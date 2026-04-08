Разузнавателен доклад на ФБР предупреждава Белия дом! Има постоянна заплаха от страна на Иран

8 Април, 2026 22:35 1 125 15

Техеран предпочита да използва оперативни лица, които вече имат законен статут в САЩ или достъп до страната, пише още в доклада

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters

Американското Федерално бюро за разследване (ФБР) предупреди щатските и местните правоохранителни органи в САЩ за повишена заплаха от страна на иранското правителство срещу цели в Съединените щати миналия месец, въпреки че Белият дом се опита да омаловажи вероятността от атака, показва доклад на правоохранителните служби, до който е получила достъп агенция Ройтерс, пише БТА.

В доклада от 20 март ФБР и други федерални разузнавателни агенции предупреждават, че иранското правителство „представлява постоянна заплаха“ за американските военни и правителствени служители и сгради, за еврейски и израелски институции, както и за иранските дисиденти в САЩ. Въпреки тези предупреждения ФБР и Националният център за борба с тероризма не са установили мащабни заплахи за американската общественост, се посочва в доклада.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публично омаловажава вероятността от ирански атаки на американска територия в отговор на други разузнавателни оценки през последните месеци. Когато на 11 март той бе запитан пред Белия дом дали се безпокои, че Иран може да извърши атака в САЩ, Тръмп отговори: „Не, не се безпокоя“.

Президентът републиканец засили реториката си около конфликта тази седмица, като вчера заяви, че „цяла цивилизация ще загине тази вечер“, ако Иран не отговори на исканията му, но вместо това по-късно отложи атаката с двуседмично прекратяване на огъня.

Документът от 20 март, озаглавен „Доклад за осведомеността относно обществената безопасност“ – беше публикуван седмици след като Ройтерс и други медии съобщиха, че Белият дом е блокирал публикуването на подобен разузнавателен доклад. По това време Белият дом заяви, че се уверява, че всяка информация е надлежно проверена преди публикуването.

„Цялата администрация на Тръмп работи заедно за защита на родината и американския народ, както винаги“, заяви в изявление говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън. „Медиите не трябва да се опитват безотговорно да насаждат страх, като отразяват отделни меморандуми на правоохранителните органи, които може да са извадени от по-широк контекст“, допълни тя.

ФБР и Националният център за борба с тероризма до момента не са отговорили на исканията за коментар.

Али Карими Магам, говорител на иранската мисия към ООН, отказа да коментира.

ПОВЕЧЕТО АМЕРИКАНЦИ СА ПРОТИВ ВОЙНАТА И ИСКАТ ТЯ БЪРЗО ДА ПРИКЛЮЧИ

Американците имат негативно мнение за войната, като две трети от тях смятат, че САЩ трябва да прекратят участието си в нея възможно най-скоро, показва допитване на Ройтерс/„Ипсос“ (Ipsos) от миналия месец, придаващо особена важност на общественото възприятие на всяка заплаха.

Докладът на ФБР от 20 март беше получен чрез заявки за достъп до публични документи, подадени от неправителствената организация за прозрачност в областта на националната сигурност - „Собственост на хората“ (Property of the People - бел. ред.) - и беше предоставен на Ройтерс.

Докладът изтъква „потенциала за засилени физически заплахи“ срещу мишени в САЩ от страна на иранското правителство след началото на конфликта.

„Агресивни екстремисти от различни идеологически среди, включително онези, които се противопоставят на САЩ или Израел, също може да разглеждат този конфликт като оправдание за насилие“, се посочва в доклада.

Посочва се още, че иранските служби за сигурност са се опитвали да отвличат и убиват американци през последните години. В доклада се казва, че повечето заговори в САЩ са включвали огнестрелно оръжие, както и други методи като „намушквания, атаки с превозни средства, бомбени атентати, отравяне, удушаване, задушаване и палежи“.

Техеран предпочита да използва оперативни лица, които вече имат законен статут в САЩ или достъп до страната, пише още в доклада. В миналото иранското правителство е наблюдавало социалните медии, предаванията на живо и приложенията за карти, за да избира цели и да оценява мерките за сигурност. Правителството е използвало и хакерски тактики като т. нар. фишинг имейли.

В документа на ФБР пише още, че иранското правителство „също така е опитвало да примами жертви в други държави, географски по-близки до Иран, почти сигурно с цел отвличане и евентуално екзекутиране“. Докладът предупреждава, че служителите на правоприлагащите органи трябва да останат бдителни за възможни заплахи и да споделят обезпокоителна информация с федералните власти.

Превод от английски език: Елена Инджева, БТА


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Скоро

    2 7 Отговор
    няам да има професия аятолах.

    Коментиран от #3, #12

    22:37 08.04.2026

  • 2 Да,бе

    2 3 Отговор
    На следващият Хелоуин доста аятоласи ще обикалят Америка...

    Коментиран от #4

    22:38 08.04.2026

  • 3 08042026

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро":

    И папа ли е професия?

    Коментиран от #5

    22:40 08.04.2026

  • 4 Да да

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Да,бе":

    Много аятоласи ще дадат фира

    22:43 08.04.2026

  • 5 007

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "08042026":

    Като нашия Патриарх това си е професия

    22:44 08.04.2026

  • 6 Бум

    2 0 Отговор
    ВАШИНГТОН, 8 април. /ТАСС/. Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще обсъди възможността Вашингтон да напусне Северноатлантическия алианс на предстоящата си среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит обяви това на редовен брифинг за пресата.

    „Президентът обсъди това. И мисля, че президентът ще обсъди това след няколко часа с генералния секретар Рюте“, отговори тя на въпрос дали американският лидер обмисля възможността САЩ да напуснат НАТО. „И може би след тази среща, която ще се проведе по-късно днес следобед, ще чуете за това директно от президента.“

    Коментиран от #10

    22:46 08.04.2026

  • 7 Перничанин

    4 0 Отговор
    Бог вижда всичко.

    22:50 08.04.2026

  • 8 Плашането е

    3 0 Отговор
    Плашането е пари !! Това е един от симптомите на "демокрацията".
    Защо ли ? Защото западняците се възпитават да бъдат политически ..ТЪПИ!!!

    22:54 08.04.2026

  • 9 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Колко прозаично.ФБР няма нищо общо с националното разузнаване за да се занимава с Иран ,а с вътрешната сигурност в Обора.
    Малката банда на Тръмп няма да миряса докато не и изкъртят зъбите големите играчи,за които Тръмп става токсичен актив.

    22:56 08.04.2026

  • 10 НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бум":

    На кого ни оставяш,бащице?

    22:58 08.04.2026

  • 11 демократ

    2 0 Отговор
    Изреже ли се Немският тумор ще настъпо благоденствие за векове напред.

    22:59 08.04.2026

  • 12 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Скоро":

    А платен жълтопаветвн трол ще има ли като професия?

    22:59 08.04.2026

  • 13 Братски Ирански Народе

    3 0 Отговор
    Вечна Дружба-сринете белата колиба-Успех Желаем

    23:03 08.04.2026

  • 14 Дано Сополив Голапат

    1 0 Отговор
    Тук редакцията(Аятолаха)

    23:04 08.04.2026

  • 15 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    В доклада от 20.3. пише ли защо има заплаха... Може би има нещо общо с разни бомбардировки 20ина дни преди това??? Странна работа...

    23:25 08.04.2026