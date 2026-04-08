Иран обяви „съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, предстоят преговори между Техеран и Вашингтон в Исламабад

Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа и „историческо и съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, съобщи иранският телевизионен канал Press TV.

„Иран и съпротивата почти напълно унищожиха американската военна машина в региона“, цитира каналът откъс от изявлението. „Те нанесоха опустошителни и дълбоки удари на огромната инфраструктура и възможности, които врагът беше изградил и разположил в продължение на много години в региона за войната срещу Иран“, се казва в текста.

Според иранската държавна телевизия, приемането от страна на Съединените щати на инициативата на Пакистан за двуседмичното прекратяване на огъня представлява "последователно отстъпление" от страна на американския президент Доналд Тръмп в противопоставянето с Иран.

Американските военни спряха ударите по иранска територия в съответствие с обявеното прекратяване на огъня, съобщи The New York Times.

Вестникът цитира неназован служител от американската администрация като източник.

Преговорите между Иран и неговите противници ще се проведат в пакистанската столица Исламабад за максимум 15 дни, съобщи иранската държавна телевизия.

Според медията планът, представен на Съединените щати, включва разпоредби за „организирано преминаване през Ормузкия проток в координация с иранските въоръжени сили“ и „изтегляне на американските сили от всички бази и места за разполагане в региона“.

Очаква се първият кръг от преговорите за уреждане между САЩ и Иран да се проведе на 10 април, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

„Първият кръг от преговорите за споразумение за уреждане между САЩ и Иран е насрочен за петък в Исламабад“, написа кореспондентът на Axios Барак Равид в социалните медии X.

САЩ и Иран ще проведат директни преговори в Исламабад в петък, според държавната телевизия на Ислямската република.

САЩ очакват прекратяването на огъня с Иран да влезе в сила след отварянето на Ормузкия проток, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид във вторник в социалните медии X.

„Служител на Белия дом заяви, че прекратяването на огъня ще влезе в сила, когато Иран отвори Ормузкия проток“, написа той.

Иран, Съединените щати и Израел ще установят двуседмично условно прекратяване на огъня, според информационната агенция Tasnim.

„Между Иран и неговите американско-израелски противници е установено двуседмично условно прекратяване на огъня“, отбелязва агенцията. Американският президент също обяви това, като заяви, че този двуседмичен период ще позволи споразумението да бъде финализирано и окончателно съгласувано.

Допълнителни подробности, отбелязва Tasnim, ще бъдат обявени от Иран скоро.

По-рано във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран.

След новината за отложените удари и преговорите цената на барел суров петрол на Нюйоркската стокова борса падна с повече от 17%, търгувайки се на 93,23 долара за барел към 2.00 часа българско време.

Според Тръмп двустранното прекратяване на огъня с Ислямската република ще остане в сила за две седмици. Американският лидер заяви, че САЩ и Иран са разрешили почти всички спорни въпроси от миналото, а Вашингтон разглежда десетточковите мирни предложения на Техеран като работеща основа за по-нататъшни преговори.

Снощи пакистанският премиер поиска от президента на САЩ да удължи крайния срок за постигане на споразумение с Иран с още две седмици, отбелязвайки, че дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта „напредват стабилно и потенциално биха могли да доведат до значителни резултати в близко бъдеще“. Шариф предложи иранските власти да отворят Ормузкия проток за този период „като жест на добра воля“.