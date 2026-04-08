Новини
Свят »
Русия »
Говори Москва: Русия се надява след примирието с Иран САЩ да се върнат към преговорите с Украйна
  Тема: Украйна

Говори Москва: Русия се надява след примирието с Иран САЩ да се върнат към преговорите с Украйна

8 Април, 2026 15:33

  • русия-
  • украйна-
  • иран-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Преди това Москва заяви, че мирните преговори за Украйна са били преустановени след избухването на военните действия в Иран

Говори Москва: Русия се надява след примирието с Иран САЩ да се върнат към преговорите с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия приветства двуседмичното прекратяване на огъня, договорено между Съединените щати и Иран, съобщава "Ройтерс".

Тя изрази надежда, че САЩ вече ще имат времето и възможността да възобновят тристранните мирни преговори за Украйна.

Още новини от Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Научихме новината за примирие със задоволство. Приветстваме решението да не се продължава по пътя на въоръжената ескалация".

На въпрос дали прекратяването на огъня в Иран може да улесни нови преговори за Украйна, той отговори: "Надяваме се, че в обозримо бъдеще САЩ ще имат повече време и по-голяма възможност да се срещнем в тристранен формат", имайки предвид разговорите, проведени между Русия, Украйна и САЩ.

Преди това Москва заяви, че мирните преговори за Украйна са били преустановени след избухването на военните действия в Иран.

Преговорите започнаха миналата година в Истанбул, а тристранните разговори със САЩ се проведоха в началото на тази година в Абу Даби и Женева.

Напредъкът обаче е бавен, до голяма степен поради невъзможността да се постигне консенсус за територията. Русия изисква Украйна да се откаже от останалата част от Донбас, но Киев не иска да предаде земя, която силите на Москва не успяват да завземат вече над четири години.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ужас

    29 25 Отговор
    Путин ще го унижат да подпише позорен мир. 5 г воюва, изтрепа 1 милион русначета и накрая ще подпише това, което зеленски ще му предложи. Този човек трябва да бъде изчегъртан от историята на Русия. 25 г влачи държавата към батака. Голям демократ.

    Коментиран от #4, #6, #20, #52

    15:38 08.04.2026

  • 2 Хаген Дас

    22 22 Отговор
    И Русия е готова, и Украйна е готова само ЕС не е готов за примирие!!!!!!

    Коментиран от #42, #48

    15:39 08.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Z-axaрова

    20 12 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    Aз мисля да стана монахиня.

    15:40 08.04.2026

  • 5 Доналд Тръмп, президент

    14 10 Отговор
    С.А.Щ не смятат да оправят руски бакии !!!
    Но ще оправят бакиите на Украйна с Хаймърси, АТАСМС, може и малко Атом ☝️

    15:40 08.04.2026

  • 6 Бай Дън

    12 14 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    Кой каза че е готов при украинските условия! Тя и Украйна е готова при запазване на сегашната фронтова линия!

    Коментиран от #21, #30

    15:41 08.04.2026

  • 7 Цвете

    14 6 Отговор
    ВТОРИЯТ ТАКА СЕ Е НАВЕЛ ПРЕД ПЪРВИЯТ, ДА ГО ЧУЕ ПО ДОБРЕ. СДЕЛКИТЕ ТРЯБВА ДА СТАНАТ С ЕВРОПА, А НЕ ПРЕЗ ПЕНА ТА У ВИЕНА.🤔🪆📻

    Коментиран от #10

    15:41 08.04.2026

  • 8 1234

    22 11 Отговор
    Песков, путин, къде останаха ДЕМИЛИТИРИЗАЦИЯ И ДЕНАФИКАЦИЯ. Това бяха единствените 2 цели на СВО. Очаквам позорен мир за Русия, очаквам народния гняв да изхвърли джуджето от кремъл. По голямо унижение от това да се молиш за преговори с комика зеленски , не може да има.

    Коментиран от #9

    15:43 08.04.2026

  • 9 Путлер

    14 10 Отговор

    До коментар #8 от "1234":

    Копейките с 3ти клас си ме обичат

    15:45 08.04.2026

  • 10 Атина Палада

    14 17 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Цвете, големите играчи в света гледат на Европа като на Бангладеш ;) Не й обръщат дори внимание ..Толкова е незначителна Европа сега.

    Коментиран от #15, #18

    15:45 08.04.2026

  • 11 ИСТИНАТА

    22 14 Отговор
    Какво има за преговаряне? Окупаторът Путин да си обира крушите от Украйна!

    15:45 08.04.2026

  • 12 Няма примирие с Иран

    12 13 Отговор
    Евреите си продължават да пердашат аятоласите.

    Коментиран от #17

    15:45 08.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цвете

    13 6 Отговор
    " ГОВОРИТ МОСКВА "?! ТАКА Е ЗВУЧАЛО ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА, А ДНЕС, КАКВО СЕ СЛУЧВА? ПОЩУРЕЛИ ДЪРТОФЕЛНИЦИ ,МИСЛЯТ СИ, ЧЕ СВЕТА СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ТЯХ. САМО ХАГА ЩЕ СВЪРШИ НА ФИНАЛА СВОЯТА РАБОТА. ТЕ ВЕЧЕ СЕ ГОТВЯТ, ЗАЩОТО ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. 🪆📻🪆

    15:46 08.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Цвете

    7 6 Отговор
    " ГОВОРИТ МОСКВА "?! ТАКА Е ЗВУЧАЛО ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА, А ДНЕС, КАКВО СЕ СЛУЧВА? ПОЩУРЕЛИ ДЪРТОФЕЛНИЦИ ,МИСЛЯТ СИ, ЧЕ СВЕТА СЕ ВЪРТИ ОКОЛО ТЯХ. САМО ХАГА ЩЕ СВЪРШИ НА ФИНАЛА СВОЯТА РАБОТА. ТЕ ВЕЧЕ СЕ ГОТВЯТ, ЗАЩОТО ТОВА ПОВЕЧЕ НЕ СЕ ТЪРПИ. 🪆📻🪆

    15:48 08.04.2026

  • 17 Атина Палада

    14 16 Отговор

    До коментар #12 от "Няма примирие с Иран":

    При глобални размирици САЩ и Русия винаги са били съюзници! И сега са съюзници!

    Коментиран от #22, #23, #32

    15:48 08.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кирило Буданов, разведчик

    8 6 Отговор

    До коментар #15 от "Гресирана ватенка":

    😁😁☝️

    15:48 08.04.2026

  • 20 Хаха хаха ха

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    КГБ демократ. Нещо като тревопасен вълк.

    15:49 08.04.2026

  • 21 иван

    15 9 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Дън":

    Песков го каза, не четеш ли. 5 г буксуват на едно място. За 5 г са напреднали с 20 км. Вагоните с западни танкове достигат до самия фронт, путин не дава 1 жп мост да се разруши. Пристанището на Одеса работи на пълни обороти. Всеки ден разтоварват кораби с оръжия, путин не дава да се обстрелва. До гуша е затънал и чака тръмп да го измъкне от калта.

    Коментиран от #53

    15:50 08.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Само ти си в пад

    9 9 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    САЩ и Русия никога не са били врагове. Врага е Великобритания.

    Коментиран от #25, #28

    15:51 08.04.2026

  • 24 Надали

    6 4 Отговор
    Ще ги оставят просто сами да се оправят.

    15:51 08.04.2026

  • 25 Да се чете

    5 3 Отговор

    До коментар #23 от "Само ти си в пад":

    в час.

    Коментиран от #55

    15:51 08.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха-ха

    16 9 Отговор
    Фалиралата Русийка се моли за преговори. Няма как, свърши парите.!

    15:52 08.04.2026

  • 28 Атина Палада

    10 8 Отговор

    До коментар #23 от "Само ти си в пад":

    Дааааа,точно така ..Виж как разхвърлиха глобалния капитал в Дубай:) Лондонсити рИве ,дойчето веле пуска статия след статия за "лудия" Тръмп...

    Коментиран от #29

    15:54 08.04.2026

  • 29 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Глобалния капитал ,сиреч капитала на глобалистите..

    16:01 08.04.2026

  • 30 Като не е готов Путин за мир,

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Дън":

    да продължава да си воюва. В Русия казват, че трябва да се превземе Киев. Всички останали варианти са унижение и загуба за Русия. Реално това е истината.

    Коментиран от #45

    16:03 08.04.2026

  • 31 Не е демократично, гайс 😂

    5 5 Отговор
    - Ах, такъв грубиянин е Тръмп - кахъреше се един либерален финяга с колеблива джендърна идентичност. - Защо трябва със заплахи и със сила?! В какъв свят живеем... - продължаваше да хълцука чорлавата му мисъл. - Колко хубаво си гукаше Макрон с аятолаха - то стил, то изискани маниери, то дипломатически език. Тръмп поне можеше да свика един работен коктейл, както ги правят в Брюксел, и там да му заяви на аятолаха, че не може да прави така, защото демократичните ценности се нарушават и да го призове да се обединят в името на въглеродния преход, за да спасим планетата. И така постепенно да се решават въпросите с тероризма, спонсориран от Иран, както през последните 47 години. А Тръмп иска сега и веднага. Не е демократично, гайс.
    😂😂😂😂😂

    16:04 08.04.2026

  • 32 Глупости,

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    съвсем ви ошашавиха по тия пенсионерски клубове :)))

    16:06 08.04.2026

  • 33 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    12 4 Отговор
    Се надява отново

    Лудия Рижак да помага ,

    Че Пролетната Офанзива

    На МАГУЧАЯ

    Се оказа Пълен Провал .

    Затова Купейки Продажни

    Почвайте пак със Виковете

    АГЕНТ КРАСНОВ НАШ.

    Тръмп е надеждата на Родния Путераст.

    16:14 08.04.2026

  • 34 си дзън

    11 6 Отговор
    Руснаците удариха дъното - да се молят на агент Краснов да ги спасява. Хахахаха

    16:16 08.04.2026

  • 35 Орбан Тъпана

    11 3 Отговор
    Се надява на Тръмп.

    Путин се надява на Тръмп.

    Какво им става на Тия Кремълски Циреи?

    Лошата Украйна ги плаши и Двамата

    Дърти Психари .

    Русофилския Контингент иска
    Не иска ,
    Пак ще подкрепа ДОНАЛД ТРЪМП.

    Ще почнат да се кланят на РИЖАВИЯ.

    16:18 08.04.2026

  • 36 КАСТРО БАЛАСТРО

    10 4 Отговор
    Идва Ред на Куба .

    Куба е Територия

    Американска Територия.

    Коментиран от #46

    16:20 08.04.2026

  • 37 Многоходовото

    11 4 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    16:21 08.04.2026

  • 38 Нямат край

    12 4 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:23 08.04.2026

  • 39 Ай ша ва и

    8 5 Отговор
    Блядовите прости...голям го вадехте и вие като САЩ, ама търсите преговори.Да бяхте ги смазали както Израел мачка наред.

    16:28 08.04.2026

  • 40 Клоуна пусин 🤡💩

    9 4 Отговор
    След като диктатора Путлер каза за рупора на рашистите Песков, че не знае какво говори и не го слуша главата, защо го цитирате ? Той има 0 достоверност. НУЛА. Каквото и да каже, утре жужето ще изпълзи от бункера и ще каже същото - не го слуша главата и не знае какво приказва.

    16:32 08.04.2026

  • 41 Кажи честно ... 🤣

    10 4 Отговор
    Плъх орбан ако се сгъне толкова много пред лъв Пусин I от Тему, шкембето ще си го подпре на коленете. 🤣🤣🤣

    16:34 08.04.2026

  • 42 Даа бе

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Хаген Дас":

    Терорист и агресор се гонят до дупка! Никакво примирие!!

    16:39 08.04.2026

  • 43 Владимир Путин, президент

    9 4 Отговор
    Руската радост така вече изглежда - от Три Дня до искаме Преговори !!! Сакайте, ама кой дава ☝️

    16:40 08.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пръдльовчее

    6 6 Отговор

    До коментар #30 от "Като не е готов Путин за мир,":

    Войната не е детска игра

    16:42 08.04.2026

  • 46 Персите го набиха

    4 9 Отговор

    До коментар #36 от "КАСТРО БАЛАСТРО":

    На краварника

    Коментиран от #51

    16:43 08.04.2026

  • 47 Аятоласите дали план от 10 точки

    8 4 Отговор
    Говори Москва: Русия се надява след примирието с Иран САЩ да се върнат към преговорите с Украйна
    -;-
    а Путлеристите план от колко точки са дали?!

    16:43 08.04.2026

  • 48 Прррррръдльоооо

    8 5 Отговор

    До коментар #2 от "Хаген Дас":

    ЕС война не започвал!Ще финансира Украйна финансово и технологично ,докато Русия не клекне!!

    Коментиран от #56

    16:45 08.04.2026

  • 49 Констатация

    10 5 Отговор
    Дедо Путинчо, "мир с УССР" нема да видиш!!! Дедо Дони шъ тъ върти на малкото си пръстче още 2 години, сигурно НЕ си чувал за играта - Тука има, тука нема!!! Дедо Дони я владей до съвършенство, ще ти източи и парите и мозъка, а и внимавай да не свършиш като Николай II.

    16:46 08.04.2026

  • 50 Голям рев

    4 8 Отговор
    От краварника

    16:46 08.04.2026

  • 51 След 2 седмици ще има донабиване

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "Персите го набиха":

    Персите го набиха
    00ОТГОВОР
    До коментар 36 от "КАСТРО БАЛАСТРО":

    На краварника
    -;-
    Ама пък как само победи персийската революция.

    След 2-3- седмици дано да се организират и да почнат обогатяването на 70-80% на урана. Само така ще го използват за мирнити си цели и никой няма да ги пипа!

    А плупавите бандери си дали Ракетите от тяхната територия заради листята хартия за Минските споразумения!

    16:46 08.04.2026

  • 52 Що да е ужас, като спасение няма

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "ужас":

    ужас
    2219ОТГОВОР
    Путин ще го унижат да подпише позорен мир. 5 г воюва, изтрепа 1 милион русначета и накрая ще подпише това, което зеленски ще му предложи
    -;-
    Рашистите имат ли друга възможност
    Да не би да използват тактическите си ядрени боеголовки, както Пияната медведка обещава???

    Коментиран от #59

    16:48 08.04.2026

  • 53 Бай Дън

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "иван":

    И каква война е тогава?

    16:50 08.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ганю

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "Да се чете":

    англичаните не харесват Тръмп дето ги изкара от
    ЕС и сега пасат патки
    затова мътят водата у украината и подкокоросват за война
    нищо тъй ший

    16:52 08.04.2026

  • 56 Хаген Дас

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Прррррръдльоооо":

    Пръъъдльо си ти! Но и не искат да приключи! Панимаеш тавариш бандеровец!

    16:52 08.04.2026

  • 57 Хаха

    9 5 Отговор
    Многоходовия искаше да сменя режима в Киев, а сега говори за мирни преговори.

    16:56 08.04.2026

  • 58 Теслатъ

    11 3 Отговор
    Колко е жалък и безпощен..., какво падение!!!! Путин се надява Рижавия да му реши проблема с Ук.!!! Позор!!!! Който избира между позор и война, получава и война, и позор!!!

    16:58 08.04.2026

  • 59 ужас

    9 5 Отговор

    До коментар #52 от "Що да е ужас, като спасение няма":

    Путин няма кураж да използва една обикновенна 5 т авиобомба, ти ми говориш за ЯО. Той е страхлива мишка. Два пъти използва Орешник без боен заряд. Що за глупост. До тук е доказал , че орешника може да прелети 1000 км. Мултики. Като щял да замества ядрените удари, да беше ударил един тунел, та да видим какво може тоя орешник. Май и другите му оръжия ще излязат балони. Този човек е вреден за русия, вреден.

    16:58 08.04.2026

  • 60 Айдеее

    8 4 Отговор
    Русофилския Контингент
    Пак ще целуват Жезъла на Рижавия .

    Тръмп Отново ще се превърне в Любимец

    На Всички Киркоровци и Соловъовчета.

    Подобно на ОРБАН

    Русофилките ще бъдат
    Разкрачени
    Между Путин и Тръмп
    Като Дърти Гю.вендииии

    17:05 08.04.2026

  • 61 Помните ли 91 Дрона

    7 4 Отговор
    Как Пуся Шаломчето
    Звънеше на Тръмп
    И се оплакваше
    От Лошия Зеленски .

    Пуся пак ще реве :

    ДОНАЛД

    МАЙ ФРЕНД

    ПОМОГИТЕ.

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:07 08.04.2026

  • 62 Мишел

    7 5 Отговор
    Русия наложи пълна забрана върху износа на бензин, предава "Ал-Джазира". Държавната информационна агенция ТАСС съобщи, че забраната ще остане в сила до 31 юли. Русия многократно е налагала ограничения върху износа на бензин и дизел, за да се справи с недостига, предизвикван от украинските контраатаки по руски рафинерии, петролни складове и обекти.

    17:07 08.04.2026

  • 63 Русия се превръща в тестова площадка

    8 5 Отговор
    за експериментални оръжия от различни държави. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние 3 хиляди километра. Също така, Полша е започнала да произвежда някакви нови ракети против Шахеди, които също ще предостави за тестване срещу Русия. Вече на терен са нови американски морски дронове, в експериментална фаза, както и войници - роботи.

    17:08 08.04.2026

  • 64 КАСТРО БАЛАСТРО

    8 5 Отговор
    Куба с нетърпение
    Чака Своите Американски Приятели .
    Ще направим предложение
    И Тръмп
    Да стане
    Президентът на Куба .

    17:08 08.04.2026

  • 65 Кирило Буданов, разведчик

    9 2 Отговор
    Москва говори, Киев мълчи и бомби яко руски канчета ☝️

    17:19 08.04.2026

  • 66 Тц.. Тц...

    7 1 Отговор
    Ако не беше тоя Зеленски да се изпречи на пътя на Вовата и на легендарная и непобедимая, досега да са превзели сто пъти Покровск.

    17:23 08.04.2026

  • 67 Факт

    9 1 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на САЩ за преговори, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    17:35 08.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания