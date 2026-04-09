Войната се превръща в следващото поле за хазарт

Когато Съединените щати и Израел удариха ядрените съоръжения на Иран през юни миналата година, операцията изненада много наблюдатели. За разлика от това, когато операция "Епична ярост" започна в ранните часове на 28 февруари, голяма част от света не спеше, а тръпнеше в очакване, пише Джонатан Уолбърг за War on the rocks.

Анализатори с отворен код проследяват обичайните индикатори за ескалация: сателитни снимки, препозициониране на ударни групи от самолетоносачи и загадъчни изявления на официални лица. Разузнавателните агенции наблюдават разполагането на ракети, докато журналистите цитират вътрешни източници. Енергийните пазари пък реагират на всеки слух.

Сред този потоп от сигнали един се откроява: Букмейкърите залагат реални пари за това кога ще започне ударът и дали изобщо ще се случи. Платформи за прогнози като Polymarket сега са домакини на многомилионни пазари за геополитически събития. Преди операция "Епична ярост" хиляди залагаха дали Израел ще удари ирански ядрени съоръжения или дали Съединените щати ще се намесят директно. Тези пазари произвеждат постоянно актуализиращи се вероятности - числа, които журналисти, анализатори и дори политици все по-често цитират като водещи индикатори за това, което информираните наблюдатели смятат, че ще се случи.

Повечето хора приемат, че тези стойности са само прогнози. Но при геополитически кризи пазарите за залози вече не са просто инструменти за прогнозиране. Те започват да влияят на самия процес на договаряне. Това се случва по два начина. Първо, държавите или свързани с тях участници могат умишлено да променят пазарите, за да създават вид на вътрешна информация, превръщайки финансовите сделки в сигнали за скрити намерения. Второ, дори без манипулация, пазарните вероятности могат да оформят очакванията сред журналисти, инвеститори и правителства, като фино управляват динамиката на ескалацията на кризата. Следователно пазарите за прогнози функционират не само като предсказващи фактори за война, но и като потенциални инструменти в сигналната среда, която я предхожда.

Въпреки че пазарите, обвързани с военни операции, могат да стимулират търговията с вътрешна информация и да изкривяват вземането на решения, дори перфектно регулираните пазари биха променили динамиката на кризите. Проблемът не е само в корупцията. Става въпрос за това, че движенията на пазара могат да се тълкуват като достоверни сигнали за скрити намерения - и потенциално да се използват като такива. Резултатът е обратна връзка, в която пазарните цени могат както да отразяват очакванията, така и активно да ги оформят.

В продължение на десетилетия учени в областта на международните отношения твърдят, че доверието в кризи изисква разходи. Когато една държава иска да демонстрира решителност, тя трябва да предприеме действия, които биха били болезнени за обръщане: мобилизиране на войски, преместване на самолетоносачи, евакуиране на посолства или налагане на санкции. Именно защото тези действия са скъпи, те помагат да се убедят противниците, че заплахата е реална.

Политологът Джеймс Фиърън разграничава две форми на скъпоструваща сигнализация. Лидерите могат да "вържат ръцете си", създавайки политически санкции, ако отстъпят, или могат да понесат невъзстановими разходи, като изразходват ресурси предварително, за да демонстрират сериозност. Мобилизирането на сили или разполагането на активи са класически примери.

Пазарите за залози създават дигитална версия на тази логика, но с важен обрат. Представете си, че анонимен търговец прави залози на стойност милиони долари, предсказващи израелски удар. В рамките на часове пазарната вероятност скача от 25 на 60 процента. Финансовите медии твърдят, че "пазарите сега очакват война". Анализаторите цитират скока като доказателство, че вътрешни лица предвиждат ескалация. Иранските разузнавателни служители забелязват пика. Никой не знае кой е направил сделките. Тази несигурност е точно това, което дава силата на сигнала.

Правителствата не могат да изглеждат така, сякаш открито залагат на пазарите за прогнози. Купувачът може би е някой с привилегирована информация: ръководител на отбранителен контрактор, политически обвързан инвеститор или длъжностно лице, познаващо класифицирани обсъждания. За външни наблюдатели - включително иранските вземащи решения - търговията може да изглежда като изтичане на информация, изразено чрез пари. Залогът изглежда разкрива вътрешна информация и тъй като истинските пари са изложени на риск, сигналът изглежда достоверен.

Тук се намесва измамата. Държава би могла тихо да насърчава пълномощници, свързани финансисти или разузнавателни посредници да движат пазарите за прогнози по начини, имитиращи търговия с вътрешна информация. Целта не би била финансова печалба, а манипулиране на очакванията. По принцип едно правителство би могло тайно и анонимно само да направи залога. Залог от 3 милиона долара, който Съединените щати ще направят, е далеч по-евтин от мобилизирането на сили и може да генерира подобни психологически ефекти на част от цената.

От гледна точка на Техеран сигналът би бил дълбоко двусмислен. Иранските лидери няма как да знаят дали скокът на цената отразява истинска частна информация за предстоящи военни действия или стратегически опит да се повлияе на техните убеждения. Игнорирането на сигнала би могло да бъде рисковано. Ако сделката наистина идва от някой с вътрешна информация, отхвърлянето ѝ може да доведе до катастрофални грешки. Именно тази неяснота прави сигнала ефективен.

В кризисна среда, вече наситена с несигурност, пазарите за прогнози могат да изглеждат като прозорци към скрита информация. Внезапният скок във възприеманата вероятност за война може да изглежда като потвърждение на слуховете, циркулиращи в разузнавателните канали. Това може да подсказва, че хора, близки до вземащите решения, залагат собствените си пари на това, което знаят, че предстои. Дори да оставим настрана рисковете от корупция, пазарите за прогнози променят самата логика на скъпоструващото сигнализиране. Те въвеждат форма на евтина, правдоподобно отричаема сигнализация в кризисното договаряне. Мобилизирането на ударна група от самолетоносачи струва стотици милиони долари и седмици подготовка. Преместването на слабо търгуван геополитически пазар може да изисква само няколко милиона долара, незначителна сума за държавен участник.

Психологическото въздействие може да бъде огромно. Предполага се, че пазарите за прогнози агрегират разпръсната информация, така че всеки скок в цената изглежда като колективно решение, а не като действие на един единствен участник. Наблюдателите предполагат, че много независими търговци са актуализирали убежденията си едновременно. В действителност, един единствен участник с дълбоки джобове може да е отговорен.

Тази динамика прави пазарите на прогнози уникално подходящи за заблуда. За разлика от официалните изявления, които лесно се отхвърлят като пропаганда, пазарните цени изглежда възникват органично от децентрализирани участници, рискуващи реални пари. Те изглеждат като информация, открита от тълпата. Тази илюзия може да оформи стратегическите възприятия.

В много случаи сигналите биха могли да повлияят на начина, по който лидерите интерпретират намеренията на държавните участници и техните съюзници. Ако пазарите внезапно намекнат, че ударът е много вероятен, враждебните плановици биха могли да заключат, че вземащите решения вече са се приближили до действие. Те могат да ускорят отбранителните подготовки, да разпръснат активи или да преосмислят ескалацията. В този смисъл пазарът става част от процеса на договаряне.

Тази стратегия носи и рискове. Пазарите на прогнози не просто отразяват очакванията, те ги усилват. След като журналистите съобщят, че пазарите приписват висока вероятност за война, тези числа започват да циркулират във финансовите медии, брифингите на разузнаването и политическите коментари. Това, което първоначално изглеждаше като сигнал за скрита информация, може бързо да се превърне в широко споделено очакване за бъдещи действия.

Тази динамика създава възможност за стратегически ответен удар. Държава, която манипулира пазарите, за да сигнализира за решителност, може неволно да генерира очаквания, които ограничават собствената ѝ свобода на действие. Ако пазарите внезапно намекнат, че стачката е много вероятна, отстъплението по-късно може да изглежда като слабост не само за противниците, но и за местната аудитория, която гледа същите числа. Всъщност, евтин сигнал, предназначен да формира убежденията на противника, може да създаде нова форма на цена, свързана с аудиторията.

Резултатът наподобява класически капан за обвързване. Ако пазарите координират очакванията си около определен резултат, тогава политическите лидери може да се изправят пред натиск да се държат в съответствие с тези очаквания, дори ако стратегическото им смятане се промени. Измама, предназначена да повлияе на договарянето, може следователно да стесни възможностите на манипулатора, ускорявайки ескалацията, вместо да я възпира.

Американските регулатори вече притежават правомощия да се намесват на тези пазари. Съгласно Дял 17, Раздел 40.11 от Комисията за търговия със стокови фючърси, договорите, включващи тероризъм, убийство или война, са забранени, ако се считат за противоречащи на обществения интерес. Въпреки това прилагането остава слабо, тъй като платформите за прогнозиране нарастват по мащаб и политическа значимост. Неотдавнашни законодателни усилия, водени от сенаторите Крис Мърфи и Катрин Кортез Масто, се стремят да затегнат надзора върху договорите, базирани на събития, свързани с геополитически кризи, докато сенатор Джеф Меркли предложи забрана за държавни служители. Дебатът подчертава по-дълбок проблем. Дори ако регулаторите елиминират търговията с вътрешна информация или корупцията, стратегическите сигнализиращи ефекти на тези пазари ще останат.

Пазарите за прогнозиране са създадени, за да прогнозират бъдещето, но в геополитиката прогнозите могат да оформят поведението, както и да го предсказват. С разрастването на тези платформи и задълбочаването на ликвидността, те ще стават все по-видими за правителствата, разузнавателните агенции и противниците. След като държавите осъзнаят, че могат да използват пазарите, за да изпращат подвеждащи сигнали за вътрешна информация, платформите за прогнозиране ще се превърнат в нова арена на стратегическа конкуренция. Докато длъжностните лица определят кой е движил пазара, стратегическите последици може вече да са заключени.

Настоящите глобални кризи все още се въртят около ракети, центрофуги и самолетоносачи. Първият сигнал за ескалация обаче може да не дойде от радар. Той може да дойде от внезапен скок на шансовете.