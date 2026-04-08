Новини
Свят »
Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства прекратяването на огъня между САЩ и Иран

8 Април, 2026 06:30, обновена 8 Април, 2026 06:34

Той призова всички страни да спазват международното право и примирието

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш приветства обявяването на прекратяване на огъня между Съединените щати и Иран и призова всички страни да спазват международното право и прекратяването на огъня, цитиран от говорителя на генералния секретар на ООН Стефан Дюжарик.

„Генералният секретар приветства обявяването на двуседмично прекратяване на огъня от Съединените щати и Иран. Той призовава всички страни в настоящия конфликт в Близкия изток да изпълняват задълженията си съгласно международното право и да спазват прекратяването на огъня, за да проправят пътя за траен и всеобхватен мир в региона“, се казва в изявлението.

В изявлението се отбелязва също, че е спешно необходимо прекратяване на военните действия, за да се защитят цивилните.

Генералният секретар на ООН изрази благодарност и на Пакистан и други медиатори за съдействието им за установяване на прекратяване на огъня.


Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сметката

    12 0 Отговор
    Лудият егоцентричен президент обяви, че е спечелил. Лудите фанатични теократи обявиха, че са спечелили. А кой загуби? Ние, защото така, скоро ще започне отново.

    06:43 08.04.2026

  • 2 Истината

    18 0 Отговор
    ООН изгуби окончателно авторитет

    Марионетки на САЩ

    Коментиран от #11

    06:44 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Виждате краят на Американската империя а ние пак сме на страната на булката.

    06:48 08.04.2026

  • 5 Даааа

    8 0 Отговор
    На САЩ им трябва време за презареждане на ракетите. След 2седмици Тръмп ще почне друго да говори. Не може да се вярва на този. САЩ имат навика да не спазват споразумения и да излизат от договори когато си решат.

    Коментиран от #6

    06:48 08.04.2026

  • 6 Ами..

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Даааа":

    Прав си, но проблема им е че нямат как да си произведат нови.
    Освен да помолвт Китай...

    06:51 08.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тази организация

    12 1 Отговор
    Трябва да се закрие защото Израел и Сащ не се подчиняват и не е способна да налага санкции срещу тях.

    07:10 08.04.2026

  • 9 ТОА ПА...дЕдко?!

    11 0 Отговор
    Нищо не зависи от него,само декларациики му дай да прави...!
    Също,като нашият дЕдко ЗапрЕнов...!

    07:12 08.04.2026

  • 10 ТОВА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО

    7 0 Отговор
    ТРЪМП ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕН.

    Коментиран от #12

    07:14 08.04.2026

  • 11 5763

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    абсолютно вярно, една безсмислена и луха органицация, пълна със заплатаджий, която трябва да бъде разформирована, оранжевият клоун за това е прав.

    07:32 08.04.2026

  • 12 3952

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "ТОВА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО":

    и импийчнат незабавно

    07:34 08.04.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Бледоликите нищо старо не са забравили и конекрадците нищо ново не са научили❗
    Искат примирие, когато са по-слаби и унищожената индианските селища- когато станат по-силни❗

    08:02 08.04.2026

  • 14 Той

    2 0 Отговор
    ООН само приветства и осъжда, и то не всеки.

    08:37 08.04.2026

  • 15 Дернев

    0 0 Отговор
    На ООН му трябва активен и инициативен лидер. Добре е да убеждаваш, но и отстоямаш по-активно. За в случая можеше да призове създаването на военен контингент който от името на ООН да договори откриването на корабоплаването в пролива и решаване на проблемите на масата на дипломацията. Цялата операция може да бъде финансирана от таксите на преминаващите кораби. Или от света в интерес на света. А не в тесен интерес на създателите на проблема. ООН трябва да почне да събира средства за мироопазващи дейности по света, а не само да чака да му дадат такива. Гутериш не е за тази работа. Но те и затова го сложиха.

    09:03 08.04.2026