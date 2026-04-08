Разузнавателен доклад на ФБР предупреждава Белия дом! Има постоянна заплаха от страна на Иран

Американското Федерално бюро за разследване (ФБР) предупреди щатските и местните правоохранителни органи в САЩ за повишена заплаха от страна на иранското правителство срещу цели в Съединените щати миналия месец, въпреки че Белият дом се опита да омаловажи вероятността от атака, показва доклад на правоохранителните служби, до който е получила достъп агенция Ройтерс, пише БТА.

В доклада от 20 март ФБР и други федерални разузнавателни агенции предупреждават, че иранското правителство „представлява постоянна заплаха“ за американските военни и правителствени служители и сгради, за еврейски и израелски институции, както и за иранските дисиденти в САЩ. Въпреки тези предупреждения ФБР и Националният център за борба с тероризма не са установили мащабни заплахи за американската общественост, се посочва в доклада.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публично омаловажава вероятността от ирански атаки на американска територия в отговор на други разузнавателни оценки през последните месеци. Когато на 11 март той бе запитан пред Белия дом дали се безпокои, че Иран може да извърши атака в САЩ, Тръмп отговори: „Не, не се безпокоя“.

Президентът републиканец засили реториката си около конфликта тази седмица, като вчера заяви, че „цяла цивилизация ще загине тази вечер“, ако Иран не отговори на исканията му, но вместо това по-късно отложи атаката с двуседмично прекратяване на огъня.

Документът от 20 март, озаглавен „Доклад за осведомеността относно обществената безопасност“ – беше публикуван седмици след като Ройтерс и други медии съобщиха, че Белият дом е блокирал публикуването на подобен разузнавателен доклад. По това време Белият дом заяви, че се уверява, че всяка информация е надлежно проверена преди публикуването.

„Цялата администрация на Тръмп работи заедно за защита на родината и американския народ, както винаги“, заяви в изявление говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън. „Медиите не трябва да се опитват безотговорно да насаждат страх, като отразяват отделни меморандуми на правоохранителните органи, които може да са извадени от по-широк контекст“, допълни тя.

ФБР и Националният център за борба с тероризма до момента не са отговорили на исканията за коментар.

Али Карими Магам, говорител на иранската мисия към ООН, отказа да коментира.

ПОВЕЧЕТО АМЕРИКАНЦИ СА ПРОТИВ ВОЙНАТА И ИСКАТ ТЯ БЪРЗО ДА ПРИКЛЮЧИ

Американците имат негативно мнение за войната, като две трети от тях смятат, че САЩ трябва да прекратят участието си в нея възможно най-скоро, показва допитване на Ройтерс/„Ипсос“ (Ipsos) от миналия месец, придаващо особена важност на общественото възприятие на всяка заплаха.

Докладът на ФБР от 20 март беше получен чрез заявки за достъп до публични документи, подадени от неправителствената организация за прозрачност в областта на националната сигурност - „Собственост на хората“ (Property of the People - бел. ред.) - и беше предоставен на Ройтерс.

Докладът изтъква „потенциала за засилени физически заплахи“ срещу мишени в САЩ от страна на иранското правителство след началото на конфликта.

„Агресивни екстремисти от различни идеологически среди, включително онези, които се противопоставят на САЩ или Израел, също може да разглеждат този конфликт като оправдание за насилие“, се посочва в доклада.

Посочва се още, че иранските служби за сигурност са се опитвали да отвличат и убиват американци през последните години. В доклада се казва, че повечето заговори в САЩ са включвали огнестрелно оръжие, както и други методи като „намушквания, атаки с превозни средства, бомбени атентати, отравяне, удушаване, задушаване и палежи“.

Техеран предпочита да използва оперативни лица, които вече имат законен статут в САЩ или достъп до страната, пише още в доклада. В миналото иранското правителство е наблюдавало социалните медии, предаванията на живо и приложенията за карти, за да избира цели и да оценява мерките за сигурност. Правителството е използвало и хакерски тактики като т. нар. фишинг имейли.

В документа на ФБР пише още, че иранското правителство „също така е опитвало да примами жертви в други държави, географски по-близки до Иран, почти сигурно с цел отвличане и евентуално екзекутиране“. Докладът предупреждава, че служителите на правоприлагащите органи трябва да останат бдителни за възможни заплахи и да споделят обезпокоителна информация с федералните власти.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА