Техеран: Пръстите ни са на спусъка до изпълнение на всичките ни искания

8 Април, 2026 04:54, обновена 8 Април, 2026 04:59 1 883 11

Борбата продължава, заявиха от Върховния съвет за национална сигурност на Ислямската република

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран ще продължи да се бори, докато исканията му не бъдат напълно изпълнени и ако не бъде постигнато политическо споразумение.

Това заявиха от Върховния съвет за национална сигурност на Ислямската република, както съобщава информационната агенция Tasnim.

„Настоящите преговори са продължение на събитията на бойното поле“, цитира агенцията изявлението. „Важно е целият народ, всички елити и политически партии да се доверят на този процес, който е под контрола на лидера на революцията и висшето ръководство, да го подкрепят и решително да избягват всякакви изявления, които подкопават единството.

Ако поражението на врага на бойното поле се превърне в решаващо политическо постижение, ще празнуваме победата. В противен случай ще се борим рамо до рамо на бойното поле, докато не бъдат изпълнени всички искания на иранския народ. Пръстите ни са на спусъка, най-малката грешна стъпка на врага ще доведе до нашия мощен отговор“, заявяват от съвета.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И войната

    13 1 Отговор
    Спре Европа е в дефолд горива под 2+ за литър трябва да се пълнят хазните фалирали от раздадени пари предварително от ЕК

    05:04 08.04.2026

  • 2 Хазарите

    18 2 Отговор
    Ще ескалират конфликта за тях примерие с Иран не е решение

    05:08 08.04.2026

  • 3 Лечител

    5 25 Отговор
    Аятоласите имат тежки халюцинации... Голям пердах изядоха.

    Коментиран от #6

    05:15 08.04.2026

  • 4 Искането на иранския народ

    1 14 Отговор
    е ясно от Януари. Сваляне на престъпния режим на аятоласите. Така, че нека войските на чичо Тръмп се прегрупират, и си починат и да смажат тези нагли терористи, ако не приемат че са мижитурки и не спрат да обогатяват уран.

    06:57 08.04.2026

  • 5 Факти

    4 1 Отговор
    Да дарим по една заплата на пострадалите ирански граждани от АГРЕСОРА сащ и израел! Помните ли, как нашите престъпници политици ни караха да даваме за украйна и киевския кървав режим със златните тоалетни?...

    07:06 08.04.2026

  • 6 Всъщност

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лечител":

    Персите показа на света как трябва да се отстоява национална независимост и държавен суверенитет срещу двете най-силни армии. Неочаквано, като се вземе предвид събитията в Ирак, Либия, Сирия, Венецуела преди Иран

    Коментиран от #7

    07:27 08.04.2026

  • 7 Опорка

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Всъщност":

    За да имаш независимост, трябва решителност и задължително мощна армия и въоръжение. Избора на малoyмните кравари беше или ядрен геноцид с последваща ескалация в световна ядрена война, или над $200 петрол и фалит на смешната им измислена "икономика".

    07:30 08.04.2026

  • 8 Дзак

    7 0 Отговор
    Вероятно имат ядрено оръжие на разположение.

    07:34 08.04.2026

  • 9 Васил

    1 2 Отговор
    Иранците не разбраха ли че са натирени в ъгъла?

    09:00 08.04.2026

  • 10 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Както винаги в последния момент Доньо даде назад. Безспорна победа за Иран.

    09:04 08.04.2026

  • 11 Брадат

    1 0 Отговор
    Ельхамдюлилллях!

    09:32 08.04.2026

