Иран обяви „съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, предстоят преговори между Техеран и Вашингтон в Исламабад

Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа и „историческо и съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, съобщи иранският телевизионен канал Press TV.
„Иран и съпротивата почти напълно унищожиха американската военна машина в региона“, цитира каналът откъс от изявлението. „Те нанесоха опустошителни и дълбоки удари на огромната инфраструктура и възможности, които врагът беше изградил и разположил в продължение на много години в региона за войната срещу Иран“, се казва в текста.
Според иранската държавна телевизия, приемането от страна на Съединените щати на инициативата на Пакистан за двуседмичното прекратяване на огъня представлява "последователно отстъпление" от страна на американския президент Доналд Тръмп в противопоставянето с Иран.
Американските военни спряха ударите по иранска територия в съответствие с обявеното прекратяване на огъня, съобщи The New York Times.
Вестникът цитира неназован служител от американската администрация като източник.
Преговорите между Иран и неговите противници ще се проведат в пакистанската столица Исламабад за максимум 15 дни, съобщи иранската държавна телевизия.
Според медията планът, представен на Съединените щати, включва разпоредби за „организирано преминаване през Ормузкия проток в координация с иранските въоръжени сили“ и „изтегляне на американските сили от всички бази и места за разполагане в региона“.
Очаква се първият кръг от преговорите за уреждане между САЩ и Иран да се проведе на 10 април, съобщи Axios, позовавайки се на източници.
„Първият кръг от преговорите за споразумение за уреждане между САЩ и Иран е насрочен за петък в Исламабад“, написа кореспондентът на Axios Барак Равид в социалните медии X.
САЩ и Иран ще проведат директни преговори в Исламабад в петък, според държавната телевизия на Ислямската република.
САЩ очакват прекратяването на огъня с Иран да влезе в сила след отварянето на Ормузкия проток, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид във вторник в социалните медии X.
„Служител на Белия дом заяви, че прекратяването на огъня ще влезе в сила, когато Иран отвори Ормузкия проток“, написа той.
Иран, Съединените щати и Израел ще установят двуседмично условно прекратяване на огъня, според информационната агенция Tasnim.
„Между Иран и неговите американско-израелски противници е установено двуседмично условно прекратяване на огъня“, отбелязва агенцията. Американският президент също обяви това, като заяви, че този двуседмичен период ще позволи споразумението да бъде финализирано и окончателно съгласувано.
Допълнителни подробности, отбелязва Tasnim, ще бъдат обявени от Иран скоро.
По-рано във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран.
След новината за отложените удари и преговорите цената на барел суров петрол на Нюйоркската стокова борса падна с повече от 17%, търгувайки се на 93,23 долара за барел към 2.00 часа българско време.
Според Тръмп двустранното прекратяване на огъня с Ислямската република ще остане в сила за две седмици. Американският лидер заяви, че САЩ и Иран са разрешили почти всички спорни въпроси от миналото, а Вашингтон разглежда десетточковите мирни предложения на Техеран като работеща основа за по-нататъшни преговори.
Снощи пакистанският премиер поиска от президента на САЩ да удължи крайния срок за постигане на споразумение с Иран с още две седмици, отбелязвайки, че дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта „напредват стабилно и потенциално биха могли да доведат до значителни резултати в близко бъдеще“. Шариф предложи иранските власти да отворят Ормузкия проток за този период „като жест на добра воля“.
Факти
Коментиран от #7
03:02 08.04.2026
Здравей
Оооо
Това не е истина!!
Ако е вярно,Иран са велики!!!
Без персийският залив сащ нямат Петродолари.
Арабите ще се замислят дали да инвестират печалби в някой ,който уж ги пази.
Това е позор за САЩ.
Голям позор
Коментиран от #22
03:07 08.04.2026
Сатана Z
Коментиран от #8
03:08 08.04.2026
Дааа
03:08 08.04.2026
хехе
03:10 08.04.2026
10 Европеец
До коментар #1 от "Иван":Това добре, което си е написал.... Ама какво правим с другите-евреите.... Покрай луд😆я бай Дончо започнах да не харесвам прилагателните, а пък сега и персите съкросително" .....
03:14 08.04.2026
11 Точката
САЩ, е новата доктрина за сигурност на Америка, която се представя на пресата от месеци. Америка ги постига.
Коментиран от #12, #13, #17
03:17 08.04.2026
Глупак
До коментар #11 от "Точката":Ккаво печели Тръмп? Импийчмънт ,усмирителна риза и гарантирана загуба на републиканците на изборите през октомври.Пари спечели неговото котило и бандата ,която му купи изборите,а руповете на войниците те първа ще се изчислява.
Не съм сигурен дали знаеш какво е казал цар Пир след победата над римляните в битката при Аскулум?
Коментиран от #16
03:22 08.04.2026
Дедо
До коментар #11 от "Точката":Кафява точка а и намирисва.
03:29 08.04.2026
Рублевка
03:29 08.04.2026
Бай Рибан от Ганьов дол
03:33 08.04.2026
16 "Каво печели Тръмп?"
До коментар #12 от "Глупак":"Китайците отстъпиха и ще купуват по 600 хиляди барела петрол на ден и неопределени количества втечнен природен газ от Америка, както официално беше обявено.
Контролът на Китай, и енергийният суверенитет на
САЩ, е новата доктрина за сигурност на Америка"
Венецуела, Панама, Залив...... Китайците КЛЕКНАХА.
Те наредиха на Иран да се предаде. Американците са безразлични към Иран. Те нямат същите интереси като евреите. Играта е между Америка и Китай. Отворете очи и вижте гората, а не дървото. Това не е футболен мач, а шах.
Коментиран от #18, #19
03:33 08.04.2026
Хашмокар на вилица
До коментар #11 от "Точката":Седнал един от панелката в люлин да се притеснява за Китай. Протоците са отворени за приятелски и неутрални страни. По добре иди и си почисти затрупаната единствена тераса от бутилки и празни буркани от компот.
Коментиран от #24
03:35 08.04.2026
Баба
До коментар #16 от ""Каво печели Тръмп?"":До 11ти и 16ти, вижте 17
03:41 08.04.2026
Рублевка
До коментар #16 от ""Каво печели Тръмп?"":Китайците построиха експериментален реактор с ускорител на неутрони, който има КПД по горивото 95% (сега работещите 3%). Може да работи с ядрени отпадъци и Торий. Китайците са извънземни. Никой не може да ги настигне.
03:41 08.04.2026
Иран обяви „съкрушително поражение" за С
ГОРКИТЕ ЧАЛМИ! ХЕМ СТРАНАТА ИМ Е СИЛНО РАЗРУШЕНА, ХЕМ СА СЕ СЪГЛАСИЛИ ДА СЕДНАТ НА ЧЕРДЖЕТО ЗА ПРЕГОВОРИ, ХЕМ ЩЕ ОСВОБОДЯТ ПРОТОКА С РАЗРУШЕНОТО ИМ ПВО, ХЕМ ЩЕ СПРАТ ИЗНУДВАНЕТО НА КОРАБИТЕ С ДОЛАР ЗА БАРЕЛ, ХЕМ ВИДЯХА, ЧЕ С МЕЧКА, МЕД НЕ СЕ ЯДЕ, ХЕМ ПОБЕДИЛИ МЕЧКАТА. ДА СЕ СМЕЕШ ЛИ ДА ПЛАЧЕШ ЛИ?
РАЗРУШЕНАТА ИМ СТРАНА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ И АКО ЧАЛМИТЕ НЕ СЕ УРБАНИЗИРАТ, ЩЕ ИМА НОВА ВОЙНА, ЗАЩОТО С ТОЗИ РЕЖИМ ДИПЛОМАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДЪРЖА.
ЩАТИТЕ ИЗРАЗХОДВАХА СТАРО ЗАЛЕЖАЛО ОРЪЖИЕ ЗА МИЛИАРДИ И ЩЕ СТИМУЛИРАТ ВКП С ПОРЪЧКИ ЗА АРМИЯТА. ПОКАЗАХА ОРЪЖИЕТО ИМ, КАКВО МОЖЕ И ТО НА ЦЕНАТА НА АБСОЛЮТНО НИСКИ ЗАГУБИ И ЩЕ БЪДЕ ТЪРСЕНО НА ПЪРВО МЯСТО ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. ТРЪМП ПОКАЗА, КАК СЕ ПРАВИ БИЗНЕС ВОЙНА И КАК СЕ ОТСТРАНЯВА СТРАНА СЪЮЗНИК ОТ ОСТА НА ЗЛОТО.
Коментиран от #23
03:41 08.04.2026
Хасковски каунь
Коментиран от #25
03:42 08.04.2026
Двгвг
До коментар #4 от "Здравей":Tu cu пий хапченцата редовно.
03:45 08.04.2026
Я па тоа
До коментар #20 от "Иран обяви „съкрушително поражение“ за С":От пентагона казаха джепането е на привършване. А за другите се видя колко са добри и американски и израелския купол.
Коментиран от #28
03:49 08.04.2026
Точката
До коментар #17 от "Хашмокар на вилица":Когато нямаш информация, е лесно да бъдеш подведен и да си направиш невалидни заключения. Но когато имаш информация и продължаваш да го правиш, виновно е твоето интелектуално ниво. Тогава не се чуди защо страната не може да се крепи на собствените си крака. Никоя страна не върви напред със среден коефициент на интелигентност от 80. Сега, изглежда знаеш за мизерията, описваш я живо. Прекарах една нощ през зимата на 1989 г. в Люлин. Винаги съм се чудил дали съм оставил някое дете там, но дори и да съм го направил, определено не си ти. Лека
Коментиран от #27
03:50 08.04.2026
ПРАВ СИ! НА КАУНЯ ЩЕ МУ
До коментар #21 от "Хасковски каунь":ПАДНЕ СЕГА ЧЕНЕТО ДА ОБЯСНЯВА НОВИЯ ВИД ВОЙНА И ДА ДЕКЛАМИРА ПО ДИМИТРОВСКИ, КОЛКО ПРЕКРАСЕН Е МИГ-29, КАК КРИМ Е РУСКИ И КАК НАВЕЖДАНЕТО ПРЕД КАРЛИК Е КАТО СЛЪНЦЕТО И ВОДАТА ЗА ВСЯКО ЖИВО СЪЩЕСТВО.
03:59 08.04.2026
Минувач
Коментиран от #43
04:02 08.04.2026
Хашмокар на вилица
До коментар #24 от "Точката":Точката, готин пич си, но за геополитическите събития в момента и за последиците от тях си малко в страни. Но и да искаш и да не искаш ще го усетиш в близко бъдеще. А през 1989 бях студент, някой друг ще да си оставил в люлин.
04:05 08.04.2026
А ЗА С300, С400, С500
До коментар #23 от "Я па тоа":И ЗА МУХАТА ЦЦ (СС) НИЩО ЛИ НЕ ПИСАХА? А СПОРЕД МЕН ТРЯБВАШЕ. ЕРДОГАН СЪВСЕМ РАЗУМНО НЕ ИЗПОЛЗВА РУСКИТЕ ТАРАЛЯСНИЦИ, ЗАЩОТО ИМАШЕ ОПАСНОСТ, ВМЕСТО ИРАНСКА РАКЕТА ДА УДАРЯТ НЯКОЕ МИНАРЕ В ИСТАНБУЛ. ВПРОЧЕМ И КАРЛИК ПРЕДПОЧИТА ДА Е ДЪЛБОКО В БУНКЕРА, КОГАТО ГО ЗАЩИТАВА НЯКОЕ СС.
04:09 08.04.2026
Град Козлодуй.
До коментар #1 от "Иван":АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!
04:13 08.04.2026
Българин...
Коментиран от #34
04:16 08.04.2026
Иранците
04:31 08.04.2026
Нищо
До коментар #31 от "Българин...":не са подпалили. Израел е заобиколен от ирански проксита (Хамас, Хизбула, Хутите) дето извършват тероризъм, и отвреме навреме трябва да бъдат нашляпвани, барабар със спонсора им Иран. Айде не правете големи драми от това. Светът си е много добре даже и си се развива
04:34 08.04.2026
Ъъъъ
До коментар #29 от "Самонадеяни фанатици":Естествено! Може да не са победили, но стана на тяхната....Товс е! И заслужава асмирации....Самия факт, че Тръмп прие предложението на Иран е достатъчен. Не Иран, а САЩ се съобразиха с Ирян.... 🤣
04:34 08.04.2026
Грешиш
До коментар #1 от "Иван":Нацистите и рашистите са в Русия и Кремъл.
Коментиран от #38
04:44 08.04.2026
Град Козлодуй.
До коментар #37 от "Грешиш":Не си начуквай плюсове абдал!
04:53 08.04.2026
Люпчу
05:03 08.04.2026
Днес е
07:13 08.04.2026
Ха ха ха
07:59 08.04.2026
Али Гатор
До коментар #26 от "Минувач":Не е точно луда работа ! Това е същото като да си селския бияч който се сили и звери на по-слаби и уплашени които му треперят и с това му вдигат самочувствието . А когато някой ти се се запъне и отнесе няколко крушета стои още на крака та дори ти е насинил окото развенчавсйки славата ти на бияч как се нарича това ? Някой биха го нарекли оатова ситуация но за нападнати от бабаита си е чиста победа разрушавайки славата му показвайки на останалите че просто трябва да имаш характер и топки за да се пусне балона !
08:46 08.04.2026