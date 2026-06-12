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Без жени на борда: Новият екип на "Артемис III" към Луната предизвика бурни реакции в мрежата (ВИДЕО)

Без жени на борда: Новият екип на "Артемис III" към Луната предизвика бурни реакции в мрежата (ВИДЕО)

12 Юни, 2026 12:58 582 9

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  • жени

НАСА обяви екипажа, който ще се насочи към Луната за мисията "Артемис III", който се състои единствено от мъже

Без жени на борда: Новият екип на "Артемис III" към Луната предизвика бурни реакции в мрежата (ВИДЕО) - 1
Снимки: NASA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

НАСА обяви имената на четиримата астронавти, избрани за мисията Artemis III – ключов етап от американската програма за завръщане на хората на Луната. Полетът е планиран за 2027 г. и има за цел да тества сложни операции по скачване и взаимодействие между космическия кораб Orion и търговски лунни модули в ниска околоземна орбита, като част от подготовката за бъдещи пилотирани кацания на лунната повърхност.

В състава на екипажа влизат астронавтите на НАСА Ранди Бресник, Франк Рубио и Андрю Дъглас, както и представителят на Европейската космическа агенция Лука Пармитано. Изборът беше обявен по време на специална пресконференция и предизвика незабавни реакции в социалните мрежи, където мнозина обърнаха внимание на факта, че сред избраните астронавти няма нито една жена.

Критиките се появиха на фона на историческата мисия Artemis II по-рано тази година, когато астронавтката Кристина Кох стана първата жена, участвала в пилотиран полет около Луната. Част от потребителите в социалните мрежи определиха липсата на жени в екипажа на Artemis III като разочароваща стъпка назад за програмата.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман отхвърли подобни интерпретации и подчерта, че подборът е извършен единствено според изискванията на мисията. По думите му агенцията е избрала най-подготвените специалисти за изпълнение на поставените задачи.

„Не смятам, че трябва да се търсят допълнителни послания в този избор. Подбрани са астронавтите, които според нас са най-подходящи за успешното изпълнение на мисията“, заяви той.

Artemis III ще продължи приблизително две седмици – с около четири дни повече от предходната мисия Artemis II. Това ще бъде последният голям изпитателен етап преди НАСА да пристъпи към ново пилотирано кацане на Луната в рамките на програмата Artemis IV.

Екипажът съчетава значителен опит и експертиза. Командирът Ранди Бресник е летял както със совалките на НАСА, така и до Международната космическа станция. Франк Рубио държи рекорда за най-дълъг непрекъснат престой в Космоса от американски астронавт – 371 дни в орбита. Лука Пармитано е сред най-опитните европейски астронавти с две космически мисии и няколко излизания в открития Космос зад гърба си. За Андрю Дъглас, бивш офицер от бреговата охрана на САЩ и астронавт от класа на НАСА от 2021 г., това ще бъде първият космически полет.

Мисията ще започне с изстрелване на ракетата Space Launch System (SLS) от космическия център „Кенеди“ във Флорида. След достигане на ниска околоземна орбита корабът Orion ще извърши серия от сложни маневри по среща и скачване с експериментални лунни апарати, разработвани от компаниите Blue Origin и SpaceX.

Планът предвижда първо в орбита да бъде изведен демонстрационен лунен модул на Blue Origin, с който Orion ще се скачи за около два дни изпитания. След това ще последва аналогичен тест с версия на Starship на SpaceX. По време на тези операции ще бъдат проверени комуникационните системи, софтуерът, двигателните установки и интерфейсите за скачване между различните космически апарати.

НАСА определя Artemis III като решаваща стъпка към устойчивото човешко присъствие на Луната и бъдещите пилотирани експедиции до Марс. При успешно изпълнение на мисията агенцията планира следващият етап от програмата да включва реално кацане на астронавти на лунната повърхност и изграждане на дългосрочна инфраструктура около естествения спътник на Земята.

Мисията ще завърши с приводняване на екипажа в Тихия океан, откъдето астронавтите ще бъдат прибрани от екипи на НАСА и Военноморските сили на САЩ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    11 1 Отговор
    от ппдб са възмутени,че няма в екипа и обратен , освен жена ...

    13:00 12.06.2026

  • 2 Аоо!

    5 0 Отговор
    И сега, как ще експериментират, може ли да се забременее в космоса?!

    13:02 12.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Запознат

    1 1 Отговор
    Познавате ли Анита Цветанова счетоводителката , добре познатата проститутка от петте кьошета на Георги Илиев. Известна е с това че през нея са минавали по 20 клиента на ден 🤭🤭🤭🤭🤭🥳

    Коментиран от #5

    13:05 12.06.2026

  • 5 Мутра

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Запознат":

    Това беше от 1996г до 2003г. След това я взема за жена един много голям наивник на име Тони и всичко му се смеят от тогава 🤭🥳

    13:12 12.06.2026

  • 6 Ели кахъркова

    1 1 Отговор
    Как може да пишете така за моята снаха ? Тя може да е била проститутка но вече не е. Само генерал Стойков я плющи от време на време за по 20 евро 🥳🤭

    13:15 12.06.2026

  • 7 А жълти,

    6 0 Отговор
    А обратни, а такива с увреждания… Добре пак, че са сложили един черен!
    А совалката има ли рампа за инвалидни колички?
    Боже, в какъв идиотски свят живея!!!

    13:17 12.06.2026

  • 8 Емили с Тротинетката

    4 0 Отговор
    Само еднополов кекс.

    13:20 12.06.2026

  • 9 Шоколадови космонафти

    0 0 Отговор
    Доста секс ще има на луната...

    13:29 12.06.2026