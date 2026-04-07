Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Турция »
Двама полицаи бяха ранени, а трима души неутрализирани при опит за нахлуване в Консулството на Израел в Истанбул

7 Април, 2026 14:21, обновена 7 Април, 2026 14:24 2 191 28

  • израел-
  • турция-
  • истанбул-
  • реджеп ердоган-
  • бенямин нетаняху-
  • иран-
  • газа-
  • хамас

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Двама полицаи бяха ранени, а трима души бяха неутрализирани чрез прострелване при опит за нахлуване в Консулството на Израел в Истанбул, съобщи онлайн изданието „Хюриет“, позовавайки се на информация от истанбулската полиция. Един от предполагаемите нападатели почина вследствие на огнестрелните рани, пише БТА.

Тримата заподозрени са се опитали да влязат в сградата, но полицаите и охраната на входа се усъмнили в намеренията им и забелязали, че държат дългоцевни оръжия. След като полицаите им наредили да спрат, тримата нападатели открили огън. Веднага след това полицаите са простреляли двама от тях, но тримата заподозрени се скрили зад намиращ се наблизо автомобил и отново стреляли по полицаите.

След като полицаите отговорили на огъня за втори път, и третият извършител също бил ранен. На място са изпратени многобройни полицейски екипи.

В момента мерките за сигурност в района са затегнати, въпреки че и преди случая са били засилени заради опасността от инциденти около Консулството на Израел на фона на събитията в Близкия изток.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преди час

    32 4 Отговор
    Иран е нанесъл удари по няколко американски нефтохимически съоръжения в Саудитска Арабия, съобщи информационна агенция Fars .

    „По време на първия етап атаката е била насочена към най-големия нефтохимически комплекс, собственост на американските компании Sadara, ExxonMobil и Dow Chemical, разположен в района на Ал-Джубайл в Саудитска Арабия, както и към голям нефтохимически комплекс, собственост на американската компания Chevron Philips в района на Ал-Джуяма“, се казва в доклада.

    Според агенцията, целите са били ударени с балистични ракети и щурмови дронове.

    Коментиран от #6, #14

    14:26 07.04.2026

  • 2 сатаняху

    25 2 Отговор
    чакам една пратка от темуто

    14:27 07.04.2026

  • 3 Сатана Z

    20 3 Отговор
    Еврейска постановка

    14:27 07.04.2026

  • 4 Лондонсити

    20 3 Отговор
    Драпа за война..
    Няма пари, умират..
    Трябва им война
    Тръмп им отрязва пипалата..
    Екзестинциална революция
    Давай, шерифе!

    Коментиран от #24

    14:28 07.04.2026

  • 5 Турция

    24 4 Отговор
    Турция ще се спаси заради балансираната политика. С всеки цент от надценки на храни/гориво/енергертика/парно ние финансираме воините. Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    14:28 07.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Яяяяя

    17 4 Отговор
    Чудя се защо Тръмп.направи Съвета за мир. Е с него сега си измива ръцете, а ние сме точно за това. Участваме в тоя съвет и даваме ултиматум на Хамас и Иран. А политиците плюят Гюров за договора в Украйна. Да излезе Баце и да каже какво ще правим, ако утре Хамас е в Бургас, Варна или София.

    14:31 07.04.2026

  • 8 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    Много искат да вкарат Турция във войната.

    Коментиран от #10

    14:32 07.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 еййй

    4 12 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    абе все в речника ви е вкарване на нвкой във война

    Коментиран от #13

    14:35 07.04.2026

  • 11 Слагай чалмата

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "путин с бурка":

    И да ти бае ходжата..

    14:36 07.04.2026

  • 12 Тръмпи

    4 19 Отговор
    Чакам петрола да стане 150 $ за барел и тогава всички ще започнат война срещу Иран, ха ха хааа

    14:38 07.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Али

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Преди час":

    И така да е, Иранщт ела папишката яко. То и без друго вече е в поза.

    14:39 07.04.2026

  • 15 Сталин

    24 3 Отговор
    Кошерните ууроди трябва да бъдат преследвани навсякъде по света,не случайно тези плъхове са гонени от 107 държави

    14:41 07.04.2026

  • 16 Някой

    23 1 Отговор
    Терористът Сатаняху ще накара повече хора да мразят евреи от постигнатото от Хитлер.

    14:43 07.04.2026

  • 17 pyzcлямиити

    4 12 Отговор
    дават фира

    14:44 07.04.2026

  • 18 Тръмпи

    1 8 Отговор
    От утре излизам във ваканция, хубав ден на всички тук, и надявам се също да имате и спокойна нощ ха ха хааа, фойерверките привечер са моят поздрав към вас, бай бай

    14:46 07.04.2026

  • 19 Ламбо

    13 1 Отговор
    Пускайте ги да влизат бе

    14:52 07.04.2026

  • 20 Боруна Лом

    14 0 Отговор
    ЧИ УТИТЕ ТРЯБВА НА ВСЯКЪДЕ ДА СА ГОНЕНИ!

    14:57 07.04.2026

  • 21 Очаквайте скоро!

    16 0 Отговор
    И други нападения ,от подобен характер,по цял свят...
    Дано не съм прав,но каквото попчукало-това се обадило...!

    15:00 07.04.2026

  • 22 Ззз

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "И..?":

    Ми на кой да се радва, на еврейскокраварските ypoди ли? Щото, ако успеят да съсипят и тая държава, бежанците ще тръгнат към Европа и няма да са проблем на дръмп и еврейския дявол.

    15:03 07.04.2026

  • 23 Дачко Яворов

    11 0 Отговор
    А ФЮРЕРЪТ от снимката жив ли е, неговата мaмицa!?

    Коментиран от #28

    15:04 07.04.2026

  • 24 Атино, освести се

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Лондонсити":

    Заби на тая тема и не мърдаш!

    15:23 07.04.2026

  • 25 Никой не може

    1 4 Отговор
    разбра копеите.
    Като иска Тръмп да подари незавоювани територии от Украйна на Русия, му се радвате.
    Сега не сте доволни. А, кажете, какво искате?

    15:26 07.04.2026

  • 26 Българин

    5 1 Отговор
    Добрият ционист е мъртвият ционист.

    Коментиран от #27

    15:28 07.04.2026

  • 27 Израелците са

    1 4 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    евреи.
    Ционизма е съвсем друго нещо.
    Както ние сме българи, а "Възраждане" са съвсем друга история.

    15:45 07.04.2026

  • 28 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дачко Яворов":

    Вече почват да показват и двете ръце, така че да можем да му броим пръстите......

    17:21 07.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания