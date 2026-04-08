ФБР предупреди властите в САЩ за засилена заплаха от Иран срещу цели на американска територия

8 Април, 2026 05:49, обновена 8 Април, 2026 05:53 1 377 4

Техеран се разглежда като постоянна заплаха за американските военни и правителствени служители, както и за еврейските и израелските организации и иранските дисиденти в САЩ

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Федералното бюро за разследване на САЩ предупреди щатските и местните правоприлагащи органи за засилена заплаха от Иран срещу цели на американска територия,сочи разузнавателен доклад, прегледан от Ройтерс.

Документът от 20 март гласи, че иранското правителство се разглежда като постоянна заплаха за американските военни и правителствени служители, както и за еврейските и израелските организации и иранските дисиденти в САЩ. Според американските агенции обаче не са установени широко разпространени заплахи за населението.

Въпреки предупрежденията на разузнавателните агенции, президентът на САЩ Доналд Тръмп публично заяви, че не е загрижен за евентуални атаки от Иран.

В доклада се отбелязва също, че иранските разузнавателни служби са се опитвали да извършват отвличания и убийства в Съединените щати през последните години, използвайки различни методи, от въоръжени атаки до кибератаки и фишинг. Освен това се твърди, че Техеран използва лица с легален статут в Съединените щати за провеждане на операции.

В нощта на 8 април Съединените щати и Иран сключиха двуседмично прекратяване на огъня.


  • 1 Еми рижия

    15 0 Отговор
    Защо ги нападна? Ще има естествено последствия и в сащ...

    06:11 08.04.2026

  • 2 Ще има още горщиЧалми

    0 10 Отговор
    Факт

    07:10 08.04.2026

  • 3 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    АЛАДИН ГИ ПОЧНА В ОБОРА!НЕКА ДА СТРАДАТ ПЕРСОНАЛНО!

    07:49 08.04.2026

  • 4 е то фбр арестуват местни американци

    1 0 Отговор
    рода на военни от иран . но няма луди иранци . каква ли заплаха биха били . то има иранци по цял свят . нали протестираха мирно . в америка всеки ден има убийства . но радикалите са по затворите . в Гуантанамо . да се пазят . айс агентите избиха 20 цивилни . затова протестираха . не искат тръмп да е крал и диктатор . и повечето искат смяна на режима на аятоласите . но не и война . не и с фишека за ядрена бомба в Иран . от дипломацията е . изрел обижда арабите . ще видим .

    09:08 08.04.2026