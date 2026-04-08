Техеран: Пръстите ни са на спусъка до изпълнение на всичките ни искания

Иран ще продължи да се бори, докато исканията му не бъдат напълно изпълнени и ако не бъде постигнато политическо споразумение.

Това заявиха от Върховния съвет за национална сигурност на Ислямската република, както съобщава информационната агенция Tasnim.

„Настоящите преговори са продължение на събитията на бойното поле“, цитира агенцията изявлението. „Важно е целият народ, всички елити и политически партии да се доверят на този процес, който е под контрола на лидера на революцията и висшето ръководство, да го подкрепят и решително да избягват всякакви изявления, които подкопават единството.

Ако поражението на врага на бойното поле се превърне в решаващо политическо постижение, ще празнуваме победата. В противен случай ще се борим рамо до рамо на бойното поле, докато не бъдат изпълнени всички искания на иранския народ. Пръстите ни са на спусъка, най-малката грешна стъпка на врага ще доведе до нашия мощен отговор“, заявяват от съвета.