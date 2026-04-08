Европа въздъхна облекчено след примирието в Близкия изток

Европа предпазливо въздъхна от облекчение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня с Иран, спирайки ракетните удари в замяна на повторното отваряне на Ормузкия проток, съобщава "Политико".
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението като "така необходима деескалация", благодари на Пакистан за посредничеството му и призова за продължаване на преговорите за "трайно решение".
"Споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня е крачка назад от ръба", отбеляза и ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас. Тя призова за усилия за "рестартиране на корабоплаването" и превръщане на примирието в трайна сделка.
Британският премиер Киър Стармър пък го нарече "момент на облекчение". Той ще посети Близкия изток днес, за да работи с партньорите от Персийския залив за постоянно повторно отваряне на пролива.
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че целта сега е "траен край на войната".
Испанският премиер Педро Санчес пък отправи по-критична нотка, като посочи, че прекратяването на огъня "винаги е добра новина" - особено ако води до "справедлив и траен мир". Той обаче предупреди, че "моментното облекчение" не може да заличи "хаоса, разрушенията и загубените животи", като подчерта, че Испания "няма да аплодира онези, които подпалват света само защото после се появяват с кофа с вода".
Споразумението за прекратяване на огъня, сключено след първоначалното предупреждение на Тръмп, че "цяла цивилизация ще умре", ако Иран откаже да сключи сделка, зависи от това Техеран да позволи безопасно преминаване през ключовия Ормузки проток и да постигне напредък по 10-точкова рамка, представена от неговото правителство.
"Голям ден за световния мир!", изтъкна Тръмп в Truth Social рано днес. Той обеща подкрепа от САЩ за възстановяване на корабоплавателните потоци и обяви потенциален "Златен век на Близкия изток".
Иранският външен министър Сейед Абас Арагчи заяви, че Техеран ще спре "отбранителните операции" и ще се координира с въоръжените си сили за частично отваряне на Ормузкия проток с условия като такси и оттегляне на американските военни. Той допълни, че Вашингтон е приел "общата рамка" на плана му - по-условно тълкуване от твърденията на Тръмп за пълно отваряне.
Европейското облекчение идва след дни на тревога в столиците на континента.
Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето вчера предупреди, че "лудостта сякаш е обхванала света", я председателят на Европейския съвет Антонио Коща посочи, че ударите по гражданска инфраструктура могат да се считат за военни престъпления и че всяко разширяване на конфликта ще засегне най-много цивилното население.
Прекратяването на огъня разкрива ограничената роля на Европа. Докато Пакистан помогна за посредничеството в сделката, правителствата на ЕС изпитваха трудности да оформят събитията дори когато конфликтът заплашваше световните енергийни потоци.
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заминава за Вашингтон днес, за да се изправи пред сериозен стрес тест за Алианса, тъй като по-широките искания на Тръмп продължават да разтърсват Европа.
Засега Европа наблюдава - и се надява, че паузата ще се задържи.
3 Павел
Евреите пак се крият като мишки по мазетата и пищят!
Ционистите този път ще се наиграят окончателно и от Израел ще остане само мокро петно , но и това не е сигурно!!! Примирие вече няма и няма и да има докато Израел не бъде изтрит от картата, така заявиха иранците, а те не се шегуват както се видя и този път са решени да действат до край!
5 Това са стари новини
Ето основните факти към днешна дата:
Иран отхвърли примирието: Техеран официално отхвърли предложението за 45-дневно временно примирие със САЩ и Израел. Иран настоява за траен мир, изплащане на компенсации и пълна отмяна на санкциите, като представи собствено предложение от 10 точки.
Хизбула поднови атаките: Макар да имаше периоди на затишие, ливанската групировка Хизбула прекрати примирието с Израел, като атакува израелски позиции (включително на Голанските възвишения) в знак на солидарност с Техеран.
Продължаващ обстрел: Въпреки обявените опити за спиране на огъня, Иран и Израел продължават да се обстрелват взаимно с ракети. Само часове след обявяването на примирие между САЩ и Иран бяха съобщени експлозии и въздушни атаки в региона.
17:09 08.04.2026
7 Петър
До коментар #3 от "Павел":Иран имат примирие с САЩ а не с Израел за да спира обстрела по окупираните палестински територии
10 Урсула фон Лайън, желязната фрау
До коментар #4 от "Сатана Z":"... оставя Европа сами едно към едно с Володя от Кремлин..."
Бaлa съм го Володята ☝️
Песков таже 😄
12 Павел
До коментар #7 от "Петър":Пакистан заяви, че примирието което е подписано включва и Ливан и Израел и Йемен и Ирак. Иран също го каза и вече го прекрати с пълно основание.
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Павел":Всички агенции потвърждават че Израел е нарушил примирието Това е добра новина Войната трябва да продължи Дони няма карти
14 Аха
Значи Сащ са приели само точката за пълно отваряне на протока.
17:17 08.04.2026
16 Писар
До коментар #12 от "Павел":Яко са скърцали писалките при подписването.
17:18 08.04.2026
До коментар #4 от "Сатана Z":Володята не знае на кой свят е.Раша загуби войната.
