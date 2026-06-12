Без жени на борда: Новият екип на "Артемис III" към Луната предизвика бурни реакции в мрежата (ВИДЕО)

НАСА обяви имената на четиримата астронавти, избрани за мисията Artemis III – ключов етап от американската програма за завръщане на хората на Луната. Полетът е планиран за 2027 г. и има за цел да тества сложни операции по скачване и взаимодействие между космическия кораб Orion и търговски лунни модули в ниска околоземна орбита, като част от подготовката за бъдещи пилотирани кацания на лунната повърхност.

В състава на екипажа влизат астронавтите на НАСА Ранди Бресник, Франк Рубио и Андрю Дъглас, както и представителят на Европейската космическа агенция Лука Пармитано. Изборът беше обявен по време на специална пресконференция и предизвика незабавни реакции в социалните мрежи, където мнозина обърнаха внимание на факта, че сред избраните астронавти няма нито една жена.

Критиките се появиха на фона на историческата мисия Artemis II по-рано тази година, когато астронавтката Кристина Кох стана първата жена, участвала в пилотиран полет около Луната. Част от потребителите в социалните мрежи определиха липсата на жени в екипажа на Artemis III като разочароваща стъпка назад за програмата.

Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман отхвърли подобни интерпретации и подчерта, че подборът е извършен единствено според изискванията на мисията. По думите му агенцията е избрала най-подготвените специалисти за изпълнение на поставените задачи.

„Не смятам, че трябва да се търсят допълнителни послания в този избор. Подбрани са астронавтите, които според нас са най-подходящи за успешното изпълнение на мисията“, заяви той.

Artemis III ще продължи приблизително две седмици – с около четири дни повече от предходната мисия Artemis II. Това ще бъде последният голям изпитателен етап преди НАСА да пристъпи към ново пилотирано кацане на Луната в рамките на програмата Artemis IV.

Екипажът съчетава значителен опит и експертиза. Командирът Ранди Бресник е летял както със совалките на НАСА, така и до Международната космическа станция. Франк Рубио държи рекорда за най-дълъг непрекъснат престой в Космоса от американски астронавт – 371 дни в орбита. Лука Пармитано е сред най-опитните европейски астронавти с две космически мисии и няколко излизания в открития Космос зад гърба си. За Андрю Дъглас, бивш офицер от бреговата охрана на САЩ и астронавт от класа на НАСА от 2021 г., това ще бъде първият космически полет.

Мисията ще започне с изстрелване на ракетата Space Launch System (SLS) от космическия център „Кенеди“ във Флорида. След достигане на ниска околоземна орбита корабът Orion ще извърши серия от сложни маневри по среща и скачване с експериментални лунни апарати, разработвани от компаниите Blue Origin и SpaceX.

Планът предвижда първо в орбита да бъде изведен демонстрационен лунен модул на Blue Origin, с който Orion ще се скачи за около два дни изпитания. След това ще последва аналогичен тест с версия на Starship на SpaceX. По време на тези операции ще бъдат проверени комуникационните системи, софтуерът, двигателните установки и интерфейсите за скачване между различните космически апарати.

НАСА определя Artemis III като решаваща стъпка към устойчивото човешко присъствие на Луната и бъдещите пилотирани експедиции до Марс. При успешно изпълнение на мисията агенцията планира следващият етап от програмата да включва реално кацане на астронавти на лунната повърхност и изграждане на дългосрочна инфраструктура около естествения спътник на Земята.

Мисията ще завърши с приводняване на екипажа в Тихия океан, откъдето астронавтите ще бъдат прибрани от екипи на НАСА и Военноморските сили на САЩ.