един прекрасен ден за работа. Нещо като ленински съботник, ама всяка събота. Мумията се върти от кеф в мавзолея, като пумпал.
Коментиран от #25
07:24 08.04.2026
15 Вуте
07:25 08.04.2026
16 алчност
07:25 08.04.2026
20 Купеното на високи цени
До коментар #3 от "Ами":от борсата ще се продаде на високи цени на населението.
А след 2 седмици нищо не се знае!
07:27 08.04.2026
21 Колко хубаво
До коментар #2 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Белият вожд избяга и сега чаршафите ще плащат рекет за всеки кораб!😂😂😂😂
07:27 08.04.2026
23 Вуте
Коментиран от #34
07:28 08.04.2026
25 Европеец
До коментар #14 от "Руски крепостник скъсал синджира":Аз пък за европейците мисля и се притеснявам! Защо да ми пука за Русия!
А интернет си имат в Русия, пък дори да не са много по-добре с бановете и забраните в инернет, от нас.
07:35 08.04.2026
27 не си загубил
До коментар #10 от "Ццц":Поне още 2 месеца ще слушаме, че имало дълъг технологичен процес и още продават бензин и нафта, произведени от петрола купен по 115 долара за барел...
07:37 08.04.2026
28 Но сега
До коментар #6 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":...не са 100-150 хил, а 2 милиона, но пак няма да се отрази повече от 2-3 % на литър
07:37 08.04.2026
30 Гробар
07:39 08.04.2026
31 SDEЧЕВ
Коментиран от #40
07:40 08.04.2026
32 Гледащ
07:41 08.04.2026
33 Ксаниба
07:41 08.04.2026
34 Боруна Лом
До коментар #23 от "Вуте":ПРЕДИ ВРАЦА НА ШЕЛ...1,81 ЕВРО В НЕДЕЛЯ
07:42 08.04.2026
39 Ха ха ха
Коментиран от #54
07:56 08.04.2026
41 оня с коня
08:00 08.04.2026
44 оня с питон.я
До коментар #42 от "Гресирана ватенка":Путин е съобщил на дедо Дончо че е пратил чувал орехи на Иран и дедо Дончо се кротна.
08:02 08.04.2026
45 Димитър Георгиев
До коментар #42 от "Гресирана ватенка":Сокай бибека с ...йната ,твоите родните са .
08:03 08.04.2026
47 койдазнай
08:07 08.04.2026
48 Гресиран козяк
08:07 08.04.2026
49 Сeлския
08:16 08.04.2026
50 уруг или или
08:17 08.04.2026
51 Познайте още от раз...!
08:21 08.04.2026
52 Ти остави,че Иран ще събира такси!
До коментар #4 от "Вашето мнение":Ами и колкото кажат-толкова ще е таксата!
Няма пазарлъци...!
Коментиран от #63
08:23 08.04.2026
53 Оня с потребителската кошница
Коментиран от #57
08:24 08.04.2026
54 Я пък тоя
До коментар #39 от "Ха ха ха":Иран ли!!! Я прочети малко и помисли, ако има с какво.
На Тръмп му набиха здраво канчето и прие всички 10 точки на Иран.
Незнам само дали е целунал задните неща на Абас Арагчи 🤣🤣🤣
08:25 08.04.2026
55 Тамън ,,суверена" свикна...!
До коментар #7 от "Как":Че високите цени у нас,са заради високите цени на петрола и войната в Иран...!
Сега като казахте,че рязко спаднали надолу,Ко ши обяснява наш Гюро на ,,суверена"...?!
08:27 08.04.2026
56 Сeлския
08:29 08.04.2026
57 Ти се радвай,ако ...
До коментар #53 от "Оня с потребителската кошница":...у нас цените остават както бяха вчера...!
Щото като нищо пак ще ги вдигнат...
08:30 08.04.2026
58 Е така де
До коментар #12 от "Морския":Пак от страната на булката:(
08:35 08.04.2026
59 тази нощ до рано сутринта много самолет.
До коментар #5 от "Последния Софиянец":загубиха щатите ,ама...друг път.......И за какво бяха вси ииксперти???Обясняват как колко време....Малко пара направиха просиянците и германците , а повечко пара направи Лудия-нарцис ...Загубилите са азия и както винаги бг-маймунките дето ходят срещу ураган....ПС€€....Голям театър ни играят с милиардна публика...
08:36 08.04.2026
60 Ленински съботник
08:37 08.04.2026
61 колко дни ви казаха 4-6 седмици.
08:49 08.04.2026
62 Делси Родригез
08:50 08.04.2026
63 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #52 от "Ти остави,че Иран ще събира такси!":И кой ти каза че Иран ша събира такси....че нещо не са разбра.
Коментиран от #64
09:13 08.04.2026
64 Дядо дръмпир
До коментар #63 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Да ви обясня ,макар вие няма да искате да разберете...Иран искаше заради разрушената си инфраструктура по 2 милиона $ за кораб.Но сега не иска , а 2 седмици ще има нормално плаване на петролоносачи през теснината.Не знам само при положение ,че там е тапа как ще се освободи движението там,но тяхна работа.Вече има решение да се избегне тази теснина и да се направи нещо с.като подводен Суецки канал и вероятно ще бъде осъществено до 3години.От този театър спечели Просия ,Германия и естественно Лудия-нарцис.Загуби азия ,а бг е винаги губивша макар да имаше печеливша позиция...ПС...Падна ли ХИперзвукова ракета в бг , а слави??
09:27 08.04.2026
65 стоян георгиев
Коментиран от #66
09:53 08.04.2026
66 какво е победа???
До коментар #65 от "стоян георгиев":ти как разбираш победа........Да бъде тотално унищожен иран ,ли????Знаеш ли в момента колко бежанци има в Туркие???Ами сигур искаш и тук да ни напънат...Ти кажи какво разбираш под победа......Според мен той маневрира добре ,защото зад него израел иска друго........
10:23 08.04.2026
67 Че ти....
До коментар #5 от "Последния Софиянец":През целият си живот си бил от страната на булката.
10:36 08.04.2026
68 а аз очаквах
10:37 08.04.2026