Говори Москва: Русия се надява след примирието с Иран САЩ да се върнат към преговорите с Украйна

Русия приветства двуседмичното прекратяване на огъня, договорено между Съединените щати и Иран, съобщава "Ройтерс".

Тя изрази надежда, че САЩ вече ще имат времето и възможността да възобновят тристранните мирни преговори за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Научихме новината за примирие със задоволство. Приветстваме решението да не се продължава по пътя на въоръжената ескалация".

На въпрос дали прекратяването на огъня в Иран може да улесни нови преговори за Украйна, той отговори: "Надяваме се, че в обозримо бъдеще САЩ ще имат повече време и по-голяма възможност да се срещнем в тристранен формат", имайки предвид разговорите, проведени между Русия, Украйна и САЩ.

Преди това Москва заяви, че мирните преговори за Украйна са били преустановени след избухването на военните действия в Иран.

Преговорите започнаха миналата година в Истанбул, а тристранните разговори със САЩ се проведоха в началото на тази година в Абу Даби и Женева.

Напредъкът обаче е бавен, до голяма степен поради невъзможността да се постигне консенсус за територията. Русия изисква Украйна да се откаже от останалата част от Донбас, но Киев не иска да предаде земя, която силите на Москва не успяват да завземат вече над четири години.