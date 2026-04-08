CNN: Ванс, Уиткоф и Къшнър ще представляват САЩ в преките преговори с Иран в Исламабад в петък

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, специалният президентски пратеник Стив Уиткоф и зетят на Белия дом Джаред Къшнър се очаква да представляват Съединените щати на мирните преговори с Иран, планирани да се проведат в Исламабад, предаде CNN, позовавайки се на служители на американската администрация.
Според тях, преговорите между САЩ и Иран в Исламабад ще се проведат в присъствието на пакистански представители, които ще действат като медиатори. Исламабад може да бъде добавен към маршрута на Ванс, който в момента е в Унгария, за пътуването му в чужбина.
Премиерът на Пакистан Шахбаз Шариф покани ирански и американски делегации на преговори в Исламабад на 10 април.
Преговорите между американски и ирански представители ще бъдат директни, съобщи пакистанската държавна телевизия.
„Изказвам благодарност на ръководството на двете страни и каня техните делегации в Исламабад в петък, 10 април 2026 г., за да проведат по-нататъшни преговори за постигане на окончателно споразумение за разрешаване на всички спорове“, написа Шариф в X.
След като обяви прекратяване на огъня с Иран, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази предпазлив оптимизъм относно крайния успех на преговорите с Ислямската република.
„Той беше изключително сериозен в разговора си с мен току-що и също така, макар и предпазливо, беше сериозно оптимистичен“, разказа водещата Лора Инграм за разговора си с американския премиер по Fox News.
Водещата добави, че Тръмп е отбелязал „невероятната трудност“ на преговорите и че „не иска те да бъдат застрашени“.
