Легитимни цели! Пентагонът крои план за удари по Иран, който да избави Доналд Тръмп от обвинение във военни престъпления

7 Април, 2026 12:15

Женевската конвенция, която определя международното хуманитарно право, позволява свобода на действие, когато местата за удари се използват както от военни, така и от цивилни

Пентагонът разширява списъка с ирански енергийни обекти, които може да използва за атаки, така че да включи такива, които осигуряват гориво и енергия както за цивилни, така и за военни. Това е вероятно решение, ако администрацията бъде обвинена във военни престъпления за нападение над основна инфраструктура, пише "Политико".

Военните плановици преразглеждат списъка, докато американски и израелски военни самолети търсят нови цели след пет седмици денонощни удари по военни обекти, а американските сухопътни войски нахлуват в региона, твърдят двама служители на отбраната. Двойното предназначение на целите би ги направило легитимни.

Президентът Доналд Тръмп се оказва във все по-затруднено положение, тъй като САЩ изчерпват стратегически важните обекти за атака в Иран, а режимът в Техеран задушава световната икономика с блокадата си на Ормузкия проток - ключов път за световния петрол. Тръмп може да изпрати сухопътни войски и да отвори вратата за продължителна война, която обаче е непопулярна сред американската общественост. А също може да атакува цивилна инфраструктура - в нарушение на международното право - и да се изправи пред обвинения във военни престъпления. Новата опция, която Израел също използва, може да предложи изход.

Вчера Тръмп заплаши със ситуация, "при която всеки мост в Иран ще бъде унищожен до 12:00 часа утре вечер, при която всяка електроцентрала в Иран ще бъде извадена от експлоатация, ще гори, ще експлодира и никога повече няма да бъде използвана".

Служители на Пентагона обаче обсъждат дали това оправдание е валидно, твърди трети служител. Напрежението се върти около това къде да се прокара границата между военни и граждански цели, като например инсталации за обезсоляване на вода, които биха могли да се считат за цели, защото военните сили също се нуждаят от вода за пиене.

Тръмп заплаши да започне удари по инфраструктурата тази вечер, ако иранците не постигнат сделка със САЩ до 20:00 часа източно време. Само САЩ са поразили над 13 000 цели в Иран.

"Работа на Пентагона е да направи подготовка, за да даде на главнокомандващия максимална свобода на действие", заяви прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит. "Това не означава, че президентът е взел решение. Иранският режим има срок до 20:00 часа, за да сключи сделка със Съединените щати. Ако не успеят да го направят, президентът ще ги върне в каменната ера, точно както обеща", обясни тя.

По време на пресконференция вчера относно войната в Иран, Тръмп заяви, че иранският народ би приветствал удари по енергийната инфраструктура. Те "биха били готови да понесат това, за да имат свобода", изтъкна той. "Те искат да продължим да бомбардираме".

Американско-израелската бомбардировъчна кампания като цяло е пощадила доставките на електроенергия и гориво на страната. С нарастването на разочарованието в Белия дом от отказа на Иран да капитулира пред- поне публично - донякъде неясните американски искания,обаче, списъкът с цели се е увеличил.

На годишното великденско събитие в Белия дом по-рано вчера, Тръмп заяви, че "не се притеснява" от бомбардирането на граждански електроцентрали и че Иран е извършил военните престъпления.

"Знаете ли какво е военно престъпление? Да притежаваш ядрено оръжие", подчерта ной. "Да позволиш на болна държава с побъркано ръководство да притежава ядрено оръжие - това е военно престъпление".

Женевската конвенция, която определя международното хуманитарно право, позволява свобода на действие, когато местата за удари се използват както от военни, така и от цивилни.

"Преди целите да бъдат одобрени, те трябва да преминат през оперативен правен преглед", обясни Шон Тимънс - бивш генерален съдия-адвокат на армията. "Някои граждански инфраструктурни обекти, ако се използват едновременно от армията, могат съгласно законите на войната да бъдат легитимна цел. Опасението на хората, че това ще стане прекомерно, е легитимно, но има проверки и баланси".

Миналата година обаче министърът на отбраната Пийт Хегсет почти закри офисите на Пентагона, които помагат с военните нападения и предотвратяването на щети сред цивилното население, което може да означава по-малък надзор върху подобни проблеми.

Вместо това Хегсет избра да намали броя на служителите, работещи по въпроса, от 200 на по-малко от 40. Съкратеният персонал помага на военните командири при избора на цели, които биха пощадили цивилни животи, и разследва ударите след тяхното възникване, за да предпази по-добре цивилните в бъдеще.

Миналия месец Хегсет обяви, че ще съкрати допълнително броя на адвокатите, които съветват командирите относно законността на операциите, известни като генерални съдии-адвокати. Той уволни адвокати от армията, флота и военновъздушните сили в първите дни на администрацията.

Но Тимънс също така отбеляза, че Тръмп многократно е призовавал иранското население да помогне за свалянето на лидерите на режима. Атаките срещу ключови граждански съоръжения за поддръжка биха могли да работят срещу тази цел.

"Ако целта ви наистина е да намалите военния им капацитет, тогава безразборното бомбардиране само би удължило страданията на отделните хора", категоричен бе той.

Съветът за американско-ислямски отношения остро определи заплахите на Тръмп за атака срещу инфраструктурни цели като "безразсъдни, опасни и показателни за такъв начин на мислене, който показва безразличие към човешкия живот и презрение към религиозните вярвания".


