Двама полицаи бяха ранени, а трима души неутрализирани при опит за нахлуване в Консулството на Израел в Истанбул

Двама полицаи бяха ранени, а трима души бяха неутрализирани чрез прострелване при опит за нахлуване в Консулството на Израел в Истанбул, съобщи онлайн изданието „Хюриет“, позовавайки се на информация от истанбулската полиция. Един от предполагаемите нападатели почина вследствие на огнестрелните рани, пише БТА.
Тримата заподозрени са се опитали да влязат в сградата, но полицаите и охраната на входа се усъмнили в намеренията им и забелязали, че държат дългоцевни оръжия. След като полицаите им наредили да спрат, тримата нападатели открили огън. Веднага след това полицаите са простреляли двама от тях, но тримата заподозрени се скрили зад намиращ се наблизо автомобил и отново стреляли по полицаите.
След като полицаите отговорили на огъня за втори път, и третият извършител също бил ранен. На място са изпратени многобройни полицейски екипи.
В момента мерките за сигурност в района са затегнати, въпреки че и преди случая са били засилени заради опасността от инциденти около Консулството на Израел на фона на събитията в Близкия изток.
1 Преди час
„По време на първия етап атаката е била насочена към най-големия нефтохимически комплекс, собственост на американските компании Sadara, ExxonMobil и Dow Chemical, разположен в района на Ал-Джубайл в Саудитска Арабия, както и към голям нефтохимически комплекс, собственост на американската компания Chevron Philips в района на Ал-Джуяма“, се казва в доклада.
Според агенцията, целите са били ударени с балистични ракети и щурмови дронове.
14:26 07.04.2026
2 сатаняху
14:27 07.04.2026
3 Сатана Z
14:27 07.04.2026
4 Лондонсити
Няма пари, умират..
Трябва им война
Тръмп им отрязва пипалата..
Екзестинциална революция
Давай, шерифе!
14:28 07.04.2026
5 Турция
14:28 07.04.2026
7 Яяяяя
14:31 07.04.2026
8 Последния Софиянец
14:32 07.04.2026
10 еййй
До коментар #8 от "Последния Софиянец":абе все в речника ви е вкарване на нвкой във война
14:35 07.04.2026
11 Слагай чалмата
До коментар #9 от "путин с бурка":И да ти бае ходжата..
14:36 07.04.2026
12 Тръмпи
14:38 07.04.2026
14 Али
До коментар #1 от "Преди час":И така да е, Иранщт ела папишката яко. То и без друго вече е в поза.
14:39 07.04.2026
15 Сталин
14:41 07.04.2026
16 Някой
14:43 07.04.2026
17 pyzcлямиити
14:44 07.04.2026
18 Тръмпи
14:46 07.04.2026
19 Ламбо
14:52 07.04.2026
20 Боруна Лом
14:57 07.04.2026
21 Очаквайте скоро!
Дано не съм прав,но каквото попчукало-това се обадило...!
15:00 07.04.2026
22 Ззз
До коментар #6 от "И..?":Ми на кой да се радва, на еврейскокраварските ypoди ли? Щото, ако успеят да съсипят и тая държава, бежанците ще тръгнат към Европа и няма да са проблем на дръмп и еврейския дявол.
15:03 07.04.2026
23 Дачко Яворов
15:04 07.04.2026
24 Атино, освести се
До коментар #4 от "Лондонсити":Заби на тая тема и не мърдаш!
15:23 07.04.2026
25 Никой не може
Като иска Тръмп да подари незавоювани територии от Украйна на Русия, му се радвате.
Сега не сте доволни. А, кажете, какво искате?
15:26 07.04.2026
26 Българин
15:28 07.04.2026
27 Израелците са
До коментар #26 от "Българин":евреи.
Ционизма е съвсем друго нещо.
Както ние сме българи, а "Възраждане" са съвсем друга история.
15:45 07.04.2026
28 Хи хи хи
До коментар #23 от "Дачко Яворов":Вече почват да показват и двете ръце, така че да можем да му броим пръстите......
17:21 07.04.2026