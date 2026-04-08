Иран обяви „съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, предстоят преговори между Техеран и Вашингтон в Исламабад

8 Април, 2026 02:38, обновена 8 Април, 2026 03:42 3 357 43

Американските военни спряха ударите по иранска територия в съответствие с обявеното прекратяване на огъня, съобщи The New York Times

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният съвет за национална сигурност на Иран обяви победа и „историческо и съкрушително поражение“ за САЩ и Израел, съобщи иранският телевизионен канал Press TV.

„Иран и съпротивата почти напълно унищожиха американската военна машина в региона“, цитира каналът откъс от изявлението. „Те нанесоха опустошителни и дълбоки удари на огромната инфраструктура и възможности, които врагът беше изградил и разположил в продължение на много години в региона за войната срещу Иран“, се казва в текста.

Според иранската държавна телевизия, приемането от страна на Съединените щати на инициативата на Пакистан за двуседмичното прекратяване на огъня представлява "последователно отстъпление" от страна на американския президент Доналд Тръмп в противопоставянето с Иран.

Американските военни спряха ударите по иранска територия в съответствие с обявеното прекратяване на огъня, съобщи The New York Times.

Вестникът цитира неназован служител от американската администрация като източник.

Преговорите между Иран и неговите противници ще се проведат в пакистанската столица Исламабад за максимум 15 дни, съобщи иранската държавна телевизия.

Според медията планът, представен на Съединените щати, включва разпоредби за „организирано преминаване през Ормузкия проток в координация с иранските въоръжени сили“ и „изтегляне на американските сили от всички бази и места за разполагане в региона“.

Очаква се първият кръг от преговорите за уреждане между САЩ и Иран да се проведе на 10 април, съобщи Axios, позовавайки се на източници.

„Първият кръг от преговорите за споразумение за уреждане между САЩ и Иран е насрочен за петък в Исламабад“, написа кореспондентът на Axios Барак Равид в социалните медии X.

САЩ и Иран ще проведат директни преговори в Исламабад в петък, според държавната телевизия на Ислямската република.

САЩ очакват прекратяването на огъня с Иран да влезе в сила след отварянето на Ормузкия проток, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид във вторник в социалните медии X.

„Служител на Белия дом заяви, че прекратяването на огъня ще влезе в сила, когато Иран отвори Ормузкия проток“, написа той.

Иран, Съединените щати и Израел ще установят двуседмично условно прекратяване на огъня, според информационната агенция Tasnim.

„Между Иран и неговите американско-израелски противници е установено двуседмично условно прекратяване на огъня“, отбелязва агенцията. Американският президент също обяви това, като заяви, че този двуседмичен период ще позволи споразумението да бъде финализирано и окончателно съгласувано.

Допълнителни подробности, отбелязва Tasnim, ще бъдат обявени от Иран скоро.

По-рано във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви двуседмично взаимно прекратяване на огъня с Иран.

След новината за отложените удари и преговорите цената на барел суров петрол на Нюйоркската стокова борса падна с повече от 17%, търгувайки се на 93,23 долара за барел към 2.00 часа българско време.

Според Тръмп двустранното прекратяване на огъня с Ислямската република ще остане в сила за две седмици. Американският лидер заяви, че САЩ и Иран са разрешили почти всички спорни въпроси от миналото, а Вашингтон разглежда десетточковите мирни предложения на Техеран като работеща основа за по-нататъшни преговори.

Снощи пакистанският премиер поиска от президента на САЩ да удължи крайния срок за постигане на споразумение с Иран с още две седмици, отбелязвайки, че дипломатическите усилия за разрешаване на конфликта „напредват стабилно и потенциално биха могли да доведат до значителни резултати в близко бъдеще“. Шариф предложи иранските власти да отворят Ормузкия проток за този период „като жест на добра воля“.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факти

    54 75 Отговор
    37 години грабеж, неразкрити убийства, беззаконие, корупция , фалшива демокрация, финансово робство - това е бедна ,ограбена и окупирана от англосаксонските колонизатори "евроатлантическа" умираща България!..!!

    Коментиран от #7

    03:02 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Здравей

    47 11 Отговор
    Според медията планът, представен на Съединените щати, включва разпоредби за „организирано преминаване през Ормузкия проток в координация с иранските въоръжени сили“ и „изтегляне на американските сили от всички бази и места за разполагане в региона“

    Оооо
    Това не е истина!!
    Ако е вярно,Иран са велики!!!
    Без персийският залив сащ нямат Петродолари.
    Арабите ще се замислят дали да инвестират печалби в някой ,който уж ги пази.
    Това е позор за САЩ.
    Голям позор

    Коментиран от #22

    03:07 08.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатана Z

    36 7 Отговор
    Тръмп капитулира.Това беше ясно още преди седмица,но въпросът беше как да се оттегли без да загуби и малкото достоинство ,което му е останало.Да заплашваш ,че ще нанесеш удар с ЯО е признак на слабост,което показва едно,че бай Дончо трябва да бъде отстранен от длъжноста Президент на Обора от човек или група от хора,които ще се позоват на 25тата поправка от Конституцията на САЩ за да има мир на Земята.

    Коментиран от #8

    03:08 08.04.2026

  • 7 Дааа

    10 21 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Вьо па руски стандарт.37 години управяляват чаветата на червената олигархия

    03:08 08.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хехе

    39 5 Отговор
    Епичната ярост на миротвореца се превърна в епичен резил.

    03:10 08.04.2026

  • 10 Европеец

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Това добре, което си е написал.... Ама какво правим с другите-евреите.... Покрай луд😆я бай Дончо започнах да не харесвам прилагателните, а пък сега и персите съкросително" .....

    03:14 08.04.2026

  • 11 Точката

    5 27 Отговор
    Лиши ги от венецуелските нефтени находища, отряза им достъпа до Панамския канал, лиши ги от нефтените находища в Персийския залив, Китайците отстъпиха и ще купуват по 600 хиляди барела петрол на ден и неопределени количества втечнен природен газ от Америка, както официално беше обявено. Веднага след това беше обявено споразумение и с Персия, която е пешка на китайците. Сметнете сега колко пари ще печели Тръмп на ден за американските компании и помислете как казахме, че харчи много всяка седмица за войната. За 7 дни си ги събира обратно и продължава да печели. Контролът на Китай, и енергийният суверенитет на
    САЩ, е новата доктрина за сигурност на Америка, която се представя на пресата от месеци. Америка ги постига.

    Коментиран от #12, #13, #17

    03:17 08.04.2026

  • 12 Глупак

    26 6 Отговор

    До коментар #11 от "Точката":

    Ккаво печели Тръмп? Импийчмънт ,усмирителна риза и гарантирана загуба на републиканците на изборите през октомври.Пари спечели неговото котило и бандата ,която му купи изборите,а руповете на войниците те първа ще се изчислява.
    Не съм сигурен дали знаеш какво е казал цар Пир след победата над римляните в битката при Аскулум?

    Коментиран от #16

    03:22 08.04.2026

  • 13 Дедо

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "Точката":

    Кафява точка а и намирисва.

    03:29 08.04.2026

  • 14 Рублевка

    18 6 Отговор
    Какво става? Нали щеше да фърчи вата? Американските кораби избягаха от региона. От два самолетоносача, единият е в основен ремонт и не казват дали има теч в реактора, а другия избяга в Индийския океан.

    03:29 08.04.2026

  • 15 Бай Рибан от Ганьов дол

    16 2 Отговор
    Готово, всички победиха... да видим сега накъде ще потече петрола и износа на Шахеди...⁷

    03:33 08.04.2026

  • 16 "Каво печели Тръмп?"

    5 20 Отговор

    До коментар #12 от "Глупак":

    "Китайците отстъпиха и ще купуват по 600 хиляди барела петрол на ден и неопределени количества втечнен природен газ от Америка, както официално беше обявено.

    Контролът на Китай, и енергийният суверенитет на
    САЩ, е новата доктрина за сигурност на Америка"

    Венецуела, Панама, Залив...... Китайците КЛЕКНАХА.
    Те наредиха на Иран да се предаде. Американците са безразлични към Иран. Те нямат същите интереси като евреите. Играта е между Америка и Китай. Отворете очи и вижте гората, а не дървото. Това не е футболен мач, а шах.

    Коментиран от #18, #19

    03:33 08.04.2026

  • 17 Хашмокар на вилица

    20 7 Отговор

    До коментар #11 от "Точката":

    Седнал един от панелката в люлин да се притеснява за Китай. Протоците са отворени за приятелски и неутрални страни. По добре иди и си почисти затрупаната единствена тераса от бутилки и празни буркани от компот.

    Коментиран от #24

    03:35 08.04.2026

  • 18 Баба

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от ""Каво печели Тръмп?"":

    До 11ти и 16ти, вижте 17

    03:41 08.04.2026

  • 19 Рублевка

    10 6 Отговор

    До коментар #16 от ""Каво печели Тръмп?"":

    Китайците построиха експериментален реактор с ускорител на неутрони, който има КПД по горивото 95% (сега работещите 3%). Може да работи с ядрени отпадъци и Торий. Китайците са извънземни. Никой не може да ги настигне.

    03:41 08.04.2026

  • 20 Иран обяви „съкрушително поражение“ за С

    11 22 Отговор
    Иран обяви „съкрушително поражение“ за САЩ и Израел
    ГОРКИТЕ ЧАЛМИ! ХЕМ СТРАНАТА ИМ Е СИЛНО РАЗРУШЕНА, ХЕМ СА СЕ СЪГЛАСИЛИ ДА СЕДНАТ НА ЧЕРДЖЕТО ЗА ПРЕГОВОРИ, ХЕМ ЩЕ ОСВОБОДЯТ ПРОТОКА С РАЗРУШЕНОТО ИМ ПВО, ХЕМ ЩЕ СПРАТ ИЗНУДВАНЕТО НА КОРАБИТЕ С ДОЛАР ЗА БАРЕЛ, ХЕМ ВИДЯХА, ЧЕ С МЕЧКА, МЕД НЕ СЕ ЯДЕ, ХЕМ ПОБЕДИЛИ МЕЧКАТА. ДА СЕ СМЕЕШ ЛИ ДА ПЛАЧЕШ ЛИ?
    РАЗРУШЕНАТА ИМ СТРАНА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ВЪТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ И АКО ЧАЛМИТЕ НЕ СЕ УРБАНИЗИРАТ, ЩЕ ИМА НОВА ВОЙНА, ЗАЩОТО С ТОЗИ РЕЖИМ ДИПЛОМАЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДЪРЖА.
    ЩАТИТЕ ИЗРАЗХОДВАХА СТАРО ЗАЛЕЖАЛО ОРЪЖИЕ ЗА МИЛИАРДИ И ЩЕ СТИМУЛИРАТ ВКП С ПОРЪЧКИ ЗА АРМИЯТА. ПОКАЗАХА ОРЪЖИЕТО ИМ, КАКВО МОЖЕ И ТО НА ЦЕНАТА НА АБСОЛЮТНО НИСКИ ЗАГУБИ И ЩЕ БЪДЕ ТЪРСЕНО НА ПЪРВО МЯСТО ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. ТРЪМП ПОКАЗА, КАК СЕ ПРАВИ БИЗНЕС ВОЙНА И КАК СЕ ОТСТРАНЯВА СТРАНА СЪЮЗНИК ОТ ОСТА НА ЗЛОТО.

    Коментиран от #23

    03:41 08.04.2026

  • 21 Хасковски каунь

    11 2 Отговор
    Ами сега как Ганьо Балкански ще се оправдава с цистерните дето фъркат?

    Коментиран от #25

    03:42 08.04.2026

  • 22 Двгвг

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Здравей":

    Tu cu пий хапченцата редовно.

    03:45 08.04.2026

  • 23 Я па тоа

    14 6 Отговор

    До коментар #20 от "Иран обяви „съкрушително поражение“ за С":

    От пентагона казаха джепането е на привършване. А за другите се видя колко са добри и американски и израелския купол.

    Коментиран от #28

    03:49 08.04.2026

  • 24 Точката

    1 8 Отговор

    До коментар #17 от "Хашмокар на вилица":

    Когато нямаш информация, е лесно да бъдеш подведен и да си направиш невалидни заключения. Но когато имаш информация и продължаваш да го правиш, виновно е твоето интелектуално ниво. Тогава не се чуди защо страната не може да се крепи на собствените си крака. Никоя страна не върви напред със среден коефициент на интелигентност от 80. Сега, изглежда знаеш за мизерията, описваш я живо. Прекарах една нощ през зимата на 1989 г. в Люлин. Винаги съм се чудил дали съм оставил някое дете там, но дори и да съм го направил, определено не си ти. Лека

    Коментиран от #27

    03:50 08.04.2026

  • 25 ПРАВ СИ! НА КАУНЯ ЩЕ МУ

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "Хасковски каунь":

    ПАДНЕ СЕГА ЧЕНЕТО ДА ОБЯСНЯВА НОВИЯ ВИД ВОЙНА И ДА ДЕКЛАМИРА ПО ДИМИТРОВСКИ, КОЛКО ПРЕКРАСЕН Е МИГ-29, КАК КРИМ Е РУСКИ И КАК НАВЕЖДАНЕТО ПРЕД КАРЛИК Е КАТО СЛЪНЦЕТО И ВОДАТА ЗА ВСЯКО ЖИВО СЪЩЕСТВО.

    03:59 08.04.2026

  • 26 Минувач

    9 13 Отговор
    Интересно , помляха им градовете, самолетите , корабите , и сега се радват че са победили . Луда работа ….

    Коментиран от #43

    04:02 08.04.2026

  • 27 Хашмокар на вилица

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Точката":

    Точката, готин пич си, но за геополитическите събития в момента и за последиците от тях си малко в страни. Но и да искаш и да не искаш ще го усетиш в близко бъдеще. А през 1989 бях студент, някой друг ще да си оставил в люлин.

    04:05 08.04.2026

  • 28 А ЗА С300, С400, С500

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Я па тоа":

    И ЗА МУХАТА ЦЦ (СС) НИЩО ЛИ НЕ ПИСАХА? А СПОРЕД МЕН ТРЯБВАШЕ. ЕРДОГАН СЪВСЕМ РАЗУМНО НЕ ИЗПОЛЗВА РУСКИТЕ ТАРАЛЯСНИЦИ, ЗАЩОТО ИМАШЕ ОПАСНОСТ, ВМЕСТО ИРАНСКА РАКЕТА ДА УДАРЯТ НЯКОЕ МИНАРЕ В ИСТАНБУЛ. ВПРОЧЕМ И КАРЛИК ПРЕДПОЧИТА ДА Е ДЪЛБОКО В БУНКЕРА, КОГАТО ГО ЗАЩИТАВА НЯКОЕ СС.

    04:09 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Град Козлодуй.

    1 14 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    АБСОЛЮТНО ВЯРНО И ТОЧНО КАЗАНО!

    04:13 08.04.2026

  • 31 Българин...

    12 14 Отговор
    Англосаксонското племе и евреите подпалиха цял свят!

    Коментиран от #34

    04:16 08.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иранците

    7 9 Отговор
    усетиха дебелия и клекнаха. Уж никога нямаше да отворят протока, пък виж като изядоха боя и като им "смениха" висшето ръководство и взеха че кандисаха 🤣 А на глупавото си население дето се крие в мазета и пещери и дето няма интернет за да разбере какво се случва наистина обясняват че са "съкрушили" САЩ :) С какво ги съкрушихте бе, камилари, с голия си г.?

    04:31 08.04.2026

  • 34 Нищо

    2 6 Отговор

    До коментар #31 от "Българин...":

    не са подпалили. Израел е заобиколен от ирански проксита (Хамас, Хизбула, Хутите) дето извършват тероризъм, и отвреме навреме трябва да бъдат нашляпвани, барабар със спонсора им Иран. Айде не правете големи драми от това. Светът си е много добре даже и си се развива

    04:34 08.04.2026

  • 35 Ъъъъ

    2 11 Отговор

    До коментар #29 от "Самонадеяни фанатици":

    Естествено! Може да не са победили, но стана на тяхната....Товс е! И заслужава асмирации....Самия факт, че Тръмп прие предложението на Иран е достатъчен. Не Иран, а САЩ се съобразиха с Ирян.... 🤣

    04:34 08.04.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Грешиш

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Нацистите и рашистите са в Русия и Кремъл.

    Коментиран от #38

    04:44 08.04.2026

  • 38 Град Козлодуй.

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Грешиш":

    Не си начуквай плюсове абдал!

    04:53 08.04.2026

  • 39 Люпчу

    3 4 Отговор
    Кoпейките страдат от старческо късогледство! Търсят и намират временна утеха в неуспеха на Тръмп, а не мислят, че спирането на войната ще се отрази пагубно на изтънелия джоб на путин и неговата война! Нито пък на мен ми пyка за тръмпи, когото вече никой не харесва! Сега ръцете му остават свободни за разправа с предателя путин, който работеше против неговите интереси в Иран.

    05:03 08.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Днес е

    1 1 Отговор
    8 април – Международен ден на ромите

    07:13 08.04.2026

  • 42 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Защо му трябваше на Тръмп на баир лозе. Трябваше да се разправи окончателно с либерастията и Еврокретените, че и ние да си отдъхнем.

    07:59 08.04.2026

  • 43 Али Гатор

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Минувач":

    Не е точно луда работа ! Това е същото като да си селския бияч който се сили и звери на по-слаби и уплашени които му треперят и с това му вдигат самочувствието . А когато някой ти се се запъне и отнесе няколко крушета стои още на крака та дори ти е насинил окото развенчавсйки славата ти на бияч как се нарича това ? Някой биха го нарекли оатова ситуация но за нападнати от бабаита си е чиста победа разрушавайки славата му показвайки на останалите че просто трябва да имаш характер и топки за да се пусне балона !

    08:46 08.04.2026

