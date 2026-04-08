Европа въздъхна облекчено след примирието в Близкия изток

8 Април, 2026 17:03 1 501 37

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • израел-
  • персийски залив-
  • ормузки проток

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заминава за Вашингтон днес, за да се изправи пред сериозен стрес тест за Алианса, тъй като по-широките искания на Тръмп продължават да разтърсват Европа

Европа предпазливо въздъхна от облекчение, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи на двуседмично прекратяване на огъня с Иран, спирайки ракетните удари в замяна на повторното отваряне на Ормузкия проток, съобщава "Политико".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства споразумението като "така необходима деескалация", благодари на Пакистан за посредничеството му и призова за продължаване на преговорите за "трайно решение".

"Споразумението между САЩ и Иран за прекратяване на огъня е крачка назад от ръба", отбеляза и ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас. Тя призова за усилия за "рестартиране на корабоплаването" и превръщане на примирието в трайна сделка.

Британският премиер Киър Стармър пък го нарече "момент на облекчение". Той ще посети Близкия изток днес, за да работи с партньорите от Персийския залив за постоянно повторно отваряне на пролива.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че целта сега е "траен край на войната".

Испанският премиер Педро Санчес пък отправи по-критична нотка, като посочи, че прекратяването на огъня "винаги е добра новина" - особено ако води до "справедлив и траен мир". Той обаче предупреди, че "моментното облекчение" не може да заличи "хаоса, разрушенията и загубените животи", като подчерта, че Испания "няма да аплодира онези, които подпалват света само защото после се появяват с кофа с вода".

Споразумението за прекратяване на огъня, сключено след първоначалното предупреждение на Тръмп, че "цяла цивилизация ще умре", ако Иран откаже да сключи сделка, зависи от това Техеран да позволи безопасно преминаване през ключовия Ормузки проток и да постигне напредък по 10-точкова рамка, представена от неговото правителство.

"Голям ден за световния мир!", изтъкна Тръмп в Truth Social рано днес. Той обеща подкрепа от САЩ за възстановяване на корабоплавателните потоци и обяви потенциален "Златен век на Близкия изток".

Иранският външен министър Сейед Абас Арагчи заяви, че Техеран ще спре "отбранителните операции" и ще се координира с въоръжените си сили за частично отваряне на Ормузкия проток с условия като такси и оттегляне на американските военни. Той допълни, че Вашингтон е приел "общата рамка" на плана му - по-условно тълкуване от твърденията на Тръмп за пълно отваряне.

Европейското облекчение идва след дни на тревога в столиците на континента.

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето вчера предупреди, че "лудостта сякаш е обхванала света", я председателят на Европейския съвет Антонио Коща посочи, че ударите по гражданска инфраструктура могат да се считат за военни престъпления и че всяко разширяване на конфликта ще засегне най-много цивилното население.

Прекратяването на огъня разкрива ограничената роля на Европа. Докато Пакистан помогна за посредничеството в сделката, правителствата на ЕС изпитваха трудности да оформят събитията дори когато конфликтът заплашваше световните енергийни потоци.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заминава за Вашингтон днес, за да се изправи пред сериозен стрес тест за Алианса, тъй като по-широките искания на Тръмп продължават да разтърсват Европа.

Засега Европа наблюдава - и се надява, че паузата ще се задържи.


  • 1 кой мy дpeмe

    11 0 Отговор
    европа е женско

    17:04 08.04.2026

  • 2 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    4 7 Отговор
    За Белгород, Брянск, Новоросийск и Уст-Луга примирие се не предвижда !!! За Великден си купат каски вместо козунаци ☝️😁

    17:06 08.04.2026

  • 3 Павел

    21 1 Отговор
    Иран и Хизбула току що прекратиха спешно примирието, затвориха отново персийския залив и започнаха в момента масирани ракетни атаки срещу територията на световното зло наречена Израел след като Израел преди малко бомбардира цял Ливан и изби хиляди мирни хора.
    Евреите пак се крият като мишки по мазетата и пищят!
    Ционистите този път ще се наиграят окончателно и от Израел ще остане само мокро петно , но и това не е сигурно!!! Примирие вече няма и няма и да има докато Израел не бъде изтрит от картата, така заявиха иранците, а те не се шегуват както се видя и този път са решени да действат до край!

    Коментиран от #7, #13

    17:08 08.04.2026

  • 4 Сатана Z

    6 3 Отговор
    Тръмп казА,че Европейският райх ще плаща на САЩ военните разходи направени в Залива,в противен случай ги оставя сами едно към едно с Володя от Кремлин

    Коментиран от #10, #20, #34

    17:08 08.04.2026

  • 5 Това са стари новини

    5 1 Отговор
    Към момента (8 април 2026 г.) ситуацията е силно напрегната и противоречива, като примирието на практика е сериозно нарушено или отхвърлено.
    Ето основните факти към днешна дата:
    Иран отхвърли примирието: Техеран официално отхвърли предложението за 45-дневно временно примирие със САЩ и Израел. Иран настоява за траен мир, изплащане на компенсации и пълна отмяна на санкциите, като представи собствено предложение от 10 точки.
    Хизбула поднови атаките: Макар да имаше периоди на затишие, ливанската групировка Хизбула прекрати примирието с Израел, като атакува израелски позиции (включително на Голанските възвишения) в знак на солидарност с Техеран.
    Продължаващ обстрел: Въпреки обявените опити за спиране на огъня, Иран и Израел продължават да се обстрелват взаимно с ракети. Само часове след обявяването на примирие между САЩ и Иран бяха съобщени експлозии и въздушни атаки в региона.

    17:09 08.04.2026

  • 6 Баце ЕООД

    10 2 Отговор
    Ако нямаше санкции срещу Русия, нямаше да има и нужда да се диша тежко.. Негодници!

    17:10 08.04.2026

  • 7 Петър

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Павел":

    Иран имат примирие с САЩ а не с Израел за да спира обстрела по окупираните палестински територии

    Коментиран от #12

    17:10 08.04.2026

  • 8 Теслатъ

    7 1 Отговор
    """Европа въздъхна облекчено след примирието в Близкия изток"""" ------- Което Щатите и Израел вече нарушиха с удар по иранското НПЗ "Лаван"!!!!

    17:12 08.04.2026

  • 9 1102

    8 1 Отговор
    И какво ще направи Рюте? Бай Дончо ще заяви: Вие не ме подкрепихте и ние излизаме от НАТО! Е, можем да се договорим на 10-15 процента от бюджета да са за отбрана на всяка членка и парите да се контролират от Щатите! Всичко свързано с всичко ще се купува само от Щатите на цени посочени от нас! И нямате право да имате право!

    17:12 08.04.2026

  • 10 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    3 7 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    "... оставя Европа сами едно към едно с Володя от Кремлин..."

    Бaлa съм го Володята ☝️
    Песков таже 😄

    Коментиран от #17, #18

    17:13 08.04.2026

  • 11 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Към 6 април 2026 бензина в Иран струва 0.25 € за литър.Найс ,а?

    Коментиран от #21

    17:16 08.04.2026

  • 12 Павел

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Петър":

    Пакистан заяви, че примирието което е подписано включва и Ливан и Израел и Йемен и Ирак. Иран също го каза и вече го прекрати с пълно основание.

    Коментиран от #16

    17:16 08.04.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Павел":

    Всички агенции потвърждават че Израел е нарушил примирието Това е добра новина Войната трябва да продължи Дони няма карти

    17:17 08.04.2026

  • 14 Аха

    3 0 Отговор
    "Той допълни, че Вашингтон е приел "общата рамка" на плана му - по-условно тълкуване от твърденията на Тръмп за пълно отваряне."

    Значи Сащ са приели само точката за пълно отваряне на протока.

    17:17 08.04.2026

  • 15 Ами даааа

    3 0 Отговор
    У Франция дизела 2.30ев

    17:17 08.04.2026

  • 16 Писар

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Павел":

    Яко са скърцали писалките при подписването.

    17:18 08.04.2026

  • 17 Сатана Z

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Урсула фон Лайън, желязната фрау":

    Бала,бала,ама Лама Калушев изе-ба на жълтопатните дебили децата ,а ония му даваха пари да придължава

    17:18 08.04.2026

  • 18 Сулата

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Урсула фон Лайън, желязната фрау":

    Нафтата у ГДР то 320ев

    17:19 08.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Смотльо

    0 8 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Володята не знае на кой свят е.Раша загуби войната.

    Коментиран от #27

    17:23 08.04.2026

  • 21 Оди у Иран

    0 6 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС.

    Коментиран от #31

    17:25 08.04.2026

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    С война или без война БЕНЗИНА ЩЕ СТАНЕ ПЕТ ЛЕВА Ще има сто процента инфлация в КЛУБА НА БОГАТИТЕ По добре войната да продължи и да се разраства

    17:26 08.04.2026

  • 23 Европа предпазливо въздъхна от

    5 0 Отговор
    облекчени след оргазма
    на тълпи нови кафяви пришълци

    17:27 08.04.2026

  • 24 Горски

    3 0 Отговор
    Един, ЕДИНСТВЕН въпрос, към първия "коментатор", който кипи от вдъхновение. Съединените щати приеха ВСИЧКИ!! точки от изискванията на Иран! Плюс поисканите компенсации, плюс да не възразяват срещу обогатяването на уран!? И обявиха това за победа?! Ето въпроса: Ако това е победа, какво е поражение? Нека да напомним, че в момента преговарят със списъка точки на Иран, а не с тоя на Щатите. Добре де докога ще има хора без мозък, които вярват на телевизора - колко пъти досега САЩ се обявяваха за победител и след няколко дни се оказваше, че не са победител и сега ще бъде същото. Култът към личността по време на комунизма беше детска игра сравнено с тези клоуни. Уж бяха договорили урана, сега не бил..ако го предал, можело..ама ще са наоколо, щото на място не става.

    Коментиран от #28

    17:30 08.04.2026

  • 25 Горски

    1 0 Отговор
    Това за първия ковентиращ не се отнася в предния ми пост.

    17:32 08.04.2026

  • 26 Ами

    2 0 Отговор
    От доста време Европа само наблюдава и се надява.
    И не въздиша, а издиша ... И то от всякъде :)

    17:33 08.04.2026

  • 27 Пръдльо

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Смотльо":

    Верно ли ве

    17:34 08.04.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    Таварищь Горский....
    Не е важна пабедата, важно е участието !!!
    За накви си ПЯТЬ года Русия доказа че може се сражава наравно с украинската армия......почти. Което за изостанала в миналия век си е почти Пабеда ☝️

    18:05 08.04.2026

  • 29 демократ

    1 1 Отговор
    А бе коя е европа бе била люлка. Пука ми! Изтрепете тия дъртаци и им вземете парите.

    18:13 08.04.2026

  • 30 Не виждате ли, че е болен ?

    2 0 Отговор
    Напразно човечеството се надява. Болеста му явно се влошава и е такава,че няма как да му се вярва. Абсурд. Нападна Иран точно по време на преговори. Когато при първия мандат президента на Китай беше на посещение в САЩ и същия ден стреля по Сирия с ракети. Това са типични признаци. Иска да назачава аятоласи, ще унищожава цивилизация,отвлича държавен глава, вижте му намеренията и речника, изявленията, лъжите,обясненията.Вижте молитвите и заклинанията. Опасно е да продължава така. Ако конгреса не активира 25 тата поправка , а за това основанията са сериозни , светът може да погине. Незабавно трябва да го отстранят от власт. Очевидно не е дееспособен и това го прави опасен за околните. Всеки психиатър може категорично да го диагностицира. Проблема е медицински и много човешки , на всеки с власт може да се случи.В случая залога е съдбата и живота на милиони хора. Напълно е непредсказуем и ще бъде неправилно да се остави без лечение и надзор. Веднага отстраняване и искане за оставка. Това е разумното решение.

    18:20 08.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 УдоМача

    1 0 Отговор
    Европа може да е въздъхнала, остава и да издъхне. Скоро.

    18:52 08.04.2026

  • 33 Лудия "изтрезня"...

    4 0 Отговор
    но си остава опасно луд, за целия свят!!!

    18:54 08.04.2026

  • 34 Ха Володя от Кремъл

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    И без друго е хвърлил пишкиря!

    18:54 08.04.2026

  • 35 Хм…

    3 0 Отговор
    Израел е в основата на всичко. Той довлече на каишка Дони, нобеловия лауреат за мир, той реши, че примирие не му трябва, а и животът на онези, които не са Богоизбрани, не означава нищо за него.

    18:56 08.04.2026

  • 36 Тити

    0 0 Отговор
    Европа е в кома вместо да прати войски в близкият Изток седеше на гюме и ревеше като вдовица от високите цени на петрола.

    20:46 08.04.2026

  • 37 Ще гледат да излъжат Иран

    1 0 Отговор
    След две седмици пак ще ина конфликт, но дончо ще си намери виновен и ще прехвърли всичко на него!

    21:00 08.04.2026