Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства прекратяването на огъня между САЩ и Иран

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства обявяването на прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран и призова всички страни да спазват международното право и прекратяването на огъня, цитиран от говорителя на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик.

„Генералният секретар приветства обявяването на двуседмично прекратяване на огъня от Съединените щати и Иран. Той призовава всички страни в настоящия конфликт в Близкия изток да изпълняват задълженията си съгласно международното право и да спазват прекратяването на огъня, за да проправят пътя за траен и всеобхватен мир в региона“, се казва в изявлението.

В изявлението се отбелязва също, че е спешно необходимо прекратяване на военните действия, за да се защитят цивилните.

Генералният секретар на ООН изрази благодарност и на Пакистан и други медиатори за съдействието им за установяване на прекратяване на огъня.